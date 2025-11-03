Тръмп: Ще елиминираме Хамас, ако не спазва споразумението. Иран вече няма ядрен капацитет

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече прекратяването на огъня в Газа „силно“.

„Прекратяването на огъня не е крехко, то е силно“, каза американският лидер в интервю за CBS News.

Тръмп също така заяви, че радикалното палестинско движение Хамас „може да бъде незабавно елиминирано“, ако не спазва условията на мирното споразумение.

На 9 октомври Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, Съединените щати и Турция, се споразумяха да приложат първата фаза от мирния план, представен от Тръмп. Прекратяването на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври.

Тръмп смята, че Иран в момента няма ядрен капацитет.

„Не, те нямат ядрен капацитет“, каза американският лидер в интервю за CBS News.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че ръководството на Ислямската република възнамерява да продължи обогатяването на уран за мирни цели и изключва обсъждането на бъдещето на ракетната ѝ програма.

В нощта на 13 юни Израел започна военна операция срещу Иран. По-малко от 24 часа по-късно Ислямската република предприе ответна атака. Съединените щати влязоха в конфликта девет дни след ескалацията му, като нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения във Фордоу, Натанз и Исфахан.

Вечерта на 23 юни Иран атакува най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток - авиобазата Ал Удейд в Катар.

След това Доналд Тръмп обяви, че Израел и Иран са се споразумели за прекратяване на огъня. Прекратяването на огъня влезе в сила на 24 юни.