37 арестувани в Белград след сблъсъци между протестиращи и привърженици на Вучич

3 Ноември, 2025 06:58, обновена 3 Ноември, 2025 07:15 397 3

  • сърбия-
  • белград-
  • опозиция-
  • протести-
  • вучич

По информация на органите на реда има ранен полицай

37 арестувани в Белград след сблъсъци между протестиращи и привърженици на Вучич - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбската полиция е задържала 37 заподозрени във връзка с безредиците близо до Народното събрание в Белград, съобщи пресслужбата на Министерството на вътрешните работи.

„Служители на Министерството на вътрешните работи са идентифицирали и задържали 37 лица, участвали в нарушаване на мира и реда по време на неразрешен протест предната вечер пред Народното събрание“, се казва в изявлението.

Съобщава се, че силите за сигурност работят усилено за идентифициране и задържане на всички участници в безредиците.

В неделя следобед Дияна Хрка, майката на 27-годишния Стефан Хрка, който загина при срутването на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., започна гладна стачка пред сградата на Белградското събрание, настоявайки да бъдат открити виновните за трагедията и да бъдат проведени предсрочни избори.

Същата вечер студенти и техни поддръжници започнаха да се събират там. Междувременно, поддръжници на правителството също се събраха в палатковия лагер „Чачиленд“ на площада пред сградата на парламента.

Президентът Александър Вучич обвини протестиращите, че са нападнали палатките с фойерверки. Той заяви, че са извършени нападения срещу офисите на управляващата Сръбска прогресивна партия в седем града в страната. Няколко полицейски кордона разделиха двете групи протестиращи.

Протестиращи подсвиркваха и скандираха антиправителствени лозунги. Техните опоненти от своя страна свиреха патриотични песни. Два часа по-късно няколко десетки протестиращи останаха на оградата, но полицията и жандармерията, тежко въоръжени и носещи щитове, не премахнаха кордона.

Според Министерството на вътрешните работи на републиката един полицай е ранен.

Протестите на сръбските студенти и опозицията започнаха миналата есен след срутването на навес на жп гарата в Нови Сад. Най-големите протести и сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност се случиха на 15 март и 28 юни. Напрежението в градовете ескалира в средата на август, когато протестиращите започнаха да се сблъскват с полицията и да блокират пътища вечер и през нощта.

Властите осъдиха насилието и призоваха за деескалация.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антируснак

    1 3 Отговор
    Вучич е мръсна остатъка от кървавия режим на Милошевич - дойде време и за него....
    Готов йе!

    07:21 03.11.2025

  • 2 да си го кажем

    0 3 Отговор
    Под "привърженици на Вучич" разбирайте шепа платени руски алкохолика

    07:24 03.11.2025

  • 3 Копи пейст

    2 0 Отговор
    едно време, преди 35 години така дойде "демокрацията" и при нас, сега берем плодовете й демек банани на корем. Но в Сърбия лапнишараните са една шепа.

    07:31 03.11.2025

