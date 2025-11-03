37 арестувани в Белград след сблъсъци между протестиращи и привърженици на Вучич

Сръбската полиция е задържала 37 заподозрени във връзка с безредиците близо до Народното събрание в Белград, съобщи пресслужбата на Министерството на вътрешните работи.

„Служители на Министерството на вътрешните работи са идентифицирали и задържали 37 лица, участвали в нарушаване на мира и реда по време на неразрешен протест предната вечер пред Народното събрание“, се казва в изявлението.

Съобщава се, че силите за сигурност работят усилено за идентифициране и задържане на всички участници в безредиците.

В неделя следобед Дияна Хрка, майката на 27-годишния Стефан Хрка, който загина при срутването на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., започна гладна стачка пред сградата на Белградското събрание, настоявайки да бъдат открити виновните за трагедията и да бъдат проведени предсрочни избори.

Същата вечер студенти и техни поддръжници започнаха да се събират там. Междувременно, поддръжници на правителството също се събраха в палатковия лагер „Чачиленд“ на площада пред сградата на парламента.

Президентът Александър Вучич обвини протестиращите, че са нападнали палатките с фойерверки. Той заяви, че са извършени нападения срещу офисите на управляващата Сръбска прогресивна партия в седем града в страната. Няколко полицейски кордона разделиха двете групи протестиращи.

Протестиращи подсвиркваха и скандираха антиправителствени лозунги. Техните опоненти от своя страна свиреха патриотични песни. Два часа по-късно няколко десетки протестиращи останаха на оградата, но полицията и жандармерията, тежко въоръжени и носещи щитове, не премахнаха кордона.

Според Министерството на вътрешните работи на републиката един полицай е ранен.

Протестите на сръбските студенти и опозицията започнаха миналата есен след срутването на навес на жп гарата в Нови Сад. Най-големите протести и сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност се случиха на 15 март и 28 юни. Напрежението в градовете ескалира в средата на август, когато протестиращите започнаха да се сблъскват с полицията и да блокират пътища вечер и през нощта.

Властите осъдиха насилието и призоваха за деескалация.