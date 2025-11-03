Новини
Свят »
Китай »
Китай отговори на Тръмп: Не провеждаме ядрени опити

3 Ноември, 2025 12:39 667 7

  • доналд тръмп-
  • ядрени опити-
  • китай-
  • сащ

Китай води политика да не извършва първи ядрен удар, обяви Пекин

Китай отговори на Тръмп: Не провеждаме ядрени опити - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай заяви днес, че не провежда никакви ядрени опити, в отговор на твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Пекин и Москва извършват подобни опити, но не говорят за тях, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Китай винаги се е придържал към мирен път на развитие, води политика да не извършва първи ядрен удар, придържа се към към ядрена стратегия, основана на самоотбрана и спазва ангажимента си да спре ядрените опити", заяви на редовна пресконференция Мао Нин, говорителка на китайското министерство на външните работи.

Тя потвърди също, че испанският крал Фелипе Шести ще посети Китай от 10 до 13 ноември. Това е първото посещение на испански монарх от 18 години в Китай и то ще се осъществи в момент, когато Мадрид се стреми към подобряване на търговските връзки с Пекин и привличане на китайски инвестиции.

Китай е готов да използва възможността, предоставяна от посещението, за да разшири сътрудничеството и да подобри стратегическото партньорство, подчерта Мао Нин.

Освен това китайското външно министерство съобщи, че ще удължи безвизовия режим за някои страни, включително Франция, до 31 декември 2026 г. От 10 ноември този месец схемата ще бъде разширена, като към нея ще бъде добавена и Швеция.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    6 1 Отговор
    Американците губят, китайците печелят. Запада губи от Китай. Дори и целият свят губи от Китай.

    12:41 03.11.2025

  • 2 Руски колхозник

    7 1 Отговор
    Русия и Китай ошашавиха Бат Дончо

    12:42 03.11.2025

  • 3 Гончар Романенко

    5 0 Отговор
    На Хаджи Дончо лекарите замътиха главата с ЯМР(!)
    и той почна да вижда през земното кълбо
    чак до Китай и подземията му...

    12:46 03.11.2025

  • 4 Симеон Иванов

    5 0 Отговор
    "Най-миролюбивия президент на САЩ"
    Президент, който бе избран и заради обещанията си да изтегли САЩ от всички войни ....

    И какво прави: - тероризира целия свят с прокси-войни, мита, санкции, убийства и лъжи ....

    12:48 03.11.2025

  • 5 БЪДЕЩЕТО Е АЗИЯ

    4 0 Отговор
    Уса разбира това но не може да то промени

    12:50 03.11.2025

  • 6 Георги

    2 0 Отговор
    дончо като каже "добър ден" и трябва да се огледаш за слънцето

    13:02 03.11.2025

  • 7 Тома

    1 0 Отговор
    Бай Дончо още сънува военния парад на китайците

    13:03 03.11.2025

Новини по държави:
