Пийт Хегсет посети демилитаризираната зона между двете Кореи

3 Ноември, 2025 15:22 677 2

Заедно с южнокорейския си колега Ан Гю-пак, Хегсет изслуша доклад на военни командири на наблюдателния пост „Уалет“

Пийт Хегсет посети демилитаризираната зона между двете Кореи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посети демилитаризираната зона, разделяща двете Кореи, в рамките на двудневната си визита в Южна Корея за обсъждане на въпроси, свързани със сигурността, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Заедно с южнокорейския си колега Ан Гю-пак, Хегсет изслуша доклад на военни командири на наблюдателния пост „Уалет“, близо до демаркационната линия. Това е същото място, което президентът Доналд Тръмп посети през 2019 г., за да надзърне към Северна Корея и да се срещне с американски войници.

Двамата министри посетиха и граничното село Панминчжон - символично място, където е подписано примирието от Корейската война (1950–1953). Според Министерството на отбраната на Южна Корея визитата е потвърдила „твърдата обща отбранителна позиция и близкото сътрудничество“ между съюзниците.

Хегсет не спомена конкретно Северна Корея, която в последните години отказва диалог и продължава да развива своя ядрен и ракетен арсенал, отбелязва АП.

По същото време началниците на генералните щабове на двете държави - генерал Джин Йон-сон и генерал Дан Кейн - наблюдаваха съвместен полет на изтребители F-16 над американската база в Пьонтхек. Полетът, осъществен за първи път, демонстрира „непоколебимата обща отбранителна позиция“ на партньорите.

Ан и Хегсет ще участват утре в годишната съюзническа среща по сигурността в Сеул, където ще обсъдят ключови теми като увеличаването на южнокорейските разходи за отбрана и прилагането на споразумението за оперативен контрол при военни действия.

В Сеул има опасения, че администрацията на Тръмп може да поиска от Южна Корея да поеме по-голяма част от разходите за американските войски или да намали присъствието си в региона.

Посещението на Хегсет следва визитата на президента Тръмп, който в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС) се срещна с южнокорейския президент И Дже-мьон и китайския лидер Си Дзинпин. По време на срещата И потвърди ангажимента на страната си за увеличаване на отбранителния бюджет и призова за подкрепа на американската страна за изграждане на атомни подводници.

В последствие Тръмп заяви, че САЩ ще предоставят на Южна Корея секретна технология, позволяваща ѝ да произвежда атомна подводница в корабостроителницата във Филаделфия, придобита миналата година от южнокорейския концерн „Хануа“.

Двамата лидери са постигнали напредък и по търговски въпроси, обсъждайки инвестиции на стойност 350 милиарда долара, които Сеул ще направи в САЩ с цел да избегне евентуално повишаване на митата върху южнокорейските стоки, съобщава АП.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
