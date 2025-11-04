Ню Йорк избира кмет, Тръмп се закани да ореже парите за мегаполиса, ако "комунистът" Зохран Мамдани спечели

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да ограничи федералното финансиране за Ню Йорк, ако кандидатът на демократите Зохран Мамдани спечели изборите за кмет в най-големия американски мегаполис.

Според американския лидер е „изключително малко вероятно“ той да „отдели федерални средства“ за Ню Йорк, „с изключение на абсолютния минимум“, „ако кандидатът на комунистите Зохран Мамдани спечели изборите за кмет“. Тръмп многократно е заявявал, че смята Мамдани, който се нарича „демократичен социалист“, за комунист. Изборите за кмет на Ню Йорк са насрочени за 4 ноември.

Тръмп е уверен, че ако Мамдани спечели, „този някога велик град ще има нулев шанс за успех и дори за оцеляване“. Според президента „с комунист начело нещата могат само да се влошат“. „Моя отговорност е да управлявам тази страна. И съм дълбоко убеден, че Ню Йорк ще се изправи пред пълен и абсолютен икономически и социален колапс, ако Мамдани спечели. Принципите, които той отстоява, са изпитани в продължение на повече от хиляда години и никога не са успявали“, каза Тръмп.

Американският президент призова жителите на най-големия метрополис в страната да гласуват за бившия губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо. Куомо е демократ, но се кандидатира за кмет като независим. „Предпочитам да видя демократ с опит в успеха да спечели, отколкото комунист без опит в успеха, който се е провалил с гръм и трясък“, обясни Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че действията на губернатора на Ню Йорк Кати Хочул са довели до значително увеличение на разходите за енергия в североизточната част на страната.

Държавният глава заяви в Truth Social, че Хочул „убива целия регион, тъй като цените на енергията са извън контрол и се очаква да се утроят“. Президентът на САЩ смята, че това е така, защото губернаторът отказва да одобри изграждането на няколко нови газопроводи в щата.

„Целият Кънектикът, включително губернаторът му, и Нова Англия (щатите Върмонт, Кънектикът, Масачузетс, Мейн, Ню Хемпшир и Роуд Айлънд) наистина са ѝ ядосани“, добави Тръмп.

Той подчерта, че „целият град Ню Йорк умира заради нейните нелепи такси“ за автомобили, влизащи в центъра на града. Според американския лидер „хората трябва да плащат цяло състояние, за да влязат в Манхатън, така че просто не идват“. Тръмп смята, че районът се е превърнал в „град-призрак“.

Президентът заяви, че ще поиска от министъра на транспорта на САЩ Шон Дъфи „внимателно да обмисли“ премахването на гореспоменатите такси. „Целият щат отива по дяволите, така че федералното правителство ще бъде принудено да се намеси“, добави Тръмп.