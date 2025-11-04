Вашингтон дължи на ООН вноски за $3 милиарда, отказва да плаща, "докато организацията не се реформира"

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е спряла плащанията към ООН в очакване на реформа на организацията, заяви Майк Уолц, постоянен представител на САЩ в ООН.

„Президентът задържа американското финансиране, докато не видим реформа“, каза той в интервю за Breitbart News.

Според Уолц, под натиск от страна на САЩ, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш се е съгласил да намали бюджета на ООН с 15%, което води до съкращение на персонала с 18% и съкращение на миротворците с 25%. „Вярвам, че по много начини ще спасим ООН от самата нея и ще напреднем с реформите“, добави дипломатът.

ООН е изправена пред бюджетен дефицит поради неплащане на вноски от няколко държави, включително Съединените щати, които изостават с плащания от приблизително 3 милиарда долара. Тази ситуация принуждава организацията да намали разходите, да замрази наемането на персонал и да намали хуманитарните програми, включително помощ за деца и бежанци.