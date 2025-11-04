Кипър се позиционира като лидер в създаването на „НАТО на Близкия изток“

Кипър планира да инициира създаването на регионална организация за сигурност и сътрудничество в Близкия изток, която да насърчава стабилността в един от най-напрегнатите райони на света. Това заяви президентът Никос Христодулидес, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По думите му, целта е да се изгради платформа за регионално сътрудничество, която да наподобява по структура НАТО или Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

„Ако щете - един вид НАТО или един вид ОССЕ за Близкия изток – такава инициатива би показала колко полезно може да бъде насърчаването на регионалното сътрудничество“, посочи Христодулидес по време на конференция в Никозия.

Президентът уточни, че страната вече работи върху „съзряването на необходимите политически условия“ за реализирането на идеята и подчерта готовността на Кипър да оглави инициативата, използвайки стратегическото си положение като дипломатически мост между Европа и южните съседи.

Кипър, член на Европейския съюз, вече е доказал своята роля на хуманитарен център - страната неведнъж е служила като евакуационен пункт за цивилни, напускащи конфликтни зони в региона, включително Судан.

Островът също така е осигурявал морски коридор за доставка на хуманитарна помощ до ивицата Газа, първоначално чрез временен кей, а по-късно - в сътрудничество с Израел.