Шътдаунът в САЩ счупи рекорда за най-дълъг в историята, няма признаци за скорошния му край

Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ, което започна в полунощ на 1 октомври, стана най-дългото в историята на страната, счупвайки рекорда, поставен през 2018-2019 г. по време на първия мандат на Доналд Тръмп (2017-2021 г.).

Спирането, което започна в полунощ на 22 декември 2018 г., приключи на 35-ия си ден, продължавайки общо 34 дни, 21 часа и 23 минути.

Към 4.20 ч. българско време на 4 ноември законопроектът, който би разпределил финансиране за възстановяване на дейността на федералното правителство, все още не е одобрен от Конгреса. Съединените щати преминаха към лятно часово време на 2 ноември, така че спирането на работата вече официално е най-дългото в историята на САЩ.

Американските медии смятат, че няма ясни признаци за възобновяване на дейността на правителството на САЩ в обозримо бъдещ. То изисква Републиканската и Демократическата партии в Сената да постигнат споразумение по определени разходни пера, включително здравеопазването, и да приемат съответния законопроект. Сенатът, подобно на Камарата на представителите, се контролира от Републиканската партия, която държи 53 места, но е необходима подкрепата на поне 60 сенатори, за да бъде приет законопроектът в горната камара.

Демократите, чиито гласове са необходими за приемането на законопроекта, настояват той да включва разпоредба за разпределяне на средства за програмите за здравни осигуровки, използвани от приблизително 24 милиона американци. Републиканците обаче твърдят, че техните политически опоненти се надяват да използват средствата на данъкоплатците, за да предоставят здравни грижи на нелегални имигранти.

Два законопроекта, предвиждащи продължаване на държавното финансиране, в момента са в процес на разглеждане в горната камара на Конгреса. Единият е изготвен от републиканците и е приет от Камарата на представителите през септември. Вторият е изготвен от демократите в Сената. След 14 кръга гласуване нито един от законопроектите не е приет. Представители на двете партии се обвиняват взаимно в провокиране на спирането на работата на правителството и в удължаването му с политически цели.

На 2 ноември Тръмп заяви, че не планира да се поддава на изнудването на демократите и да постигне сделка с тях за прекратяване на спирането на работата на правителството. Той каза, че е готов да разреши спора за здравеопазването едва след приключване на спирането на работата на правителството.

Заради спирането на работата на правителството приблизително 650 000 федерални служители са били освободени от работа. Други 600 000 държавни служители, отговорни за националната сигурност, външната политика и „защитата на живота и имуществото“, са принудени да работят без заплащане. Очаква се, че след приключване на спирането на работата и възстановяване на финансирането, държавните служители ще получат заплатите си със задна дата, но Тръмп не изключва възможността някои от заплатите им за периода на спиране изобщо да не бъдат изплатени.

Ако спирането приключи през следващите нколко дни, загубите за американската икономика ще възлязат на приблизително 7 милиарда долара. Но ако то се удължи до края на ноември може да доведе до загуби от 14 милиарда долара. Освен това, растежът на БВП на САЩ през четвъртото тримесечие може да намалее с 1-2%, в зависимост от продължителността на спирането.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви в края на октомври, че американският военен персонал няма да получава заплати от 15 ноември поради спирането на работата. Досега плащанията им са били извършвани, отчасти, чрез дарение от 130 милиона долара, според The ​​New York Times, от дългогодишния поддръжник на Тръмп, милиардерът Тимъти Мелън. Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи от своя страна посочи, че недостигът на авиодиспечери и летищни техници, причинен от спирането на дейността, заплашва да предизвика верижна реакция от закъснения на полети в цялата страна. Тръмп по-рано заяви, че средствата за хранителна помощ са недостатъчни.