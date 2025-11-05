Новини
Тръмп за изборното фиаско: Загубихме, защото името ми не е в бюлетините

5 Ноември, 2025 07:50, обновена 5 Ноември, 2025 06:54 943 21

Американският президент посочи и шътдауна като причина за пораженията на републиканските кандидати

Тръмп за изборното фиаско: Загубихме, защото името ми не е в бюлетините - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че изборните поражения на неговата Републиканска партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на бюджетната парализа.

„Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите“, написа президентът.

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП.

В Ню Джърси, където Тръмп подкрепи кандидата републиканец Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, избирателите предпочетоха да оставят властта на демократите и избраха представителката от Конгреса Мики Шеръл.

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите. Честите му изявления и публикации в социалните мрежи, в които предупреждаваше, че най-големият град в страната ще потъне в разруха, ако демократът и демократичен социалист Зохран Мамдани бъде избран за кмет, може би донякъде са стеснили разликата, но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, подал оставка преди четири години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна, допълни АП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Караибрахим

    12 3 Отговор
    Явно Ню Йорк е приел исляма.

    06:57 05.11.2025

  • 2 Хи,хи,хи...

    7 8 Отговор
    Напротив! Загубихте, защото не искат да чуят името на npoдухания агент Краснов.

    Коментиран от #3

    06:57 05.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хи,хи,хи...":

    Новият кмет индиец е комунист

    06:58 05.11.2025

  • 4 Ами сега

    7 4 Отговор
    Кво стана бе Дарадончо?
    Сега съвсем ще откачиш!

    07:02 05.11.2025

  • 6 побърканяк

    10 2 Отговор
    Рижавия живее в някакъв негов свят където той е горната ко ра на ....... .

    07:02 05.11.2025

  • 7 Нина

    9 2 Отговор
    Радвам се, че не живея в САЩ!

    Коментиран от #21

    07:03 05.11.2025

  • 9 Хайо

    9 1 Отговор
    Загубихте защото хората видяхте ,че лъжеш повече от деменцията .На всеки 5 минути говориш глупост след глупост и в крайна сметка си част от глобалиската мафия .Лесно можеше да спреш войната в Украйна ,като се плетеш от там ,главните виновници за тази война са именно САЩ .Така хората щяха да ти вярват .

    07:06 05.11.2025

  • 10 Селена

    6 2 Отговор
    Демократите в САЩ са сороски неолиберални предатели на християнските ценности!

    Коментиран от #14

    07:06 05.11.2025

  • 11 Кривоверен алкаш

    9 1 Отговор
    На този човек незабавно трябва да му се направят изследвания на психичното здраве...този няма аналог...

    07:07 05.11.2025

  • 12 В В.П.

    6 2 Отговор
    Като бях в САЩ ,през 2008 в един магазин имаше апарат за кока кола ,направо с чешмяна вода .Нещо като сън колата ......Гратис за селяните и американците от юга ..Да възхваляват Великия запад...

    07:07 05.11.2025

  • 13 Честито

    3 3 Отговор
    На Путин!

    07:08 05.11.2025

  • 14 Хайо

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Селена":

    И Тръмп не е част от тях ? Вярваш ли ,че щеше да стане в президент ? В САЩ са най недемократичните избори в целия свят .Само две партии и все президенти милиардери ,кое му е демократичното ? Защо един беден не стана президент до сега в САЩ ?

    07:09 05.11.2025

  • 15 демократ

    2 2 Отговор
    Поличбата на пристанищните градове е да се пълнят с изметта на планетата

    07:11 05.11.2025

  • 16 Какво му е на

    0 1 Отговор
    Лявото ухо на Тръмп?

    07:12 05.11.2025

  • 17 До там ли стигна Тръмп???

    1 0 Отговор
    Да подкрепя "независимия" Андрю Куомо, който заедно с Антифа и БЛМ лежеже на афалта с тях подкрепяйки ги в терора и палежите срещу Тръмп! И изтепа по ковида, старците в старческите домове!

    07:16 05.11.2025

  • 18 Мишел

    1 1 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    07:20 05.11.2025

  • 20 АНГЛОСАКСИ В УПАДЪК

    0 0 Отговор
    Оказа се, че да спечелиш избори не е толкова лесно, колкото всяка седмица да "спираш" по една война.

    07:22 05.11.2025

  • 21 разбирам те напълно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нина":

    пък и съм чувал,че у вашето село Пищигаз Пазарджишко,всички сте щастливи.

    07:23 05.11.2025