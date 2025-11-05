Тръмп за изборното фиаско: Загубихме, защото името ми не е в бюлетините

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че изборните поражения на неговата Републиканска партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на бюджетната парализа.
„Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите“, написа президентът.
Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП.
В Ню Джърси, където Тръмп подкрепи кандидата републиканец Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, избирателите предпочетоха да оставят властта на демократите и избраха представителката от Конгреса Мики Шеръл.
Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите. Честите му изявления и публикации в социалните мрежи, в които предупреждаваше, че най-големият град в страната ще потъне в разруха, ако демократът и демократичен социалист Зохран Мамдани бъде избран за кмет, може би донякъде са стеснили разликата, но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, подал оставка преди четири години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна, допълни АП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Караибрахим
06:57 05.11.2025
2 Хи,хи,хи...
Коментиран от #3
06:57 05.11.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Хи,хи,хи...":Новият кмет индиец е комунист
06:58 05.11.2025
4 Ами сега
Сега съвсем ще откачиш!
07:02 05.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 побърканяк
07:02 05.11.2025
7 Нина
Коментиран от #21
07:03 05.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хайо
07:06 05.11.2025
10 Селена
Коментиран от #14
07:06 05.11.2025
11 Кривоверен алкаш
07:07 05.11.2025
12 В В.П.
07:07 05.11.2025
13 Честито
07:08 05.11.2025
14 Хайо
До коментар #10 от "Селена":И Тръмп не е част от тях ? Вярваш ли ,че щеше да стане в президент ? В САЩ са най недемократичните избори в целия свят .Само две партии и все президенти милиардери ,кое му е демократичното ? Защо един беден не стана президент до сега в САЩ ?
07:09 05.11.2025
15 демократ
07:11 05.11.2025
16 Какво му е на
07:12 05.11.2025
17 До там ли стигна Тръмп???
07:16 05.11.2025
18 Мишел
07:20 05.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АНГЛОСАКСИ В УПАДЪК
07:22 05.11.2025
21 разбирам те напълно
До коментар #7 от "Нина":пък и съм чувал,че у вашето село Пищигаз Пазарджишко,всички сте щастливи.
07:23 05.11.2025