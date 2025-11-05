Освободените французи от Иран: „Без подкрепата на Франция нямаше да издържим“

Френските граждани Сесил Колер и Жак Пари, които вчера бяха освободени от затвор в Иран и сега се намират във френското посолство в Техеран, изразиха дълбока благодарност за подкрепата, оказана им от Франция, предава БТА.

„Те ме помолиха да предам послание на техните семейства и на всички, които ги подкрепяха във Франция – без тази подкрепа нямаше да успеят да издържат“, заяви френският посланик в Техеран Пиер Кошар, цитиран от Франс прес и общественото радио Франс Ентер.