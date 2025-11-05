Новини
ЕК предлага високоскоростна жп линия София-Атина: пътуване за 6 часа вместо 13

Новият план на Европейската комисия цели до 2040 г. ЕС да има мрежа от скоростни влакове, които да намалят самолетните полети на кратки разстояния и вредните емисии.

ЕК предлага високоскоростна жп линия София-Атина: пътуване за 6 часа вместо 13 - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия представи днес мащабно предложение за изграждане на високоскоростни железопътни линии в Европейския съюз до 2040 г., сред които е и трасето София-Атина. По проекта се предвижда времето за пътуване между двете столици да бъде намалено от 13 часа и 40 минути на само 6 часа, предава БТА.

Сред останалите планирани високоскоростни отсечки са линиите Будапеща–Букурещ, Берлин–Копенхаген, Берлин–Виена–Прага, Париж–Мадрид–Лисабон, Мюнхен–Рим, както и трасета, свързващи балтийските държави. Целта е влаковете по тези линии да достигат скорости от поне 200 км/ч.

Проектът включва и мерки за по-лесна покупка на билети, както и стимули за търговия с машини и вагони втора употреба.

Основната цел на инициативата е да се намали зависимостта от кратките самолетни полети, като се поощрява железопътният транспорт - по-екологична и устойчива алтернатива. Според Комисията това ще помогне както за ограничаване на вредните емисии, така и за разтоварване на пътищата и подобряване на военната мобилност в рамките на ЕС.

ЕК посочва още, че до 2027 г. ще бъдат осигурени близо 3 милиарда евро за развитие на чисти самолетни горива, а до 2035 г. инвестициите в тази посока ще достигнат 100 милиарда евро.


Гърция
  • 1 честен ционист

    3 3 Отговор
    Тогава БГ Черноморието съвсем ще стане руско.

    11:15 05.11.2025

  • 2 Данчо

    4 0 Отговор
    Аз също предпочитам да пътувам със скоростен влак, отколкото със самолет

    11:18 05.11.2025

  • 3 нали няма хора

    0 0 Отговор
    то един влак е нужно да има машинист , стюардеса , вагон ресторант , по модерни тоалетни , чистачка , интелигентни кондуктори . гърци ли ще слага ек . или само машинист и газ . дотам за 6 ч и наобратно за 6 ч . за 24 часа 4 курса и хоп милионче от билети . умно .

    11:39 05.11.2025

  • 4 Долу ЕС

    2 0 Отговор
    МЕН МЕ ИНТЕРЕСУВА СОФИЯ ВАРНА магистрала и скоростен влак!!!! какв Атина бе скапаняци от ек? в кой живот ще са готови питам скапаняци кьорави?

    11:54 05.11.2025

  • 5 Небинарен модерен ляв

    0 0 Отговор
    Хуубуу ма не знам кой толкова всеки ден ще пътува до Атина всеки ден ,виж обратно ще има гръцки пенсионери мераклии ,докато цената на свежата плът у нас е по ниска ,ама колко месеца ?

    11:59 05.11.2025

