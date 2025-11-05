ЕК предлага високоскоростна жп линия София-Атина: пътуване за 6 часа вместо 13

Европейската комисия представи днес мащабно предложение за изграждане на високоскоростни железопътни линии в Европейския съюз до 2040 г., сред които е и трасето София-Атина. По проекта се предвижда времето за пътуване между двете столици да бъде намалено от 13 часа и 40 минути на само 6 часа, предава БТА.

Сред останалите планирани високоскоростни отсечки са линиите Будапеща–Букурещ, Берлин–Копенхаген, Берлин–Виена–Прага, Париж–Мадрид–Лисабон, Мюнхен–Рим, както и трасета, свързващи балтийските държави. Целта е влаковете по тези линии да достигат скорости от поне 200 км/ч.

Проектът включва и мерки за по-лесна покупка на билети, както и стимули за търговия с машини и вагони втора употреба.

Основната цел на инициативата е да се намали зависимостта от кратките самолетни полети, като се поощрява железопътният транспорт - по-екологична и устойчива алтернатива. Според Комисията това ще помогне както за ограничаване на вредните емисии, така и за разтоварване на пътищата и подобряване на военната мобилност в рамките на ЕС.

ЕК посочва още, че до 2027 г. ще бъдат осигурени близо 3 милиарда евро за развитие на чисти самолетни горива, а до 2035 г. инвестициите в тази посока ще достигнат 100 милиарда евро.