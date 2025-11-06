Ефектът "шътдаун": Вашингтон ограничава самолетния трафик и космическите изстрелвания

Администрацията на Вашингтон възнамерява да наложи ограничения на въздушния трафик на някои големи летища, считано от 7 ноември, и да ограничи космическите изстрелвания до определени часове на деня поради частичното спиране на работата на федералното правителство.

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи обяви намеренията на пресконференция в сряда.

Той отбеляза, че спирането е създало недостиг на авиодиспечери и други технически специалисти на летищата в цялата страна. Дъфи заяви, че американските власти ще предприемат в отговор мерки за сигурност.

„Една от тях ще бъде намаляване на трафика на 40 от нашите пунктове с 10%“, каза той. Той обясни, че това се отнася за големите американски летища. Списък с тях ще бъде публикуван скоро.

Министърът обяви, че космическите изстрелвания в Съединените щати ще бъдат разрешени само в „определени часове на деня“. „Изстрелванията биха могли значително да нарушат операциите във въздушното пространство“, обясни Дъфи. Той не предостави допълнителни подробности.

Според държавния чиновник, новите разпоредби ще влязат в сила „в петък, 7 ноември, сутринта“. Продължителността им все още не е уточнена. Дъфи допусна възможността за допълнителни ограничения.

Изпълнителният директор на "Юнайтед Еърлайнс" Скот Кърби заяви, че дългите международни полети на компанията и директните полети между летища няма да бъдат засегнати от плана, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Кърби заяви, че авиокомпанията, базирана в Чикаго, ще продължи да предлага около 4000 полета на ден, като добави, че планираните съкращения ще се фокусират върху регионалните полети и вътрешните полети по основни линии, които не са директни.

Частично спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране, след като в Конгреса не успяха да постигнат съгласие по редица разходни пера, включително здравеопазване. Те все още не могат да постигнат споразумение. Демократи и републиканци се обвиняват взаимно, че провокират спирането и го удължават с политически цели.

Настоящото спиране на работата на правителството на САЩ вече се превърна в най-дългото в историята на страната, чупейки рекорда, поставен през 2018-2019 г. по време на първия мандат на Доналд Тръмп като президент. Тогава то започна в полунощ на 22 декември 2018 г. и приключи на 35-ия си ден, 25 януари 2019 г.