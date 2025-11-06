Новини
Свят »
Румъния »
НАТО и индустрията стягат редиците: Рюте призова за подготовка за дълга конфронтация

НАТО и индустрията стягат редиците: Рюте призова за подготовка за дълга конфронтация

6 Ноември, 2025 10:58 895 45

  • марк рюте-
  • конфронтация-
  • нато

Марк Рюте подчерта ключовата роля на иновациите и необходимостта от дългосрочна отбранителна готовност

НАТО и индустрията стягат редиците: Рюте призова за подготовка за дълга конфронтация - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Откритото сътрудничество между НАТО и отбранителната индустрия е от съществено значение за сигурността на алианса, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на Форума на НАТО за отбранителната индустрия (NATO Industry Forum 2025), който се провежда в Букурещ. Събитието започна вчера и продължава и днес, съобщава агенция „Аджерпрес“, предава БТА.

Форумът е организиран от Върховното съюзно командване по трансформацията (SACT) и отдела за отбранителна промишленост, иновации и въоръжение на Международния щаб на НАТО, с подкрепата на румънското Министерство на отбраната. Участие вземат около 900 представители от 26 страни членки и партньорски държави, както и над 300 компании от сектора.

Рюте определи форума като едно от водещите събития в тази област. Той подчерта, че индустрията е „неразделна част от отбранителния и възпиращия капацитет“ на алианса, като акцентира върху „силата на иновациите“ за съвременната отбрана.

Генералният секретар отбеляза, че Румъния планира да увеличи разходите си за отбрана до 3,5% от БВП до 2030 г. Говорейки за сигурността на алианса, той припомни принципа „мир чрез сила“ и подчерта, че НАТО и партньорите от индустрията носят съвместна отговорност за поддържане на отбранителната мощ.

Рюте определи войната на Русия срещу Украйна като ясно проявление на заплаха и предупреди, че опасността няма да изчезне с края на конфликта. Според него Москва ще продължи да бъде дестабилизиращ фактор, поради което алиансът трябва да бъде готов за „дългосрочна конфронтация“.

Генералният секретар пристигна вчера в Румъния на първото си официално посещение в тази си роля. Той проведе срещи с президента Никушор Дан, с премиера Илие Боложан и с председателите на двете камари на парламента. Днес Рюте и румънският президент участват във втората сесия на форума.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мьрсулана + разбойко = ❤️

    29 2 Отговор
    ще се биеме до последния българин

    Коментиран от #5

    10:59 06.11.2025

  • 2 Меката китка

    34 2 Отговор
    Рютко.

    Коментиран от #4

    11:00 06.11.2025

  • 3 честен ционист

    20 1 Отговор
    Ганчо ще държи, докато втаса тестото за погачата. После не го дирете повече.

    11:00 06.11.2025

  • 4 Тоя е дето го сгащиха

    32 1 Отговор

    До коментар #2 от "Меката китка":

    сНегър.

    11:01 06.11.2025

  • 5 честен ционист

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "мьрсулана + разбойко = ❤️":

    По-скоро ще ви запишат на ускорен курс по руски до последния българин.

    Коментиран от #15

    11:01 06.11.2025

  • 6 Вчера рева, че нямали

    26 1 Отговор
    средства да се преборят с дроновете. Днес ще се бие сРудия. Хахаха. С гол г....

    11:02 06.11.2025

  • 7 123456

    39 1 Отговор
    Г-н Рюте , аз няма да воювам с Русия .Ако искаш вземай оръжие и заминавай за да дадеш пример как се прави . Не е морално да стоиш във коженото кресло до камината и да изпращаш хората на фронта .

    Коментиран от #37

    11:03 06.11.2025

  • 8 русоляв

    30 1 Отговор
    Рюте хабер няма , какво означава славянство , православие , кирилица

    11:04 06.11.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    30 1 Отговор
    Отбранителни оръжия,
    ама ЗА НАПАДЕНИЕ🤔🤔🤔

    11:05 06.11.2025

  • 10 Дориана

    31 1 Отговор
    Рюте в Хитлер ли се превръща ? ЕС се разпада и Европа ще бъде унищожена точно заради такива военолюбиви политици, които унищожиха ценностите за мир в Европа и ги замениха с превъоръжаване и война..

    11:07 06.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лопата Орешник

    20 1 Отговор
    От къде на къде някаква си секретарка, пък била тя и генерална, ще дава наклон на Европа за дълга конфронтация??? Питам и отговор не чакам!

    Коментиран от #13

    11:11 06.11.2025

  • 13 Оди у Русиа

    0 17 Отговор

    До коментар #12 от "Лопата Орешник":

    Там в кочината ще ти обяснят.

    Коментиран от #32

    11:16 06.11.2025

  • 14 Копейки,

    2 11 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    11:17 06.11.2025

  • 15 Запада ЩЕ загине

    2 18 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Кви курсове бълнуваш бре всички говорят на английски/американски, световния език! По скоро раша почват да говоря на китайски и рашън изчезва тотално като език, 2025 на всеки който знае рашън се падат 10 английскоговорящи

    Коментиран от #21

    11:18 06.11.2025

  • 16 ЗОРО

    9 0 Отговор
    Искаме мир, не войни и трошене на пари за жлеза!!!! Мр сници!!

    11:18 06.11.2025

  • 17 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    2 6 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме да ни асвабадили!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    11:21 06.11.2025

  • 18 Рутко-Барутко Мекокитков

    8 0 Отговор
    пак се е разлютИл нещо.
    Явно не е бил скоро в прегръдките на някой афроатлантик.

    11:21 06.11.2025

  • 19 Тоа па

    16 0 Отговор
    Нито един ден не е бил войник, ако му дам Калашников ще го хване за цевта и ще се опитва да стреля, но щял "дълго да се конфронтира"?? Ха-ха-ха
    За Русия вие всичките сте Цаци, дребни рибки.
    Холандия е даже под морското равнище. Е, едно "разлюляване" на океана около тях и ще са потопени. Какво ще конфронтираш бе? Щом ще е "дълго" прев това време пустинните народи при вас ще станат повече и те ще ви направят луди и без Русия да се занимава с вас... Неадекватници!

    Коментиран от #24

    11:23 06.11.2025

  • 20 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Милярдите за оръжия и за урхайна а на нас ни режат над 200 милиона по пву....

    11:25 06.11.2025

  • 21 честен ционист

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Запада ЩЕ загине":

    Английският е наследник на мъртъв език - Латинския. Много соро ще е език презрян от всички, като език за глупаци.

    Коментиран от #23, #45

    11:25 06.11.2025

  • 22 Като реч на стадиона Нюрнберг

    8 0 Отговор
    С две думи, индустрията се военнизира вместо да произвежда за задоволяване нуждите на населението. Хората обедняват, след време им надяват униформата да са облечени и сити и с шут за пушечно месо и редуциране за да не се плащат пенсии и заплати, а някой нов ковид ще помогне още.

    Коментиран от #33

    11:25 06.11.2025

  • 23 ЩЕКА 🤡🤩

    1 10 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    Щещещещще.....клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌

    Коментиран от #30

    11:26 06.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Маршируване

    6 1 Отговор
    Гледайте "Вавилон в Берлин", историята се повтаря. Мисля, че беше 5сезона, странното е, че един от сезоните 3-ти или 4-ти не го излъчваха в България, защо ли?

    11:30 06.11.2025

  • 28 ру БЛАТА

    0 9 Отговор
    стРАШАните атомни бомби (които никой не им се плаши) пак от лошия запад откраднати защото със собствени сили стотици години няма им стигнат сами да ги измислят

    11:30 06.11.2025

  • 29 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    1 8 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация и депопулация

    11:32 06.11.2025

  • 30 честен ционист

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "ЩЕКА 🤡🤩":

    Западното общество се провали с гръм и трясък в своята спекула за величие.

    Коментиран от #31

    11:36 06.11.2025

  • 31 Често цици

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "честен ционист":

    Това че безглесен диванен разбирач го казва НИЩО не значи, важното е какво пише/ще пише в историята

    11:41 06.11.2025

  • 32 Путлеристан

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "Оди у Русиа":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    11:43 06.11.2025

  • 33 Инна

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Като реч на стадиона Нюрнберг":

    Bloomberg: Европа и Великобритания се движат към края.

    По данни на Bloomberg, бюджетният кризис настъпва в ключовите страни на Европа. Във Великобритания канцлер казначейства Рейчел Ривз готови болезнено за бюджета на гражданите. Причиной наричат ​​огромната диру в госфинансах. Издание The Economist заяви за риска от банкротство на правителството.

    Аналогични проблеми се наблюдават в Германия и Франция. Канцлер на Германия Фридрих Мерц открито заяви за непосилността на социалните разходи, предупредил за неизбежните съкращения.
    Във Франция опитката на президента Емануэля Макрона повиши пенсионния възраст срещна жестокото съпротивление. Премиерът Себастьян Лекорню е предложен да отложи реформа.

    Европейскую экономику отслабват високите цени на енергоносителите и липсата на конкурентоспособни технологични гиганти, подобни на американските.

    Коментиран от #34

    11:44 06.11.2025

  • 34 Наивно купейче

    1 7 Отговор

    До коментар #33 от "Инна":

    Ясно е че си нямаш представа от борси и макроикономика. Да разчиташ на телевизията да ти каже истината е меко казано наивно и времето ще покаже пак че големите сривове не идват когато по тв се говори за срив а когато НЕ се говори

    11:50 06.11.2025

  • 35 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ТОЗИ ГЕЙЗЕР, ЗАЩО САМ СИ СЪЗДАВА ПРОБЛЕМИ?

    11:50 06.11.2025

  • 36 Орк

    3 1 Отговор
    Европа ръководена от пълни ничтожества обхваната от бреда на величието-психиатричен синдром.

    11:53 06.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БАЦЕ ЕООД

    3 1 Отговор
    тоя още ли го е страх от руския език ? смешник

    12:00 06.11.2025

  • 39 Северодвинск

    3 0 Отговор
    На руте майра та му, с кого ше се бие тая изгнила семка ее ервулино

    12:06 06.11.2025

  • 40 Наблюдател

    1 3 Отговор
    До края на тази година САЩ планират да поставят на въоръжение нова ракетна система със среден обхват Dark Eagle, с хипер звукови ракети и обсег 5500 километра. В близко бъдеще Вашингтон планира да разположи системата в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион. Времето, за което ракета от тази система достига от германска територия, където се планира да се разположи комплекс, до обекти в Централна Русия е от порядъка на 3-4 минути


    Путин резко поиска ново куфарче ,че старото се препълни .

    Коментиран от #43

    12:07 06.11.2025

  • 41 Точен

    1 0 Отговор
    Не знам дали ще модернизират европейската отбрана, но докато поработих в Немско, видях как спадаше стандарта на обикновения германец...

    12:14 06.11.2025

  • 42 НАТО се смее на руските оръфляци

    1 1 Отговор
    Рюте се изгаври с ядрените заплахи на Путин
    Генералният секретар на НАТО Марк Рюте с ироничен коментар след последното заседание на Съвета за сигурност на РФ, където Путин заплаши с възможни ядрени изпитания:

    🗣 „Аз отдавна не реагирам на тези заседания. Путин получава заплата като президент — затова си ги организира“.


    Да го преведа за копейките че те няма да могат да схванат какво е казал Рюте.

    0 внимание за клоуна и цирковата му трупа със смешните им заседания и комичните им заплахи с фантасмагорични оръжия от анимационни филмчета .

    12:25 06.11.2025

  • 43 Абе нещата са

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Наблюдател":

    на кантара. Колкото и сега да се въоръжават натото, то с това гарантирано и двете воюващи страни в атомна война ще се анихилират по-успешно. Кви ракети Дарк... и ала бала?
    През това време Русия няма да спи. Ще им изпрати на сащ някоко Посейдона и всичките им крайбрежия ще изчезнат, а точно там при тях е разположено всичко, индустрията, големите градове, банките, милионите жилища!
    Е, и ако САЩ ударят Русия от Европа, то какво? Тя ще им отговори и какво ще стане? "Великото" зануляване!

    12:26 06.11.2025

  • 44 НАТО се смее на руските оръфляци

    0 0 Отговор
    Днес Песков се оплаква пред медиите ,че не е имало никаква реакция в САЩ на пусковете на Буревестник и Посейдон .

    Не е вярно ,Песков. Имаше реакция в списание Панорама на съвременната анимация

    😄

    12:32 06.11.2025

  • 45 Исторически попълнения

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    Английският език е крадящ език, изграден е от взети думи от други езици, а латинския е основа за записване.

    12:33 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания