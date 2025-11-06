НАТО и индустрията стягат редиците: Рюте призова за подготовка за дълга конфронтация

Откритото сътрудничество между НАТО и отбранителната индустрия е от съществено значение за сигурността на алианса, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на Форума на НАТО за отбранителната индустрия (NATO Industry Forum 2025), който се провежда в Букурещ. Събитието започна вчера и продължава и днес, съобщава агенция „Аджерпрес“, предава БТА.
Форумът е организиран от Върховното съюзно командване по трансформацията (SACT) и отдела за отбранителна промишленост, иновации и въоръжение на Международния щаб на НАТО, с подкрепата на румънското Министерство на отбраната. Участие вземат около 900 представители от 26 страни членки и партньорски държави, както и над 300 компании от сектора.
Рюте определи форума като едно от водещите събития в тази област. Той подчерта, че индустрията е „неразделна част от отбранителния и възпиращия капацитет“ на алианса, като акцентира върху „силата на иновациите“ за съвременната отбрана.
Генералният секретар отбеляза, че Румъния планира да увеличи разходите си за отбрана до 3,5% от БВП до 2030 г. Говорейки за сигурността на алианса, той припомни принципа „мир чрез сила“ и подчерта, че НАТО и партньорите от индустрията носят съвместна отговорност за поддържане на отбранителната мощ.
Рюте определи войната на Русия срещу Украйна като ясно проявление на заплаха и предупреди, че опасността няма да изчезне с края на конфликта. Според него Москва ще продължи да бъде дестабилизиращ фактор, поради което алиансът трябва да бъде готов за „дългосрочна конфронтация“.
Генералният секретар пристигна вчера в Румъния на първото си официално посещение в тази си роля. Той проведе срещи с президента Никушор Дан, с премиера Илие Боложан и с председателите на двете камари на парламента. Днес Рюте и румънският президент участват във втората сесия на форума.
