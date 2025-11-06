Тайландският крал Маха Ваджиралонгкорн с историческо първо посещение в Китай

Кралят на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн ще осъществи официално посещение в Китай в периода 13-17 ноември, съобщи Китайското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Това ще бъде първата визита на тайландски монарх в Китай от установяването на дипломатически отношения между двете държави през 1975 г.

Според говорителката на Китайското външно министерство Мао Нин поканата е отправена от президента Си Дзинпин и съвпада с отбелязването на 50-годишнината от установяването на двустранните дипломатически връзки.