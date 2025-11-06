Новини
Свят »
Тайланд »
Тайландският крал Маха Ваджиралонгкорн с историческо първо посещение в Китай

Тайландският крал Маха Ваджиралонгкорн с историческо първо посещение в Китай

6 Ноември, 2025 11:33 703 3

  • тайланд-
  • историческо посещение-
  • китай

Визитата по покана на Си Дзинпин бележи 50 години дипломатически отношения между двете страни

Тайландският крал Маха Ваджиралонгкорн с историческо първо посещение в Китай - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кралят на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн ще осъществи официално посещение в Китай в периода 13-17 ноември, съобщи Китайското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Това ще бъде първата визита на тайландски монарх в Китай от установяването на дипломатически отношения между двете държави през 1975 г.

Според говорителката на Китайското външно министерство Мао Нин поканата е отправена от президента Си Дзинпин и съвпада с отбелязването на 50-годишнината от установяването на двустранните дипломатически връзки.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тинко от Световрачене

    2 0 Отговор
    Много ме зарадва тази новина!

    Коментиран от #3

    11:42 06.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Е айде сега, г-н Тинко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тинко от Световрачене":

    Днеска в Китай, утре във Световрачене

    12:16 06.11.2025