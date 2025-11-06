Тайландският крал Маха Ваджиралонгкорн с историческо първо посещение в Китай

Кралят на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн ще осъществи официално посещение в Китай в периода 13-17 ноември, съобщи Китайското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
Това ще бъде първата визита на тайландски монарх в Китай от установяването на дипломатически отношения между двете държави през 1975 г.
Според говорителката на Китайското външно министерство Мао Нин поканата е отправена от президента Си Дзинпин и съвпада с отбелязването на 50-годишнината от установяването на двустранните дипломатически връзки.
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тинко от Световрачене
Коментиран от #3
11:42 06.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Е айде сега, г-н Тинко
До коментар #1 от "Тинко от Световрачене":Днеска в Китай, утре във Световрачене
12:16 06.11.2025