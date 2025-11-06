Новини
Пиратска атака срещу танкер край Сомалия предизвика тревога в международните морски служби

6 Ноември, 2025 11:59 504 3

Въоръжени нападатели откриват огън и се качват на борда; екипажът се укрива в цитаделата на кораба

Пиратска атака срещу танкер край Сомалия предизвика тревога в международните морски служби - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въоръжени пирати, оборудвани с картечници и гранатомети, са се качили на борда на танкер край бреговете на Сомалия в четвъртък, съобщават международни морски служби. Агенцията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO) издаде предупреждение към корабите в района след нападението, локализирано югоизточно от Ейл, предава Фокус.

Според информацията капитанът е докладвал, че малка лодка се е приближила към кърмата на кораба, откривайки огън с леко стрелково оръжие и РПГ. „Неоторизирани лица от малката лодка са успели да се качат на борда“, се посочва в изявление на UKMTO, цитирано от Yahoo News и Associated Press.

Фирмата за морска сигурност Ambrey потвърди, че нападението е насочено срещу танкер под малтийски флаг, който е пътувал от Сика, Индия, към Дърбан, Южна Африка. Според компанията пиратите са стреляли по кораба и са действали от отвлечен плавателен съд под ирански флаг. Данните съответстват на танкера Hellas Aphrodite, който е променил курса си и е намалил скоростта по време на нападението.

Друга компания за морска сигурност, Diaplous Group, съобщава, че на борда е имало 24-членен екипаж, който се е укрил в цитаделата - защитено помещение за подобни ситуации. Компанията уточнява, че на кораба не е имало въоръжена охрана.

Операция „Аталанта“ на Европейския съюз, която координира мерките срещу пиратството в района на Африканския рог, все още не е дала официален коментар по случая.


  • 1 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Танкер от Индия, която не успяха да принудят да купува русийски нефт, сега "случайно" нападнат от пирати.
    Пиратското знаме с цветовете на дъгата ли е било?

    Коментиран от #2

    12:05 06.11.2025

  • 2 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Да не купува русийски нефт.

    12:06 06.11.2025

  • 3 тръмп какво чака

    1 0 Отговор
    а не изпрати и там от тез бомбардировачи както до Венецуела дето унищожава катерите с дрога

    12:34 06.11.2025