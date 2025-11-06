Пиратска атака срещу танкер край Сомалия предизвика тревога в международните морски служби

Въоръжени пирати, оборудвани с картечници и гранатомети, са се качили на борда на танкер край бреговете на Сомалия в четвъртък, съобщават международни морски служби. Агенцията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO) издаде предупреждение към корабите в района след нападението, локализирано югоизточно от Ейл, предава Фокус.

Според информацията капитанът е докладвал, че малка лодка се е приближила към кърмата на кораба, откривайки огън с леко стрелково оръжие и РПГ. „Неоторизирани лица от малката лодка са успели да се качат на борда“, се посочва в изявление на UKMTO, цитирано от Yahoo News и Associated Press.

Фирмата за морска сигурност Ambrey потвърди, че нападението е насочено срещу танкер под малтийски флаг, който е пътувал от Сика, Индия, към Дърбан, Южна Африка. Според компанията пиратите са стреляли по кораба и са действали от отвлечен плавателен съд под ирански флаг. Данните съответстват на танкера Hellas Aphrodite, който е променил курса си и е намалил скоростта по време на нападението.

Друга компания за морска сигурност, Diaplous Group, съобщава, че на борда е имало 24-членен екипаж, който се е укрил в цитаделата - защитено помещение за подобни ситуации. Компанията уточнява, че на кораба не е имало въоръжена охрана.

Операция „Аталанта“ на Европейския съюз, която координира мерките срещу пиратството в района на Африканския рог, все още не е дала официален коментар по случая.