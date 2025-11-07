Предстоящата среща между американския президент Доналд Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом днес е във фокуса на световния печат, пише БТА.

По време на среща в Белия дом унгарският премиер Орбан ще поиска благословията на Тръмп да продължи да купува руски петрол, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

Когато унгарският премиер Виктор Орбан посети президента на САЩ Доналд Тръмп днес в Белия дом, негов приоритет ще бъде да убеди американското правителство да си затвори очите за упоритата решимост на Унгария да купува руски петрол, което може да се окаже тест за степента на близост между двамата приятелски настроени един към друг лидери.

Орбан, който по време на Студената война беше яростен противник на руското господство в Унгария, през последното десетилетие направи драматичен завой към Москва, което постави в недоумение неговите опоненти и много от предишните му съюзници.

Смятан за най-надеждния защитник на руския президент Владимир Путин в Европейския съюз, Орбан поддържа топли отношения с Русия въпреки войната ѝ в Украйна. Той също така си спечели благоразположението на Тръмп и неговото движение MАГА, което разглежда Унгария като блестящ пример за консервативен национализъм, въпреки ерозията на нейните демократични институции, посочва американското издание.

Сега, когато пълномащабната инвазия на Русия в Украйна наближава четвъртата си годишнина, Орбан е под силен натиск както от Брюксел, така и от Вашингтон да сложи край на зависимостта на Унгария от руския петрол – ресурс, смятан за ключов за финансирането на войната на Москва.

Миналия месец правителството на Тръмп наложи санкции на руските подкрепяни от държавата енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт", което може да изложи техните чуждестранни купувачи като Индия, Китай и Унгария на вторични санкции.

Въпреки това унгарският лидер се надява, че личните му връзки с Тръмп ще му донесе предимство на днешната среща, която е първата между двамата лидери, откакто Тръмп се върна на поста си през януари. В коментари за държавното радио миналата седмица Орбан даде ясно да се разбере, че ще се опита да "накара американците да проумеят", че Унгария се нуждае от изключение от санкциите, за да продължи да купува руска енергия, отбелязва "Вашингтон пост".

В основата на призивите на Орбан за изключение е твърдението му, че Унгария, страна без излаз на море в сърцето на Централна Европа, няма жизнеспособни алтернативи на руския суров нефт и че замяната на тези доставки би довела до икономически колапс. Критиците му оспорват това твърдение.

Въпреки това Тръмп даде да се разбере, че аргументите на Орбан може би са намерили отзвук. През октомври той нарече Орбан "много велик лидер" и заяви, че Унгария е "в затруднение" по отношение на закупуването на руски петрол. Тръмп каза, че Унгария има "един тръбопровод" – "Дружба", който доставя руски суров петрол през Украйна до Централна Европа.

Въпреки това, друг Адриатическия, който тръгва от хърватското крайбрежие на Адриатическо море, доставя също неруски суров нефт до основната рафинерия в Унгария – маршрут, който според критиците на Орбан и хърватската компания за транспорт на нефт би могъл да задоволи енергийните нужди на Унгария, коментира американското издание.

Даниел Фрид, член на Атлантическия съвет и бивш посланик на САЩ в Полша, отхвърли оплакванията на Орбан, че Унгария няма други възможности за доставки на енергия.

"Не обиждайте интелигентността на всички", каза Фрид, като отбеляза, че Полша, която също се намира в Централна Европа, е прекарала години в подготовка за алтернативи. "Унгария не е направила нищо. Те само са се оплаквали и са мрънкали", добави Фрид.

Докато повечето държави членки на ЕС рязко намалиха или спряха вноса на руски изкопаеми горива след като Москва нахлу в Украйна на 24 февруари 2022 г., Унгария и съседна Словакия поддържаха доставките по тръбопроводите. Унгария дори увеличи дела на руския петрол в енергийния си микс от 61 процента преди войната до около 86 процента, според доклад на независими изследователи.

Питър Ръф, старши научен сътрудник и директор на Центъра за Европа и Евразия в Института "Хъдсън" във Вашингтон, заяви, че макар Унгария да е имала конкурентно предимство пред другите европейски държави, като е закупувала руски петрол, "става ясно, че решението на президента Тръмп да наложи санкции срещу руския петрол е привлякло вниманието на Унгария".

"Будапеща отказва да разнообрази енергийния си микс от години, въпреки постоянните призиви", каза Ръф и добави: "Сега в Будапеща трябва да зазвънят камбаните за тревога".

През октомври Тръмп обяви, че ще се срещне отново с Путин за преговори за прекратяване на войната в Украйна и че столицата на Унгария ще бъде мястото на срещата. Решението беше възприето като победа за Орбан и като опит на Тръмп да даде политически тласък на своя съюзник, който през април ще се изправи пред най-трудните избори за последните си 15 години на власт, отбелязва "Вашингтон пост".

Орбан похвали решението срещата да се проведе в Будапеща и заяви, че изборът може да се разглежда като "политическо постижение".

Срещата обаче скоро беше отменена, като Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин, който не показа никакви признаци, че ще отстъпи от максималистичните си искания по отношение на войната.

Въпреки това официални представители в Будапеща все още се надяват, че среща между Тръмп и Путин може да има. В сряда унгарският външен министър Петер Сиярто заяви на пресконференция, че на дневен ред за срещата днес "ще бъде възможността за сключване на мир в Украйна".

"Ако подготвителната работа между САЩ и Русия е успешна, Унгария е готова да бъде домакин на мирна среща на върха", каза той.

Унгария, член на НАТО, отказа да доставя оръжие на съседна Украйна или да позволи прехвърлянето му през границите си. Орбан заплаши да наложи вето на някои санкции на ЕС срещу Москва и забави приемането от блока на големи пакети за финансиране на Киев, посочва американското издание.

Орбан неведнъж е заемал враждебна позиция спрямо Украйна и нейния президент Володимир Зеленски и последователно представя като военнолюбци своите европейски партньори, които подкрепят Киев в отбраната му. Много критици на Орбан в ЕС обаче смятат, че позицията на Унгария благоприятства агресора във войната и разединява европейското единство пред лицето на руските заплахи.

С малко приятели в Европа, унгарският лидер разчита на благосклонността на Тръмп. Фрид, член на Атлантическия съвет, заяви, че след значителната инвестиция на Орбан в екосистемата MAГA на Тръмп, по време на днешната среща "той ще разбере на колко се оценява това".

Орбан ще потърси одобрението на Тръмп, за да продължи да внася руски петрол, извежда в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Миналия месец правителството на Тръмп засили натиска върху Москва да прекрати войната в Украйна, като добави руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт", които имат сериозно присъствие в Унгария, към списъка си със санкции. Будапеща се съпротивлява на натиска на Европа да прекъсне енергийните си връзки с Русия след пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Орбан, който е близо както до Тръмп, така и до руския президент Владимир Путин, предупреди, че страната му ще претърпи сериозен икономически шок, ако бъде лишена от руски петрол. Премиерът се изправя пред избори през април, а партията му изостава от новоизлюпен съперник, който представлява първото сериозно предизвикателство за 15-годишното управление на Орбан.

Представители на ЕС смятат, че унгарският лидер възприема въпроса с руския петрол като значителна заплаха за преизбирането му. "Те са обсебени от това", каза високопоставен служител на ЕС.

Когато миналата седмица беше попитан дали Унгария трябва да бъде изключена от санкциите, Тръмп отговори: "Той е поискал изключване, той е мой приятел, Виктор, [но] ние не сме му го предоставили".

Миналия месец американският президент изрази съчувствие към твърдението на унгарския лидер, че страната, която няма излаз на море, няма алтернатива на руския петрол.

"Говорих със страхотния лидер на Унгария и за тях е много трудно да се снабдяват с петрол", заяви тогава Тръмп.

На въпроса дали ще упражни същия натиск, както върху Индия, която се отказа от руския петрол, след като САЩ наложиха 50 процента мита върху индийския внос, Тръмп обясни, че "Унгария е в затруднено положение, защото има един тръбопровод, който съществува от години. А те са във вътрешността на континента и нямат излаз на море".

Санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт" трябва да влязат в сила на 21 ноември и заплашват да прекъснат вноса на петрол в страната през тръбопровода "Дружба" от съветската епоха.

Орбан заяви в публикация в социалните мрежи по-рано тази седмица, че иска да "отвори нова страница в унгарско-американските отношения, която включва сътрудничество в областта на енергетиката".

Унгарският премиер ще бъде придружен от Жолт Хернади, главен изпълнителен директор на унгарската петролна група MOЛ, която управлява рафинерии в региона и е един от малкото останали вносители на руски петрол.

"Сигурността на енергоснабдяването е особено предизвикателство за Европа и това ще бъде един от ключовите аспекти на срещата" с Тръмп, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто и добави: "Ще създадем голям пакет от споразумения за енергийно сътрудничество, който ще помогне да се гарантира дългосрочната енергийна сигурност на Унгария".

Въпреки твърденията, че Унгария няма други алтернативи на "Дружба", съществува и хърватски нефтопровод, който би могъл да снабдява Унгария и съседните страни със суров петрол, доставян по море.

Компанията МОЛ обаче досега се е съпротивлявала на промяната, позовавайки се на по-високите разходи и техническите проблеми с хърватския нефтопровод.

ЯНАФ, операторът на нефтопровода, който е мажоритарно собственост на хърватското правителство, отхвърли тези опасения.

Орбан ще посети Белия дом, за да се опита да посредничи за среща между Тръмп и Путин за мир в Украйна, пише в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Орбан, който предложи срещата да се проведе в Будапеща, ще поиска и изключение от американските санкции срещу руските енергийни ресурси, което ще бъде сериозен тест за по-твърдата линия на Тръмп спрямо Кремъл, след като той обвини Путин, че бави преговорите за прекратяване на конфликта.

Все пак, според запознати, приоритет за Орбан е да накара Тръмп да посети Унгария, тъй като той е изправен пред безпрецедентно вътрешно предизвикателство от страна на нов лидер на опозицията преди парламентарните избори през април. Посещението на Тръмп би засилило имиджа на Орбан като държавник и би дало тласък на консервативната му електорална база, смятат съветниците му.

Във Вашингтон Виктор Орбан ще помоли Доналд Тръмп да му позволи да се възползва от изключение от санкциите срещу руския петрол, извежда в заглавие френският в. "Фигаро".

За Виктор Орбан отказът от руския газ и петрол, които Унгария продължава да внася, би означавал да си признае грешката. Затова днес той заминава за Вашингтон, за да се опита да получи от Доналд Тръмп изключение от санкциите, наложени от САЩ на 22 октомври срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт". "Работим активно, за да намерим начин да заобиколим или неутрализираме тези санкции", заяви той два дни по-късно по общественото радио, без да спомене, че тези санкции не идват от "омразния" и "военнолюбив" Европейски съюз, а от неговия съюзник във Вашингтон.

Затова Орбан ще се опита да убеди Тръмп, че Унгария не може да се откаже от руския петрол поне в среднсорчен план, посочва "Фигаро".