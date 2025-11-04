Новини
Свят »
Румъния »
Четири изтребителя бяха вдигнати в Румъния след руски удари по пристанища на река Дунав
  Тема: Украйна

Четири изтребителя бяха вдигнати в Румъния след руски удари по пристанища на река Дунав

4 Ноември, 2025 11:47 2 123 46

  • украйна-
  • румъния-
  • нато-
  • русия-
  • дунав-
  • изтребители

Командирите на операцията са имали разрешение да открият огън по въздушни цели, ако те навлязат в румънското въздушно пространство

Четири изтребителя бяха вдигнати в Румъния след руски удари по пристанища на река Дунав - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четири изтребителя са били вдигнати от летища в Румъния през изминалата нощ, след като са били засечени руски удари по украинска пристанищна инфраструктура на река Дунав, съобщи Аджерпрес, предаде БТА.

В съобщение на румънското Министерство на националната отбрана се казва, че в 0:17 ч. след полунощ съгласно с процедурите за еър полисинг от военновъздушната база Фетещ са излетели два изтребителя F-16.

Още новини от Украйна

По-късно, в 2:45 ч., от военновъздушната база „Михаил Когълничану“ са излетели и два германски изтребителя „Юрофайтър“ за наблюдение и гарантиране на сигурността на румънското въздушно пространство.

Командирите на операцията са имали разрешение да открият огън по въздушни цели, ако те навлязат в румънското въздушно пространство и застрашат безопасността на гражданите, се казва в съобщението, в което се уточнява, че не е било регистрирано навлизане в националното пространство на Румъния и не са открити отломки на румънска територия.

Министерството на отбраната в Букурещ отново осъжда нападенията на Руската федерация над украинска цивилна инфраструктура и я определя като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин

    12 53 Отговор
    Русия ще бъде Изпепелена
    Аз не съм военен лидер 4 години 5 села съм превзел
    Покровск 2 години го превземам 120000 жертви съм дал
    Атой самият е 60000 души

    Коментиран от #7, #15, #41

    11:50 04.11.2025

  • 3 Хахаха

    52 15 Отговор
    Румънския цигански елит! Румънският народ е твърдо против финансирането на бездънната яма Покрайна 😂😂А Урките не бомбят ли цивилни обекти???

    11:50 04.11.2025

  • 4 Биймо Скаля

    10 40 Отговор
    докато спре да мърда. Накрая ще си получат заслуженото кремълските фашаги.

    11:51 04.11.2025

  • 5 Маро

    41 12 Отговор
    Меси погачите. Путин е на Дунав.

    Коментиран от #10, #23, #43

    11:52 04.11.2025

  • 6 КучеВблато

    9 37 Отговор
    Ватите мрът като пилци
    А царят им се кефи като евгени минчев във Ромска махала

    11:52 04.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Позор след Позор

    12 33 Отговор
    Тридневната спецОсерация
    Се оказа Крахат на Русия
    Злото ще изчезне от картата

    11:53 04.11.2025

  • 9 стоян георгиев

    11 24 Отговор
    браво на романяските .с каква лекота вдигат изтребителите .нито им се молят нито им баят.ама ние кога ли сме имали късмет ...хахах.

    11:53 04.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 604

    35 4 Отговор
    И кът ги вдигът КО? Чи гонят балистични или дронуви....пълнъ идиотия!

    11:54 04.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 име

    36 4 Отговор
    Тва не са удари, а подгряване за предстоящия референдум за създаване на Одеска НР и присъединяване към РФ.

    11:55 04.11.2025

  • 14 И това ли е новината

    33 6 Отговор
    Че са вдигнали самолети те излетели и се прибрали
    След малко

    11:55 04.11.2025

  • 15 Руслямист

    9 38 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Скоро ще скитат Рускини из целият свят а Царят им ще бъде влачен след някой пикап като Кадафито и заплюван от разярената тълпа

    Коментиран от #18

    11:56 04.11.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    29 3 Отговор
    Таралясници 3та употреба за 50 милиона долара с ракети за 4 милиона долара гонят дронове за 10 хиляди $ 🤣🤣🤣🤣

    11:58 04.11.2025

  • 17 Украйна Смаза Русия и Китай

    6 22 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    Северна кореа , иран техеран . Сирия Африка и латинска Америка
    Нещо по въпроса

    11:58 04.11.2025

  • 18 Исторически парк

    24 1 Отговор

    До коментар #15 от "Руслямист":

    Това верно ще се случи със зеленски🤣🤣🤣

    11:58 04.11.2025

  • 19 Програмист

    35 2 Отговор
    Русия смаза украйна и нато едновременно

    Коментиран от #27, #29

    11:58 04.11.2025

  • 20 Ха ха ха,

    27 2 Отговор
    сигурно ако само видят руски самолет,и са свършили работата...в памперса!

    11:59 04.11.2025

  • 21 Германец

    32 1 Отговор
    Руската армия фалира цяла Германия имаме 5 милиона безработни и 10 милиона мигри на социал

    Коментиран от #24

    11:59 04.11.2025

  • 22 Рублевка

    21 0 Отговор
    Да им хабят ресурса, като са прости. Могат и някоя къща да гръмнат, като в Полша.

    12:01 04.11.2025

  • 23 Факт

    2 20 Отговор

    До коментар #5 от "Маро":

    Една украйна Смля Русия и съюзниците им
    Мрът като Мравки а Путил Лъже ли Лъже неодуржимо

    Коментиран от #26

    12:03 04.11.2025

  • 24 Белгиец

    20 0 Отговор

    До коментар #21 от "Германец":

    Дано да има пари за социал на мигрите, иначе ще се разбунтуват и ще изпочупят всичко. Банките ги затвориха, магазините ги затвориха, на цялата улица бръснарници една до друга.

    Коментиран от #28, #40

    12:05 04.11.2025

  • 25 В В.П.

    22 0 Отговор
    Само окропитеците гонят дронове и ракети с ми 8..

    12:05 04.11.2025

  • 26 Една 404

    27 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    подкрепена от 56 евровасала не можа една керемидка да си върне. Загуби най- богатите си земи и най- работоспособното си население.
    Слава Борис Джонсън!!!!

    12:06 04.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахаха

    15 0 Отговор

    До коментар #24 от "Белгиец":

    Бербери.

    12:07 04.11.2025

  • 29 Путин

    4 15 Отговор

    До коментар #19 от "Програмист":

    2 милиона Руси лежат във Украйна
    А колко НАТО вски войни лежат във Украйна??
    Загатката е за най простите Русифили

    Коментиран от #34

    12:08 04.11.2025

  • 30 Григор

    22 0 Отговор
    Това ми прилича на боксьор, който размахва ръце без да има противник срещу него.Щели да открият огън срещу всеки летателен апарат, който е навлязъл в тяхното въздушно пространство. Може! Имат право макар, че апаратът може да се окаже както военен така и граждански, и да е навлязъл просто по погрешка. Решили са да действуват твърдо; имат право. Само трябва да внимават да не направят това в международно въздушно пространство. Тогава може и да видят дявола по пладне!

    12:09 04.11.2025

  • 31 Белгиец

    20 0 Отговор
    По улиците паркирани коли една до друга. Паркингите в промишлените зони празни. Никой не ходи на работа. Затвориха банките и фалираха кафетата и магазините. Само заплатите на чиновниците от Брюксел спасяват Белгия. Да живей Европа!

    12:10 04.11.2025

  • 32 СЛОНА

    23 1 Отговор
    ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКАИНЕЦ И ОД ПОСЛЕДНИЯ СТЪРЧАЩ УКРАЙНСКИ СТЪЛБ!!!
    ЗДАВАЙТЕ БРАТУШКИ!!!

    12:10 04.11.2025

  • 33 Последния софиянец

    14 2 Отговор
    Снощи в района на Павлоград подземен бункер на ГУР ръководещ спецоперацията в Покровск с трите блаек хоока получи 2броя медали Кинжал и бункера заедно с 10висши военни беше телепортиран ,а аз танцувам 🕺,танцувам от кеф и не моа се запраа,падам ,ставам ,но не се предавам .Наздраве🍷 по повод благата вест ,минало годишната реколта мерло собствено прозводство си пасва прекрасно с хладното време !

    Коментиран от #36

    12:15 04.11.2025

  • 34 Тачо Пърмака

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Путин":

    ЗагаТката ще я разбереш когато ми седнешшш на π ...ката,котенце 🦄 .

    12:18 04.11.2025

  • 35 Рублевка

    9 1 Отговор
    Натюфцити бая зор видяха в крайна. Населението издава координатите на бункерите и руснаците им пускат по 2 кинжала. Първия за натюфцити, втория за укри, които се опитват да ги изровят и край! Рев, сълзи и соп оли!

    12:25 04.11.2025

  • 36 Топчията

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Последния софиянец":

    Злите езици говорят ,че в този поразен бункер може и да е бил и Буданов ,ще разберем след някой и друг ден .

    12:28 04.11.2025

  • 37 Северна тангента

    7 0 Отговор
    Ударили са лица с униформи на Uniated kingdom.

    12:32 04.11.2025

  • 38 Читател

    1 0 Отговор
    Нещо сте зле с географията.

    12:37 04.11.2025

  • 39 Дудов

    6 0 Отговор
    Съмнявам се че румънците ще поемат риска да гърмят по руски самолети, пък били те и в тяхна територия

    12:39 04.11.2025

  • 40 Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Белгиец":

    В студентски град е същото 😆😝

    12:40 04.11.2025

  • 41 За това пък

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    4-та година плащаш кражбите за Украйна, де6ил

    12:41 04.11.2025

  • 42 Мамалигар

    4 0 Отговор
    Тези румънци ми приличат на боксьор, биещ се с въздуха

    12:44 04.11.2025

  • 43 Ердоган

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Маро":

    Тръмп ще защити християните от Путлер както в Гана

    12:48 04.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 НИКО

    2 0 Отговор
    И КВО КАТ СА ГИ ВДИГНАЛИ, ДА ГОНЯТ ГЪЛАБИТЕ ЛИ ИЛИ ЕВРОГЕИСКА ПРОПАГАНДА

    12:53 04.11.2025

  • 46 Олеся Зеленская

    1 0 Отговор
    Кат Русия няма втора
    тъй могъща на света
    тя е нашата подпора,
    тя е нашта висота...
    Тъй,че скъпи ми русофобски подлоги-пригответе цветята и хляба!!!
    Братушките идват,а мамалигарите могат само да ядат качамак-

    12:54 04.11.2025

Новини по държави:
