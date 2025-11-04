Четири изтребителя бяха вдигнати в Румъния след руски удари по пристанища на река Дунав

Четири изтребителя са били вдигнати от летища в Румъния през изминалата нощ, след като са били засечени руски удари по украинска пристанищна инфраструктура на река Дунав, съобщи Аджерпрес, предаде БТА.
В съобщение на румънското Министерство на националната отбрана се казва, че в 0:17 ч. след полунощ съгласно с процедурите за еър полисинг от военновъздушната база Фетещ са излетели два изтребителя F-16.
По-късно, в 2:45 ч., от военновъздушната база „Михаил Когълничану“ са излетели и два германски изтребителя „Юрофайтър“ за наблюдение и гарантиране на сигурността на румънското въздушно пространство.
Командирите на операцията са имали разрешение да открият огън по въздушни цели, ако те навлязат в румънското въздушно пространство и застрашат безопасността на гражданите, се казва в съобщението, в което се уточнява, че не е било регистрирано навлизане в националното пространство на Румъния и не са открити отломки на румънска територия.
Министерството на отбраната в Букурещ отново осъжда нападенията на Руската федерация над украинска цивилна инфраструктура и я определя като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност.
2 Путин
Аз не съм военен лидер 4 години 5 села съм превзел
Покровск 2 години го превземам 120000 жертви съм дал
Атой самият е 60000 души
3 Хахаха
4 Биймо Скаля
5 Маро
6 КучеВблато
А царят им се кефи като евгени минчев във Ромска махала
8 Позор след Позор
Се оказа Крахат на Русия
Злото ще изчезне от картата
9 стоян георгиев
11 604
13 име
14 И това ли е новината
След малко
15 Руслямист
До коментар #2 от "Путин":Скоро ще скитат Рускини из целият свят а Царят им ще бъде влачен след някой пикап като Кадафито и заплюван от разярената тълпа
16 Ивелин Михайлов
17 Украйна Смаза Русия и Китай
До коментар #7 от "Хахаха":Северна кореа , иран техеран . Сирия Африка и латинска Америка
Нещо по въпроса
18 Исторически парк
До коментар #15 от "Руслямист":Това верно ще се случи със зеленски🤣🤣🤣
19 Програмист
20 Ха ха ха,
21 Германец
22 Рублевка
23 Факт
До коментар #5 от "Маро":Една украйна Смля Русия и съюзниците им
Мрът като Мравки а Путил Лъже ли Лъже неодуржимо
24 Белгиец
До коментар #21 от "Германец":Дано да има пари за социал на мигрите, иначе ще се разбунтуват и ще изпочупят всичко. Банките ги затвориха, магазините ги затвориха, на цялата улица бръснарници една до друга.
25 В В.П.
26 Една 404
До коментар #23 от "Факт":подкрепена от 56 евровасала не можа една керемидка да си върне. Загуби най- богатите си земи и най- работоспособното си население.
Слава Борис Джонсън!!!!
28 Хахаха
До коментар #24 от "Белгиец":Бербери.
29 Путин
До коментар #19 от "Програмист":2 милиона Руси лежат във Украйна
А колко НАТО вски войни лежат във Украйна??
Загатката е за най простите Русифили
30 Григор
31 Белгиец
32 СЛОНА
ЗДАВАЙТЕ БРАТУШКИ!!!
33 Последния софиянец
34 Тачо Пърмака
До коментар #29 от "Путин":ЗагаТката ще я разбереш когато ми седнешшш на π ...ката,котенце 🦄 .
35 Рублевка
36 Топчията
До коментар #33 от "Последния софиянец":Злите езици говорят ,че в този поразен бункер може и да е бил и Буданов ,ще разберем след някой и друг ден .
37 Северна тангента
38 Читател
39 Дудов
40 Софиянец
До коментар #24 от "Белгиец":В студентски град е същото 😆😝
41 За това пък
До коментар #2 от "Путин":4-та година плащаш кражбите за Украйна, де6ил
42 Мамалигар
43 Ердоган
До коментар #5 от "Маро":Тръмп ще защити християните от Путлер както в Гана
45 НИКО
46 Олеся Зеленская
тъй могъща на света
тя е нашата подпора,
тя е нашта висота...
Тъй,че скъпи ми русофобски подлоги-пригответе цветята и хляба!!!
Братушките идват,а мамалигарите могат само да ядат качамак-
