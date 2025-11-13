Новини
Дронове са били забелязани близо 200 пъти тази година край военни бази във Великобритания

13 Ноември, 2025 09:17 731 28

Министърът на отбраната на Великобритания обяви, че във въоръжение ще бъдат въведени нови мощни средства

Дронове са били забелязани близо 200 пъти тази година край военни бази във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Дронове са били забелязани в района на военни бази във Великобритания близо 200 пъти от началото на годината, сочат официални данни, изнесени от държавния министър в Министерството на отбраната на Великобритания Върнън Коукър, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Точният брой е 187 случая. Тази статистика ще увеличи настоящите притеснения от навлизанията на безпилотни летателни апарати в секретни зони, отбелязват агенциите.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли наскоро обяви, че във въоръжение ще бъдат въведени нови мощни средства, благодарение на които армията ще е способна да сваля дронове, приближили съоръженията ѝ, като обеща "да се направи каквото е необходимо за британските граждани".

"От 1 януари 2025 година насам 187 пъти са забелязани дронове в близост до военни бази във Великобритания", заяви Коукър.

"Няма да коментираме поверителността на базите, нито конкретните мерки за сигурност, предприети за засичането и обезвреждането на дроновете, но можем да ви уверим, че приемаме безопасността на нашия личен състав, активи и операции изключително сериозно. Прилагаме многостепенни мерки за сигурност, включително механизми за борба с дронове, чрез които те могат да бъдат засечени и свалени", обяви държавният министър в британското военно министерство.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФЕЙК

    23 0 Отговор
    Според ВВС над Англия 200 пъти са забелязани дронове и 251 пъти е забелязан Путин лично да ги пуска!

    Коментиран от #8

    09:20 13.11.2025

  • 2 Лоша работа...

    19 0 Отговор
    Путин ви следи отгоре с дронове.
    Малиии страх!

    09:21 13.11.2025

  • 3 Пич

    14 0 Отговор
    Цяла година вече е много странно !!! Базите бяха съсипани от дронове , и за толкова време никой не показа снимка , нито дръзна ей така , да каже че са руски !!! Да , ама.......в Нета има много страни кадри на тези "неща" !!!

    09:21 13.11.2025

  • 4 Дроновете са на Путин

    5 9 Отговор
    Иска да види какво правят щерките на Лавров, Песков и др. в кафетата на Лондон!

    09:21 13.11.2025

  • 5 Винченцо Андолини

    15 0 Отговор
    Ех тез извънземни бе!
    Голям страх от зелени човечета тресе англосаксите.
    Що не са проследили някой от тези над 200 дрона?
    Те нямат все още ядрени двигатели и имат ограничен обсег.
    Па да бяха заловили и показали какви са.
    Пълни некадърници са аланглетата.

    Коментиран от #18

    09:22 13.11.2025

  • 6 на страха очите са големи

    11 0 Отговор
    ..........ВИЖДАТ И ......НЕВИДИМОТО

    09:22 13.11.2025

  • 7 Гончар Романенко

    10 0 Отговор
    "... От 1 януари 2025 година насам 187 пъти са забелязани дронове и 248 пъти крастави магарета в близост до военни бази във Великобритания", заяви Коукър.

    09:22 13.11.2025

  • 8 Новичок

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФЕЙК":

    И един Мармот завива шоколада в станиол.Пфу...

    09:23 13.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    3 9 Отговор
    Руския робот Aidol бе забелязан в безпомощно състояния и алкохолно опиянение паднал на Червения площад. Местните зевзеци моментално го кръстиха Алкобот и Путиноход 😁👍

    Коментиран от #14

    09:23 13.11.2025

  • 10 Някой

    8 0 Отговор
    Дронове всякакви и най-често нямат нищо общо с руснаците. Тук помните ли как реваха за дрон над летище София. Е "руският" дрон се оказа американски Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk от военно учение, с което се хвалеха военните ни точно за същият ден, точно показван полет над летище София. По глобално дори от Италия до Гърция и през Пловдив посока Видин, но преди да стигне на юг и на север около София.

    Коментиран от #15

    09:23 13.11.2025

  • 11 чичково червенотиквенече

    8 0 Отговор
    Нашто бЪбЪ първо въведе модата да се оправдава с някакъв чужд дрон дето уж го бил следял.

    09:24 13.11.2025

  • 12 Я пък тоя

    9 0 Отговор
    Коментар на снимка:
    Тия на автоматите моркови ли имат отпред?🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    09:26 13.11.2025

  • 13 хихи

    6 0 Отговор
    Онези нашите ги управляват от затвора....

    Коментиран от #27

    09:26 13.11.2025

  • 14 То ще да е бил

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    Някой британски турист от Слънчака.
    По цяла вечер лазят по алеите кьор- кютюк пияни от бар до бар. Пикаят по храстите и търсят промоции на разни евтини алкохолни ментета.

    09:27 13.11.2025

  • 15 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    Ето как дават едни картинка къде е летял американският дрон над летище София. Тук гърмяха и се възмущаваха от руснаците, ама като излезе набързо млъкнаха. Само още някой ден някой неориентиран да се изкаже, но приключи набързо.

    09:27 13.11.2025

  • 16 Гошо

    7 0 Отговор
    е как пък един не свалиха или нямат с какво по тия военни бази

    09:27 13.11.2025

  • 17 хихи

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Я пък тоя":

    гранати..

    09:27 13.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дон Дони

    6 0 Отговор
    И сигурно руски! С чипове от перални до Великобритания може да стигне, че и акъла да им вземеш! Сънувате дронове, скоро няма да може и да спите от бръмченето!

    09:33 13.11.2025

  • 20 Винченцо Андолини

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от ""ЩО" "ПА"":

    А ти юрдече мое човката и.. у локвата.

    09:34 13.11.2025

  • 21 Тагарев Тошко

    7 0 Отговор
    Браво над военни бази и само ги снимате! А война тръгнали да водят! Абсолютно сте сериала ,,Ало ало’’ пародия на сила!

    09:36 13.11.2025

  • 22 Гутин

    4 0 Отговор
    Всички са сканирани.Скоро Ко се правят на мъже ще го отнесат....гол.

    09:44 13.11.2025

  • 23 да не е забранено

    4 0 Отговор
    не е сложно . даваш 1000 лева . взимаш дрон . после си правиш филмчета . гледаш туристи , на плажа , в планината , където може . някои обичат самолети . други обичат военни камьони . то има и музеи . а бойни дронове правеха в турска . Байрактар . провалиха се в киев . но англия могат да си купят . така ще летят техни и ще свалят непознати дронове . лесно .

    09:49 13.11.2025

  • 24 Тома

    4 0 Отговор
    Веднага да се разследва от световно известия разследващ журналист Христо Грозев който е главен редактор на фабриката за лъжи.

    09:50 13.11.2025

  • 25 И на сън вече им се привиждат дронове,

    5 0 Отговор
    така най лесно ще дерат кожите на народа, уж за ново оръжие!? Същите боклуци са и тука, ще правят заводи за барут, та по лесно да унищожат България, сякаш им е бащиния!? Народе, добре ли ти е в кошарата ЕС?

    09:56 13.11.2025

  • 26 Д-р Марин Белчев

    4 0 Отговор
    Това ако са руски дронове аз съм испански благородник милионер! Помните ли дроновете в САЩ, които уж бяха около бази, инсталации и пр. Имаше всякакви диви теории: били китайски, извънземни, не занм си какви. Шумяха 3 месеца. После се оказа, че е нищо, частни дронове, самолети и пр.
    Те тъй е и във Великобритания, Белгия и пр. Обаче, насосват напрежение, да острижат народа с допълнителни разходи за отбрана и сигурност. Те това е, приятели.

    10:08 13.11.2025

  • 27 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "хихи":

    Десет години им остават до пенсия...

    10:18 13.11.2025

  • 28 Ццц

    2 0 Отговор
    Без заплаха няма бюджет. За това на британските военни лъжата е по-добра от стрелбата. 🤣

    10:18 13.11.2025

