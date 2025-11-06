Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания замрази активите на „Нова ИРА“ заради съмнения за тероризъм

6 Ноември, 2025 14:49 469 2

  • ира-
  • великобритания-
  • замразени активи-
  • тероризъм

Санкции са наложени и на Кийрън Галахър в рамките на антитерористичния режим на финансовото министерство

Великобритания замрази активите на „Нова ИРА“ заради съмнения за тероризъм - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британското правителство обяви замразяване на активите на ирландската националистическа групировка „Нова Ирландска републиканска армия“ („Нова ИРА“) и на свързано с нея лице, като посочи, че разполага с основания да подозира терористична дейност, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Според икономическия секретар на Министерството на финансите Луси Ригби това е едва вторият случай на прилагане на вътрешния антитерористичен режим, насочен към заплахи, свързани със Северна Ирландия. Тя подчерта, че предприетите санкции отразяват решимостта на правителството да защитава мирния консенсус, постигнат от обществото в региона.

„Нова ИРА“ остава една от малкото въоръжени групировки, които се противопоставят на мирното споразумение от 1998 г. и е отговорна за периодични нападения през последните години, включително за убийството на журналистката Лира Маккий през 2019 г.

Освен това правителството наложи санкции и срещу Кийрън Галахър, като му забрани да бъде директор на компании и да участва - пряко или косвено - в създаването, управлението или популяризирането на подобни структури.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 1 Отговор
    На Нова ИРА добре.А на Ново Начало,кога?

    Коментиран от #2

    14:55 06.11.2025

  • 2 жнец

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ще те пожъна

    14:56 06.11.2025

