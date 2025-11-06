Великобритания замрази активите на „Нова ИРА“ заради съмнения за тероризъм

Британското правителство обяви замразяване на активите на ирландската националистическа групировка „Нова Ирландска републиканска армия“ („Нова ИРА“) и на свързано с нея лице, като посочи, че разполага с основания да подозира терористична дейност, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Според икономическия секретар на Министерството на финансите Луси Ригби това е едва вторият случай на прилагане на вътрешния антитерористичен режим, насочен към заплахи, свързани със Северна Ирландия. Тя подчерта, че предприетите санкции отразяват решимостта на правителството да защитава мирния консенсус, постигнат от обществото в региона.

„Нова ИРА“ остава една от малкото въоръжени групировки, които се противопоставят на мирното споразумение от 1998 г. и е отговорна за периодични нападения през последните години, включително за убийството на журналистката Лира Маккий през 2019 г.

Освен това правителството наложи санкции и срещу Кийрън Галахър, като му забрани да бъде директор на компании и да участва - пряко или косвено - в създаването, управлението или популяризирането на подобни структури.