Белгия ускорява създаването на център за въздушно наблюдение заради дронови заплахи

Белгия ще активира до края на годината нов център за наблюдение на въздушното пространство в отговор на нарастващата заплаха от дронове, съобщи министърът на отбраната Тео Франкен след извънредното заседание на Съвета за национална сигурност, предава БТА.

Министърът не потвърди очакванията, че страната ще поиска консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор във връзка с навлизането на дронове над летища и военни бази през последните дни. Той обаче уточни, че е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и очаква подкрепа от съюзниците. Очаква се утре правителството да одобри бюджет от 50 милиона евро за борба с дронови заплахи.

Генерал Микел ван Стритем, ръководител на звеното за противодействие на дронове към белгийските въоръжени сили, поясни, че центърът за въздушно наблюдение вече е изграден, но все още не е напълно завършен. Според представители на правителството регистрирането на всички дронове в страната е необходимо, за да бъде по-лесно идентифицирано кои устройства нарушават законовите ограничения.

Медиите съобщават, че според белгийските служби за сигурност последните инциденти може да имат връзка с Русия. В същото време руското посолство в Брюксел категорично отрича каквото и да е участие. Междувременно белгийското военно командване е издало заповед при възможност да бъдат сваляни дронове с неопределена собственост.