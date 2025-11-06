Новини
Свят »
Белгия »
Белгия ускорява създаването на център за въздушно наблюдение заради дронови заплахи

6 Ноември, 2025 15:23 345 4

  • белгия-
  • дрон-
  • заплахи-
  • наблюдение

Правителството планира 50 млн. евро за противодействие, а армията получава нареждане да сваля неопознати дронове

Белгия ускорява създаването на център за въздушно наблюдение заради дронови заплахи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия ще активира до края на годината нов център за наблюдение на въздушното пространство в отговор на нарастващата заплаха от дронове, съобщи министърът на отбраната Тео Франкен след извънредното заседание на Съвета за национална сигурност, предава БТА.

Министърът не потвърди очакванията, че страната ще поиска консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор във връзка с навлизането на дронове над летища и военни бази през последните дни. Той обаче уточни, че е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и очаква подкрепа от съюзниците. Очаква се утре правителството да одобри бюджет от 50 милиона евро за борба с дронови заплахи.

Генерал Микел ван Стритем, ръководител на звеното за противодействие на дронове към белгийските въоръжени сили, поясни, че центърът за въздушно наблюдение вече е изграден, но все още не е напълно завършен. Според представители на правителството регистрирането на всички дронове в страната е необходимо, за да бъде по-лесно идентифицирано кои устройства нарушават законовите ограничения.

Медиите съобщават, че според белгийските служби за сигурност последните инциденти може да имат връзка с Русия. В същото време руското посолство в Брюксел категорично отрича каквото и да е участие. Междувременно белгийското военно командване е издало заповед при възможност да бъдат сваляни дронове с неопределена собственост.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Маскалия си иска парите!

    15:26 06.11.2025

  • 2 Росен Желязков

    1 0 Отговор
    В хотел Хаяши строя стена от водопади срещу руските дронове.

    15:29 06.11.2025

  • 3 Трол

    0 0 Отговор
    Този център за наблюдение ще конфискува всеки дрон на проруски настроените граждани.

    15:38 06.11.2025

  • 4 Според проучване на Френския институт

    0 0 Отговор
    за международни отношения към 2025 г. професионалните сухопътни сили на 20 от 30-те европейски членки на НАТО или ЕС са били по-малко от 15 000 войници които могат да влезнат в битка..

    15:39 06.11.2025

Новини по държави:
