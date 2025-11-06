Новини
Европейската комисия призовава Сърбия за по-решителни реформи

6 Ноември, 2025 15:52 484 7

Докладът на Европейската комисия очертава постигнатото и оставащите предизвикателства по пътя към членство

Европейската комисия призовава Сърбия за по-решителни реформи - 1
Снимкa: БГНЕС/Председателят на Европейския съвет Антонио Коста (вдясно) посреща сръбския президент Александър Вучич (вляво) преди среща в Брюксел, Белгия, 4 ноември 2025 г.
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Основният извод от доклада на Европейската комисия за напредъка на Сърбия към членство в ЕС е, че реформите се движат с твърде бавен темп и че в редица области са необходими по-надеждни и последователни промени. Това заяви ръководителят на делегацията на ЕС в Белград Андреас фон Бекерат при връчването на документа на сръбския президент Александър Вучич, съобщава РТС, предава БТА.

Докладът, представен във вторник от ЕК, отчита както недостатъците, така и определени положителни развития през изминалата година. Сред тях Фон Бекерат посочи доброто представяне на Сърбия по икономическите критерии и напредъка в хармонизирането на някои политики с правилата на вътрешния пазар на ЕС.

Той подчерта, че документът служи като ориентир за това къде се намира Сърбия в процеса на присъединяване и очертава реформите, които предстои да бъдат осъществени, за да се постигнат реални ползи за гражданите. По думите му докладът не е критика, а „огледало“, което ясно показва както постигнатото, така и сферите, в които е нужна допълнителна работа.

Фон Бекерат отбеляза, че докладът идва в ключов момент на бързо променяща се геополитическа среда. „Разширяването е геополитически императив и трябва да направи нашия Съюз по-силен. ЕС вече се подготвя за това и оценява въздействието на бъдещите членове върху вътрешните си структури“, каза той.

Президентът Александър Вучич заяви от своя страна, че Сърбия ще продължи реформите и че европейският път остава стратегически приоритет за Белград. „Смятам, че има много важни неща, които трябва да направим заедно с ЕС“, подчерта Вучич.


Сърбия
  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Бойко Василев носи куфари пари в Белград за Цветна революция.

    15:53 06.11.2025

  • 2 Заплата

    7 0 Отговор
    Призовавам за по високи доходи от страна на EC

    15:54 06.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    5 3 Отговор
    По решителните реформи на ЕС са ускоряване на разрухата, грабежа и експлоатацията на робите. Нищо хубаво не донесе членството на България в ЕС а стана даже по-лошо!

    15:56 06.11.2025

  • 4 Факти, украински спецчасти прогонват

    5 4 Отговор
    руските окупанти от Покровск!

    Коментиран от #5

    15:57 06.11.2025

  • 5 НИЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти, украински спецчасти прогонват":

    Води ни Путине към слава и победи!

    16:07 06.11.2025

  • 6 Хахаха

    0 2 Отговор
    И там ли раздават курабийки? Жалба им майка на сърбите

    16:09 06.11.2025

  • 7 Митко

    2 1 Отговор
    Еврото идва за да ни довърши.

    16:12 06.11.2025

