Европейската комисия призовава Сърбия за по-решителни реформи

Основният извод от доклада на Европейската комисия за напредъка на Сърбия към членство в ЕС е, че реформите се движат с твърде бавен темп и че в редица области са необходими по-надеждни и последователни промени. Това заяви ръководителят на делегацията на ЕС в Белград Андреас фон Бекерат при връчването на документа на сръбския президент Александър Вучич, съобщава РТС, предава БТА.
Докладът, представен във вторник от ЕК, отчита както недостатъците, така и определени положителни развития през изминалата година. Сред тях Фон Бекерат посочи доброто представяне на Сърбия по икономическите критерии и напредъка в хармонизирането на някои политики с правилата на вътрешния пазар на ЕС.
Той подчерта, че документът служи като ориентир за това къде се намира Сърбия в процеса на присъединяване и очертава реформите, които предстои да бъдат осъществени, за да се постигнат реални ползи за гражданите. По думите му докладът не е критика, а „огледало“, което ясно показва както постигнатото, така и сферите, в които е нужна допълнителна работа.
Фон Бекерат отбеляза, че докладът идва в ключов момент на бързо променяща се геополитическа среда. „Разширяването е геополитически императив и трябва да направи нашия Съюз по-силен. ЕС вече се подготвя за това и оценява въздействието на бъдещите членове върху вътрешните си структури“, каза той.
Президентът Александър Вучич заяви от своя страна, че Сърбия ще продължи реформите и че европейският път остава стратегически приоритет за Белград. „Смятам, че има много важни неща, които трябва да направим заедно с ЕС“, подчерта Вучич.
