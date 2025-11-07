Новини
"Шефе, остани": Tesla гласува премия за Мъск от близо 1 трилион долара

7 Ноември, 2025 04:21, обновена 7 Ноември, 2025 04:29 360 0

Целта е да се гарантира, че главният изпълнителен директор ще се съсредоточи върху компанията в бъдеще

"Шефе, остани": Tesla гласува премия за Мъск от близо 1 трилион долара - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Tesla одобри премия от близо 1 трилион долара за главния изпълнителен директор Илон Мъск, стана ясно на годишното събрание на акционерите.

„Относно наградата за постижения за 2025 г. на нашия основател и главен изпълнителен директор, Илон Мъск: повече от 75% гласуваха „за“, обяви представител на компанията на събранието, което беше излъчено на официалния уебсайт на Tesla.

Мъск обаче ще може да получи наградата само ако пазарната капитализация на компанията нарасне с допълнителни 7,5 трилиона долара за десет години. Наградата ще бъде разделена на траншове въз основа на представянето. Пазарната капитализация на Tesla в момента е близо 1,5 трилиона долара.

CNBC съобщи на 28 октомври, че Мъск е заплашил да напусне компанията, която ръководи, освен ако акционерите не одобрят изплащане на близо трилион долара. Целта е да се гарантира, че главният изпълнителен директор ще се съсредоточи върху компанията в бъдеще.

Мъск беше критикуван преди това за негативното въздействие на участието му в администрацията на Тръмп върху бизнеса и той напусна работата си за правителството.

Американската компания Tesla Motors е основана през 2003 г. като разработчик и производител на електрически превозни средства и свързани с тях технологии. Компаниятата използва собствена технология за производство на батерии и електрически двигатели, които продава на други автомобилни производители, включително Toyota и Daimler.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
