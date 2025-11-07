The ​​Wall Street Journal: Покровск е в руини, руснаците са близо до най-значимата си победа след Бахмут

Руските войски се приближават към най-значимото си завоевание след падането на Бахмут преди повече от две години – град Покровск в Донецка област. Битката за Покровск е сред най-кървавите в цялата война, пише The Wall Street Journal.
Покровск, който преди войната е имал приблизително 60 000 души, сега е почти напълно разрушен. В града продължават ожесточени улични боеве, а украинските войници съобщават, че руските сили напредват на малки групи, окопани в мазета и руини на сгради.
Украинските военни признават, че руснаците имат предимство в града – както по брой, така и по оборудване. Дронове постоянно бръмчат над Покровск и според един офицер „за всеки украински дрон има до десет руски“. „Те доминират в небето - ревът на дроновете никога не спира, дори за секунда“, добави офицерът, предаде агенция УНИАН.
Украйна отрича твърдението на Москва, че силите ѝ в града са обкръжени, но признава изключителната сложност на ситуацията. Анализатори смятат, че Покровск може да падне в рамките на няколко седмици, въпреки че темпото на руското настъпление остава бавно.
И двете страни търпят огромни загуби, а дронове и артилерия са превърнали града в руини.
Офицер от 68-ма бригада каза, че е време за отстъпление от града: „Загубите не си заслужават. Те са просто безсмислени. Няма начин, дори с повече подкрепления, да си върнем града.“ Въпреки това, президентът Володимир Зеленски призовава украинските сили да не се отказват от позициите си.
Ако Украйна се оттегли от Покровск, вероятно ще трябва да изостави съседния Мирноград, който вече е под заплаха от обкръжение.
Превземането на Покровск би било най-големият успех на Москва от 2023 г. насам и би дало на Кремъл символична победа на фона на декларациите на диктатора Владимир Путин за „неизбежното поражение“ на Киев. Анализаторите обаче отбелязват, че дори това да бъде постигнато, основната цел на Кремъл – завладяването на цяла Украйна – остава далечна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отреазвяващ
Коментиран от #142
08:55 07.11.2025
2 Пак феик
08:56 07.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Центъра е под украински контрол 😁
Коментиран от #59, #85
08:56 07.11.2025
4 Той всъщност Покровск нямаше
Коментиран от #11
08:57 07.11.2025
5 Весо
08:57 07.11.2025
6 Хм...
08:57 07.11.2025
7 Путин са предаде при Добропиле
08:57 07.11.2025
8 Роден в НРБ
Коментиран от #101, #116
08:58 07.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Това е руска пропаганда,
Коментиран от #18, #46
08:59 07.11.2025
11 Я пъ тоа
До коментар #4 от "Той всъщност Покровск нямаше":То и Херсон немаше значение.....и Харков също
Коментиран от #17, #19, #20
08:59 07.11.2025
12 Пич
08:59 07.11.2025
13 Докато се занимавате
08:59 07.11.2025
14 А КЪДЕ Е СТАТИЯТА ЗА ПОБЕДАТА
09:00 07.11.2025
15 Мдаааа
Коментиран от #127
09:00 07.11.2025
16 лиз ач евроатлантик
09:00 07.11.2025
17 Той всъщност и Бахмут нямаше никакво
До коментар #11 от "Я пъ тоа":стратегическо значение, заявиха от командването на ВСУ.
Коментиран от #22
09:01 07.11.2025
18 Стига бе
До коментар #10 от "Това е руска пропаганда,":То така се говореше и за областния град ...Херсон...
Коментиран от #28
09:01 07.11.2025
19 Нямат разбира се.
До коментар #11 от "Я пъ тоа":И там руснаците освобождават. Не следиш ли събитията, селски.
09:01 07.11.2025
20 То всъщност и Донбас и 25%
До коментар #11 от "Я пъ тоа":от територията на Украйна нямат никакво стратегическо значение.
Коментиран от #25
09:02 07.11.2025
21 Объркано Атлантиче
"Смелата отбрана на Покровск е към своя край"
„Отчаянието на Украйна в Покровск се прояви в два дръзки хеликоптерни десанта на 29 и 31 октомври. Украинското военно разузнаване, използвайки американски хеликоптери Black Hawk и лично водено от командира Кирил Буданов, проведе операции, по време на които специални части проникнаха в спорната зона в северните покрайнини на града. Целта беше да се укрепят украинските позиции по пътя за достъп на север. Русия веднага заяви, че е унищожила групата, използвайки очевидно инсценирани кадри като доказателство. Фактът, че украинските хеликоптери се върнаха непокътнати, стана един от успехите.“ 😂
-- Ukraines valiant defence of Pokrovsk is nearing its end --
09:02 07.11.2025
22 АЗОВ
До коментар #17 от "Той всъщност и Бахмут нямаше никакво":Реже руски тикви в Покровск ...Путин вече половин година са мъчи с градчето.
Коментиран от #145
09:02 07.11.2025
23 Pyccкий Карлик
Коментиран от #37, #159
09:03 07.11.2025
24 изядоха ги за закуска
Коментиран от #27
09:03 07.11.2025
25 Я пъ тоа
До коментар #20 от "То всъщност и Донбас и 25%":Донбас има значение....стана масова гробница за путинистите.
Коментиран от #31, #64
09:03 07.11.2025
26 жаоикдер
09:03 07.11.2025
27 Путинистче идиотче
До коментар #24 от "изядоха ги за закуска":Избиват ни като пилци в Покровск.....с дронове направо ни разкатават.
09:04 07.11.2025
28 Абе важното е контраступа в главата ти
До коментар #18 от "Стига бе":да напредва и ти да си щастлив.🙂
Коментиран от #34
09:05 07.11.2025
29 Механик
Както е тръгнало, май УНИАН и Бесарапския фронт няма останат по-назад от тая, мода.
09:05 07.11.2025
30 Путин са предаде при Добропиле
Коментиран от #33, #35
09:06 07.11.2025
31 А пък украинците
До коментар #25 от "Я пъ тоа":там възкръснаха , нали, всичките 1 700 000 ....😂🤣😂
Коментиран от #44
09:06 07.11.2025
32 Дженджари и Сороси!
Коментиран от #36
09:06 07.11.2025
33 Даже и от Бесарабски фронт
До коментар #30 от "Путин са предаде при Добропиле":не са такива оптимисти като теб.🤣😂🤣
09:07 07.11.2025
34 Я пъ тоа
До коментар #28 от "Абе важното е контраступа в главата ти":То контранаступа като СВОто в главите на путинистите.
Коментиран от #40, #76
09:07 07.11.2025
35 Хахаха
До коментар #30 от "Путин са предаде при Добропиле":А ти нацапа памперса от радост , джендарче!Къде научи то ВА от мъжката си половинка ли?
Коментиран от #38
09:08 07.11.2025
36 Синчето на Соловьов
До коментар #32 от "Дженджари и Сороси!":Не говори така за нас.... джендърчетата.
09:08 07.11.2025
37 джуджак ,
До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":Не късай нерви , а скажи - как сегодня дела ?!
Коментиран от #73
09:09 07.11.2025
38 Путин са предаде при Добропиле
До коментар #35 от "Хахаха":Руснаците ми го показаха как развяват бяло знаме и вдигат безпомощно ръчички...и синчето на Соловьов го потвърди.
Коментиран от #43
09:10 07.11.2025
39 ВлАдимир ЗелИнски:
ВСУ са в Подмосковието.
Скоро Москва ще падне!
Лично Аз ще съдя Путин!
09:10 07.11.2025
40 Да, затова всеки ден украински
До коментар #34 от "Я пъ тоа":населени места губят стратегическо значение и укрите контраступват бавно, но сигурно на запад.😃
Коментиран от #50
09:10 07.11.2025
41 Миме, Мимеееее
09:11 07.11.2025
42 Хе!
Коментиран от #139
09:11 07.11.2025
43 На много тежки
До коментар #38 от "Путин са предаде при Добропиле":медикаменти си....
Коментиран от #45
09:12 07.11.2025
44 Я пъ тоа
До коментар #31 от "А пък украинците":Украйна си брани страната.....чии го крепят руснаците в украйна.....служат за живи мишени на натовското оръжие.
Коментиран от #49, #135
09:12 07.11.2025
45 Истината боли
До коментар #43 от "На много тежки":Нали.....
Коментиран от #56
09:12 07.11.2025
46 Факт
До коментар #10 от "Това е руска пропаганда,":После Аляска
09:13 07.11.2025
47 Инна
На тези и други участъци от фронта киевският режим пожертва над 40 000 украински войници през октомври в името на егоистичните интереси и илюзиите на Запада. Стратегията на НАТО за „дългосрочна конфронтация“ с Русия осъжда украинската армия на пълно унищожение – с военни средства.
На няколко километра северно от Мирноград, руската група войски „Център“ разби четири механизирани бригади, един егер, една аеромобилна, една въздушно-десантна, три щурмови, две въздушно-щурмови бригади, два щурмови полка на украинските въоръжени сили и една бригада на морската пехота – в районите на селата Родинское и Доброполе. Очевидно украинският главнокомандващ Александър Сирски се е опитал да облекчи мирноградската групировка на украинските въоръжени сили с контраатака през Роднинское, за която всички резерви на специалните части бяха събрани в Доброполе. Както виждаме, този план се провали и украинските бригади понесоха колосални загуби.
Междувременно, според руското Министерство на отбраната, щурмови части на 6-та армия унищожават големи вражески сили, обкръжени близо до Купянск. През последните 24 часа руските войски отблъснаха три опита за освобождаване на бандеровските сили, предприети от 144-та механизирана бригада, 92-ра щурмова бригада на украинските въоръжени сили и 15-та бригада на Национална
Коментиран от #54
09:14 07.11.2025
48 Я пък тоя
Русия напредва с малки групи, в същото време са се окопали в мазета и руини.
Окопани ли напредват!!!
Руснаците хем имат предимсто по брой, хем пък атакуват с малки групи, ако тези малки групи са оредимство по брой, заначи украинците нямат и групи, бият се поединично.
От къде идват тези огромни загуби, едните малки групи, другите още по малки.
Спирам да чета, да се ориентирам в обстановката, писле пак.
09:14 07.11.2025
49 Що, укрите вече умрели
До коментар #44 от "Я пъ тоа":мишени ли са?
Коментиран от #58
09:14 07.11.2025
50 Путинистче идиотче
До коментар #40 от "Да, затова всеки ден украински":За четири години путинягата стигна от Донецк до....Покровск.....и загроби над милион руснаци.....честито на кремълския дъртак.
Коментиран от #61
09:15 07.11.2025
51 Георгиев
Съгласен съм, че е този град ще погребе много войни и от двете страни. За мен тази руска тактика е голяма грешка. Градът ще се срути изцяло. Трябваше да съобщят на наличното там население да го напусне и да го сринат изцяло. Без жива сила на земята. Както американците в техните войни по света. Путин, ако гони победа, трябва да атакува символите на държавността в Киев: Радата, Министерски съвет, военното министерство,... Да парализира Киев. А си играят на местни игрички.
Коментиран от #88
09:15 07.11.2025
52 Злобното Пони
Казно накратко:
цепнаха ни братко.
09:15 07.11.2025
53 Кривоверен алкаш
Коментиран от #65, #121
09:15 07.11.2025
54 Инна
До коментар #47 от "Инна":През последните 24 часа руските войски отблъснаха три опита за освобождаване на бандеровските сили, предприети от 144-та механизирана бригада, 92-ра щурмова бригада на украинските въоръжени сили и 15-та бригада на Националната гвардия от районите на Нечволодовка и Благодатовка. Опитът на група бойци от 116-та механизирана бригада на украинските въоръжени сили да излязат от обкръжението на запад също беше осуетен. „Приосколският ад“ за бандеровците действа денонощно, а новите управляеми бомби на руските Въздушно-космически сили с обсег до 200 километра вече поразяват бандеровски цели в Днепропетровск, Полтава, Николаев и Одеса.
Киевският режим отрича опустошителните удари на Русия, огромните загуби и „котлите“ на украинските въоръжени сили, но в суровата реалност украинските войници нямат шанс за оцеляване. „Оптимистичните“ изявления и оценки на бандеровския диктатор Зеленски само демонстрират загуба на връзка с реалността.
09:15 07.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Да, халюцинациите ти явно са болезнени
До коментар #45 от "Истината боли":за теб, затова просто приятелски съвет, не те задължавам, разбира се, живота в крайна сметка си е твой, но просто си приемай лекарствата.
Коментиран от #63
09:16 07.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Стига бе
До коментар #49 от "Що, укрите вече умрели":ВСУ избива руснаците, бавно и методично....Украйна си брани държавата. А дъртата кремълски, като агресор, е безпомощен за нещо повече .
09:17 07.11.2025
59 Как е кръвното, карлик
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Взимай хапчета, че във всеки един момент Юлиан Рьопке ще обяви Покровск за превзет от руската армия.
09:17 07.11.2025
60 Путин Санкционния
09:17 07.11.2025
61 Важното е контранаступа да върви
До коментар #50 от "Путинистче идиотче":и то да си щастлив, че ВСУ контраступват.😃
Коментиран от #66
09:18 07.11.2025
62 Македонец
09:18 07.11.2025
63 Мен не ме мисли
До коментар #56 от "Да, халюцинациите ти явно са болезнени":Важно е че при Добропиле, руснаците масово вдигнаха ръчички...не им се мре за сатрапа кремълски.
Коментиран от #67
09:18 07.11.2025
64 Цитат
До коментар #25 от "Я пъ тоа":След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152 в полза на Русия. Съотношението е 66÷1. Но пък розАвите понита се веселят като за последно с "киiф за три дня, бензин, картофи, вата и копейки". Само не разбирам как се справят с когнитивния дисонанс.
09:18 07.11.2025
65 И да виеш и да ревеш,
До коментар #53 от "Кривоверен алкаш":файда няма, не можеш да промениш реалността че укрите губят.
Коментиран от #74, #82
09:19 07.11.2025
66 Я пъ тоа
До коментар #61 от "Важното е контранаступа да върви":То контранаступа, като...СВОто....четвърта година мъка за дъртата кремълски.
Коментиран от #72
09:20 07.11.2025
67 В главата ти може и да е станало,
До коментар #63 от "Мен не ме мисли":Аз затова ти казвам да си пиеш хапченцата
09:20 07.11.2025
68 маке
09:20 07.11.2025
69 мисиркомедиа
Коментиран от #163
09:20 07.11.2025
70 Стенли
Коментиран от #75, #150
09:21 07.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Колко територия превзе Украйна
До коментар #66 от "Я пъ тоа":от територията на руската федерация?
25% от територията на Украйна обаче вече е в състава на Руската федерация.
Коментиран от #79
09:21 07.11.2025
73 Не виждаш ли как дела?
До коментар #37 от "джуджак ,":tролетариатът вдига кръвното и плямпа всякакви врели некипели.
Когато Покровск изгуби стратегическо значение ще се поуспокоят и после пак, за следващия град.
09:21 07.11.2025
74 Не се разбра
До коментар #65 от "И да виеш и да ревеш,":Кой какво губи.....земя се връща живот...НИКОГА.
Коментиран от #80
09:21 07.11.2025
75 гост
До коментар #70 от "Стенли":Иди си поднови,Жълтата книжка....
09:22 07.11.2025
76 си пън
До коментар #34 от "Я пъ тоа":пъпеш, за да контратакуваш некой требе да те атакува а питеците се отбраняват и тактически се изстеглят на запад,тоз път запада бе блокиран и греда,некои се спасиха от салорайха предавайки се
09:22 07.11.2025
77 az СВО Победа 80
1. Руснаците вчера превзеха кв. Динас на североизток в Красноармейск, с което поставиха целия град под пълен контрол. В Красноармейск от два дни тече зачистка.
Оттам руснаците се придвижиха още по на североизток и овладяха Ровное, което е на по-малко от два километра от западната част на гр. Димитров (на киевски Мирноград), с което затварят обръча около този град от запад.
2. Честит 07.11 на всички! Велика дата в руската/съветската история, с която се слага точка на плановете на един остров на север в Европа да унищожи Русия с помощта на февруарската революция и правителството на Керенски.
Коментиран от #92
09:23 07.11.2025
78 Рублевка
Коментиран от #84
09:23 07.11.2025
79 Я пъ тоа
До коментар #72 от "Колко територия превзе Украйна":Затова ли путинягата здраво са окопава там и загробва още руснаци под ударите на натовското оръжие....и плаща със стотици хиляди избити путинисти.
Коментиран от #83
09:24 07.11.2025
80 Така е, никога няма да се върнат
До коментар #74 от "Не се разбра":един милион и седемстотин хиляди украинци, завинаги са при Бандера.
09:24 07.11.2025
81 Дедо
Коментиран от #100
09:24 07.11.2025
82 Кривоверен алкаш
До коментар #65 от "И да виеш и да ревеш,":нещо не вникваш в смисъла на написаното,ама ти е простено...Путин ще жертва ако трябва и 10 мил.безгръбначни руснаци и пак ще завземе това което е решил...говорим за идеали те..
09:25 07.11.2025
83 Кажи сега, колко територия
До коментар #79 от "Я пъ тоа":освободи контранаступа, а не ми говори общи приказки.Кажи и за Покровск в момента, имаше ли стратегическо значение или нямаше?
Коментиран от #86
09:25 07.11.2025
84 ГОРИВО НЕТ
До коментар #78 от "Рублевка":Горят рафинерии и командни складове с оръжия в Русия.Боже какво доживяхме.
Коментиран от #89
09:26 07.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Я пъ тоа
До коментар #83 от "Кажи сега, колко територия":Територия са връща, живот...никога....то и СССР бе ...територия, сега го нема.
Коментиран от #90, #93
09:27 07.11.2025
87 Баба Яга
09:27 07.11.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Връщай, връщай,
До коментар #86 от "Я пъ тоа":твоята е ясна тя, ....😂
09:29 07.11.2025
91 Путин са предаде при Добропиле
Коментиран от #94
09:29 07.11.2025
92 Рублевка
До коментар #77 от "az СВО Победа 80":Урките са сменили името на гр. Димитров? Нашия вожд и учител? СПАСИТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФАШАГИ ОТ СИБИР! По негова молба към Сталин, от България не са интернирани в Сибир българските фашисти, а техните внуци му взривиха мавзолея.
Коментиран от #166
09:29 07.11.2025
93 Искаш да кажеш, че и
До коментар #86 от "Я пъ тоа":СССР като територия пак ще се върне?Нали хака каза, територии се връщат.
09:30 07.11.2025
94 Те и при Бахмут така "вървяха",
До коментар #91 от "Путин са предаде при Добропиле":и при Часов Яр, Маринка Соледар Селидово Торецк, Курахово, Мариупол....
Коментиран от #97
09:32 07.11.2025
95 ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ
До коментар #89 от "Гори ти главата на теб":Натовско оръжие громи РУСКИТЕ рафинерии и складове с оръжия..Дъртата кремълски в тих ужас....безпомощен е.
Коментиран от #102
09:32 07.11.2025
96 Герги
09:32 07.11.2025
97 Я пъ тоа
До коментар #94 от "Те и при Бахмут така "вървяха",":Забрави да споменеш Киев, Харков, Херсон....
09:33 07.11.2025
98 спонтанен сарказъм
09:33 07.11.2025
99 Руска пропаганда
Цял месец четеме лъжите на Коношенковците...
Коментиран от #105, #109
09:33 07.11.2025
100 Пенсионер 69 годишен
До коментар #81 от "Дедо":Имаш право, младеж. Няма смисъл да си навличаме руската омраза, защото за разлика от Папуа Нова Гвинея сме много наблизо и можем да отнесем по погрешка шамар, който да е смъртоносен.
09:33 07.11.2025
101 сдсасасдасд
До коментар #8 от "Роден в НРБ":Долу Нрб и злата секта на комунизма
09:33 07.11.2025
102 Освен това руснаците нямат ракети
До коментар #95 от "ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ":, яйца и масло, долара стана 200 рубли, икономиката им рухна 2 месеца след налагането на санкциите, Путин умрятри пъти и се бият със сапьорски лопатки...знаем, знаем.
09:34 07.11.2025
103 Всичко е под контрола на ВСУ
09:35 07.11.2025
104 Пасивен Кремълски педофил с токчета
Коментиран от #126
09:35 07.11.2025
105 Ти и за Бахмут така пишеше,
До коментар #99 от "Руска пропаганда":и за Торецк и за Часов Яр, и за Авдеевка, и за Угледар..,.......
Коментиран от #108
09:35 07.11.2025
106 Путин са предаде при Добропиле
09:36 07.11.2025
107 Ъъъъъъъъъ
До коментар #71 от "Руснаков":"Пак се наводни сайта от проруска мр......"
Е, хайде сега и претенции. Време е евроатлантическата мр.. да млъкне, щото нямат карти. Ма 4 години, ма Киев за 3 дни, ма 20% - това са само цифри. Както е казал поета:
Тирани, всуе се морите!
Не се гаси туй, що не гасне!
Лучата, що я днес гасите,
тя на вулкан ще да порасне!
Наиграхте се!
Коментиран от #124
09:36 07.11.2025
108 Пропускаш
До коментар #105 от "Ти и за Бахмут така пишеше,":Херсон и Киев....що ли??????
Коментиран от #112
09:36 07.11.2025
109 ВСУ вече са
До коментар #99 от "Руска пропаганда":под Москва и обсаждат Кремъл.
Коментиран от #114
09:36 07.11.2025
110 Хе!
09:38 07.11.2025
111 Русначе зомби
09:38 07.11.2025
112 Всичко по реда си,
До коментар #108 от "Пропускаш":ама ти забрави какво пишеше за Бахмут, Часов Яр, Угледар, Авдеевка, Соледар, Маринка, Селидово, Торецк...сега пак така виеш, и скоро ще забравиш и за Покровск.
09:38 07.11.2025
113 Руската армия е атакувала танк
Коментиран от #117
09:39 07.11.2025
114 Я пъ тоа
До коментар #109 от "ВСУ вече са":То руснаците бяха под Киев....и си изядоха пердаха....
Коментиран от #123, #133
09:39 07.11.2025
115 ЯСНО!
09:40 07.11.2025
116 Лука
До коментар #8 от "Роден в НРБ":Украйна е член на ООН от 1945г Четете история .русия отговаря на почти всички критерии за фашшистка държава!
09:40 07.11.2025
117 Я пъ тоа
До коментар #113 от "Руската армия е атакувала танк":Путин загуби стотици танкове, да не кажа хиляди. Украинските дронове ги отварят като консерви.
Коментиран от #168
09:41 07.11.2025
118 Путиношенко
Да питаме, защо Конашенко не ни съобщи новината.Къде го най достоверния източник.
Всичко е тресавище вече в Покровск и настелени орки.Да забравят руснаците до април за мърдане от окопите.
Коментиран от #130
09:41 07.11.2025
119 пиночет
Коментиран от #137
09:42 07.11.2025
120 604
09:42 07.11.2025
121 Оценявам ентусиазма ти!
До коментар #53 от "Кривоверен алкаш":НО!
Само със словесни клишета-не става...!
09:42 07.11.2025
122 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
09:42 07.11.2025
123 Демек и Украйна яде
До коментар #114 от "Я пъ тоа":Пердах яко според теб?!
09:42 07.11.2025
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Чикатило, украински педагог бандеролог
До коментар #104 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Пиша ви от оня свят. Бях педагог в крайна и бандеролог. Учех дечицата на бандеризъм. През свободното си от учителство време убивах малки момиченца и ги изяждах. Не целите. Само най-крехките им органи. СУРОВИ!
МОСКАЛИТЕ МЕ РАЗСТРЕЛЯХА, НО ДЕЛОТО МИ ЖИВЕЕ В ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА СТЕПАН БАНДЕРА!
Коментиран от #134
09:43 07.11.2025
127 Те щото
До коментар #15 от "Мдаааа":другите много убави нали.
09:43 07.11.2025
128 И Киев е Руски
09:44 07.11.2025
129 Бай Ганьо
09:45 07.11.2025
130 Викаш те и за Мариупол излъгаха,
До коментар #118 от "Путиношенко":за Бахмут, Торецк, Угледар, Часов Яр,Авдеевка , Соледар, Курахово, Селидово...., а те още са украински и всичко еруска пропаганда?!
Коментиран от #144
09:45 07.11.2025
131 И Киев е Руски
09:45 07.11.2025
132 Украински бойци са се опитали да
09:46 07.11.2025
133 Украинците обсаждат Владивосток
До коментар #114 от "Я пъ тоа":и вече контранаступват на Сахалин.
09:47 07.11.2025
134 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
До коментар #126 от "Чикатило, украински педагог бандеролог":Не мърдам от бункера
09:47 07.11.2025
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Факти
09:51 07.11.2025
137 Ставаш за...
До коментар #119 от "пиночет":...аФтУр на фантастични романчета...
09:51 07.11.2025
138 Моряка
09:52 07.11.2025
139 665
До коментар #42 от "Хе!":Единична. П = мерник 3 (300м) при ак74 , какъвто е на фотото.
Коментиран от #152
09:53 07.11.2025
140 Украинската армия няма свободен
09:53 07.11.2025
141 Чернобилската катастрофа
Взетите в плен зомби ще копат уранова руда в Сибир за Запорожката АЕЦ, освободена от мутанти.
И В БЪЛГАРИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЧЕРНОБИЛ СА СЕ ПОЯВИЛИ МУТАНТИ, но двама герои сумисти ги държат под контрол!
09:54 07.11.2025
142 Трезвен
До коментар #1 от "Отреазвяващ":Масов мор за фашистите на Путлер в Покровск и тотален провал на "СВО"...
Настроението е Гарантирано!
Коментиран от #147
09:57 07.11.2025
143 не може да бъде
09:58 07.11.2025
144 Я пъ тоа
До коментар #130 от "Викаш те и за Мариупол излъгаха,":Пропускаш Киев и Херсон.....там рашистите гризнаха дръвцето.
Коментиран от #146
09:58 07.11.2025
145 Ха ХаХа
До коментар #22 от "АЗОВ":Азовците от 2 седмици 3збягаха от Покровск като плъхове.
30% живи азовци останаха.
Руснаците ги направиха на таратор
09:59 07.11.2025
146 Ха ХаХа
До коментар #144 от "Я пъ тоа":Гризе лакомо на Путин айгъта
10:00 07.11.2025
147 Чикатило
До коментар #142 от "Трезвен":Добро утро приятелю! МОСКАЛИТЕ са наши врагове и врагове на прогресивното канибалско общество! Световната зомби общественост е на наша страна.
10:00 07.11.2025
148 АЗОВ
Коментиран от #151
10:00 07.11.2025
149 Путин са предаде при Добропиле
10:01 07.11.2025
150 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #70 от "Стенли":След българо съвитската дружба ссср няма а България ФАЛИРА.По времето на сталин заедно с бкп и г димитров лишават българите от югозападна българия от българско граждантво !!!
Коментиран от #153, #161
10:02 07.11.2025
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 665
До коментар #139 от "665":Допълнение - мерник 3 (П) на 100 метра е 29см над мерната точка. При бърза стрелба на 100-200 метра е препоръчително да ползваш П , компенсирайки с ниска мерна точка, тъй като така мерника не крие целта, обикновенно подвижна. По мишена от лег вече може да настройваш на мерник на съответната дистанция. Още въпроси - приемам за РПК, ПКМ, РПГ и разбира се БМП-23 ?
Коментиран от #157
10:03 07.11.2025
153 Путин
До коментар #150 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Ще е като Хитлер ако в пещи изгори боклуците като теб
Коментиран от #171
10:04 07.11.2025
154 Чикатило
10:04 07.11.2025
155 антипутя
БИ БИЛО?
Новата лада също "БИ БИЛА" голям успех, ако не беше само в бъдеще време!
Коментиран от #158, #160, #182
10:05 07.11.2025
156 Руските въоръжени сили
10:06 07.11.2025
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Капейките си мислят, че Покровск
До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":е главната цел на "СВО" и Путлера... 🤣🤣🤣
Коментиран от #162
10:07 07.11.2025
160 антизеля
До коментар #155 от "антипутя":Би било добре да си пия кафето в Крим...
10:08 07.11.2025
161 Пенсионер 69 годишен
До коментар #150 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Младежо, Георги Димитров спаси българските фашисти и семействата им от интерниране в Сибир. Ако не беше ги спасил, сега АлЙо нямаше да е в Европарламента.
Коментиран от #164
10:08 07.11.2025
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Българин
До коментар #69 от "мисиркомедиа":Прекалено големи изисквания имаш към пропагандата на понитата. Задаване на логични въпроси е безмислено. Свиквай с нови термини като активна отбрана и без стратегическо значение.
10:09 07.11.2025
164 Грешка на световната личност Димитров
До коментар #161 от "Пенсионер 69 годишен":Фашистите е трябвало да бъдат ликвидирани на място както правеха те и никакъв Народен съд
10:11 07.11.2025
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Лука
До коментар #92 от "Рублевка":Вашия вожд командван от сталин ,лиши българските граждани от югозападна българия от българско гражданство, Активно действаха дейците на бкп.
Коментиран от #169, #174
10:12 07.11.2025
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Опааа
До коментар #117 от "Я пъ тоа":😆 Отварят за пореден път мА йка ти! 😆
10:14 07.11.2025
169 Пенсионер 69 годишен
До коментар #166 от "Лука":Там граждани няма. Само селяни макета. Ако им кажеш, че са български граждани, ще те бият.
Коментиран от #173
10:14 07.11.2025
170 Олена Зелена
10:14 07.11.2025
171 Лука
До коментар #153 от "Путин":Скачането през прозорците е въпрос на дъжавна политика в русия
Коментиран от #179
10:15 07.11.2025
172 Хаха... на лъжата краката са къси
10:17 07.11.2025
173 Лука
До коментар #169 от "Пенсионер 69 годишен":Ти му говориш за история той ти казва как едвам не са го били.
10:20 07.11.2025
174 Ха ХаХа
До коментар #166 от "Лука":Победената фашистка България трябваше да даде на Гърция 1 млрд.д и земите южно от линията Благоевград..Асеновград.
На другия победител Югославия 1 млрд.д.и земите западно от Радомир.
Преди това русофобссите правителства загубиха 40% територии.
Г.Димитров даде костите на Г.Делчев и Тито се отказа от репарации и територии.
Подписа Бледските споразумения за които Чърчил научава и информира Сталин.
Трови Димитров в
Подмосковиено в същия момент Тито праща Удба и учители в Пиринска Македония.
Т.Живков не призна никаква Македония, но Желев я призна и ни сложи на колене
10:20 07.11.2025
175 Зельонски
10:22 07.11.2025
176 Готов за бой
Коментиран от #177
10:23 07.11.2025
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Лука
10:25 07.11.2025
179 Димитър Георгиев
До коментар #171 от "Лука":Ти па мой ми поскачаш леко на ...я ,муцка .
10:27 07.11.2025
180 шаа
10:27 07.11.2025
181 стоян георгиев
Коментиран от #183, #185, #191, #196
10:27 07.11.2025
182 Тишо културиста
До коментар #155 от "антипутя":Емили ,гледай си тротинетка 🛴,бутай щепсела и не се занимавай с битовизми .
10:29 07.11.2025
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Чичо
Хубаво би било поне някой от редакцията да се помъчи да се опрсвдае с "Ама не сме ние", но и това го няма...
Няма значение! С никакви манипулации не можете да накарате българина да мрази Русия!!! Никога!!!
Коментиран от #187
10:29 07.11.2025
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Путин гол до кръста на пони
До коментар #184 от "Чичо":ЧичА ми! Имаш предвид, че задунайците ще ме обичат вечно, не българите!!! Българите съм ги обявил за враг офицялно!
10:33 07.11.2025
188 ВСУ удря Крим
В същото време два влака цистерни, са били ударени на платформа за товарене и разтоварване в същия район. Влаковете са били натоварени с нефтопродукти по време на удара.
Ударени са още нефтени съоръжения:
"Дроновете на специалните сили нанесоха удари и по няколко нефтени депа и съоръжения за съхранение на гориво в Симферопол и околностите, както и в село Битумно. Съоръженията на нефтения парк бяха унищожени. Бяха регистрирани многобройни пожари", се казва в изявлението на специалните сили на Украйна.
Коментиран от #189, #192
10:34 07.11.2025
189 Ха ХаХа
До коментар #188 от "ВСУ удря Крим":ВСУ удрят на Марко Тотев дреболиите
10:36 07.11.2025
190 оня с коня
10:37 07.11.2025
191 АВА СТОЕНЧО
До коментар #181 от "стоян георгиев":АВА ВЕРНО ЛИ
ЩОТО АЗ ГЛЕДАХ КАК РУСНАЦИТЕ ЗАРЕЖДАХА НА ЕДНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ В СЕВЕРОЗАПАДЕН ПОКРОВСК
КОЕТО ДОКАЗВА ЧЕ В РУСИЯ НЯМА БЕНЗИН
Коментиран от #194
10:37 07.11.2025
192 стоян георгиев-π4оka
До коментар #188 от "ВСУ удря Крим":ВСУ съвсем скоро ще извършва импровизирани удари само във Вечните Ловни Полета при Сти Пешко 🤣🤣🤣 .
10:39 07.11.2025
193 Питам
10:39 07.11.2025
194 Ха ХаХа
До коментар #191 от "АВА СТОЕНЧО":Няма тъп розоф бордюр който да не гледа киефските боливудски фалшифки
10:39 07.11.2025
195 Приходите от петрол и газ се сринаха
Руският бюджет продължава да губи приходи от износа на суровини поради спада в цените на петрола, силния рубъл и засилването на санкциите. През октомври хазната е получила 888,6 млрд. рубли данъци от нефтогазовите компании – с 27% по-малко, отколкото през същия месец на предходната година, съобщи в четвъртък Министерството на финансите, цитирано от The Moscow Times.
В Кремъл смятат, че затягането на американските санкции, под които попаднаха "Роснефт" и "Лукойл", неизбежно ще доведе до нови проблеми за руския бюджет, съобщиха в края на октомври източници на Bloomberg. Двете най-големи петролни компании в Русия осигуряват половината от износа, или 2,2 млн. барела на ден. А ако се вземат предвид вече включените в "черните списъци" "Сургугтнефтегаз" и "Газпром нефть", под блокиращите санкции на САЩ попадат 70% от петрола, който се изнася в чужбина.
Коментиран от #197
10:39 07.11.2025
196 Дрътия Софианец
До коментар #181 от "стоян георгиев":Абе Финансиста -Факир ,ако и бизнес прогнозите ти и инвестиции бяха като писанията ти тук,инвеститорите под дърво и камък щяха да те търсят да те млаттят .
10:41 07.11.2025
197 Ха ХаХа
До коментар #195 от "Приходите от петрол и газ се сринаха":Блумбърг ли четеш бе нещастник?
10:42 07.11.2025
198 az СВО Победа 80
Научете ги най-после тези имена!
Четвърта година ги дъвчите и все грешки правите!
10:42 07.11.2025