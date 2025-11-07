The ​​Wall Street Journal: Покровск е в руини, руснаците са близо до най-значимата си победа след Бахмут

Руските войски се приближават към най-значимото си завоевание след падането на Бахмут преди повече от две години – град Покровск в Донецка област. Битката за Покровск е сред най-кървавите в цялата война, пише The ​​Wall Street Journal.

Покровск, който преди войната е имал приблизително 60 000 души, сега е почти напълно разрушен. В града продължават ожесточени улични боеве, а украинските войници съобщават, че руските сили напредват на малки групи, окопани в мазета и руини на сгради.

Украинските военни признават, че руснаците имат предимство в града – както по брой, така и по оборудване. Дронове постоянно бръмчат над Покровск и според един офицер „за всеки украински дрон има до десет руски“. „Те доминират в небето - ревът на дроновете никога не спира, дори за секунда“, добави офицерът, предаде агенция УНИАН.

Украйна отрича твърдението на Москва, че силите ѝ в града са обкръжени, но признава изключителната сложност на ситуацията. Анализатори смятат, че Покровск може да падне в рамките на няколко седмици, въпреки че темпото на руското настъпление остава бавно.

И двете страни търпят огромни загуби, а дронове и артилерия са превърнали града в руини.

Офицер от 68-ма бригада каза, че е време за отстъпление от града: „Загубите не си заслужават. Те са просто безсмислени. Няма начин, дори с повече подкрепления, да си върнем града.“ Въпреки това, президентът Володимир Зеленски призовава украинските сили да не се отказват от позициите си.

Ако Украйна се оттегли от Покровск, вероятно ще трябва да изостави съседния Мирноград, който вече е под заплаха от обкръжение.

Превземането на Покровск би било най-големият успех на Москва от 2023 г. насам и би дало на Кремъл символична победа на фона на декларациите на диктатора Владимир Путин за „неизбежното поражение“ на Киев. Анализаторите обаче отбелязват, че дори това да бъде постигнато, основната цел на Кремъл – завладяването на цяла Украйна – остава далечна.