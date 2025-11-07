Новини
Свят »
Украйна »
The ​​Wall Street Journal: Покровск е в руини, руснаците са близо до най-значимата си победа след Бахмут
  Тема: Украйна

The ​​Wall Street Journal: Покровск е в руини, руснаците са близо до най-значимата си победа след Бахмут

7 Ноември, 2025 08:53 3 517 198

  • украйна-
  • русия-
  • бахмут-
  • покровск-
  • война-
  • мирноград

И двете страни търпят огромни загуби, а дронове и артилерия са превърнали града в руини. Ако Украйна се оттегли от Покровск, вероятно ще трябва да изостави и съседния Мирноград

The ​​Wall Street Journal: Покровск е в руини, руснаците са близо до най-значимата си победа след Бахмут - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските войски се приближават към най-значимото си завоевание след падането на Бахмут преди повече от две години – град Покровск в Донецка област. Битката за Покровск е сред най-кървавите в цялата война, пише The ​​Wall Street Journal.

Покровск, който преди войната е имал приблизително 60 000 души, сега е почти напълно разрушен. В града продължават ожесточени улични боеве, а украинските войници съобщават, че руските сили напредват на малки групи, окопани в мазета и руини на сгради.

Украинските военни признават, че руснаците имат предимство в града – както по брой, така и по оборудване. Дронове постоянно бръмчат над Покровск и според един офицер „за всеки украински дрон има до десет руски“. „Те доминират в небето - ревът на дроновете никога не спира, дори за секунда“, добави офицерът, предаде агенция УНИАН.

Украйна отрича твърдението на Москва, че силите ѝ в града са обкръжени, но признава изключителната сложност на ситуацията. Анализатори смятат, че Покровск може да падне в рамките на няколко седмици, въпреки че темпото на руското настъпление остава бавно.

И двете страни търпят огромни загуби, а дронове и артилерия са превърнали града в руини.

Офицер от 68-ма бригада каза, че е време за отстъпление от града: „Загубите не си заслужават. Те са просто безсмислени. Няма начин, дори с повече подкрепления, да си върнем града.“ Въпреки това, президентът Володимир Зеленски призовава украинските сили да не се отказват от позициите си.

Ако Украйна се оттегли от Покровск, вероятно ще трябва да изостави съседния Мирноград, който вече е под заплаха от обкръжение.

Превземането на Покровск би било най-големият успех на Москва от 2023 г. насам и би дало на Кремъл символична победа на фона на декларациите на диктатора Владимир Путин за „неизбежното поражение“ на Киев. Анализаторите обаче отбелязват, че дори това да бъде постигнато, основната цел на Кремъл – завладяването на цяла Украйна – остава далечна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отреазвяващ

    96 104 Отговор
    Кафе и добри новини=спорен ден.

    Коментиран от #142

    08:55 07.11.2025

  • 2 Пак феик

    43 97 Отговор
    прегрупират се за КОНТРАТА

    08:56 07.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    85 70 Отговор
    Глупасти......
    Центъра е под украински контрол 😁

    Коментиран от #59, #85

    08:56 07.11.2025

  • 4 Той всъщност Покровск нямаше

    90 44 Отговор
    никакво стратегическо значение.Също и Мирноград и Купянск.

    Коментиран от #11

    08:57 07.11.2025

  • 5 Весо

    94 7 Отговор
    Боко и Сорос да пращат наще евролиберали да бранят Покровск !

    08:57 07.11.2025

  • 6 Хм...

    78 2 Отговор
    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152 в полза на Русия. Съотношението е 66÷1. Но пък розАвите понита се веселят като за последно с "киiф за три дня, бензин, картофи, вата и копейки". Само не разбирам как се справят с когнитивния дисонанс.

    08:57 07.11.2025

  • 7 Путин са предаде при Добропиле

    9 85 Отговор
    Руснаците масово вдигнаха ръце. Не им се мре за кремълския дъртак.

    08:57 07.11.2025

  • 8 Роден в НРБ

    99 8 Отговор
    Браво на руснаците. Дано да заличат цялата измислена украйна

    Коментиран от #101, #116

    08:58 07.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Това е руска пропаганда,

    90 6 Отговор
    защото всички които четем редовно форума на Факти бг знаем, че ВСУ освободи Покровск, Крим, Бахмут, Угледар, Авдеевка, Соледар Курахово, Селидово Торецк, Мариупол, също така освободи и Курска област заедно с град Курск и вече контранаступват към Владивосток и превземат Сахалин.

    Коментиран от #18, #46

    08:59 07.11.2025

  • 11 Я пъ тоа

    21 28 Отговор

    До коментар #4 от "Той всъщност Покровск нямаше":

    То и Херсон немаше значение.....и Харков също

    Коментиран от #17, #19, #20

    08:59 07.11.2025

  • 12 Пич

    68 5 Отговор
    Ужассс.....!!! С толкова вярвах на Зелю , как побеждава всички руснаци ! А бе , този нали щеше да спира да меша дрогата ?!

    08:59 07.11.2025

  • 13 Докато се занимавате

    69 6 Отговор
    с руския Красноармейск, руснаците настъпват в Запорожиетои. Но затова ще пишете след 10 дни.:))

    08:59 07.11.2025

  • 14 А КЪДЕ Е СТАТИЯТА ЗА ПОБЕДАТА

    47 5 Отговор
    ВСУ- НА КЛОУНА НА НАСИРСКИ

    09:00 07.11.2025

  • 15 Мдаааа

    7 57 Отговор
    Това е "велика " Русия. Избива, руши и унищожава. Велик е император Путин. Ще е достоен за мавзолея!

    Коментиран от #127

    09:00 07.11.2025

  • 16 лиз ач евроатлантик

    56 4 Отговор
    Колко големи загуби да търпят руснаците?Нали зиленски каза ,че има само 200 руснака в Красноармейск

    09:00 07.11.2025

  • 17 Той всъщност и Бахмут нямаше никакво

    51 3 Отговор

    До коментар #11 от "Я пъ тоа":

    стратегическо значение, заявиха от командването на ВСУ.

    Коментиран от #22

    09:01 07.11.2025

  • 18 Стига бе

    8 28 Отговор

    До коментар #10 от "Това е руска пропаганда,":

    То така се говореше и за областния град ...Херсон...

    Коментиран от #28

    09:01 07.11.2025

  • 19 Нямат разбира се.

    34 3 Отговор

    До коментар #11 от "Я пъ тоа":

    И там руснаците освобождават. Не следиш ли събитията, селски.

    09:01 07.11.2025

  • 20 То всъщност и Донбас и 25%

    41 2 Отговор

    До коментар #11 от "Я пъ тоа":

    от територията на Украйна нямат никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #25

    09:02 07.11.2025

  • 21 Объркано Атлантиче

    35 4 Отговор
    Буданов е поръчал на Economist да напише статия, за да не изглежда като глупак.

    "Смелата отбрана на Покровск е към своя край"

    „Отчаянието на Украйна в Покровск се прояви в два дръзки хеликоптерни десанта на 29 и 31 октомври. Украинското военно разузнаване, използвайки американски хеликоптери Black Hawk и лично водено от командира Кирил Буданов, проведе операции, по време на които специални части проникнаха в спорната зона в северните покрайнини на града. Целта беше да се укрепят украинските позиции по пътя за достъп на север. Русия веднага заяви, че е унищожила групата, използвайки очевидно инсценирани кадри като доказателство. Фактът, че украинските хеликоптери се върнаха непокътнати, стана един от успехите.“ 😂

    -- Ukraines valiant defence of Pokrovsk is nearing its end --

    09:02 07.11.2025

  • 22 АЗОВ

    48 39 Отговор

    До коментар #17 от "Той всъщност и Бахмут нямаше никакво":

    Реже руски тикви в Покровск ...Путин вече половин година са мъчи с градчето.

    Коментиран от #145

    09:02 07.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    24 32 Отговор
    Четири Года "величие", век позор - толкоз за СВО ))

    Коментиран от #37, #159

    09:03 07.11.2025

  • 24 изядоха ги за закуска

    29 9 Отговор
    и без лукойл освобождават ефективно покровсия район . над 100 000 армия пробива кварталите . кой да я спре . сега ЕС очаква нов член . понамалялата майдановска страна . военизирана и поразрушена .

    Коментиран от #27

    09:03 07.11.2025

  • 25 Я пъ тоа

    8 33 Отговор

    До коментар #20 от "То всъщност и Донбас и 25%":

    Донбас има значение....стана масова гробница за путинистите.

    Коментиран от #31, #64

    09:03 07.11.2025

  • 26 жаоикдер

    47 4 Отговор
    Стига сте лъгали. Тези американци искат да излъжат, но ние в България, четем само българските мисирки и лъжци и надрусания наркоман Зеленски, и знаем че бандера фашистите на наркомана "побеждават" и правят перемоги. Даже вчера писаха че пак побеждава и напредва. Верно е че еобъркал посоките и напредва към Полша, само че така ни лъгаха вчера. А днес друго. Омръзна ни да ни лъжете. Тука евро атлантическите боклуци и парите на българите дават на наркомана за да го хранят и ГЕРБ, ПП и ДБ педофили, ИТН, БСП и ДПС свиня, милиарди от парите на българите дават на фашагите, а днес ни пишете че ги избиват като мишоци. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Идва ви часа.

    09:03 07.11.2025

  • 27 Путинистче идиотче

    6 29 Отговор

    До коментар #24 от "изядоха ги за закуска":

    Избиват ни като пилци в Покровск.....с дронове направо ни разкатават.

    09:04 07.11.2025

  • 28 Абе важното е контраступа в главата ти

    24 4 Отговор

    До коментар #18 от "Стига бе":

    да напредва и ти да си щастлив.🙂

    Коментиран от #34

    09:05 07.11.2025

  • 29 Механик

    39 3 Отговор
    Айдаааааа! След СНН, Франспрес и Дойчевеле, сега и Уолстрийт Джърнал станаха копейки.
    Както е тръгнало, май УНИАН и Бесарапския фронт няма останат по-назад от тая, мода.

    09:05 07.11.2025

  • 30 Путин са предаде при Добропиле

    6 25 Отговор
    ВСУ приключи там с руската групировка....сега почнаха и Покровск.....

    Коментиран от #33, #35

    09:06 07.11.2025

  • 31 А пък украинците

    24 3 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    там възкръснаха , нали, всичките 1 700 000 ....😂🤣😂

    Коментиран от #44

    09:06 07.11.2025

  • 32 Дженджари и Сороси!

    26 5 Отговор
    ,Никакво стратегическо значение!Голям бой ядохме ние триполовите тука!Бедните., Зеленият Фюрер е като Хитлер....до последната урка ,в този град без стратегическо значение!😂😂😂

    Коментиран от #36

    09:06 07.11.2025

  • 33 Даже и от Бесарабски фронт

    23 3 Отговор

    До коментар #30 от "Путин са предаде при Добропиле":

    не са такива оптимисти като теб.🤣😂🤣

    09:07 07.11.2025

  • 34 Я пъ тоа

    4 16 Отговор

    До коментар #28 от "Абе важното е контраступа в главата ти":

    То контранаступа като СВОто в главите на путинистите.

    Коментиран от #40, #76

    09:07 07.11.2025

  • 35 Хахаха

    19 1 Отговор

    До коментар #30 от "Путин са предаде при Добропиле":

    А ти нацапа памперса от радост , джендарче!Къде научи то ВА от мъжката си половинка ли?

    Коментиран от #38

    09:08 07.11.2025

  • 36 Синчето на Соловьов

    5 15 Отговор

    До коментар #32 от "Дженджари и Сороси!":

    Не говори така за нас.... джендърчетата.

    09:08 07.11.2025

  • 37 джуджак ,

    16 2 Отговор

    До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":

    Не късай нерви , а скажи - как сегодня дела ?!

    Коментиран от #73

    09:09 07.11.2025

  • 38 Путин са предаде при Добропиле

    5 23 Отговор

    До коментар #35 от "Хахаха":

    Руснаците ми го показаха как развяват бяло знаме и вдигат безпомощно ръчички...и синчето на Соловьов го потвърди.

    Коментиран от #43

    09:10 07.11.2025

  • 39 ВлАдимир ЗелИнски:

    22 1 Отговор
    The ​​Wall Street Journal Лъже!
    ВСУ са в Подмосковието.
    Скоро Москва ще падне!
    Лично Аз ще съдя Путин!

    09:10 07.11.2025

  • 40 Да, затова всеки ден украински

    23 3 Отговор

    До коментар #34 от "Я пъ тоа":

    населени места губят стратегическо значение и укрите контраступват бавно, но сигурно на запад.😃

    Коментиран от #50

    09:10 07.11.2025

  • 41 Миме, Мимеееее

    21 1 Отговор
    А ти Миме накрая да не останеш без работа?!!!!!!

    09:11 07.11.2025

  • 42 Хе!

    6 2 Отговор
    В положение за каква стрелба е настроен предпазителят на автомата на автоматчика, Моля! Ха! И на кой мерник е поставен, Моля и на колко отговаря, ако е на ,,П"!

    Коментиран от #139

    09:11 07.11.2025

  • 43 На много тежки

    17 2 Отговор

    До коментар #38 от "Путин са предаде при Добропиле":

    медикаменти си....

    Коментиран от #45

    09:12 07.11.2025

  • 44 Я пъ тоа

    4 22 Отговор

    До коментар #31 от "А пък украинците":

    Украйна си брани страната.....чии го крепят руснаците в украйна.....служат за живи мишени на натовското оръжие.

    Коментиран от #49, #135

    09:12 07.11.2025

  • 45 Истината боли

    3 11 Отговор

    До коментар #43 от "На много тежки":

    Нали.....

    Коментиран от #56

    09:12 07.11.2025

  • 46 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Това е руска пропаганда,":

    После Аляска

    09:13 07.11.2025

  • 47 Инна

    23 4 Отговор
    Освобождението на Покровско-Мирноградската агломерация в Донбас и град Купянск в Харковска област се завършва чрез унищожаване на обкръжените вражески военни групировки.
    На тези и други участъци от фронта киевският режим пожертва над 40 000 украински войници през октомври в името на егоистичните интереси и илюзиите на Запада. Стратегията на НАТО за „дългосрочна конфронтация“ с Русия осъжда украинската армия на пълно унищожение – с военни средства.

    На няколко километра северно от Мирноград, руската група войски „Център“ разби четири механизирани бригади, един егер, една аеромобилна, една въздушно-десантна, три щурмови, две въздушно-щурмови бригади, два щурмови полка на украинските въоръжени сили и една бригада на морската пехота – в районите на селата Родинское и Доброполе. Очевидно украинският главнокомандващ Александър Сирски се е опитал да облекчи мирноградската групировка на украинските въоръжени сили с контраатака през Роднинское, за която всички резерви на специалните части бяха събрани в Доброполе. Както виждаме, този план се провали и украинските бригади понесоха колосални загуби.
    Междувременно, според руското Министерство на отбраната, щурмови части на 6-та армия унищожават големи вражески сили, обкръжени близо до Купянск. През последните 24 часа руските войски отблъснаха три опита за освобождаване на бандеровските сили, предприети от 144-та механизирана бригада, 92-ра щурмова бригада на украинските въоръжени сили и 15-та бригада на Национална

    Коментиран от #54

    09:14 07.11.2025

  • 48 Я пък тоя

    18 1 Отговор
    Нещо се обърках!
    Русия напредва с малки групи, в същото време са се окопали в мазета и руини.
    Окопани ли напредват!!!
    Руснаците хем имат предимсто по брой, хем пък атакуват с малки групи, ако тези малки групи са оредимство по брой, заначи украинците нямат и групи, бият се поединично.
    От къде идват тези огромни загуби, едните малки групи, другите още по малки.
    Спирам да чета, да се ориентирам в обстановката, писле пак.

    09:14 07.11.2025

  • 49 Що, укрите вече умрели

    10 1 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    мишени ли са?

    Коментиран от #58

    09:14 07.11.2025

  • 50 Путинистче идиотче

    4 20 Отговор

    До коментар #40 от "Да, затова всеки ден украински":

    За четири години путинягата стигна от Донецк до....Покровск.....и загроби над милион руснаци.....честито на кремълския дъртак.

    Коментиран от #61

    09:15 07.11.2025

  • 51 Георгиев

    16 2 Отговор
    И Мария Атанасова се приземи, което е много показателно. Има промени във Факти към добро.
    Съгласен съм, че е този град ще погребе много войни и от двете страни. За мен тази руска тактика е голяма грешка. Градът ще се срути изцяло. Трябваше да съобщят на наличното там население да го напусне и да го сринат изцяло. Без жива сила на земята. Както американците в техните войни по света. Путин, ако гони победа, трябва да атакува символите на държавността в Киев: Радата, Министерски съвет, военното министерство,... Да парализира Киев. А си играят на местни игрички.

    Коментиран от #88

    09:15 07.11.2025

  • 52 Злобното Пони

    13 2 Отговор
    Вай, вай... Ша са предаваме...
    Казно накратко:
    цепнаха ни братко.

    09:15 07.11.2025

  • 53 Кривоверен алкаш

    6 23 Отговор
    Украйнците дават жертви,защитавайки Родината си...какво защитават крепостните от сбърканата държава Русия...защитават егото на Путин...

    Коментиран от #65, #121

    09:15 07.11.2025

  • 54 Инна

    24 2 Отговор

    До коментар #47 от "Инна":

    През последните 24 часа руските войски отблъснаха три опита за освобождаване на бандеровските сили, предприети от 144-та механизирана бригада, 92-ра щурмова бригада на украинските въоръжени сили и 15-та бригада на Националната гвардия от районите на Нечволодовка и Благодатовка. Опитът на група бойци от 116-та механизирана бригада на украинските въоръжени сили да излязат от обкръжението на запад също беше осуетен. „Приосколският ад“ за бандеровците действа денонощно, а новите управляеми бомби на руските Въздушно-космически сили с обсег до 200 километра вече поразяват бандеровски цели в Днепропетровск, Полтава, Николаев и Одеса.
    Киевският режим отрича опустошителните удари на Русия, огромните загуби и „котлите“ на украинските въоръжени сили, но в суровата реалност украинските войници нямат шанс за оцеляване. „Оптимистичните“ изявления и оценки на бандеровския диктатор Зеленски само демонстрират загуба на връзка с реалността.

    09:15 07.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Да, халюцинациите ти явно са болезнени

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "Истината боли":

    за теб, затова просто приятелски съвет, не те задължавам, разбира се, живота в крайна сметка си е твой, но просто си приемай лекарствата.

    Коментиран от #63

    09:16 07.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Стига бе

    5 22 Отговор

    До коментар #49 от "Що, укрите вече умрели":

    ВСУ избива руснаците, бавно и методично....Украйна си брани държавата. А дъртата кремълски, като агресор, е безпомощен за нещо повече .

    09:17 07.11.2025

  • 59 Как е кръвното, карлик

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Взимай хапчета, че във всеки един момент Юлиан Рьопке ще обяви Покровск за превзет от руската армия.

    09:17 07.11.2025

  • 60 Путин Санкционния

    5 18 Отговор
    Представяте ли си? Чичо Дончо може да разпердушини всяка компания в руzия с лист и химикал. А Пиздюхин се мъчи 11 години в калта на Украйна. Разликата между световна сила и изпрдяно подобие на държава.

    09:17 07.11.2025

  • 61 Важното е контранаступа да върви

    14 2 Отговор

    До коментар #50 от "Путинистче идиотче":

    и то да си щастлив, че ВСУ контраступват.😃

    Коментиран от #66

    09:18 07.11.2025

  • 62 Македонец

    14 2 Отговор
    Няма ли кой да спре това безумие?Къде си международна общност,?Защо ООН не вземе кардинално решение?Да не съм наивник.Но ако няма сила която да спре това безумие то тогава ще ми се този свят на Алчни безумции като Макрон,Страмър,Тръмп,Зеленски ,фон Дер Лаен и Путин всички те са политическият боклук на този свят.

    09:18 07.11.2025

  • 63 Мен не ме мисли

    5 20 Отговор

    До коментар #56 от "Да, халюцинациите ти явно са болезнени":

    Важно е че при Добропиле, руснаците масово вдигнаха ръчички...не им се мре за сатрапа кремълски.

    Коментиран от #67

    09:18 07.11.2025

  • 64 Цитат

    17 1 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152 в полза на Русия. Съотношението е 66÷1. Но пък розАвите понита се веселят като за последно с "киiф за три дня, бензин, картофи, вата и копейки". Само не разбирам как се справят с когнитивния дисонанс.

    09:18 07.11.2025

  • 65 И да виеш и да ревеш,

    19 3 Отговор

    До коментар #53 от "Кривоверен алкаш":

    файда няма, не можеш да промениш реалността че укрите губят.

    Коментиран от #74, #82

    09:19 07.11.2025

  • 66 Я пъ тоа

    4 13 Отговор

    До коментар #61 от "Важното е контранаступа да върви":

    То контранаступа, като...СВОто....четвърта година мъка за дъртата кремълски.

    Коментиран от #72

    09:20 07.11.2025

  • 67 В главата ти може и да е станало,

    10 1 Отговор

    До коментар #63 от "Мен не ме мисли":

    Аз затова ти казвам да си пиеш хапченцата

    09:20 07.11.2025

  • 68 маке

    19 1 Отговор
    пак невярна информация, украинците са пред вратите на Москва, това пишете)))

    09:20 07.11.2025

  • 69 мисиркомедиа

    19 1 Отговор
    "украинските войници съобщават, че руските сили напредват на малки групи, окопани в мазета и руини на сгради" - как се напредва, докато си "окопан"?

    Коментиран от #163

    09:20 07.11.2025

  • 70 Стенли

    15 3 Отговор
    Браво слава на смелите руски солдати България и Русия заедно завинаги 🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #75, #150

    09:21 07.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Колко територия превзе Украйна

    14 3 Отговор

    До коментар #66 от "Я пъ тоа":

    от територията на руската федерация?
    25% от територията на Украйна обаче вече е в състава на Руската федерация.

    Коментиран от #79

    09:21 07.11.2025

  • 73 Не виждаш ли как дела?

    12 1 Отговор

    До коментар #37 от "джуджак ,":

    tролетариатът вдига кръвното и плямпа всякакви врели некипели.
    Когато Покровск изгуби стратегическо значение ще се поуспокоят и после пак, за следващия град.

    09:21 07.11.2025

  • 74 Не се разбра

    5 6 Отговор

    До коментар #65 от "И да виеш и да ревеш,":

    Кой какво губи.....земя се връща живот...НИКОГА.

    Коментиран от #80

    09:21 07.11.2025

  • 75 гост

    4 5 Отговор

    До коментар #70 от "Стенли":

    Иди си поднови,Жълтата книжка....

    09:22 07.11.2025

  • 76 си пън

    13 1 Отговор

    До коментар #34 от "Я пъ тоа":

    пъпеш, за да контратакуваш некой требе да те атакува а питеците се отбраняват и тактически се изстеглят на запад,тоз път запада бе блокиран и греда,некои се спасиха от салорайха предавайки се

    09:22 07.11.2025

  • 77 az СВО Победа 80

    19 1 Отговор
    Накратко:

    1. Руснаците вчера превзеха кв. Динас на североизток в Красноармейск, с което поставиха целия град под пълен контрол. В Красноармейск от два дни тече зачистка.
    Оттам руснаците се придвижиха още по на североизток и овладяха Ровное, което е на по-малко от два километра от западната част на гр. Димитров (на киевски Мирноград), с което затварят обръча около този град от запад.

    2. Честит 07.11 на всички! Велика дата в руската/съветската история, с която се слага точка на плановете на един остров на север в Европа да унищожи Русия с помощта на февруарската революция и правителството на Керенски.

    Коментиран от #92

    09:23 07.11.2025

  • 78 Рублевка

    18 3 Отговор
    Танкове Тигър от Германия, Томахавки от САЩ, Грипен от Швеция, ф16 от целия запад, бившите соц страни изпратиха самолетите и бронетехника от Варшавския договор И НИЩО! Само хохохолски фукни! Руснаците ги разгащиха и наведоха!

    Коментиран от #84

    09:23 07.11.2025

  • 79 Я пъ тоа

    3 12 Отговор

    До коментар #72 от "Колко територия превзе Украйна":

    Затова ли путинягата здраво са окопава там и загробва още руснаци под ударите на натовското оръжие....и плаща със стотици хиляди избити путинисти.

    Коментиран от #83

    09:24 07.11.2025

  • 80 Така е, никога няма да се върнат

    13 3 Отговор

    До коментар #74 от "Не се разбра":

    един милион и седемстотин хиляди украинци, завинаги са при Бандера.

    09:24 07.11.2025

  • 81 Дедо

    13 2 Отговор
    Прекалено миниатюрна държава сме за да ни вълнува какво става в Украйна. Каквото има да става , то така или иначе ще стане . Да се озлобяваме един срещу друг ,колко руснаци или украинци са убити и кой град е разрушен и превзет е безсмислено и смешно. Все едно аборигените от Папуа Нова Гвинея да са щастливи ,че ще падне Покровск или че някакви украинци са избили руснаци в някой окоп.

    Коментиран от #100

    09:24 07.11.2025

  • 82 Кривоверен алкаш

    5 8 Отговор

    До коментар #65 от "И да виеш и да ревеш,":

    нещо не вникваш в смисъла на написаното,ама ти е простено...Путин ще жертва ако трябва и 10 мил.безгръбначни руснаци и пак ще завземе това което е решил...говорим за идеали те..

    09:25 07.11.2025

  • 83 Кажи сега, колко територия

    12 1 Отговор

    До коментар #79 от "Я пъ тоа":

    освободи контранаступа, а не ми говори общи приказки.Кажи и за Покровск в момента, имаше ли стратегическо значение или нямаше?

    Коментиран от #86

    09:25 07.11.2025

  • 84 ГОРИВО НЕТ

    3 11 Отговор

    До коментар #78 от "Рублевка":

    Горят рафинерии и командни складове с оръжия в Русия.Боже какво доживяхме.

    Коментиран от #89

    09:26 07.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Я пъ тоа

    4 10 Отговор

    До коментар #83 от "Кажи сега, колко територия":

    Територия са връща, живот...никога....то и СССР бе ...територия, сега го нема.

    Коментиран от #90, #93

    09:27 07.11.2025

  • 87 Баба Яга

    13 3 Отговор
    Нали зеленият потник твърди, че укравермахтът държи Покровск и нашите подлоги припяваха след него същото?! Подлоги, подлоги - криви фурнаджийски лопати!

    09:27 07.11.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Връщай, връщай,

    9 1 Отговор

    До коментар #86 от "Я пъ тоа":

    твоята е ясна тя, ....😂

    09:29 07.11.2025

  • 91 Путин са предаде при Добропиле

    6 9 Отговор
    Натам вървят нещата и при Покровск.

    Коментиран от #94

    09:29 07.11.2025

  • 92 Рублевка

    11 8 Отговор

    До коментар #77 от "az СВО Победа 80":

    Урките са сменили името на гр. Димитров? Нашия вожд и учител? СПАСИТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФАШАГИ ОТ СИБИР! По негова молба към Сталин, от България не са интернирани в Сибир българските фашисти, а техните внуци му взривиха мавзолея.

    Коментиран от #166

    09:29 07.11.2025

  • 93 Искаш да кажеш, че и

    8 3 Отговор

    До коментар #86 от "Я пъ тоа":

    СССР като територия пак ще се върне?Нали хака каза, територии се връщат.

    09:30 07.11.2025

  • 94 Те и при Бахмут така "вървяха",

    9 4 Отговор

    До коментар #91 от "Путин са предаде при Добропиле":

    и при Часов Яр, Маринка Соледар Селидово Торецк, Курахово, Мариупол....

    Коментиран от #97

    09:32 07.11.2025

  • 95 ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ

    4 11 Отговор

    До коментар #89 от "Гори ти главата на теб":

    Натовско оръжие громи РУСКИТЕ рафинерии и складове с оръжия..Дъртата кремълски в тих ужас....безпомощен е.

    Коментиран от #102

    09:32 07.11.2025

  • 96 Герги

    5 11 Отговор
    Не е истина какви пари троши Митрофанова за пропаганда....

    09:32 07.11.2025

  • 97 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #94 от "Те и при Бахмут така "вървяха",":

    Забрави да споменеш Киев, Харков, Херсон....

    09:33 07.11.2025

  • 98 спонтанен сарказъм

    12 2 Отговор
    марче, не можеш да наречеш Бахмут и Покровск значими завоевания. Те нямат абсолютно никакво стратегическо значение и не, че не могат да ги задържат, просто не искат, защото така е по-добре за войниците да не се задъхват и да пазят сили за контранастъплението Курск. Даже нарочно отстъпват за да подлъжат руснаците и те да си вкарат хората там,а в това време ВСУ ще влезе Москва, а до седмица ще е в Чукотка.

    09:33 07.11.2025

  • 99 Руска пропаганда

    6 10 Отговор
    Покровск може да е в руини, но е украински...
    Цял месец четеме лъжите на Коношенковците...

    Коментиран от #105, #109

    09:33 07.11.2025

  • 100 Пенсионер 69 годишен

    11 4 Отговор

    До коментар #81 от "Дедо":

    Имаш право, младеж. Няма смисъл да си навличаме руската омраза, защото за разлика от Папуа Нова Гвинея сме много наблизо и можем да отнесем по погрешка шамар, който да е смъртоносен.

    09:33 07.11.2025

  • 101 сдсасасдасд

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Роден в НРБ":

    Долу Нрб и злата секта на комунизма

    09:33 07.11.2025

  • 102 Освен това руснаците нямат ракети

    12 2 Отговор

    До коментар #95 от "ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ":

    , яйца и масло, долара стана 200 рубли, икономиката им рухна 2 месеца след налагането на санкциите, Путин умрятри пъти и се бият със сапьорски лопатки...знаем, знаем.

    09:34 07.11.2025

  • 103 Всичко е под контрола на ВСУ

    4 12 Отговор
    В Покровск денонощно се изтребват окупаторите които се крият в мазетата. Навсякъде е пълно с трупове на рашистите.

    09:35 07.11.2025

  • 104 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 10 Отговор
    Това означава, че оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят много задните части!

    Коментиран от #126

    09:35 07.11.2025

  • 105 Ти и за Бахмут така пишеше,

    9 1 Отговор

    До коментар #99 от "Руска пропаганда":

    и за Торецк и за Часов Яр, и за Авдеевка, и за Угледар..,.......

    Коментиран от #108

    09:35 07.11.2025

  • 106 Путин са предаде при Добропиле

    3 9 Отговор
    Както при Киев и Херсон.....

    09:36 07.11.2025

  • 107 Ъъъъъъъъъ

    12 3 Отговор

    До коментар #71 от "Руснаков":

    "Пак се наводни сайта от проруска мр......"

    Е, хайде сега и претенции. Време е евроатлантическата мр.. да млъкне, щото нямат карти. Ма 4 години, ма Киев за 3 дни, ма 20% - това са само цифри. Както е казал поета:

    Тирани, всуе се морите!
    Не се гаси туй, що не гасне!
    Лучата, що я днес гасите,
    тя на вулкан ще да порасне!

    Наиграхте се!

    Коментиран от #124

    09:36 07.11.2025

  • 108 Пропускаш

    2 8 Отговор

    До коментар #105 от "Ти и за Бахмут така пишеше,":

    Херсон и Киев....що ли??????

    Коментиран от #112

    09:36 07.11.2025

  • 109 ВСУ вече са

    9 2 Отговор

    До коментар #99 от "Руска пропаганда":

    под Москва и обсаждат Кремъл.

    Коментиран от #114

    09:36 07.11.2025

  • 110 Хе!

    4 2 Отговор
    При такива загуби, руснаците ще са много глупави, ако отстъпят, без да присвоят още територии и земи! Една кочина да видят и че там нещо шава, веднага ФАБ - 9000! Корейците биха изпратили 1 кореец да хвърли една бомба!

    09:38 07.11.2025

  • 111 Русначе зомби

    4 11 Отговор
    Избиват ни като пилци в Украйна....дъртата кремълски не може да ни защити....явно е изпаднал в нервна криза.

    09:38 07.11.2025

  • 112 Всичко по реда си,

    9 0 Отговор

    До коментар #108 от "Пропускаш":

    ама ти забрави какво пишеше за Бахмут, Часов Яр, Угледар, Авдеевка, Соледар, Маринка, Селидово, Торецк...сега пак така виеш, и скоро ще забравиш и за Покровск.

    09:38 07.11.2025

  • 113 Руската армия е атакувала танк

    10 2 Отговор
    и операторите на дронове от Южната група войски напълно са унищожили Украински танк Т-72 в Константиновка с няколко удара с дронове FPV, съобщава Руското министерство на отбраната.

    Коментиран от #117

    09:39 07.11.2025

  • 114 Я пъ тоа

    2 9 Отговор

    До коментар #109 от "ВСУ вече са":

    То руснаците бяха под Киев....и си изядоха пердаха....

    Коментиран от #123, #133

    09:39 07.11.2025

  • 115 ЯСНО!

    11 0 Отговор
    И тия от ​​Wall Street Journal,станаха руски агенти на Путин...

    09:40 07.11.2025

  • 116 Лука

    1 10 Отговор

    До коментар #8 от "Роден в НРБ":

    Украйна е член на ООН от 1945г Четете история .русия отговаря на почти всички критерии за фашшистка държава!

    09:40 07.11.2025

  • 117 Я пъ тоа

    1 9 Отговор

    До коментар #113 от "Руската армия е атакувала танк":

    Путин загуби стотици танкове, да не кажа хиляди. Украинските дронове ги отварят като консерви.

    Коментиран от #168

    09:41 07.11.2025

  • 118 Путиношенко

    1 9 Отговор
    Чудя се какво постигат копейките като нагло лъжат, че Покровск е руски.Еми нали утре, до седмица ще стане ясна лъжата..
    Да питаме, защо Конашенко не ни съобщи новината.Къде го най достоверния източник.
    Всичко е тресавище вече в Покровск и настелени орки.Да забравят руснаците до април за мърдане от окопите.

    Коментиран от #130

    09:41 07.11.2025

  • 119 пиночет

    3 8 Отговор
    Време е, Путин да запука яко и нашите русофили и путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци,той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, тогава той разбра колко са безполезни нашите копейки, тъкмо и няма да се охарчва повече!

    Коментиран от #137

    09:42 07.11.2025

  • 120 604

    9 1 Отговор
    За жалост на украинците..вече няма как да изоставят мирноград.....

    09:42 07.11.2025

  • 121 Оценявам ентусиазма ти!

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "Кривоверен алкаш":

    НО!
    Само със словесни клишета-не става...!

    09:42 07.11.2025

  • 122 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    3 7 Отговор
    И при Покровск.....за четири месеца не може да са справи с едно градче...

    09:42 07.11.2025

  • 123 Демек и Украйна яде

    6 0 Отговор

    До коментар #114 от "Я пъ тоа":

    Пердах яко според теб?!

    09:42 07.11.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Чикатило, украински педагог бандеролог

    5 0 Отговор

    До коментар #104 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Пиша ви от оня свят. Бях педагог в крайна и бандеролог. Учех дечицата на бандеризъм. През свободното си от учителство време убивах малки момиченца и ги изяждах. Не целите. Само най-крехките им органи. СУРОВИ!
    МОСКАЛИТЕ МЕ РАЗСТРЕЛЯХА, НО ДЕЛОТО МИ ЖИВЕЕ В ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА СТЕПАН БАНДЕРА!

    Коментиран от #134

    09:43 07.11.2025

  • 127 Те щото

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаааа":

    другите много убави нали.

    09:43 07.11.2025

  • 128 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    В Купянск всеки украински боец ​​знае, че скоро ще умре. Неизбежно ще бъде заловен от руски дрон , открит от куршум на снайпер или разкъсан на парчета от „чугунен ужас“, тежащ няколко тона. Единственият шанс за оцеляване е да се предаде на руските войници, но и тук те трябва да се постараят да не бъдат заловени от собствените си командири и убити на място сред руините

    09:44 07.11.2025

  • 129 Бай Ганьо

    2 7 Отговор
    За нас важното, е нашите копейки пак да хванат средния!

    09:45 07.11.2025

  • 130 Викаш те и за Мариупол излъгаха,

    9 0 Отговор

    До коментар #118 от "Путиношенко":

    за Бахмут, Торецк, Угледар, Часов Яр,Авдеевка , Соледар, Курахово, Селидово...., а те още са украински и всичко еруска пропаганда?!

    Коментиран от #144

    09:45 07.11.2025

  • 131 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Зеленски заяви в Киев, че в Купянск са разположени само 60 руски войници . Той не обясни как тези шестдесет войници са успели да разбият многохилядната групировка на украинските въоръжени сили по двата бряга на река Оскол . Междувременно руските въоръжени сили – със сигурност не два пълни взвода, а като част от цялата групировка „Запад“ – унищожават по двеста или повече украински бойци на ден в направленията Харков и Купянск

    09:45 07.11.2025

  • 132 Украински бойци са се опитали да

    6 2 Отговор
    пробият загражденията на Руската армия и да избягат от Купянск с две бронирани машини, което се е оказало като последната им невъзможна военна мисия. Това е казал командирът на щурмовия отряд на 121-ви мотострелков полк с позивната Лаврик на Руската армия. "По време на военните действия днес беше унищожена група от 7 бойци, които се опитаха да избягат от града с две бронирани бойни машини", казал Лаврик.

    09:46 07.11.2025

  • 133 Украинците обсаждат Владивосток

    5 0 Отговор

    До коментар #114 от "Я пъ тоа":

    и вече контранаступват на Сахалин.

    09:47 07.11.2025

  • 134 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    2 5 Отговор

    До коментар #126 от "Чикатило, украински педагог бандеролог":

    Не мърдам от бункера

    09:47 07.11.2025

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Факти

    1 4 Отговор
    Поредната пирова победа за Русия - колосални загуби за да вземат нещо, което не им трябва. Не само дават в пъти повече жертви, ами накрая живеят и много по-зле от врага. Да губят дори когато побеждават - това само руснаците го могат.

    09:51 07.11.2025

  • 137 Ставаш за...

    3 0 Отговор

    До коментар #119 от "пиночет":

    ...аФтУр на фантастични романчета...

    09:51 07.11.2025

  • 138 Моряка

    4 1 Отговор
    Тоа пъ!Де си чул и видял да има държава Укрйна.Това,че вечно пияния Елцин подписал някаква хартийка за някаква неутрална държава се обезсмисли от бандерите на Майдана- сега нито неутралност,нито държава.Лошото е,че Путин изтребва фашагите поединично,тях може да ги унищожиш само с огнен килим,досега щеше да се забрави проблема.Ако ястребите спретнат едно превратче на Путин,всичко ще си дойде на мястото,в това число и нашия Народен съд ще заработи с пълна сила.Много задници ще бъдат изчистени.Хигиенизиране да го наречем.

    09:52 07.11.2025

  • 139 665

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хе!":

    Единична. П = мерник 3 (300м) при ак74 , какъвто е на фотото.

    Коментиран от #152

    09:53 07.11.2025

  • 140 Украинската армия няма свободен

    5 1 Отговор
    личен състав и няма кой да изпрати в помощ на Купянск. Според канала на източника в последния прехвърлен отряд е имало само седем жени - оператори на БЛА, които са избягали доброволно веднага след пристигането си. Авторите на публикацията добавят, че руските бойци са освободили 90% от града.

    09:53 07.11.2025

  • 141 Чернобилската катастрофа

    3 0 Отговор
    Радиацията, радиоактивните храни и западната пропаганда породи поколение от мутанти. Кръвожадни министри! Зомби, жадни за кръв и човешка кръв. С огромни усилия руската армия се опитва да спаси тия, които още не са заразени. Стъпка по стъпка отблъсква монстрите, които оставят след себе си разкъсани трупове и руини.
    Взетите в плен зомби ще копат уранова руда в Сибир за Запорожката АЕЦ, освободена от мутанти.
    И В БЪЛГАРИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЧЕРНОБИЛ СА СЕ ПОЯВИЛИ МУТАНТИ, но двама герои сумисти ги държат под контрол!

    09:54 07.11.2025

  • 142 Трезвен

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Отреазвяващ":

    Масов мор за фашистите на Путлер в Покровск и тотален провал на "СВО"...
    Настроението е Гарантирано!

    Коментиран от #147

    09:57 07.11.2025

  • 143 не може да бъде

    2 6 Отговор
    Най-много се лъже преди избори по време на война и след риболов!?Считам че стигнахме до една позиция в която трябва да изчакаме какво ще се случи по-нататък без да се поддаваме на лъжите ...които вече станаха много груби!?Аз преди всичко се интересувам от това какво има значение за нас - като българи- и за страната ни /която все още е наша/ и как да реагираме !?Тази война помага ли ни в нещо!?Прави ли ли ни по-велики по-умни по-образовани по-културни по-богати?Впрочем колко ценно е богатство придобито чрез война- даже победоносна!?Една еврейска поговорка казва че унция мир е по-ценна от тон победа...е израелците са на друго мнение!?Отговорите на въпросите от живота винаги са трудни а по-време на война -още по-трудни!?За нас персонално има и специален труден въпрос -нужна ли ни е конфронтация и война с Русия!?Ще отговоря по-общо -без значение дали харесвате Русия и руснаците -или не ги харесвате/ даже и нещо повече /.Само идиоти искат да воюват с Русия -исторически е доказано !!

    09:58 07.11.2025

  • 144 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #130 от "Викаш те и за Мариупол излъгаха,":

    Пропускаш Киев и Херсон.....там рашистите гризнаха дръвцето.

    Коментиран от #146

    09:58 07.11.2025

  • 145 Ха ХаХа

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "АЗОВ":

    Азовците от 2 седмици 3збягаха от Покровск като плъхове.
    30% живи азовци останаха.
    Руснаците ги направиха на таратор

    09:59 07.11.2025

  • 146 Ха ХаХа

    6 0 Отговор

    До коментар #144 от "Я пъ тоа":

    Гризе лакомо на Путин айгъта

    10:00 07.11.2025

  • 147 Чикатило

    4 1 Отговор

    До коментар #142 от "Трезвен":

    Добро утро приятелю! МОСКАЛИТЕ са наши врагове и врагове на прогресивното канибалско общество! Световната зомби общественост е на наша страна.

    10:00 07.11.2025

  • 148 АЗОВ

    2 3 Отговор
    Че кой ли тогава избива путинистите около Покровск.....

    Коментиран от #151

    10:00 07.11.2025

  • 149 Путин са предаде при Добропиле

    0 3 Отговор
    Не му е за първи път, нито за последен

    10:01 07.11.2025

  • 150 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 4 Отговор

    До коментар #70 от "Стенли":

    След българо съвитската дружба ссср няма а България ФАЛИРА.По времето на сталин заедно с бкп и г димитров лишават българите от югозападна българия от българско граждантво !!!

    Коментиран от #153, #161

    10:02 07.11.2025

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 665

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "665":

    Допълнение - мерник 3 (П) на 100 метра е 29см над мерната точка. При бърза стрелба на 100-200 метра е препоръчително да ползваш П , компенсирайки с ниска мерна точка, тъй като така мерника не крие целта, обикновенно подвижна. По мишена от лег вече може да настройваш на мерник на съответната дистанция. Още въпроси - приемам за РПК, ПКМ, РПГ и разбира се БМП-23 ?

    Коментиран от #157

    10:03 07.11.2025

  • 153 Путин

    6 0 Отговор

    До коментар #150 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Ще е като Хитлер ако в пещи изгори боклуците като теб

    Коментиран от #171

    10:04 07.11.2025

  • 154 Чикатило

    2 0 Отговор
    Няма да отстъпим. Нито крачка назад. Москалите искат да ни отнемат най-скъпото. Младата украинска плът, с която се храним.

    10:04 07.11.2025

  • 155 антипутя

    1 2 Отговор
    "Покровск би било най-големият успех на Москва" !!?
    БИ БИЛО?
    Новата лада също "БИ БИЛА" голям успех, ако не беше само в бъдеще време!

    Коментиран от #158, #160, #182

    10:05 07.11.2025

  • 156 Руските въоръжени сили

    7 0 Отговор
    тази нощ са атакували и избомбили Павлоградския механичен завод в Украйна, където се сглобяват ракети "Нептун" и "Гром-2" за Въоръжените сили на Украйна.

    10:06 07.11.2025

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Капейките си мислят, че Покровск

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":

    е главната цел на "СВО" и Путлера... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #162

    10:07 07.11.2025

  • 160 антизеля

    2 9 Отговор

    До коментар #155 от "антипутя":

    Би било добре да си пия кафето в Крим...

    10:08 07.11.2025

  • 161 Пенсионер 69 годишен

    7 8 Отговор

    До коментар #150 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Младежо, Георги Димитров спаси българските фашисти и семействата им от интерниране в Сибир. Ако не беше ги спасил, сега АлЙо нямаше да е в Европарламента.

    Коментиран от #164

    10:08 07.11.2025

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #69 от "мисиркомедиа":

    Прекалено големи изисквания имаш към пропагандата на понитата. Задаване на логични въпроси е безмислено. Свиквай с нови термини като активна отбрана и без стратегическо значение.

    10:09 07.11.2025

  • 164 Грешка на световната личност Димитров

    6 1 Отговор

    До коментар #161 от "Пенсионер 69 годишен":

    Фашистите е трябвало да бъдат ликвидирани на място както правеха те и никакъв Народен съд

    10:11 07.11.2025

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #92 от "Рублевка":

    Вашия вожд командван от сталин ,лиши българските граждани от югозападна българия от българско гражданство, Активно действаха дейците на бкп.

    Коментиран от #169, #174

    10:12 07.11.2025

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Опааа

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Я пъ тоа":

    😆 Отварят за пореден път мА йка ти! 😆

    10:14 07.11.2025

  • 169 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Лука":

    Там граждани няма. Само селяни макета. Ако им кажеш, че са български граждани, ще те бият.

    Коментиран от #173

    10:14 07.11.2025

  • 170 Олена Зелена

    4 0 Отговор
    Айде Смръчко, пали влака! Откога съм събрала багажа! Стига сме се мотали, че може ти да виснеш, а аз да не мога да си разхождам Картиетата по света...

    10:14 07.11.2025

  • 171 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #153 от "Путин":

    Скачането през прозорците е въпрос на дъжавна политика в русия

    Коментиран от #179

    10:15 07.11.2025

  • 172 Хаха... на лъжата краката са къси

    3 0 Отговор
    Вчера друго писахте! Ще си признаете скоро всичко...ама то без кютек няма да стане!)) Мара пак почна старата песен на нов глас: Как Красноармейск и Димитров /Покровсск и Мирноград/нямали вече стратегическо значение, как били вече в руини щото лошите руснаци разрушили градовете и как укрите се изтегляли на запад на по добри позиции с прсен на уста и как руснаците претърпели непувани загуби!!!

    10:17 07.11.2025

  • 173 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #169 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ти му говориш за история той ти казва как едвам не са го били.

    10:20 07.11.2025

  • 174 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #166 от "Лука":

    Победената фашистка България трябваше да даде на Гърция 1 млрд.д и земите южно от линията Благоевград..Асеновград.
    На другия победител Югославия 1 млрд.д.и земите западно от Радомир.
    Преди това русофобссите правителства загубиха 40% територии.
    Г.Димитров даде костите на Г.Делчев и Тито се отказа от репарации и територии.
    Подписа Бледските споразумения за които Чърчил научава и информира Сталин.
    Трови Димитров в
    Подмосковиено в същия момент Тито праща Удба и учители в Пиринска Македония.
    Т.Живков не призна никаква Македония, но Желев я призна и ни сложи на колене

    10:20 07.11.2025

  • 175 Зельонски

    1 0 Отговор
    Пиша ви от Израел. Вчера ме приспаха и ме оперираха. Когато се събудих, бях вече ЖЕНА! Сега съм на женски хормони. Като ми опада брадата, обличам отново женски дрехи и ще се връткам, като на сцената. С моя ръст и женска походка никой няма да ме познае. Олена Зелена не ми трябва вече. Аз обичам Микрон! Ще береме с него черни краставици в Африка.

    10:22 07.11.2025

  • 176 Готов за бой

    2 0 Отговор
    Следва яко зачистване на разни останали там сволл... очи,като айдар ,майдар ,азов ,мазов и подобна πаπ. лачч.За най добродушните и изпълнителните ще бъде осигурено дълга трудова терапия и превъзпитание в Сибир и Колима .

    Коментиран от #177

    10:23 07.11.2025

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Лука

    2 0 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието от многоπолловитте сатта ниссти !

    10:25 07.11.2025

  • 179 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #171 от "Лука":

    Ти па мой ми поскачаш леко на ...я ,муцка .

    10:27 07.11.2025

  • 180 шаа

    2 0 Отговор
    редакцията да си носи туби като ходи до тоалетната, все пак безплатната газ не е за изхвърляне

    10:27 07.11.2025

  • 181 стоян георгиев

    0 5 Отговор
    Украйна ще избива до последно навлизащите в покровск руснаци.идеята е да отвори при доброполе фронта към съседния град и да задържи поне още месец руските местни щурмове.

    Коментиран от #183, #185, #191, #196

    10:27 07.11.2025

  • 182 Тишо културиста

    2 0 Отговор

    До коментар #155 от "антипутя":

    Емили ,гледай си тротинетка 🛴,бутай щепсела и не се занимавай с битовизми .

    10:29 07.11.2025

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Чичо

    3 0 Отговор
    Когато плюсовете и минусите започнат да изскачат по десет наведнъж пред очите ти в полза на Наркокрайна, по-добре е да се преместиш в друг сайт!
    Хубаво би било поне някой от редакцията да се помъчи да се опрсвдае с "Ама не сме ние", но и това го няма...
    Няма значение! С никакви манипулации не можете да накарате българина да мрази Русия!!! Никога!!!

    Коментиран от #187

    10:29 07.11.2025

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #184 от "Чичо":

    ЧичА ми! Имаш предвид, че задунайците ще ме обичат вечно, не българите!!! Българите съм ги обявил за враг офицялно!

    10:33 07.11.2025

  • 188 ВСУ удря Крим

    1 1 Отговор
    В нощта на 6 ноември части от Специалните оперативни сили на Украйна са нанесли удари по логистични съоръжения на руснаците на окупирания полуостров Крим. Каналът на специалните сили в Telegram показа уникални кадри от нападенията и подробно описа унищожението. Твърди се, че дронове са нанесли удари по нефтохранилището край Гвардейско и че е унищожен резервоар RVS-400, който при атаката е бил пълен.

    В същото време два влака цистерни, са били ударени на платформа за товарене и разтоварване в същия район. Влаковете са били натоварени с нефтопродукти по време на удара.

    Ударени са още нефтени съоръжения:

    "Дроновете на специалните сили нанесоха удари и по няколко нефтени депа и съоръжения за съхранение на гориво в Симферопол и околностите, както и в село Битумно. Съоръженията на нефтения парк бяха унищожени. Бяха регистрирани многобройни пожари", се казва в изявлението на специалните сили на Украйна.

    Коментиран от #189, #192

    10:34 07.11.2025

  • 189 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #188 от "ВСУ удря Крим":

    ВСУ удрят на Марко Тотев дреболиите

    10:36 07.11.2025

  • 190 оня с коня

    1 1 Отговор
    Поредния як шут в зурлите на 3тополловитте от на-тю-тю-тю..

    10:37 07.11.2025

  • 191 АВА СТОЕНЧО

    1 1 Отговор

    До коментар #181 от "стоян георгиев":

    АВА ВЕРНО ЛИ
    ЩОТО АЗ ГЛЕДАХ КАК РУСНАЦИТЕ ЗАРЕЖДАХА НА ЕДНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ В СЕВЕРОЗАПАДЕН ПОКРОВСК
    КОЕТО ДОКАЗВА ЧЕ В РУСИЯ НЯМА БЕНЗИН

    Коментиран от #194

    10:37 07.11.2025

  • 192 стоян георгиев-π4оka

    1 1 Отговор

    До коментар #188 от "ВСУ удря Крим":

    ВСУ съвсем скоро ще извършва импровизирани удари само във Вечните Ловни Полета при Сти Пешко 🤣🤣🤣 .

    10:39 07.11.2025

  • 193 Питам

    1 1 Отговор
    Как бандеровците ще изоставят Мирноград , след като са обкръжени и от там и пиле не може да прехвръкне?

    10:39 07.11.2025

  • 194 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #191 от "АВА СТОЕНЧО":

    Няма тъп розоф бордюр който да не гледа киефските боливудски фалшифки

    10:39 07.11.2025

  • 195 Приходите от петрол и газ се сринаха

    0 0 Отговор
    с 30 %.

    Руският бюджет продължава да губи приходи от износа на суровини поради спада в цените на петрола, силния рубъл и засилването на санкциите. През октомври хазната е получила 888,6 млрд. рубли данъци от нефтогазовите компании – с 27% по-малко, отколкото през същия месец на предходната година, съобщи в четвъртък Министерството на финансите, цитирано от The Moscow Times.

    В Кремъл смятат, че затягането на американските санкции, под които попаднаха "Роснефт" и "Лукойл", неизбежно ще доведе до нови проблеми за руския бюджет, съобщиха в края на октомври източници на Bloomberg. Двете най-големи петролни компании в Русия осигуряват половината от износа, или 2,2 млн. барела на ден. А ако се вземат предвид вече включените в "черните списъци" "Сургугтнефтегаз" и "Газпром нефть", под блокиращите санкции на САЩ попадат 70% от петрола, който се изнася в чужбина.

    Коментиран от #197

    10:39 07.11.2025

  • 196 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #181 от "стоян георгиев":

    Абе Финансиста -Факир ,ако и бизнес прогнозите ти и инвестиции бяха като писанията ти тук,инвеститорите под дърво и камък щяха да те търсят да те млаттят .

    10:41 07.11.2025

  • 197 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #195 от "Приходите от петрол и газ се сринаха":

    Блумбърг ли четеш бе нещастник?

    10:42 07.11.2025

  • 198 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    На Бахмут истинското име е Артьомовск, а на Покровск е Красноармейск!

    Научете ги най-после тези имена!
    Четвърта година ги дъвчите и все грешки правите!

    10:42 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания