Руските сили влязоха в Покровск

11 Ноември, 2025 16:47

Превземането на Покровск ще даде на руските сили плацдарм за настъпление на север към двата най-големи града в Донецка област, които са под украински контрол

Руските сили влязоха в Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия заяви, че силите ѝ са навлезли днес още по-дълбоко в украинските градове Покровск и Купянск, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

На един от разпространените видеозаписи се виждат руски войници, които навлизат в Покровск на мотоциклети и дори на покривите на очукани автомобили и бусове.

Москва твърди, че превземането на Покровск, наричан от руски медии "вратата към Донецк", ще даде на нейните сили плацдарм за настъпление на север към двата най-големи града в Донецка област, които са под украински контрол - Краматорск и Славянск.

Русия се опитва да превземе Покровск от повече от една година, като използва тактика, с която се опитва да обкръжи украинските сили, и заплашва да прекъсне достъпа до линиите за снабдяване, вместо да извършва водещи до множество жертви фронтови атаки, каквито използва, за да превземе град Бахмут през 2023 г., отбелязва Ройтерс.

Украинската армия заяви, че около 300 руски войници са в Покровск и че Москва е увеличила усилията си да вкара още повече военнослужещи пред последните няколко дни, използвайки за прикритие гъстата мъгла.

Руските военни блогъри публикуваха днес видеозапис, на който се вижда как руски войски влизат в Покровск по път, обгърнат в мъгла, което според някои потребители на "Телеграм" наподобява на сцени от екшън филма "Лудия Макс" от 1979 г., който се развива в постапокалиптичен пейзаж.

На видеозаписът се виждат руски военнослужещи на мотоциклети и в странна комбинация от автомобили и други превозни средства. Много от автомобилите, без врати и прозорци, се вижда как се движат по път, осеян с отломки, докато войниците наблюдават разрушенията около себе си. Някои руски войници дори седят върху покривите на повредено превозно средство. На кадрите се вижда и безпилотен летателен апарат, който се намира в близост до пътя.

Агенция Ройтерс не успя да потвърди от разположението на пътя, знаците, кулата за комуникации и дърветата, които се виждат на кадрите, че местоположението, на което е било заснето видеото, е именно в Покровск, и съвпада с архивни и сателитни снимки на района. Агенция Ройтерс не е успяла да потвърди по независим път и датата, на която е бил заснет видеозаписът.

Москва и Киев дават различни версии за битката за Покровск - Москва от дни твърди, че градът е под обсада, докато Киев отрича руските сили да имат контрол над него, и заяви вчера, че все още е в състояние да снабдява близкия Мирноград.

Отворени източници с карти на бойното поле от двете страни показват, че Русия е изпълнила маневри, при които се опитала да обкръжи позициите на противника си, и е близо до неговото пълно затваряне, въпреки че Киев е извършил контраатака в близост до град Добропилия.

В интервю за в. "Ню Йорк пост" главнокомандващият на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски заяви, че Русия е концентрирала около 150 000 военнослужещи в офанзивата за превземане на Покровск, като в част от настъплението участват механизирани бригади и морска пехота.

Русия заяви, че силите ѝ са установили пълен контрол над източната част на Купянск в украинската Харковска област и напредват активно на северозапад и изток от Покровск. Министерството на отбраната в Москва заяви също така, че руските сили са превзели селището Новоуспенивске в Запорожка област.

Ройтерс отбелязва, че не може по независим път да потвърди информацията от бойното поле.

Руски командир, който се представи с позивната "Хънтър" и се идентифицира като командир на 1486-и мотострелкови полк на Сухопътни войски на Руската федерация, заяви, че силите му са поели контрола над петролно депо в източната част на Купянск.

Във видеообръщение, публикувано от руското Министерство на отбраната, той заявява, че силите му са поели контрола и над редица железопътни гари по линията до Купянск Възловий, населено място, което е разположено на около 6 километра южно от центъра на самия град Купянск.

Агенция Ройтерс не успя да провери чрез независим източник информацията от бойното поле поради ограниченията за достъп до информация и опасността в зоната на бойните действия.

Русия твърди, че в момента контролира над 19 процента от територията на Украйна, или около 116 000 кв. км. Украинските карти, проследяващи промените по фронта, показват, че руският сили контролират 19,1 процента от територията на Украйна, което повече спрямо преди три години, когато са имали контрол над 18 процента от територията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.АК 🐱

    13 59 Отговор
    аре бе!!!?ПАК ЛИ?

    Коментиран от #12, #28, #64, #68, #72

    16:49 11.11.2025

  • 2 Сталин

    72 9 Отговор
    Слава Путина

    Коментиран от #63

    16:49 11.11.2025

  • 3 ПАК влязоха в Покровск

    12 63 Отговор
    Пък след седмица ПАК

    Коментиран от #17, #83, #92

    16:50 11.11.2025

  • 4 БГ ПУЯК

    91 3 Отговор
    Марчеее, колежкеее, това е новина от преди месец и половина!

    16:50 11.11.2025

  • 5 Сталин

    78 7 Отговор
    Чакаме руските на Силистра да освободят и България

    16:51 11.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тома

    88 1 Отговор
    А пък ние знаем че само 60 руснака са влезли в Покровск и бандерите правят чистка.Това го съобщи бати ни зеля който въобще не лъже и не е корумпиран

    16:52 11.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    78 3 Отговор
    Руските сили влязоха в Покровск.

    Вече излязоха!

    Влезнаха строителните бригади за възстановяване на Красноармейск.

    16:52 11.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    69 5 Отговор
    С тази разлика ,че нито един Укър не е излязъл от Красноармейск..

    16:52 11.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    6 55 Отговор
    Ама нали го бяха взяли бря??????????!!!!!! 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #37

    16:53 11.11.2025

  • 14 4-та година "Киев за 3 дня"

    8 54 Отговор
    Влизат, ама не излизат.
    Бързо се трансформират на слънчогледи.

    16:53 11.11.2025

  • 15 Ама нали го бяха превзели?

    11 36 Отговор
    Чак сега ли влизат?

    16:53 11.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сто пъти

    32 2 Отговор

    До коментар #3 от "ПАК влязоха в Покровск":

    ще ти я пишат тази новина като НОВА, докато схванеш, що ти те знаят какъв си .🤣😂🤣😂🤣

    Коментиран от #27

    16:54 11.11.2025

  • 18 Още новини от Украйна

    39 2 Отговор
    Руснаците превзеха Покровск с 50 човека и 100ина дрони.

    Коментиран от #33

    16:55 11.11.2025

  • 19 Евродебил

    44 1 Отговор
    Само вие ли не разбрахте бе соросови наложници?Че те руснаците са там от месец,замо дето разчистваха натовски тренираните и вече могилизирани бандеровци.

    16:55 11.11.2025

  • 20 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 28 Отговор

    До коментар #16 от "Роден в НРБ":

    Ама по тассъ ли я сказаха тази неумност или по тинестия канал первой??! 🤣🤣🤣🥰

    16:55 11.11.2025

  • 21 Шопо

    36 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    16:55 11.11.2025

  • 22 Бялджип

    41 1 Отговор
    Украйна твърди, че защитава Покровск, че руските сили нямат контрол над него. Когато се установи обратното, веднага ще твърдят, че Покровск не е важен град, че е град без всякакво значение.

    16:56 11.11.2025

  • 23 Слава на Русия

    38 5 Отговор
    В агломерацията Красноармейская цял взвод войници от украинските въоръжени сили от 38-ма морска пехотна бригада се предаде.

    Те се оказаха откъснати от доставките, понесоха тежки загуби и останаха без храна. Накрая, след като прочетоха листовки, пуснати от дронове, се предадоха. Общо 25 души.

    Още едно украинско подразделение, изоставено на произвола на съдбата от командването си. Войниците от украинските въоръжени сили масово осъзнават безсмислието на съпротивата и избират живота.

    16:57 11.11.2025

  • 24 РФ е въздух под налягане !

    6 43 Отговор
    Спомняте ли си какво разправяше руската пропаганда ?
    "Само да падне завод Азов и Киев пада"
    "Само да падне Соледар и Киев пада"
    "Само да падне Авдеевка и Киев пада"
    "Само да падне Бахмут и Киев пада"
    ....
    и така 4 години.
    А всъщност са сринали със земята, унищожили са градове и села, под един процент за 4 години.

    Коментиран от #86

    16:57 11.11.2025

  • 25 Бавно

    40 2 Отговор
    но безвъзвратно руската армия напредва на запад и нищо не може да и попречи! Фашистите използват гражданите като жив щит затова и Путин не действува като Зеленски и Натаняху първият не се интересува от народа си а втория избива палестинците като животни а демократичния запад си затваря очите...

    16:58 11.11.2025

  • 26 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    39 3 Отговор
    Браво на руснаците, явно добре се правят с лопатите. Представете си, какво биха направили, ако им бяха дали и кирки.

    Коментиран от #30, #50

    16:58 11.11.2025

  • 27 ВЛИЗАТ - ИЗЛИЗАТ

    3 29 Отговор

    До коментар #17 от "Сто пъти":

    ВЛИЗАТ - ИЗЛИЗАТ

    КОФТИ Е, ЧЕ ИЗЛИЗАТ ПО-МАЛКО ОТ ВЛЕЗЛИТЕ.

    Коментиран от #69

    17:00 11.11.2025

  • 28 Хаха

    30 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.АК 🐱":

    Не пак, а както винаги Ройтерс и УНИАН закъсняват по 3, 4 седмици с обявяването на лошите за тях новини! След още 2, 3 седмици Покровск ще "изгуби стратегическо значение" според Ройтерс!

    Коментиран от #39

    17:00 11.11.2025

  • 29 Тъп блатен ратай

    3 25 Отговор
    Калната тьтя с голямата картуна от тинестия пасьо днес черпела неумни ратаи със квас и самогон за нов напредък от 0.67см край Попровск......😂😂😂

    Коментиран от #42

    17:01 11.11.2025

  • 30 С кирки

    3 20 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    щяха да си направят тоалетни-мезонет.

    Коментиран от #32, #34

    17:01 11.11.2025

  • 31 Не е вярно Путин Каза

    25 2 Отговор
    Че покривск е паднал преди 1 седмица
    На кого да вярваме на Путин или на Пропагандата

    Коментиран от #36

    17:02 11.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    24 4 Отговор

    До коментар #30 от "С кирки":

    Като гледам правят у.к.р.о.п.и.т.е на тор.

    17:04 11.11.2025

  • 35 Москал със съдрани сапоги

    7 23 Отговор
    Пак ли влязохме в Покровск!
    Взе да ни става навик май!

    Онзи ден украинците масово се предаваха, що влизаме чак днес, що се мотаем няколко дни.
    Плюс това д-р.Путин каза още в края на март, че сме освободили Покровск!

    ААА, ще се наказваме, май!

    Коментиран от #40

    17:05 11.11.2025

  • 36 На Путин вервай

    6 22 Отговор

    До коментар #31 от "Не е вярно Путин Каза":

    Той нещо и за 3 дни говореше.

    17:05 11.11.2025

  • 37 Неутрален

    6 23 Отговор

    До коментар #13 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    След като днес научих,че Купянск бил на 7 километра от руската граница вече съм на 200 % убеден.Руснак е равно на завършен ДЕБ.ИЛ.

    Коментиран от #41

    17:05 11.11.2025

  • 38 Мухаа ха!

    19 2 Отговор
    Проскубаните, пишман- ястреби знаят че 2+2=4,но с упоритостта на формен еде от,повтарят: Не е 4,а 5.Ето как, наистина ще " помогнат" на клоуна така,че освен четирите области,ще загуби Одеса и Николаевск.Задължително и без алтернатива.За врякащите у нас фоби,само ще посоча един период:Догодина, Септември ще се седне на масата.Но с новите условия на Кремъл.Ако до тогава, самият народ в Незалежная,с подкрепата на военните не издуха 🤡 и кликата му.Това ще е по добрият сценарий за народа и държавата.

    17:05 11.11.2025

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 21 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    МХМ ясно..ще ще...Раша ЩЕ победи НАТО като се бие с руснаци

    17:06 11.11.2025

  • 40 Путин се забави с Покровск

    18 6 Отговор

    До коментар #35 от "Москал със съдрани сапоги":

    Щото имаше обкръжени 10000 украинци.
    Трябваше да ги изведат от обкръжението, за да ги спасят. И сега му доде времето на Покровск.
    Другата седмица пак ще има руско превземане.
    Ама преди това, пак обкръжение. И тъй.

    17:08 11.11.2025

  • 41 Ами не е на 7 км

    18 1 Отговор

    До коментар #37 от "Неутрален":

    Явно и учителя ти е прозздддд като теб.

    17:08 11.11.2025

  • 42 Браво

    12 2 Отговор

    До коментар #29 от "Тъп блатен ратай":

    определил Си се абсолютно точно.

    17:08 11.11.2025

  • 43 Голяма победа другари

    8 19 Отговор
    Не е толкова важно дали руските войски са навлезли в Покровск,важно е заглавието!
    Сега превъзбудени путинисти ще започнат възхвала за вовата!

    17:08 11.11.2025

  • 44 Антирекорд

    7 22 Отговор
    1% украинска територия за три години срещу 1 милион убити и осакатени рашисти ...

    Коментиран от #60

    17:09 11.11.2025

  • 45 Последния Софиянец

    5 18 Отговор
    За кой път блатарите превземат Покровск тази година, броят ли ги копейките!

    17:09 11.11.2025

  • 46 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 19 Отговор
    Но като гледам как възстановиха Бахмут, 3 година са руйни, а ток и бензин няма почти в цялото блато!

    Коментиран от #53

    17:11 11.11.2025

  • 47 Добри новини

    2 19 Отговор
    Китайската държавна петролна рафинерия Yanchang Petroleum е спряла да купува руски 💩 петрол

    След налагането на американски санкции, насочени към Роснефт и Лукойл, пет от най-големите индийски рафинерии напълно спряха покупките от Русия. Те са купували 2/3 от целия внос от РФ в Индия. Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy не са закупили нито една пратка към декември, месецът, в който американските санкции най-накрая ще влязат в сила.

    17:11 11.11.2025

  • 48 стоян георгиев

    23 2 Отговор
    В България новините идват последни. Явно след месец ще се сетят да напишат, че Покровск е паднал и укрите масово се предават. Тези статия е предназначена за хора със специален умствен капацитет.

    17:11 11.11.2025

  • 49 Сатана Z

    5 19 Отговор
    Зеленски е налагал санкции на клошарете и тази нощ, още няколко завода горят, всьо па план сказал бункернай с ботокса!

    Коментиран от #71

    17:12 11.11.2025

  • 50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    6 12 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    Заедно на кладбището заровени в тинята с фадромата, там ви е мястото русороби примитивни и гладни‼️

    Коментиран от #54

    17:13 11.11.2025

  • 51 Някой

    18 3 Отговор
    Ама, те влязоха в Покровск преди 1-2 месеца. Чак сега ли разбрахте за това?

    17:14 11.11.2025

  • 52 Преди месец

    6 16 Отговор
    Твърдяха че Покровск
    Е превзет.

    УШАНКИТЕ пак се Обосраха
    На метеното.

    Коментиран от #59

    17:15 11.11.2025

  • 53 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 4 Отговор

    До коментар #46 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкаш ли сиренясали еврофУюве.

    17:18 11.11.2025

  • 54 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    8 4 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Върви на м.... си в п....а ялов русофоб. Скоро ще учиш руски.

    17:19 11.11.2025

  • 55 Плaмен

    5 10 Отговор
    И аз влязох в Клавдия Шифер преди два месеца , превзех я ... и после се събудих . :)

    17:20 11.11.2025

  • 56 Сандо

    10 3 Отговор
    Учудващо е тъпата упоритост,с която се използва Ройтерс,които само в тоя материал на три места предават неща,които не са в състояние да потвърдят.И като знаем за скандала с ББС,естествено е да зададем въпроса не е ли време да се използват източници,които поднасят информациите си от достоверни източници?И е много готин тона на информацията:тия гащници-ватенки,смотаняци и диваци,качили се на някакви таралясници от всякакъв вид,превземат града,и то най-нахално в мъглата.

    17:20 11.11.2025

  • 57 Мисирки

    10 1 Отговор
    Ма той умрел ма

    17:20 11.11.2025

  • 58 Стара манджа

    11 2 Отговор
    Покровск е освободен от Русия. Ред е на съседния град, кръстен на името на Георги Димитров, в който укро-нацистите умират от глад...

    17:22 11.11.2025

  • 59 Няма край руският позор.

    2 8 Отговор

    До коментар #52 от "Преди месец":

    Няма.

    17:23 11.11.2025

  • 60 Ти,

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Антирекорд":

    Не си нормален! 1 %?Марш в училище да се научиш....

    17:23 11.11.2025

  • 61 илф

    8 1 Отговор
    Егати и Агенция Ройтерс нищо неможе да потвърди

    17:23 11.11.2025

  • 62 Тагаренко

    8 1 Отговор
    Отивам да си извадя учебника по руски и партииния билет...

    17:24 11.11.2025

  • 63 ФАКТ

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Слава на американския агент Пуслер, назначен да разсипе Руснята.

    Коментиран от #70

    17:25 11.11.2025

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.АК 🐱":

    Не бе коте, ти не следиш нещата, среди бяха само 150-200 човека, а сега са 170000 .

    17:25 11.11.2025

  • 65 Реалност

    0 6 Отговор
    Основната цел на Путин е да превземе Покровск възможно най-бързо - не заради стратегическо задълбочаване, а за да демонстрира символична „победа“ и да докаже, че все още може да завладее Донбас.
    Резултата:
    🔹 25 000 руски войници, елиминирани от украински дронове през октомври - най-голямата месечна загуба от началото на инвазията.
    🔹 220 руски атаки за три дни , включително голям настъпление към Покровск на 5 ноември - всички отблъснати с тежки загуби.
    🔹 Украинските сили напредват в посока Купянск.
    🔹 ​​Ситуацията близо до Вовчанск остава напрегната, тъй като врагът докарва подкрепления.
    🔹 Всички руски атаки в секторите Сиверск, Краматорск и Константиновка са се провалили.
    🔹 В Доброполе украинските войски запазват инициативата и продължават успешните операции.
    „Победният“ наратив на Путин сякаш се срива под тежестта на фактите – отчаян опит да прикрие огромните загуби и отслабващия морал в армията си

    17:26 11.11.2025

  • 66 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Глейте кво става с украинските войници и си мислете за българските;

    Това не е победа! Източник в 404 съобщава, че смъртността на ранените украински войници в Украйна се е увеличила с 200% през последните два месеца. Те умират поради следните причини:
    1. Няма евакуация
    2. Недостиг на медици
    3. Недостиг на необходими лекарства
    4. Почти 90% не знаят как да окажат първа помощ.
    5. Ако имате късмет и бъдете евакуирани, най-близките налични болници са на стотици километри.
    6. Болниците и клиниките са пренаселени. Няма достатъчно легла.
    7. Лошо качество на медицинските услуги. Болниците и клиниките са в ужасно състояние. Всеки военен ветеран с инвалидност ще ви каже, че веднага щом бъдете ранени и извън играта, сте бреме за властите и те са заинтересовани да се махнете 😜🐷🐽

    Коментиран от #78

    17:26 11.11.2025

  • 67 Плaмен

    2 3 Отговор
    Копейки , знаете ликолко дни е продължила Великата Отечествена ?
    Знаете ли че накрая СССР влиза в Берлин и половин Европа .
    Тези дни три-дневката на Путя ще надмине по време Великата Отечествена .

    А днес Буратино се фука с Покровск . :)
    Смешно , А ?

    Коментиран от #74

    17:26 11.11.2025

  • 68 Точно

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.АК 🐱":

    Статията има подвеждащо заглавие. Били навлезли по-навътре...

    17:27 11.11.2025

  • 69 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "ВЛИЗАТ - ИЗЛИЗАТ":

    Влиза ти-излиза ти , те на туй му се вика истински еврЕоатлантически лгбт ,,ценности

    17:28 11.11.2025

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "ФАКТ":

    За Септември 2025 в ЕС са регистрирани 79560 Молби за убежище от украински мъже до 25 г. Това е рекорд от 2023 г насам
    Да живее зелето с белото!!!!

    Коментиран от #75

    17:28 11.11.2025

  • 71 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име ма,жено гареста! Излагаш ме.

    17:28 11.11.2025

  • 72 Зеленски

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.АК 🐱":

    Не ги слушай,аз побеждавам.Русия е разбита ,вече наближавам Полша .

    17:29 11.11.2025

  • 73 защо

    3 1 Отговор
    "Сирски заяви, че Русия е концентрирала около 150 000 военнослужещи в офанзивата за превземане на Покровск"

    "Украинската армия заяви, че около 300 руски войници са в Покровск"

    Какво клане е било!!, а Маре?

    17:30 11.11.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Плaмен":

    Научите си урока бе ТПК.
    Върви "студената война-2"
    Другото е част от нея

    Коментиран от #82

    17:30 11.11.2025

  • 75 Плaмен

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А рашките колко са ?

    Коментиран от #84

    17:31 11.11.2025

  • 76 Тити

    1 0 Отговор
    Охооо ще има кухненско оборудване на аванта.

    17:31 11.11.2025

  • 77 Докато ние пишем тук...

    0 1 Отговор
    Току-що съобщиха, че руската група, дето влезе през мъглата в Покровск е унищожена.

    Коментиран от #81

    17:31 11.11.2025

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Сатана Z":

    " А ля Гер, ком а ля Гер"

    17:32 11.11.2025

  • 79 дори на покривите на очукани автомобили

    1 0 Отговор
    тва допълнение ройтерс ли
    или писарка миче си го е добавила

    важното е че Мечока продължава да мачка за радост на русофоборчагите цъкачи на копейки

    17:33 11.11.2025

  • 80 да да

    1 0 Отговор
    Гащи долу и ....

    17:33 11.11.2025

  • 81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Докато ние пишем тук...":

    Хахахах, Будановнюз, нали?

    17:34 11.11.2025

  • 82 Плaмен

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Никаква "студената война-2" не върви .
    Това е командно-щабно учение за Първата Световна Гражданска Война .

    17:34 11.11.2025

  • 83 ПАК влязоха в Покровск

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ПАК влязоха в Покровск":

    е пък утре пак сиренарски или зелката
    ще посочат че ситуацията е динамична и че бандерите напредват към Москва

    17:34 11.11.2025

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Плaмен":

    Дай Данни де. 1000000000000?

    Коментиран от #88, #90

    17:35 11.11.2025

  • 85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Тьота е обещала утре да черпи борш за пладне, ако изтрезнее и успее да стане, пред посьола на стълбите, носете си канчета!

    Коментиран от #87

    17:35 11.11.2025

  • 86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "РФ е въздух под налягане !":

    Никой, никога не е писал такива неща. Вие си измисляте " Три дена" И т Н.
    Путин каза:"Когато стане, ние бърза работа нямаме"

    17:37 11.11.2025

  • 87 Сатана Z

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Таа пияната и за воскресеня обеща пелмени и пак ни излъга, а я чакахме да стане до вечерта, накрая прати жандармерията да ни изгони!

    17:37 11.11.2025

  • 88 Виде ли последното

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Депутатът от Държавната дума Андрей Гурульов представи възможностите на ракетата "Буревестник"
    И ракетата им е като тоя Гурел

    17:38 11.11.2025

  • 89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Но си заминаха над милион вати, спор няма, той не бърза, но сега реве на съдрания кореец за помощ, оръжие и аскер!

    17:39 11.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Избегали са нормалните

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Плaмен":

    Другите си стоят и вардят смешната империя.

    17:43 11.11.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Добро утро, те още преди 2 месеца влязоха 🤣 80% от града вече е техен 😏

    17:44 11.11.2025

