Украински войници допуснаха фатална грешка: в групов чат разкриха къде ще се съберат
  Тема: Украйна

Украински войници допуснаха фатална грешка: в групов чат разкриха къде ще се съберат

10 Ноември, 2025 14:38 1 241 21

Руснаците са хакнали чата и са атакували насъбралите се украински войници с ракети и дронове. Инцидентът бе потвърден и от Сирски

Украински войници допуснаха фатална грешка: в групов чат разкриха къде ще се съберат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Небрежни украински войници допуснаха фатална грешка, разкривайки на руския враг своето местоположение, пише германското издание Focus.de, позовавайки се на украински медии.

Украински войници са обсъждали в групов чат в социалните мрежи предстоящо свое събиране в Днепропетровска област. Руснаците са хакнали разговора и са го подслушали.

Знаейки местоположението на украинските военни, те са нанесли удари с балистични ракети и дронове. Има информация за поне 19 убити души при руската атака.

Главнокомандващият ЗСУ Олександър Сирски потвърди за инцидента, казвайки, че грубо са били нарушени правилата за водене на комуникация вътре в армията. Подобни групови чатове, особено разкриващи местонахождението на военен персонал или оборудване, са строго забранени.

Съобщава се, че инцидентът е станал в началото на месец ноември. Украинските служби са започнали вътрешно разследване. По непотвърдена информация украинските войници са се събрали за церемония за награждаване с медали. Киев обяви, че ще вземе всички мерки, за да не се повтарят в бъдеще подобни фатални инциденти.


Украйна
