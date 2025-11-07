Новини
Руските сили напредват в Покровск: превземането му би осигурило на Путин важна победа
7 Ноември, 2025 13:18 1 506 85

Някои западни военни анализатори казват, че превземането на Покровск би осигурило на Русия важна победа, особено ако успее да го направи до края на годината

Руските сили напредват в Покровск: превземането му би осигурило на Путин важна победа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Руските сили напредват в източния украински град Покровск, като унищожават притиснатите украински военни формирования и отблъскват украинските опити да пробият обкръжението, съобщи в понеделник руското министерство на отбраната, пише БТА, цитирайки агенция "Ройтерс".

Украинският главнокомандващ Олександър Сирски, който заяви, че според неговите оценки Русия разполага с над 100 000 войници, които се сражават в района, казва, че неговите сили се борят усилено да изтласкат руските сили и като цяло удържат позициите си.

По-долу са изложени основните факти за Покровск, който руснаците наричат с името му от съветската епоха - Красноармейск, и за продължителната битка за контрола над него, която започна в средата на миналата година.

Какво представлява Покровск?

Покровск е пътен и железопътен възел в източната украинска Донецка област с население от около 60 000 души преди войната. Повечето хора вече са избягали, всички деца са евакуирани и малцина цивилни остават сред разрушените жилищни сгради и улици, осеяни с кратери.

Единствената мина в Украйна, която произвежда коксови въглища – използвани в някогашната огромна стоманодобивна промишленост – се намира на около 10 км западно от Покровск.

Украинският производител на стомана "Метинвест" съобщи през януари, че е преустановил минните операции там.

Градът се намира на ключов път, който се използва от украинската армия за снабдяване на други обсадени аванпостове.

Техническият университет в Покровск, най-големият и най-стар в региона, сега е изоставен, след като пострада от непрестанния обстрел.

Защо Русия иска Покровск?

Русия иска да завземе целия Донбаски регион, който обхваща Луганска и Донецка област.

Украйна все още контролира около 10% от Донбас – площ от около 5000 квадратни километра в западната част на Донецка област. Завладяването на Покровск, наречен от руските медии "вратата към Донецк", и Костантиновка на североизток от него, който руските сили също се опитват да обкръжат, би предоставило на Москва платформа за настъпление на север към двата най-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол – Краматорск и Славянск. Това би осигурило на Москва най-значимата ѝ териториална придобивка в Украйна, откакто руските сили превзеха разрушения град Авдеевка в началото на 2024 г.

Руският президент Владимир Путин твърди, че Донбас вече е законна част от Русия. Киев и повечето западни държави отхвърлят завземането на територията от силите на Москва, дефинирайки го като незаконно присвояване на земя.

Някои западни военни анализатори, като Роб Лий, старши научен сътрудник в американския Институт за изследване на външната политика, казват, че превземането на Покровск би осигурило на Русия важна победа, особено ако успее да го направи до края на годината.

Но въпреки че е важно от оперативна гледна точка, Лий казва, че след превземането на Покровск Русия все още ще има да свърши много работа, що се отнася до поемането на контрола над останалата част от Донецка област и двата важни укрепени града Краматорск и Славянск.

Защо битката за Покровск продължава толкова дълго?

Русия заплашва Покровск от повече от година. Вместо мащабните фронтални атаки, които използваше в по-ранни битки, като кървавата кампания за град Бахмут, който е с подобни размери, руската армия прибягва до маневрата на приклещването, за да обкръжи постепенно Покровск и да подложи на заплаха украинските линии за снабдяване. Руските сили тормозят украинските войски, като изпращат малки бойни единици и дронове, за да нарушават логистиката и да посеят хаос в тила им, преди да изпратят по-големи подкрепления.

Украйна заявява, че руската офанзива е довела до огромни загуби за руските сили.

Москва твърди, че именно Украйна, с нейното значително по-малко население, е изложена на риск от изчерпване на войниците и че нейната по-бавна тактика е предназначена да сведе до минимум жертвите.

Нахлуването на украинските сили в руската Курска област миналата година, на което Москва отвърна, забави и руската атака срещу Покровск.

Какво се случва в момента?

Украйна бърза да укрепи позициите си в града.

"В града и по подстъпите към него се водят ожесточени сражения... Логистиката е трудна. Но ние трябва да продължим да унищожаваме окупаторите", заяви в неделя президентът Володимир Зеленски.

Най-високопоставеният руски генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб, доложи в неделя на Путин, че Русия е блокирала голям брой украински войници в района.

Украинският проект "ДийпСтейт" (DeepState), който картографира фронтовата линия въз основа на проверени изображения от отворени източници, показва, че руските сили настъпват към града, въпреки че голяма част от него все още е оцветена в сиво, тоест е извън твърдия контрол на която и да е от страните.

Късно вечерта в понеделник украинската армия заяви, че Русия не контролира напълно нито един район в Покровск и че нейните сили са постигнали успехи близо до град Добропиля в същия регион, за да принудят Москва да отклони вниманието си от Покровск.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е била в състояние да потвърди информацията, предоставена от двете страни от бойното поле, поради ограниченията за достъп до информация в зоната на военните действия.


Украйна
