Новини
Свят »
Русия »
Русия: Европейците си мислят, че Украйна може да спечели войната. Това е дълбока заблуда
  Тема: Украйна

Русия: Европейците си мислят, че Украйна може да спечели войната. Това е дълбока заблуда

10 Ноември, 2025 14:49 658 25

  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • кремъл-
  • война

Говорителят на Владимир Путин заяви, че Русия иска войната в Украйна да приключи, но мирният процес е в застой

Русия: Европейците си мислят, че Украйна може да спечели войната. Това е дълбока заблуда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл днес заяви, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро, но опитите за намиране на решение са в застой, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на думите на американския президент Доналд Тръмп в петък, който каза по време на среща с унгарския премиер Виктор Орбан: "Мисля, че сме единодушни, че тази война ще приключи в не много близко бъдеще".

Още новини от Украйна

Пред журналисти Песков повтори позицията на Москва, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си и предпочита да направи това с политически и дипломатически средства.

"Но в момента е на пауза, ситуацията е в застой. Тя е в застой не поради наша вина", добави той, обвинявайки Украйна.

Киев и европейските му съюзници отхвърлиха обвиненията на Москва, че блокират усилията за мир. Нито едни директни преговори между Русия и Украйна не са провеждани от 23 юли.

Тръмп се опита да убеди руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски да се срещнат, но Кремъл заяви, че такава среща може да се проведе само в Москва – условие, което Зеленски отхвърли. Той многократно заяви, че не смята, че Путин наистина иска мир.

Песков каза, че Киев е този, който не желае да продължи диалога. "Те са подстрекавани по всякакъв начин от европейците, които мислят, че Украйна може да спечели войната и да гарантира интересите си с военни средства", отбеляза той.

Песков добави, че това е дълбока заблуда, предвид ситуацията на фронта. В момент, когато войната приближава навлизането в четвъртата си година, Русия контролира около 19% от украинската територия и се опитва усилено да превземе градовете Покровск и Купянск.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    10 16 Отговор
    Важното е сибир да стане китайски бе алкохолизирани ватенки.

    Коментиран от #10

    14:50 10.11.2025

  • 2 си дзън

    8 16 Отговор
    Не знам кой какво мисли, но Ванга е казала:
    русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #16

    14:50 10.11.2025

  • 3 хаха

    8 10 Отговор
    А до вчера дрънкаха как не било "война", а "специална военна операция".

    ХАХАХА

    14:51 10.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 az СВО Победа 80

    12 6 Отговор
    Руснаците освободиха Гнатовка на югозапад от Красноармейск!

    Коментиран от #23

    14:52 10.11.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 6 Отговор
    сериозно ли се бият Киевски рашани срещу Маскал и НАТО губело?

    14:52 10.11.2025

  • 7 Ъхъ

    1 11 Отговор
    И Източна Румелия да се върне на Турция,на която принадлежи според Берлинския мирен договор след Руско —Турската война

    Коментиран от #11, #12

    14:53 10.11.2025

  • 8 Ха-ха-ха

    8 4 Отговор
    то днес заблудените са много!
    И Германистан без нито една атомна ракета вече се стягат да "победят" Русия с огромен ядрен арсенал и ядрена триада, космически спътници, РЕБ системи и т.н...
    Даже Хитлер тогава НЕ успя, нищо че тогава цяла Германия искаше и вярваше в победата, беше и най-добре въоръжената армия в света. А днес вярват в нея само около 2000 политици, неадекватници и едно Рюте, което не е виждало през живота си калашников.

    14:53 10.11.2025

  • 9 Нали не беше

    3 5 Отговор
    Война манка ви жигана

    14:54 10.11.2025

  • 10 И САЩисаните не смеят да се намесят

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Cтoлтeнбepг: HATO нямa дa зaпoчнe тpeтa cвeтoвнa вoйнa зapaди Укpaйнa
    Столтенберг си спомня свой разговор с В. Зеленски през февруари 2022 г., в който той категорично му е отказал НАТО да установи зона, забранена за полети над Украйна. Аргументирал се е с риска конфликтът да ескалира във война между НАТО и Русия, което неминуемо ще доведе до ядрен сблъсък. „Зеленски ми се обади от бункер в Киев, недалеч от мястото, където по това време стоеше колоната от руски танкове, която нахлу от Белорус – каза Столтенберг в интервю за британския седмичник The Sunday Times. – Тогава той ми каза: „Разбирам, че вие няма да изпратите сухопътни войски на НАТО при нас, въпреки че не съм съгласен. Но моля, затворете въздушното пространство. Не позволявайте на руски самолети, дронове и хеликоптери да летят и да ни атакуват“.
    Генералният секретар на алианса му отговорил, че и това не би могъл да направи, защото в противен случай НАТО първо ще „трябва да извади от строя руските системи за противовъздушна отбрана в Беларус и Русия“.  „А ако във въздуха се появи руски самолет или хеликоптер, ще трябва да го свалим и тогава ще се окажем в състояние на пълномащабна война между НАТО и Русия. А такова нещо е немислимо да се случи. Както каза Байдън, който по това време беше президент на САЩ: „Няма да рискуваме трета световна война заради Укрсйна"-Столтенберг. 
    „Нашата цел не е да се получи Пърл Харбър и да се окажем в ситуация, в която целият алианс е замесен."

    Коментиран от #20

    14:55 10.11.2025

  • 11 АЛИ

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ":

    Добре.

    14:56 10.11.2025

  • 12 А не може ли

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ":

    България на 3 морета, както при Иван Асен 2?
    И какви "Берлински конгреси" и ала бала? Симеонова България е имало, когато другите са скачали по дърветата и са яли само банани!

    14:56 10.11.2025

  • 13 Тома

    5 3 Отговор
    В победата над Русия вярват само тези които откраднаха милиарди от народите в света за войната и продължават с лъжите си

    14:57 10.11.2025

  • 14 Данеца

    4 3 Отговор
    Зеленски каза за Гардиън

    Няма руски успех при Покровск. За м.октомври там загубиха 25 000 .

    14:58 10.11.2025

  • 15 Хахахаха

    4 5 Отговор
    Ху.. ЙЛО загуби позорно войната ОЩЕ преди ГОДИНИ!
    Нито една изпълнена Цел!
    2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА а пи--- ДОРИ те са още на 25 км от Донецк ( от 2014)
    Десетки хиляди танкове, самолети, вертушки, КОРАБИ, подводница, Нефтени Бази,стратегически обекти, Белгородска Република , СИРИЯ и т.н...ФИРА!
    280$ Милиона на Ден,струва ...3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на монголоидния пе-ДОФИЛ! И то без военните загуби на техника и До-- битък москалски
    Хахахахаха

    Коментиран от #19

    14:58 10.11.2025

  • 16 Дядо Митьоo

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Че те на дъртата шарлатанка и вещица само рашите й вярват!

    14:59 10.11.2025

  • 17 име

    3 4 Отговор
    Щом бандерите удължиха военното положение с още 6м и свалят възрастта за военна повинност, значи нямат намерение да преговарят за мир, искат си тепане!

    Коментиран от #21, #22

    14:59 10.11.2025

  • 18 Парадокс

    4 2 Отговор
    Преди 4 години руснаците бяха окупирали 20% от Украйна.Днес са окупирали 19%.И
    Минус 1 милион руски войника.

    15:01 10.11.2025

  • 19 Възраждане

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    За съжаление е факт!
    И то срещу държава 20 пъти по- малка без оръжие, пари, Авиация, подводници, флот, крилати и балистични ракети,без...редовна Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ, без дроновете на Китай и Иран,
    ВЕЛИКАТА МАКЕдонска ЧЕТА ке влезне у тва село Покровск за Ден а ПИН досите веке 12 ГОДИНА го превземат

    15:02 10.11.2025

  • 20 Фикрет

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "И САЩисаните не смеят да се намесят":

    Трай си ти да не вземат пък да се намесят , че от Русия ще остане бело петно на картата

    15:02 10.11.2025

  • 21 аz СВО Победа 80

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Масова мобилизация на резервисти в Русия да пазят нефтобази и петролни кладенци!
    Къде е руското ПВО 🤣🤣🤣

    15:03 10.11.2025

  • 22 Тихо пръдльо!

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Не си компетентен.

    15:04 10.11.2025

  • 23 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Руската армия освободи Гнатовка в ДНР и Сладкое и Новое в Запорожка област.

    15:04 10.11.2025

  • 24 Гост

    0 0 Отговор
    Пияни шизофреници... Нали не е война?

    15:04 10.11.2025

  • 25 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор
    От времето на неандарталците руснаците така и не поумняха !!! Запада, Европа и България сме съвсем наясно че Украйна не може победи. Въпроса е не Украйна да пабеди, а Русия да загуби колкото се може повече хора, пари,техника, ресурси, развитие, бъдеще. Понятно или да го напиша па pyccки ? 😁

    15:04 10.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания