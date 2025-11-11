Новини
Зеленски: Ситуацията в Покровск е тежка
  Тема: Украйна

Зеленски: Ситуацията в Покровск е тежка

11 Ноември, 2025 19:11 590 36

Зеленски и Сирски са обсъдили подготовката за удари дълбоко на руска територия – конкретни насоки и очаквани резултати

Зеленски: Ситуацията в Покровск е тежка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че ситуацията в обсадения град Покровск остава тежка и че лошото време благоприятства руските атаки, чийто мащаб, според него, се увеличава, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В публикация в социалните мрежи след разговор с най-висшия украински военен Зеленски също заяви, че Москва увеличава атаките си в южната Запорожка област.

Основният фокус на фронта сега е в района на Покровск и Запорожка област, където руските сили увеличават броя и мащаба на своите атаки, каза той в публикация в Телеграм, цитирана от Укринформ, след като изслуша доклад от главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

Според Зеленски ситуацията край Купянск е малко по-лека: „Нашите сили са постигнали резултати там и това се е повтаряло през последните няколко седмици.“

Зеленски и Сирски са обсъдили и подготовката за удари дълбоко навътре на руска територия – конкретни насоки и очаквани резултати.

„Украинските санкции с дълъг обхват трябва да влизат в сила всеки ден и ние правим това. Благодаря ви за прецизността! Слава на Украйна!“, каза Зеленски.

По-рано беше съобщено, че в Запорожка област, по-конкретно в районите на Олександроград и Гуляйполе, руските сили са засилили своите атаки и обстрели. За да съхранят на живота на военнослужещите, украинските сили са били принудени да се оттеглят от позициите си в близост до пет населени места - Новоуспенивске, Нове, Охотниче, Успенивка и Новомиколаивка.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
  • 1 Путин

    5 14 Отговор
    Чехъл съм ве... вече 5та година сме все на 7 км от руската граница.

    Коментиран от #8, #33

    19:12 11.11.2025

  • 2 Зелю

    13 0 Отговор
    надрудсаняка вчера каза, че града е вече отписан от него.

    19:14 11.11.2025

  • 3 ха-ха

    12 1 Отговор
    Ситуацията била тежка .... Ситуацията ЗА УКРИТЕ се оказа тежка и за цялата укрия , не само за Покровск (Красноармейск вече ) , И ЗА СОЛДАТИТЕ - ТОЖЕ !

    19:15 11.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    4 7 Отговор
    Зелен дypaк.....
    Ами прати вайници бе, идиот.
    Леле майко....и тоя ми бил президент.. 😁😁😁

    Коментиран от #16, #29

    19:15 11.11.2025

  • 5 САЩ са силата и мощта пред която Путин к

    1 9 Отговор
    Ах тази пуста многоходовост на Путин

    19:15 11.11.2025

  • 6 честен ционист

    5 0 Отговор
    В Бургаск на 21ви ще бъде още по-тежка.

    19:16 11.11.2025

  • 7 4442 дни ..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК

    1 7 Отговор
    АааааааХахахаха
    АБЕ ЗАЕ...БИ...
    Па то ВЕЛИКАТА МАКЕ чета ке влезне у селото за ДЕН, бре монгольяк пе-- тушари
    АааааааХахахаха

    19:16 11.11.2025

  • 8 Слава на Русия

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Русия се бие едновременно с 39 вражески държави!

    Коментиран от #30

    19:17 11.11.2025

  • 9 САЩ са силата пред която Путин коленичи

    2 11 Отговор
    Ако САЩ пратят оръжия и войски, след 5 дни от руската "армия" няма да е останало НИЩО.

    Коментиран от #25, #27, #28, #34, #35

    19:17 11.11.2025

  • 10 С клизма ще си признава

    6 0 Отговор
    една седмица подрет и нашите краварчета ще питай...пак ли, пак ли, пак ли???

    19:17 11.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Все си мисля че лошото време пречи на атакуващите?

    19:18 11.11.2025

  • 12 Луд с картечница

    4 1 Отговор
    Започва масово т..епане на азовци ,айдари и десен сектор ,за по сговорчивите ще има дълга трудова терапия за превъзпитание в Сибир или Колима .

    19:18 11.11.2025

  • 13 Вместо да си видят територия

    4 0 Отговор
    и да направят нещо Русия да не напредва те "Зеленски и Сирски са обсъдили подготовката за удари дълбоко на руска територия". И като е дълбоко в руска територия какво? Русия ще е победите ли която е колкото половината земно кълбо, или си мислите, че ще ви остави и ще се откаже, направо ще ги стреснете руснаците, пълни глупости на търкалета! Папата ви каза ама...

    19:18 11.11.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 2 Отговор
    През 2022 година братята руси са окупирали 19,6 % Украинска територия!

    А днес според руския генерален щаб са 19,1%!

    Защо дадохме 1,8 млн.жертви да владеем сега по малко територия!

    19:19 11.11.2025

  • 15 Мира ботокса от НОВА ТВ

    3 0 Отговор
    Ситуасията в покровск - вече Красноармейск е критична от две седмици. Сега е фатална .

    19:19 11.11.2025

  • 16 Ми то

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    Само Путин не смята вАйниците си за хора. Просто пушечно месо.

    19:19 11.11.2025

  • 17 Да бе да

    2 0 Отговор
    То нема ситуация

    19:19 11.11.2025

  • 18 Красноармейск

    1 0 Отговор
    май е правилното ново старо име

    19:19 11.11.2025

  • 19 Един

    2 0 Отговор
    Бият те кат маче у дувар! А вече почват и вътре да ти искат главата! ПЪТНИК СИ ЗЕЛЯ!
    Като те свитнат и войната ще свърши!

    19:19 11.11.2025

  • 20 ТЕСЕН МИ СА ИМ СЕ ВИЖДА БУНКЕРА....

    3 0 Отговор
    СКОРО И УКРИЯ ША ИМ СТАНЕ ТЯСНА....

    19:19 11.11.2025

  • 21 Мърльо

    3 0 Отговор
    Лъжеш

    19:19 11.11.2025

  • 22 Гост

    3 0 Отговор
    Довчера беше овладяна, днес стана тежка.

    19:20 11.11.2025

  • 23 Уса

    2 0 Отговор
    Зеления потник и цялото му обкръжение са агенти на Путин.Скоро ще има обвинения и арести

    19:20 11.11.2025

  • 24 Добри новини

    1 2 Отговор
    Руснаците, които вчера проникнаха в Покровск, използвайки мъглата, са унищожени Видео.

    Това показва видео от южните покрайнини на Покровск, където вчера колоната руснаци се движеше в мъглата.
    Това е въпросната колона от руснаци, по точно останките, която се похвали, че влиза в Покровск, а по-късно е била унищожена.

    19:20 11.11.2025

  • 25 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ са силата пред която Путин коленичи":

    Американската армия е обезкървена защото Тръмп уволни джендърите в армията.

    19:20 11.11.2025

  • 26 ЗелевЧук

    2 0 Отговор
    Всичко е под контрол - Покровск е без значение. Оттегляме се на нови позиции към полската граница.
    Руснаците ни победиха на моторетки. Нямат краве масло и кокоши яйца. Ще си пия кайвето в Крим ако не ме обесят на някое дърво.
    Мъглата е виновна. Гъстата растителност не позволява на абрамсите да маневрират, а на хаймарсите им се е овлажнил барутя. Инак щяхме да бутнем моста.
    п.п.
    Сирски, дай да опънем по една линийка, че нещо не ми е добре!Нещо ми "стяга на вратлето"...

    19:20 11.11.2025

  • 27 МерКурий

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ са силата пред която Путин коленичи":

    Ако То ,цуцци можеш да си го нюхаш,а в екстремни случаи след обилно намазване и за маскировка става .

    19:20 11.11.2025

  • 28 селски ,

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ са силата пред която Путин коленичи":

    Голям майтапчия си , бе , мамин сладък , поне вярваш ли си на тъпотиите , дето драскаш по сайтовете .

    19:21 11.11.2025

  • 29 смотань бандерець..

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    А бе зелен мухал,кажи на двамата 6опара дека командорат бгплемето,да ти изпратат в покровске-шизо дуземните гномчета,поне да помагат и да метат бандерците в мобилните крематориуми

    19:21 11.11.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Слава на Русия":

    Пачему, с кой акъл Русия се бие с 39 държави ?
    Навремето Гитлер също се биеше с половината Свят и знаем как все закoнчилocь.

    19:21 11.11.2025

  • 31 12 г монголяк пи--- ДОРИТЕ у

    2 0 Отговор
    Донбас и Крим и...ПИ ЗДЕЦ,...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!
    И само 2 Милиона монголяци Фира
    Хахахахаха
    Надъхвате ли се копейки де билни?/

    19:21 11.11.2025

  • 32 Някой очаквал ли е?

    1 0 Отговор
    раша да е толкова жалка,слаба и безпомощна?
    Кой след втората световна война е дал толкова убити и осакатени? Коя друга държава? И след толкова екзекутирани раши да буксуваш още в Донбас в източна Украйна до границата си!

    19:21 11.11.2025

  • 33 Оптимист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Това, че утрепа и осакати 2 милиона руски въшки не се брои. НО! КЪМ 2050 ще стигнете до Одеса. След 5 0години до Киев. После е лесно-до края на века Варшава, Берлин, Париж. А следващият век Тексас и Калифорния. !

    19:21 11.11.2025

  • 34 Тео

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ са силата пред която Путин коленичи":

    Дата😑😐🥱

    19:21 11.11.2025

  • 35 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ са силата пред която Путин коленичи":

    Ако пратят, ама защо не смеят?

    19:21 11.11.2025

  • 36 Е как-,,тежка",ве Зели...?!

    0 0 Отговор
    Та нали до вчера тръбеше,че в Покровск са влезли само 200 руски войника,но те щели жестоко да бъдат избити...?!

    19:22 11.11.2025

Новини по държави:
