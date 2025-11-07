Защо Покровск е толкова важен за Путин

Русия концентрира огнева мощ и войски върху Покровск . След повече от година боеве, Покровск до голяма степен е сведен до купчина руини. Населението му от 60 000 души преди войната е намаляло до по-малко от 1300.
Ако Покровск падне, това ще бъде най-големият град, загубен от Украйна след боевете за Бахмут през май 2023 г. Той се разглежда като последната голяма пречка, която пречи на руските войски да се приближат до Славянск и Краматорск, единствените големи градове в Донецка област, които остават под украински контрол и отдавна са обект на претенции на кремълския диктатор Владимир Путин, пише в. The New York Times.
Превземането на Покровск би могло да помогне на Кремъл да разпространи наратива, че Русия напредва на бойното поле и че войната само ще се влоши за Украйна, освен ако тя не се съгласи с суровите условия на Москва за прекратяване на военните действия. Путин игнорира призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня, продължавайки офанзивата си на фронта.
Украйна се бори да задържи Покровск отчасти, за да противодейства на този наратив.
Освен геополитическите последици, военното значение на загубата на Покровск за Украйна може да е сравнително незначително. Постепенните успехи на Русия идват с огромна цена. Въпреки че Украйна се стреми да задържи Покровск, военните командири твърдят, че тежките загуби, които украинските въоръжени сили нанасят на руските сили в района, са пагубни за руската военна кампания като цяло.
Украинските военнослужещи казват, че очакват войната да продължи горе-долу в същия дух: руснаците ще жертват огромен брой войници за минимални печалби. Според скорошно проучване, близо един милион руски войници са били убити или ранени във войната - над два пъти повече от украинските войски.
Междувременно някои военни служители и анализатори се опасяват, че Украйна отново ще забави решението си за изтегляне, както направи в предишни битки в Курска област на Русия или като Авдеевка в Донецка област.
Руското Министерство на отбраната заяви вчера, че силите му са напреднали в украинския град Покровск и се бият за всяка сграда в опит да изтласкат украинските войски, предаде Ройтерс. Москва твърди, че превземането на Покровск, наричан от руските медии "врата към Донецка област", ще ѝ даде плацдарм да напредне на север към двата най-големи града оставащи под украински контрол в Донецка област – Краматорск и Славянск. Един от водещите руски военни блогъри Юрий Подоляка каза, че руските сили са поели тактически контрол над Покровск, но в Мирноград украинските войски са изградили силни укрепления. Той добави, че украинските сили се опитват да атакуват също от северозапад.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А защо е важен за наркоса
Коментиран от #132
11:02 07.11.2025
2 Путин са предаде при Добропиле
Коментиран от #4
11:02 07.11.2025
3 Хайо
Коментиран от #5, #51
11:02 07.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Я от тоа
До коментар #3 от "Хайо":Путин са мъчи четири години с Украйна и стигна от Донецк до Покровск....стана за смях пред целия свят.
Коментиран от #14, #21, #34, #161
11:04 07.11.2025
6 и киев им е важен
11:04 07.11.2025
7 Мужика руски да са събуди
До коментар #4 от "Смотльо,":Избиват синовете му в Украйна заради болните амбиции на дъртата кремълски.
Коментиран от #9
11:05 07.11.2025
8 Алоууууи, БОТОКСА
11:06 07.11.2025
9 Сащ
До коментар #7 от "Мужика руски да са събуди":Убитите украинци 1 890 000 убитите руснаци 234 00/
11:07 07.11.2025
10 хххх
Коментиран от #41, #104
11:07 07.11.2025
11 Мужика руски да са събуди
11:07 07.11.2025
12 Георги
Коментиран от #15
11:08 07.11.2025
13 ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ
Коментиран от #85
11:09 07.11.2025
14 Урсула
До коментар #5 от "Я от тоа":От 2014 година се окопават фашистите и се подготвят . НАТО ги зареждаше с боеприпаси и техника. Обаче Путин им развали плановете и стратегията.
Да не забравяме....150 000 са българите в Одеса хи хи хи
Коментиран от #23
11:09 07.11.2025
15 аааа
До коментар #12 от "Георги":И с Херсон ли така стана?
Коментиран от #24, #29
11:09 07.11.2025
16 Демек
11:10 07.11.2025
17 Путине, Путине...
11:10 07.11.2025
18 Механик
Това ще е първият случай в историята на човечеството, при който победеният ще бъде обявен за победител.
Коментиран от #26
11:11 07.11.2025
19 Pyccкий Карлик
Ама разбира се, как не се сетихме.....
След Десет года га падне Киев и той сигурно ще е незначителен, да ? 😁
11:11 07.11.2025
20 Кит
Това е. И е неминуемо.
Апропо, немците влизат в Краноармейск през 41-а, а през 43 руснаците и немците на няколко пъти си разменят града, понеже според наша Мара и NYT този логистически център нямал никакво значение.
Кръстете се Путин да не си поиска и Одеса. Която, да напомня, е 100% руски град. Това вече ще е краят на Украйна.
Коментиран от #28
11:11 07.11.2025
21 тцтц
До коментар #5 от "Я от тоа":а Украйна скоро ще остане без мъже и следващата отбранителна линия ще е леля Спаска от магазинчето в крайния квартал на Киев. А през това време Зеля и азовците ще си раздават медали в бункера.
11:11 07.11.2025
22 Я пък тоя
А за Путин не само Красноармейск е от важно значение, а всеки превзет град, или село.
Така, че сменете заглавието!
11:12 07.11.2025
23 Я пъ тоа
До коментар #14 от "Урсула":Що преди 2914г. бе тихо и мирно в Украйна....после дойдоха паравоенните на дъртака кремълски.
Коментиран от #44
11:12 07.11.2025
24 Ъхъъъхъъ
До коментар #15 от "аааа":Тъй става и там. Ти де блееш?
Коментиран от #32
11:12 07.11.2025
25 Каунь
11:13 07.11.2025
26 хех
До коментар #18 от "Механик":Бас държа, че когато Русия загуви войната и РФ се разпадне, ще се намери поне един умник, който да каже, че такъв е бил планът на Путин и това е част от многоходовка.
11:13 07.11.2025
27 Влади Санкционния
11:13 07.11.2025
28 То и СССР ПРИБИРШЕ
До коментар #20 от "Кит":Ама нещо изчезна от картата.....
Коментиран от #31, #46
11:13 07.11.2025
29 Не точно
До коментар #15 от "аааа":От Херсон бягайки завлякоха по някоя и друга тоалетна чиния, цветен телевизор и по чифт маратонки. Тук получават еднопосочен билет до Кобзон.
Коментиран от #73, #83
11:14 07.11.2025
30 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
11:14 07.11.2025
31 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #28 от "То и СССР ПРИБИРШЕ":Сесесерето чака рф в отвъдното
11:15 07.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ
11:15 07.11.2025
34 Роки
До коментар #5 от "Я от тоа":Още един дето мисли, че това е спортна среща и хронометъра изтича. Русия не е притисната от времето, едни други хора са...
Коментиран от #38
11:15 07.11.2025
35 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
11:17 07.11.2025
36 Путин МНОГОХОДОВИЯ
11:17 07.11.2025
37 ГнуZ 200🪆☠️🧌
11:18 07.11.2025
38 Я пъ тоа
До коментар #34 от "Роки":Точно Путин е притиснат от времето....що руснаци избиха за ЧЕТИРИ ГОДИНИ, а уж бе СВО за ...дни.
11:19 07.11.2025
39 Добре де
Коментиран от #48
11:20 07.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Бочко
До коментар #10 от "хххх":И като се събудиш, целия в пот :))))
Същото бръщолевехте преди Мариопул, Бахмут и Авдеевка...
11:20 07.11.2025
42 ГОРИВО НЕТ
11:21 07.11.2025
43 аааа
Коментиран от #50
11:21 07.11.2025
44 Читател
До коментар #23 от "Я пъ тоа":"Що преди 2914г. бе тихо и мирно в Украйна....после дойдоха паравоенните на дъртака кремълски"
Първо се научи да пишеш.
Второ не дойдоха паравоенните на "дъртака кремълски" през 2014 а дойдоха паравоенните на дъртата мастия която раздаваше курабийки за да свалят законно избран президент и да сложат неонацисти на власт. И изобщо не беше тихо и мирно а доста се гърмя и доста народ избиха.
Ама пък като помисля то козяшката пропаганда без лъжи и казване на черното бяло не върви изобщо.
Коментиран от #49, #61
11:22 07.11.2025
45 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
11:22 07.11.2025
46 Кит
До коментар #28 от "То и СССР ПРИБИРШЕ":СССР изчезна / и Слава Богу!/, но Русия си я има.
Остава само да си прибере някои стратегически териториални подаръци, които антируснаците Ленин, Сталин и Хрушчов направиха на измислената УССР. Другото от СССР не й трябва. В момента жизненият стандарт на руснаците е три пъти по-висок от този на украинците, а бившите съюзници по азиатските републики не могат и да мечтаят за повече от 10% от нивото на руснаците. Поради което в Русия има милиони гастарбайтери от тия бивши републики, които така изхранват семействата си в своите бедни страни.
Такова е положението сега. Уви.
Коментиран от #52
11:23 07.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 скучно и точка.
До коментар #39 от "Добре де":Умират защото смело защитават международно установени граници от нашествието на орковете които не им стига че имат една шеста от земята и подло лъгаха 2022 че били учения и нямало да нападат. ВСУ ПОБЕДА 🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Коментиран от #89
11:23 07.11.2025
49 Я пъ тоа
До коментар #44 от "Читател":Кво общо има дъртата кремълски с МАЙДАНА...Що не прати ЗАХАРОВА, курабийки да раздава...
Коментиран от #59
11:24 07.11.2025
50 Учуден
До коментар #43 от "аааа":"Русия много бавно и с много жертви превзема някакви мижави територии, а Украйна много бързо и почти без жертви си ги връща после"
От посолството ли те увериха че Русия е "много жертви" а Украйна е "почти без жертви" или ти ходи да ги броиш. Тогава можеш ли ми каза защо в Украйна постоянно ловят добитък за фронта и насила ги натикват в бусовете.
Коментиран от #54, #65, #90
11:25 07.11.2025
51 По продължителност СВО
До коментар #3 от "Хайо":в Украйна(3г. 9м.) скоро ще превиши ВОВ през ВСВ която беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин са 1500км. РККА е стигнала за 2г. и 3м.(февруари 1943г. - май 1945г). Сега за 11г. 18,8% от Украйна. От 24.02.2022 до 21.07.2025 от Донецк до Покровск 50км. (това е най-големия напредък по фронтовата линия). Стратегическия Бахмут като го превзеха преди 2 години колко напреднаха оттогава - 5-10км, препънаха се в Часов Яр?!
11:25 07.11.2025
52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #46 от "Кит":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #57
11:26 07.11.2025
53 Кръговрат на веществата
11:26 07.11.2025
54 аааа
До коментар #50 от "Учуден":Проста математика. Ако Украйна не даваше поне 5 пъти по-малко жертви от Русия, вече отдавна да е превзета цялата.
Коментиран от #71
11:26 07.11.2025
55 САЩисан русофил
11:26 07.11.2025
56 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
11:27 07.11.2025
57 Русе Център
До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък, един поддръжник на Киев не замина за Украйна
Коментиран от #68, #76
11:27 07.11.2025
58 А где
11:28 07.11.2025
59 Читател
До коментар #49 от "Я пъ тоа":"Кво общо има дъртата кремълски с МАЙДАНА"
Точно че нищо общо няма - кървавия преврат и назначаването на неонацистка хунта на власт беше дело на господарите ти. Та ти питаш защо преди 2014 беше мирно и тихо а след като назначиха хунтата на власт Украйна тръгна надолу.
Коментиран от #62, #69
11:28 07.11.2025
60 Мъките Путинови
11:29 07.11.2025
61 И Преди и сега
До коментар #44 от "Читател":Ти лично ли ги брои изборите и ги наблюдава че да кажеш че са били легитимни?? нещо ми подсказва че в бившите соц държави корупцията и нагласените избори са нещо напълно "нормално"
Нормално е хората които искат добър живот да искат в ЕС и НАТО
11:30 07.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Рублевка
11:31 07.11.2025
64 Стига трили коментари
11:31 07.11.2025
65 Неучуден
До коментар #50 от "Учуден":В руската кочина ежедневно палят военкомите.Ама ти откъде да знаеш.
11:32 07.11.2025
66 Демократ
11:32 07.11.2025
67 БАНДЕР
Коментиран от #70
11:32 07.11.2025
68 Рузка иZмет
До коментар #57 от "Русе Център":Това да поддържаш Украйна не значи автоматично че поддържаш войната не е украинците минаха с танковете границите на съседите си и започнаха да изравняват градове и села със земята. Не можеш да гасиш пожар с бензин !! каквито и проблеми да е имало преди войната градовете си седяха в живота си вървеше и не беше отровен лунен пейзаж по полетата
Коментиран от #130
11:32 07.11.2025
69 Я пъ тоа
До коментар #59 от "Читател":Путин требваше да прати ЗАХАРОВА да раздава курабийки на Майдана.
Коментиран от #77, #78
11:33 07.11.2025
70 Русначе зомби
До коментар #67 от "БАНДЕР":И на нас Покровск ни не требе....избиват ни като пилци.
11:34 07.11.2025
71 Учуден
До коментар #54 от "аааа":"Ако Украйна не даваше поне 5 пъти по-малко жертви от Русия"
Ха ха ха - само където в Украйна не остана пушечно месо въпреки тоталната мобилизация а Русия направи само една мобилизация от 300 000.
И нещо ти куца математиката - как според теб става така че руснаците напредват въпреки "огромните" загуби. Значи според козяшката логика "смелите" украинци избиват всички "орки" срещу тях "почти без загуби" и след като не остане никой срещу тях вместо да напреднат и да освободят "временно окупираните територии" те се изнасят в посока запад "на по-добри позиции".
Не чувствате ли че ставате за смях.
И пак те питам от къде разбра колко са загубите на руснаците или пък на украинците че казваш че били 5 към 1 - от посолството ли те увериха.
Коментиран от #75, #141
11:36 07.11.2025
72 Мужика руски да са събуди
Коментиран от #80, #81
11:36 07.11.2025
73 Я пък тоя
До коментар #29 от "Не точно":Пехотинец с тоалетна чиния на гърба виждал ли сте?🤣🤣🤣
Или я е пратил по украинската поща?
🤣🤣🤣
11:37 07.11.2025
74 Разум
Коментиран от #106
11:37 07.11.2025
75 Стига бе
До коментар #71 от "Учуден":Че кой тогава избива пълчищата путинови.....с НАТОВСКО оръжие.
11:37 07.11.2025
76 Поддръжниците
До коментар #57 от "Русе Център":на Украйна сме български патриоти, но си обичаме България и ще се бием за нея ако се наложи. Вие обичате само Русия и Путин, но ако живеете в чужбина, то е в мразения от вас ЕС или САЩ.
Коментиран от #84, #114, #120
11:38 07.11.2025
77 Рублевка
До коментар #69 от "Я пъ тоа":Не само курабийки. Трябваше да раздават бейзболни бухалки и $100 за счупена бандеровска кратуна. Нямаше да има тая скъпа военна операция. Плащайте навреме, братушки. По евтино ще ви излезе.
11:38 07.11.2025
78 Читател
До коментар #69 от "Я пъ тоа":"Путин требваше да прати ЗАХАРОВА да раздава курабийки на Майдана"
Путин не прати Захарова ама прати армията си - интересно ми е защо вие ревете срещу това.
Коментиран от #94
11:39 07.11.2025
79 Путин МНОГОХОДОВИЯ
11:39 07.11.2025
80 ру БЛАТА
До коментар #72 от "Мужика руски да са събуди":Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ
11:39 07.11.2025
81 И Преди и сега
До коментар #72 от "Мужика руски да са събуди":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята не
11:40 07.11.2025
82 Хайдеее пак
11:41 07.11.2025
83 Бензъл
До коментар #29 от "Не точно":Бамдвра не мой смогне ги отмята от списъците.Такава смърт застига укрите.
11:42 07.11.2025
84 Българин
До коментар #76 от "Поддръжниците":"но си обичаме България и ще се бием за нея ако се наложи"
Ами то се наложи ама вас никакви ви нямаше. Защо не се бихте след като чужда армия влезе в България и ни окупира - директно се наведохте на новите си господари както се навеждахте на старите защото всички "евроатлантици" на 100% без изключения са бивши комуняги и ченгета от ДС.
11:42 07.11.2025
85 Къде няма ток
До коментар #13 от "ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ":и гориво,само в 00zета Крайна няма ток,горива, и храни. Изкараха допотопните парни локомотиви,защото други не вървят,заради липса точно на ток и гориво. разбирам пожелателното ти мислене,но то е на 180 градуса от това което е в действителност.
11:43 07.11.2025
86 Чикатило
11:43 07.11.2025
87 007
11:44 07.11.2025
88 Ърп
И империята какъвто императора
Коментиран от #99
11:44 07.11.2025
89 Кит
До коментар #48 от "скучно и точка.":Като говориш за международно установени граници говориш - говориш ли и за тия в Косово? Или Палестина?
Или международно установени са само границите на УССР, пардон, Украйна?
Как точно е международно установена кражбата на Крим от Хрушчов, например? Твърдиш, че тази кражба е законен акт? Или?
Коментиран от #96
11:44 07.11.2025
90 Каква е логиката
До коментар #50 от "Учуден":за по-малкото руски жертви, дайте да я видим? По принцип нападащия дава 2-3 пъти повече жертви. Поради "Стингър"-ите и "Джавелин"-ите няма поддържаща щурмова авиация, хеликоптери, БМП и танковете са малко. Украинската пехота се защитава в окопи, укрепления, блиндажи, прави, отпочинали и с картечница. нападателят бяга с автомата нагоре по баира (укрепленията се правят по върховете), заляга, става, изморен е и не се цели добре. И едните и другите са от един етнос, добре са въоръжени. Нападателите не познават добре терена и стават жертва на засади, минни полета, в къщи и стените помагат. Исторически примери са Термопилите и връх Шипка. Едните са нашественици, а другите защитават Родината си. Вярата в Путин не помага особено.
Коментиран от #95, #127
11:44 07.11.2025
91 Копейка
11:45 07.11.2025
92 007
Коментиран от #148
11:45 07.11.2025
93 Лука
11:46 07.11.2025
94 Патравата руска армия
До коментар #78 от "Читател":То па една армия патрава . Захарова повече работа щеше да свърши като се натряска .
11:46 07.11.2025
95 Хайде стига теории
До коментар #90 от "Каква е логиката":След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152 в полза на Русия. Съотношението е 66÷1. Но пък розАвите понита се веселят като за последно с "киiф за три дня, бензин, картофи, вата и копейки". Само не разбирам как се справят с когнитивния дисонанс.
Коментиран от #102
11:47 07.11.2025
96 Копеи не философствай!
До коментар #89 от "Кит":Марш да пълниш снаряди и барут за братята украинци! Марш!
11:48 07.11.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 ПРИТЕСНЕН ЦЕНТОПЛАНКТОН
11:48 07.11.2025
99 Смей се де
До коментар #88 от "Ърп":Но на украинците хич не им е смешно.
11:48 07.11.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 РИА Новости
11:49 07.11.2025
102 Ботоксът хитрее
До коментар #95 от "Хайде стига теории":Няма руски труп няма парично обезщетение за вдовицата и сираците.
11:50 07.11.2025
103 Лука
11:50 07.11.2025
104 Фокс
До коментар #10 от "хххх":И ти се назобал като зеления хахаха и не знаеш кво дрънкаш . Не се излагайй
11:50 07.11.2025
105 Чернобилската катастрофа
11:52 07.11.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Лука
Коментиран от #143
11:53 07.11.2025
108 Западните медии погребаха Покровск?!
Същевременно, пред "Киев 24" украинският военен анализатор Алексей Гетман заяви следното: "Разстоянието между Покровск и основните руски сили, които се опитват да го обкръжат, е 10 километра – това не се е променило от 3-4 месеца. Твърдението, че е невъзможно да се транспортира каквото и да било директно до Покровск и че е трудно да се провеждат военни операции там, просто не е вярно". Той добави, че украинците използват много роботизирана техника за провеждане на операции. И обърна внимание на сводката на украинския генщаб за 5 ноември – 100 бойни сблъсъка в Покровск. Как би било възможно, ако украинците нямат с какво да се бият, ако руската армия е отрязала всичката логистика, пита той, а на долните видеокадри може да видите купищата оптични кабели, останали след използването на FPV дронове в Покровско .
Но бавното движение напред на идва на огромна цена. И в Покровск руснаците вървят с големи загуби, а това съсипване на ресурси не може да не окаже влияние впоследствие. "Забележителното за Покровск е, че на руските сили им отне толкова време (почти 2 години от падането на Авдеевка), за да постигнат това, което беше основен приоритет на Путин. Това е отрезвяващо за онези, които прогнозират бързо превземане на Донецка област", коментира Лора Купър, висш служител на Пентагона по времето на администрацията на Байдън.
11:54 07.11.2025
109 Чуда се на атлантическата пропаганда
Къде са труповете на руснаците, които украниците убиват? Защо въобще русия връща труповете на украинците обратно, а украинците не могат да намерят какво да върнат?
И между другото, учете руски, защото на английски вече няма да прочетете истината, защото вече е забранена. А, и продавайте еврото и купувайте долари, ама това от мен, щото това ми е работата.
11:55 07.11.2025
110 Лука
Коментиран от #129
11:55 07.11.2025
111 Блатушка в депресия!
И къде изчезнА тов. Лавров, що не се чува и не се вижда, да не е паднал от някой прозорец?
11:15 07.11.2025
Коментиран от #124
11:56 07.11.2025
112 стоян георгиев
Коментиран от #118, #119, #122, #133
11:56 07.11.2025
113 Рублевка
До коментар #106 от "Набиване":Монголо татарите изгориха дървения Киев, голям колкото едно село и избиха разбойниците, които го населяваха. Крайна запустя за десетилетия. Там Петър Велики интернирал малоумните, лудите и недъгавите, бъдещите кръвожадни мутанти.
11:57 07.11.2025
114 ,,Патриот”
До коментар #76 от "Поддръжниците":по Ботев?
11:59 07.11.2025
115 Лука
11:59 07.11.2025
116 Марко Рутеф
11:59 07.11.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 ХА Х О Л
До коментар #112 от "стоян георгиев":Вижте загубите на Украйна, не живейте в собствените си фантазии като Зеленски. Той също смята, че украинците печелят в Покровск.
Коментиран от #154
12:01 07.11.2025
119 Истинския град Козлодуй
До коментар #112 от "стоян георгиев":Ти там ли беше че си толкова комтентен ЛаСтун
12:01 07.11.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 az СВО Победа 80
Коментиран от #146, #147, #150
12:03 07.11.2025
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Механик
Коментиран от #134
12:04 07.11.2025
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Животът на Руските Мусорници
Бункерния ДЕДУШКА ПУЧИН.
ПУШЕЧНО МЕСО за без пари
Колкото искаш в Кочината Русия .
Коментиран от #131
12:05 07.11.2025
127 Учуден
До коментар #90 от "Каква е логиката":"По принцип нападащия дава 2-3 пъти повече жертви"
Ами доколкото си спомням американците нападнаха Виетнам, Афганистан, Либия, Ирак - и те ли даваха 2-3 пъти повече жертви отколкото в изброените държави - или там пак е друго.
Ех пусто как не ви върви пропагандата ако не излъжете нещо. Единственото "по принцип" е че лъжете.
12:05 07.11.2025
128 Лука
Коментиран от #172
12:05 07.11.2025
129 Хахахаха
До коментар #110 от "Лука":Верно ли бре Рублоидиот?
Направо да почваме да бягаме към Мускалието.
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #137, #139, #142
12:06 07.11.2025
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Питащ
До коментар #126 от "Животът на Руските Мусорници":"ПУШЕЧНО МЕСО за без пари
Колкото искаш в Кочината Русия"
А в кочината Украйна как е - там за пари ли е. За това ли зеления не искаше да прибира телата на убитите укри че ще трябва да плаща.
12:07 07.11.2025
132 Следя новините
До коментар #1 от "А защо е важен за наркоса":Нито Покровск/Красноармейск е важен за Русия, нито някой друг град или територия. Русия 10 години води война за мир. Настанало е време разделно. Дай Боже, по-скоро мир!
12:08 07.11.2025
133 Лука
До коментар #112 от "стоян георгиев":Военнослужещи от 159-та бригада на украинските въоръжени сили отказват да воюват и масово се предават на руските войски.
Коментиран от #156
12:08 07.11.2025
134 Брачед
До коментар #123 от "Механик":Вече не могат да скрият провала на ВСУ
12:09 07.11.2025
135 Факт
Руската армия понася катастрофални загуби в боевете край Покровск, признава Z-пропагандистът и съратник на Игор Гиркин – Максим Калашников. В свое видеообръщение, цитирано от Цензор.НЕТ, той провежда историческа паралелa между сегашната ситуация и загубите на Вермахта при окупацията на Полша през 1939 г. – около 20 000 души.
„Помнете – Пригожин обяви 20 хиляди загинали „вагнеровци“ при Бахмут, плюс още толкова от частите на руското министерство на отбраната. Само Бахмут струваше толкова. Сега и Покровск ще струва същото“, казва Калашников.
Според него, и в битката за Покровск броят на жертвите може да достигне същите мащаби – факт, който Кремъл не желае да признае публично, но вече дори пропагандата не може да прикрие.
Коментиран от #144
12:10 07.11.2025
136 Руската Измет
В Кремля изобщо няма да се трогнат. .
Ще продължават да пращат Агнетата
На Заколение .
Коментиран от #140
12:11 07.11.2025
137 Лука
До коментар #129 от "Хахахаха":Беларуският президент Александър Лукашенко обяви готовността на страната си да приеме допълнителни мигранти от Украйна, от които вече има много.
„Моля, елате, украинци. Ще осигурим на вашите семейства и вашите деца същото качество на живот като на беларусите, по отношение на образованието и здравеопазването“, каза той на церемонията по откриването на обновения мост през река Припят в Мозир (цитиран от БелТА).
12:11 07.11.2025
138 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #130 от "Киевски боклук":Минаха да заблатяват още територии понеже са лакоми и не им стигат една шеста от земната суша. Минаха защото искат реванш за разпада от1991г. Ама поговорка има Лаком ГZ кръв сесесере
12:12 07.11.2025
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 ру БЛАТА
До коментар #136 от "Руската Измет":Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги
Коментиран от #145
12:13 07.11.2025
141 аааа
До коментар #71 от "Учуден":Затова ли Русия опря до севернокорейската армия? Защото дава много малко жертви? Разбираш ли изобщо за какво унижение става въпрос, че без Северна Корея още нямаше да са си върнали Курск?
Коментиран от #152
12:13 07.11.2025
142 Лука
До коментар #129 от "Хахахаха":Украински граждани масово бягат към територии, станали част от Русия, според Виктор Медведчук, председател на движението „Другата Украйна“.
12:14 07.11.2025
143 Сесесере2🤢🤮
До коментар #107 от "Лука":Имаш предвид изравняването на сградите и отравяне на полетата наоколо със военни боклуци
Коментиран от #149
12:15 07.11.2025
144 Антитрол
До коментар #135 от "Факт":"Според него, и в битката за Покровск броят на жертвите може да достигне същите мащаби"
Е да де за загубите на укровермахта става въпрос а не за руските загуби. Не ти ли казаха колко бандеровци останаха в котела.
12:16 07.11.2025
145 ру БЛАТА
До коментар #140 от "ру БЛАТА":ГУБЯТ
12:16 07.11.2025
146 Тихо пръдльо!
До коментар #121 от "az СВО Победа 80":Изказвал се некомпетентен.
12:16 07.11.2025
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Антитрол
До коментар #143 от "Сесесере2🤢🤮":"Имаш предвид изравняването на сградите и отравяне на полетата наоколо със военни боклуци"
Що бе те господарите ти в ивицата не срутиха нито една сграда и изобщо не пипнаха полетата наоколо. Да не говорим за другите в Мосул и Рака.
Коментиран от #168
12:18 07.11.2025
150 Руски Зет блогър-
До коментар #121 от "az СВО Победа 80":Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.
Раша загуби тази война през 2022.
12:20 07.11.2025
151 Лука
12:21 07.11.2025
152 Учуден
До коментар #141 от "аааа":"че без Северна Корея още нямаше да са си върнали Курск"
Ти на врачка ли ходи или от посолството така те увериха - от къде знаеш какво щяло да стане АКО. В тръбата нямаше един северно-кореец.
Пропагандата ви звучи така:
- ако не беше българския контингент в Кербала американците и до сега нямаше да са превзели Ирак.
Не чувствате ли че ставате смешни
12:23 07.11.2025
153 Цвете
12:23 07.11.2025
154 стоян георгиев
До коментар #118 от "ХА Х О Л":Наратива виж украинските загуби е много смешвн.виж как в африка умират от глад да речем докато ти нямаш ток...и какво те интересува тех руския фен украинската загуба?до кига ще оправдаваш собствения си провал с този на другите?
Коментиран от #162, #165, #166
12:23 07.11.2025
155 Лука
Коментиран от #158, #159
12:24 07.11.2025
156 стоян георгиев
До коментар #133 от "Лука":Така е и киев след три дена е руски...хахах...пишете от четири години едни и същи щуротии за чували победи украинско предаване...ама ни един от вас не ще да види реалната картина на руската мизерия и провал .
12:25 07.11.2025
157 Цвете
12:26 07.11.2025
158 стоян георгиев
До коментар #155 от "Лука":Украинците нямат избор.страната им е нападната и се борят за собственото съществуване.няма как да ги обвиняваш за това!
Коментиран от #170
12:26 07.11.2025
159 И Преди и сега
До коментар #155 от "Лука":Рашките имат поговорка: в родината е хубаво но още по-хубаво е извън нея 🍌🍌🍌
Коментиран от #171
12:26 07.11.2025
160 Смешник
Коментиран от #164
12:27 07.11.2025
161 Хахахаха
До коментар #5 от "Я от тоа":1400 дни от тридневната СВО. Съветските войски за това време са стигнали Берлин! Рашистката армия за това време стигна от Донецк до Покровск! Това са фактите.
Коментиран от #167
12:27 07.11.2025
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 стоян георгиев
До коментар #160 от "Смешник":Така е и киев до седмица...гледай руската и се радвай пе се къпем на реката лятото...хахах
12:28 07.11.2025
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 007
До коментар #154 от "стоян георгиев":По-добре погледнете картата на военните операции, напредването на руските войски, те напредват всеки ден, но ако сте истински патриот на Украйна, няма смисъл да доказвате каквото и да било.
Коментиран от #169
12:29 07.11.2025
167 стоян георгиев
До коментар #161 от "Хахахаха":От авдеевка до покровск са 36 км.за.четири години и поне 200000 жертви.голям руски успех...хахах
12:30 07.11.2025
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 стоян георгиев
До коментар #166 от "007":Аз картата я гледам ама май ти не я гледаш.русия е за две години в настъпление.превзела е за това време 0,8%от украинската територия като е дала над 500000жертви.
12:31 07.11.2025
170 Антитрол
До коментар #158 от "стоян георгиев":"Украинците нямат избор"
Така е украинците нямат избор. Първо "президента" им отмени изборите в нарушение на конституцията и второ ги ловят насила и ги тикат да умират за интересите на господарите си. Трето зеления затвори границите и превърна държавата си в концлагер - само по богатите избягаха и са по Европа и нашето черноморие.
12:31 07.11.2025
171 Лука
До коментар #159 от "И Преди и сега":Объркал си руснаци с украинци. В Украйна не са останали хора, всички избягаха. Истинските патриоти в европейските градове носят украински знамена, но не искат да ходят на фронта или в окопите. Такива са патриотите. Руснаците нямат такава поговорка; те имат обратното: Где родился , там и пригодился
12:33 07.11.2025
172 Чиба Рашка
До коментар #128 от "Лука":Намери си някой блатен форум да пръцкаш,.. тук се пише на БЪЛГАРСКИ
12:33 07.11.2025