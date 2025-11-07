Защо Покровск е толкова важен за Путин

Русия концентрира огнева мощ и войски върху Покровск . След повече от година боеве, Покровск до голяма степен е сведен до купчина руини. Населението му от 60 000 души преди войната е намаляло до по-малко от 1300.

Ако Покровск падне, това ще бъде най-големият град, загубен от Украйна след боевете за Бахмут през май 2023 г. Той се разглежда като последната голяма пречка, която пречи на руските войски да се приближат до Славянск и Краматорск, единствените големи градове в Донецка област, които остават под украински контрол и отдавна са обект на претенции на кремълския диктатор Владимир Путин, пише в. The New York Times.

Превземането на Покровск би могло да помогне на Кремъл да разпространи наратива, че Русия напредва на бойното поле и че войната само ще се влоши за Украйна, освен ако тя не се съгласи с суровите условия на Москва за прекратяване на военните действия. Путин игнорира призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня, продължавайки офанзивата си на фронта.

Украйна се бори да задържи Покровск отчасти, за да противодейства на този наратив.

Освен геополитическите последици, военното значение на загубата на Покровск за Украйна може да е сравнително незначително. Постепенните успехи на Русия идват с огромна цена. Въпреки че Украйна се стреми да задържи Покровск, военните командири твърдят, че тежките загуби, които украинските въоръжени сили нанасят на руските сили в района, са пагубни за руската военна кампания като цяло.

Украинските военнослужещи казват, че очакват войната да продължи горе-долу в същия дух: руснаците ще жертват огромен брой войници за минимални печалби. Според скорошно проучване, близо един милион руски войници са били убити или ранени във войната - над два пъти повече от украинските войски.

Междувременно някои военни служители и анализатори се опасяват, че Украйна отново ще забави решението си за изтегляне, както направи в предишни битки в Курска област на Русия или като Авдеевка в Донецка област.

Руското Министерство на отбраната заяви вчера, че силите му са напреднали в украинския град Покровск и се бият за всяка сграда в опит да изтласкат украинските войски, предаде Ройтерс. Москва твърди, че превземането на Покровск, наричан от руските медии "врата към Донецка област", ще ѝ даде плацдарм да напредне на север към двата най-големи града оставащи под украински контрол в Донецка област – Краматорск и Славянск. Един от водещите руски военни блогъри Юрий Подоляка каза, че руските сили са поели тактически контрол над Покровск, но в Мирноград украинските войски са изградили силни укрепления. Той добави, че украинските сили се опитват да атакуват също от северозапад.