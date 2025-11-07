Новини
Защо Покровск е толкова важен за Путин
  Тема: Украйна

Защо Покровск е толкова важен за Путин

7 Ноември, 2025 11:00

Превземането на Покровск би могло да помогне на Кремъл да разпространи наратива, че Русия напредва на бойното поле

Защо Покровск е толкова важен за Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Русия концентрира огнева мощ и войски върху Покровск . След повече от година боеве, Покровск до голяма степен е сведен до купчина руини. Населението му от 60 000 души преди войната е намаляло до по-малко от 1300.

Ако Покровск падне, това ще бъде най-големият град, загубен от Украйна след боевете за Бахмут през май 2023 г. Той се разглежда като последната голяма пречка, която пречи на руските войски да се приближат до Славянск и Краматорск, единствените големи градове в Донецка област, които остават под украински контрол и отдавна са обект на претенции на кремълския диктатор Владимир Путин, пише в. The New York Times.

Превземането на Покровск би могло да помогне на Кремъл да разпространи наратива, че Русия напредва на бойното поле и че войната само ще се влоши за Украйна, освен ако тя не се съгласи с суровите условия на Москва за прекратяване на военните действия. Путин игнорира призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня, продължавайки офанзивата си на фронта.

Украйна се бори да задържи Покровск отчасти, за да противодейства на този наратив.

Освен геополитическите последици, военното значение на загубата на Покровск за Украйна може да е сравнително незначително. Постепенните успехи на Русия идват с огромна цена. Въпреки че Украйна се стреми да задържи Покровск, военните командири твърдят, че тежките загуби, които украинските въоръжени сили нанасят на руските сили в района, са пагубни за руската военна кампания като цяло.

Украинските военнослужещи казват, че очакват войната да продължи горе-долу в същия дух: руснаците ще жертват огромен брой войници за минимални печалби. Според скорошно проучване, близо един милион руски войници са били убити или ранени във войната - над два пъти повече от украинските войски.

Междувременно някои военни служители и анализатори се опасяват, че Украйна отново ще забави решението си за изтегляне, както направи в предишни битки в Курска област на Русия или като Авдеевка в Донецка област.

Руското Министерство на отбраната заяви вчера, че силите му са напреднали в украинския град Покровск и се бият за всяка сграда в опит да изтласкат украинските войски, предаде Ройтерс. Москва твърди, че превземането на Покровск, наричан от руските медии "врата към Донецка област", ще ѝ даде плацдарм да напредне на север към двата най-големи града оставащи под украински контрол в Донецка област – Краматорск и Славянск. Един от водещите руски военни блогъри Юрий Подоляка каза, че руските сили са поели тактически контрол над Покровск, но в Мирноград украинските войски са изградили силни укрепления. Той добави, че украинските сили се опитват да атакуват също от северозапад.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А защо е важен за наркоса

    48 13 Отговор
    Красноармейск е руски....затова

    Коментиран от #132

    11:02 07.11.2025

  • 2 Путин са предаде при Добропиле

    9 45 Отговор
    Готви са да хвърля бялата кърпа и при...Покровск.

    Коментиран от #4

    11:02 07.11.2025

  • 3 Хайо

    56 11 Отговор
    Важен е защото скоро Украйна ще рухне напълно .Що за съчинения правите тук ?

    Коментиран от #5, #51

    11:02 07.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Я от тоа

    14 51 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    Путин са мъчи четири години с Украйна и стигна от Донецк до Покровск....стана за смях пред целия свят.

    Коментиран от #14, #21, #34, #161

    11:04 07.11.2025

  • 6 и киев им е важен

    31 8 Отговор
    ще видите

    11:04 07.11.2025

  • 7 Мужика руски да са събуди

    11 36 Отговор

    До коментар #4 от "Смотльо,":

    Избиват синовете му в Украйна заради болните амбиции на дъртата кремълски.

    Коментиран от #9

    11:05 07.11.2025

  • 8 Алоууууи, БОТОКСА

    12 36 Отговор
    Що русначета загроби при Покровск, само Господ знае.

    11:06 07.11.2025

  • 9 Сащ

    36 9 Отговор

    До коментар #7 от "Мужика руски да са събуди":

    Убитите украинци 1 890 000 убитите руснаци 234 00/

    11:07 07.11.2025

  • 10 хххх

    10 39 Отговор
    Ако Русия не успее да превземе Покровск и да го задържи поне до следващото лято, това ще бъде тотален срив за тях. Линиите им на фронта ще се разпаднат, а Донецк е на пешеходно разстояние от Покровск и ще бъде обсаден. Това, което изглежда като офанзива в момента, всъщност е отчан ход да запазят Донецк, а от там и целия Донбас. За руснаците Покровск е "всичко или нищо", за Украйна е ...неудобство.

    Коментиран от #41, #104

    11:07 07.11.2025

  • 11 Мужика руски да са събуди

    6 27 Отговор
    Свалят му по три кожи от гърба заради безумната война на сатрапа кремълски

    11:07 07.11.2025

  • 12 Георги

    46 9 Отговор
    всеки път сценария е един и същ - руснаците казват, че са обкръжи някой град, излиза зелю и започва да обяснява как това не е вярно. ДВ и мара пускат безкрайна статия в която ни обясняват как руснаците лъжат. След това до седмица градът е загубил стратегическо значение, а ВСУ не са изгубили, а са се изтеглили тактически. Няма ли да сменят плочата вече?

    Коментиран от #15

    11:08 07.11.2025

  • 13 ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ

    7 24 Отговор
    Докъде докара дъртака кремълски руския мужик

    Коментиран от #85

    11:09 07.11.2025

  • 14 Урсула

    38 5 Отговор

    До коментар #5 от "Я от тоа":

    От 2014 година се окопават фашистите и се подготвят . НАТО ги зареждаше с боеприпаси и техника. Обаче Путин им развали плановете и стратегията.
    Да не забравяме....150 000 са българите в Одеса хи хи хи

    Коментиран от #23

    11:09 07.11.2025

  • 15 аааа

    5 15 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    И с Херсон ли така стана?

    Коментиран от #24, #29

    11:09 07.11.2025

  • 16 Демек

    3 5 Отговор
    За нищо.

    11:10 07.11.2025

  • 17 Путине, Путине...

    6 28 Отговор
    Що остави Русия без гориво бре...пък и натовски ракети още бомбандират мужика руски.....това ли заслужава руският народ ???

    11:10 07.11.2025

  • 18 Механик

    41 6 Отговор
    Бас държа, че когато украина подпише капитулацията си, ще се намери поне един журналист, който ще ни обясни, как тая капитулация в същност е победа за Зеленски и загуба за Путин.
    Това ще е първият случай в историята на човечеството, при който победеният ще бъде обявен за победител.

    Коментиран от #26

    11:11 07.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    14 19 Отговор
    "....военното значение на Покровск за Украйна е незначително....."

    Ама разбира се, как не се сетихме.....
    След Десет года га падне Киев и той сигурно ще е незначителен, да ? 😁

    11:11 07.11.2025

  • 20 Кит

    36 5 Отговор
    Путин прибира в Русия руския Донбас, а Покровск / Красноармейск/ е част от него.
    Това е. И е неминуемо.
    Апропо, немците влизат в Краноармейск през 41-а, а през 43 руснаците и немците на няколко пъти си разменят града, понеже според наша Мара и NYT този логистически център нямал никакво значение.
    Кръстете се Путин да не си поиска и Одеса. Която, да напомня, е 100% руски град. Това вече ще е краят на Украйна.

    Коментиран от #28

    11:11 07.11.2025

  • 21 тцтц

    31 5 Отговор

    До коментар #5 от "Я от тоа":

    а Украйна скоро ще остане без мъже и следващата отбранителна линия ще е леля Спаска от магазинчето в крайния квартал на Киев. А през това време Зеля и азовците ще си раздават медали в бункера.

    11:11 07.11.2025

  • 22 Я пък тоя

    17 9 Отговор
    Така, вече започна да се пише, че загубата на Красноармейск от военно значение е незначително, скоро ще пишете и без значение.
    А за Путин не само Красноармейск е от важно значение, а всеки превзет град, или село.
    Така, че сменете заглавието!

    11:12 07.11.2025

  • 23 Я пъ тоа

    7 22 Отговор

    До коментар #14 от "Урсула":

    Що преди 2914г. бе тихо и мирно в Украйна....после дойдоха паравоенните на дъртака кремълски.

    Коментиран от #44

    11:12 07.11.2025

  • 24 Ъхъъъхъъ

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "аааа":

    Тъй става и там. Ти де блееш?

    Коментиран от #32

    11:12 07.11.2025

  • 25 Каунь

    17 3 Отговор
    Айде пак ще викаме на черното - бяло или на бялото - черно, без значение...

    11:13 07.11.2025

  • 26 хех

    9 22 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Бас държа, че когато Русия загуви войната и РФ се разпадне, ще се намери поне един умник, който да каже, че такъв е бил планът на Путин и това е част от многоходовка.

    11:13 07.11.2025

  • 27 Влади Санкционния

    7 14 Отговор
    И с Покровск, и без Покровск, все тая. Пиздюхин е чао.

    11:13 07.11.2025

  • 28 То и СССР ПРИБИРШЕ

    8 14 Отговор

    До коментар #20 от "Кит":

    Ама нещо изчезна от картата.....

    Коментиран от #31, #46

    11:13 07.11.2025

  • 29 Не точно

    9 18 Отговор

    До коментар #15 от "аааа":

    От Херсон бягайки завлякоха по някоя и друга тоалетна чиния, цветен телевизор и по чифт маратонки. Тук получават еднопосочен билет до Кобзон.

    Коментиран от #73, #83

    11:14 07.11.2025

  • 30 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    7 15 Отговор
    Има една мъдрост Едно е да завладеш крепостта, а съвсем друго е да я задържиш. Момента е за раша, никой е отрича че напредват бавно но и без завладян областен град! Въпроса е дали окупаторите ще успеят да задържат територията в перспектива

    11:14 07.11.2025

  • 31 RIP Сесесере 1920 1991💀

    7 13 Отговор

    До коментар #28 от "То и СССР ПРИБИРШЕ":

    Сесесерето чака рф в отвъдното

    11:15 07.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ

    6 21 Отговор
    Покровск е важен, щото там НАТО си тества оръжията за избиване на путинисти.....а Путин не може да спре тоя процес.

    11:15 07.11.2025

  • 34 Роки

    16 5 Отговор

    До коментар #5 от "Я от тоа":

    Още един дето мисли, че това е спортна среща и хронометъра изтича. Русия не е притисната от времето, едни други хора са...

    Коментиран от #38

    11:15 07.11.2025

  • 35 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    3 15 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    11:17 07.11.2025

  • 36 Путин МНОГОХОДОВИЯ

    2 15 Отговор
    След погрома при Добропиле, следващия ход е погром и при Покровск.

    11:17 07.11.2025

  • 37 ГнуZ 200🪆☠️🧌

    3 13 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    11:18 07.11.2025

  • 38 Я пъ тоа

    4 14 Отговор

    До коментар #34 от "Роки":

    Точно Путин е притиснат от времето....що руснаци избиха за ЧЕТИРИ ГОДИНИ, а уж бе СВО за ...дни.

    11:19 07.11.2025

  • 39 Добре де

    16 1 Отговор
    След като ,, военното значение на загубата на Покровски за Украйна може да е сравнително незначително” само заради единия наратив( разказ) ли умират там украински войници???!

    Коментиран от #48

    11:20 07.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бочко

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "хххх":

    И като се събудиш, целия в пот :))))
    Същото бръщолевехте преди Мариопул, Бахмут и Авдеевка...

    11:20 07.11.2025

  • 42 ГОРИВО НЕТ

    3 11 Отговор
    Не може да бъде......но е вярно за Русия.....

    11:21 07.11.2025

  • 43 аааа

    3 17 Отговор
    За четири години пълномащабна война, целият свят разбра едно нещо - Русия много бавно и с много жертви превзема някакви мижави територии, а Украйна много бързо и почти без жертви си ги връща после. Да напомням ли къде до Киев беше фронта и къде е сега? Има села за които по пет пъти са празнували и са се награждавали руснаците и сега пак са украински. Русия вече загуби тази война и живее в агонията и. Най-доброто, което може да се случи на руснаците е час по скоро ВСУ да влезе в Москва. Така поне децата им ще имат надежда за нормален живот.

    Коментиран от #50

    11:21 07.11.2025

  • 44 Читател

    10 7 Отговор

    До коментар #23 от "Я пъ тоа":

    "Що преди 2914г. бе тихо и мирно в Украйна....после дойдоха паравоенните на дъртака кремълски"

    Първо се научи да пишеш.

    Второ не дойдоха паравоенните на "дъртака кремълски" през 2014 а дойдоха паравоенните на дъртата мастия която раздаваше курабийки за да свалят законно избран президент и да сложат неонацисти на власт. И изобщо не беше тихо и мирно а доста се гърмя и доста народ избиха.

    Ама пък като помисля то козяшката пропаганда без лъжи и казване на черното бяло не върви изобщо.

    Коментиран от #49, #61

    11:22 07.11.2025

  • 45 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    6 9 Отговор
    Боже, какви времена доживяхме

    11:22 07.11.2025

  • 46 Кит

    11 5 Отговор

    До коментар #28 от "То и СССР ПРИБИРШЕ":

    СССР изчезна / и Слава Богу!/, но Русия си я има.
    Остава само да си прибере някои стратегически териториални подаръци, които антируснаците Ленин, Сталин и Хрушчов направиха на измислената УССР. Другото от СССР не й трябва. В момента жизненият стандарт на руснаците е три пъти по-висок от този на украинците, а бившите съюзници по азиатските републики не могат и да мечтаят за повече от 10% от нивото на руснаците. Поради което в Русия има милиони гастарбайтери от тия бивши републики, които така изхранват семействата си в своите бедни страни.
    Такова е положението сега. Уви.

    Коментиран от #52

    11:23 07.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 скучно и точка.

    4 14 Отговор

    До коментар #39 от "Добре де":

    Умират защото смело защитават международно установени граници от нашествието на орковете които не им стига че имат една шеста от земята и подло лъгаха 2022 че били учения и нямало да нападат. ВСУ ПОБЕДА 🇪🇺🇪🇺🇪🇺

    Коментиран от #89

    11:23 07.11.2025

  • 49 Я пъ тоа

    4 12 Отговор

    До коментар #44 от "Читател":

    Кво общо има дъртата кремълски с МАЙДАНА...Що не прати ЗАХАРОВА, курабийки да раздава...

    Коментиран от #59

    11:24 07.11.2025

  • 50 Учуден

    12 5 Отговор

    До коментар #43 от "аааа":

    "Русия много бавно и с много жертви превзема някакви мижави територии, а Украйна много бързо и почти без жертви си ги връща после"

    От посолството ли те увериха че Русия е "много жертви" а Украйна е "почти без жертви" или ти ходи да ги броиш. Тогава можеш ли ми каза защо в Украйна постоянно ловят добитък за фронта и насила ги натикват в бусовете.

    Коментиран от #54, #65, #90

    11:25 07.11.2025

  • 51 По продължителност СВО

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    в Украйна(3г. 9м.) скоро ще превиши ВОВ през ВСВ която беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин са 1500км. РККА е стигнала за 2г. и 3м.(февруари 1943г. - май 1945г). Сега за 11г. 18,8% от Украйна. От 24.02.2022 до 21.07.2025 от Донецк до Покровск 50км. (това е най-големия напредък по фронтовата линия). Стратегическия Бахмут като го превзеха преди 2 години колко напреднаха оттогава - 5-10км, препънаха се в Часов Яр?!

    11:25 07.11.2025

  • 52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 12 Отговор

    До коментар #46 от "Кит":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #57

    11:26 07.11.2025

  • 53 Кръговрат на веществата

    15 1 Отговор
    Една и съща статия,след всеки загубен град,само имената на градовете се сменят.

    11:26 07.11.2025

  • 54 аааа

    5 10 Отговор

    До коментар #50 от "Учуден":

    Проста математика. Ако Украйна не даваше поне 5 пъти по-малко жертви от Русия, вече отдавна да е превзета цялата.

    Коментиран от #71

    11:26 07.11.2025

  • 55 САЩисан русофил

    4 11 Отговор
    В покровск братушките изгоряха като бала сено,украинците не прощават

    11:26 07.11.2025

  • 56 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    4 10 Отговор
    Голем смех..,най богатата държава на природни ресурси нема къде да си шитка нефта.....да го предложи на Венецуела и Саудитска Арабия.

    11:27 07.11.2025

  • 57 Русе Център

    16 3 Отговор

    До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък, един поддръжник на Киев не замина за Украйна

    Коментиран от #68, #76

    11:27 07.11.2025

  • 58 А где

    4 7 Отговор
    Бензин?

    11:28 07.11.2025

  • 59 Читател

    9 2 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    "Кво общо има дъртата кремълски с МАЙДАНА"

    Точно че нищо общо няма - кървавия преврат и назначаването на неонацистка хунта на власт беше дело на господарите ти. Та ти питаш защо преди 2014 беше мирно и тихо а след като назначиха хунтата на власт Украйна тръгна надолу.

    Коментиран от #62, #69

    11:28 07.11.2025

  • 60 Мъките Путинови

    4 7 Отговор
    Са неистови за Покровск....що генерали смени и командващи и пак яде боя.

    11:29 07.11.2025

  • 61 И Преди и сега

    2 9 Отговор

    До коментар #44 от "Читател":

    Ти лично ли ги брои изборите и ги наблюдава че да кажеш че са били легитимни?? нещо ми подсказва че в бившите соц държави корупцията и нагласените избори са нещо напълно "нормално"
    Нормално е хората които искат добър живот да искат в ЕС и НАТО

    11:30 07.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Рублевка

    12 6 Отговор
    За Путин и Русия СВО е вторична. Помагат на руснаците в крайна. През това време икономиката на Русия расте, а на крайна е в колапс. Русия купува ЗЛАТО и трупа тонове кюлчета, а крайна взема заеми. Руските университети работят, а украинските студенти и доценти са на фронта. Руските деца ходят в детските градини и на училище, а в Харков се учат под земята.

    11:31 07.11.2025

  • 64 Стига трили коментари

    2 4 Отговор
    ДРУГАРИ

    11:31 07.11.2025

  • 65 Неучуден

    5 10 Отговор

    До коментар #50 от "Учуден":

    В руската кочина ежедневно палят военкомите.Ама ти откъде да знаеш.

    11:32 07.11.2025

  • 66 Демократ

    1 10 Отговор
    Сбогом Русия! Нямате Евроатлантически Ценности нямате Макдоналд.

    11:32 07.11.2025

  • 67 БАНДЕР

    11 3 Отговор
    ПОКРОВСК НЕ НИ Е НУЖЕН ВЕЧЕ, НАПРЕДВАМЕ КЪМ КИЕВ

    Коментиран от #70

    11:32 07.11.2025

  • 68 Рузка иZмет

    4 9 Отговор

    До коментар #57 от "Русе Център":

    Това да поддържаш Украйна не значи автоматично че поддържаш войната не е украинците минаха с танковете границите на съседите си и започнаха да изравняват градове и села със земята. Не можеш да гасиш пожар с бензин !! каквито и проблеми да е имало преди войната градовете си седяха в живота си вървеше и не беше отровен лунен пейзаж по полетата

    Коментиран от #130

    11:32 07.11.2025

  • 69 Я пъ тоа

    2 8 Отговор

    До коментар #59 от "Читател":

    Путин требваше да прати ЗАХАРОВА да раздава курабийки на Майдана.

    Коментиран от #77, #78

    11:33 07.11.2025

  • 70 Русначе зомби

    3 7 Отговор

    До коментар #67 от "БАНДЕР":

    И на нас Покровск ни не требе....избиват ни като пилци.

    11:34 07.11.2025

  • 71 Учуден

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "аааа":

    "Ако Украйна не даваше поне 5 пъти по-малко жертви от Русия"

    Ха ха ха - само където в Украйна не остана пушечно месо въпреки тоталната мобилизация а Русия направи само една мобилизация от 300 000.

    И нещо ти куца математиката - как според теб става така че руснаците напредват въпреки "огромните" загуби. Значи според козяшката логика "смелите" украинци избиват всички "орки" срещу тях "почти без загуби" и след като не остане никой срещу тях вместо да напреднат и да освободят "временно окупираните територии" те се изнасят в посока запад "на по-добри позиции".

    Не чувствате ли че ставате за смях.

    И пак те питам от къде разбра колко са загубите на руснаците или пък на украинците че казваш че били 5 към 1 - от посолството ли те увериха.

    Коментиран от #75, #141

    11:36 07.11.2025

  • 72 Мужика руски да са събуди

    4 5 Отговор
    До кога ша търпи дъртака кремълски да му пие кръвчицата.

    Коментиран от #80, #81

    11:36 07.11.2025

  • 73 Я пък тоя

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Не точно":

    Пехотинец с тоалетна чиния на гърба виждал ли сте?🤣🤣🤣
    Или я е пратил по украинската поща?
    🤣🤣🤣

    11:37 07.11.2025

  • 74 Разум

    5 4 Отговор
    Жалко за двата славянски народа.Позор.

    Коментиран от #106

    11:37 07.11.2025

  • 75 Стига бе

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "Учуден":

    Че кой тогава избива пълчищата путинови.....с НАТОВСКО оръжие.

    11:37 07.11.2025

  • 76 Поддръжниците

    7 8 Отговор

    До коментар #57 от "Русе Център":

    на Украйна сме български патриоти, но си обичаме България и ще се бием за нея ако се наложи. Вие обичате само Русия и Путин, но ако живеете в чужбина, то е в мразения от вас ЕС или САЩ.

    Коментиран от #84, #114, #120

    11:38 07.11.2025

  • 77 Рублевка

    4 4 Отговор

    До коментар #69 от "Я пъ тоа":

    Не само курабийки. Трябваше да раздават бейзболни бухалки и $100 за счупена бандеровска кратуна. Нямаше да има тая скъпа военна операция. Плащайте навреме, братушки. По евтино ще ви излезе.

    11:38 07.11.2025

  • 78 Читател

    5 5 Отговор

    До коментар #69 от "Я пъ тоа":

    "Путин требваше да прати ЗАХАРОВА да раздава курабийки на Майдана"

    Путин не прати Захарова ама прати армията си - интересно ми е защо вие ревете срещу това.

    Коментиран от #94

    11:39 07.11.2025

  • 79 Путин МНОГОХОДОВИЯ

    6 6 Отговор
    Развя бялото знаме при Добропиля....ша развее ли бяло знаме и при Покровск, като следващ ...ход.

    11:39 07.11.2025

  • 80 ру БЛАТА

    4 4 Отговор

    До коментар #72 от "Мужика руски да са събуди":

    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    11:39 07.11.2025

  • 81 И Преди и сега

    4 4 Отговор

    До коментар #72 от "Мужика руски да са събуди":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята не

    11:40 07.11.2025

  • 82 Хайдеее пак

    7 1 Отговор
    И Покровск загуби стратегическа важност. Както и целия Донбас нищо че беше промишленото сърце на Украйна. Както е тръгнало и Украйна ще загуби стратегическата си важност. Само откъде Анджелина Джоли ще доставя шофьори за мобилизация?

    11:41 07.11.2025

  • 83 Бензъл

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Не точно":

    Бамдвра не мой смогне ги отмята от списъците.Такава смърт застига укрите.

    11:42 07.11.2025

  • 84 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #76 от "Поддръжниците":

    "но си обичаме България и ще се бием за нея ако се наложи"

    Ами то се наложи ама вас никакви ви нямаше. Защо не се бихте след като чужда армия влезе в България и ни окупира - директно се наведохте на новите си господари както се навеждахте на старите защото всички "евроатлантици" на 100% без изключения са бивши комуняги и ченгета от ДС.

    11:42 07.11.2025

  • 85 Къде няма ток

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ":

    и гориво,само в 00zета Крайна няма ток,горива, и храни. Изкараха допотопните парни локомотиви,защото други не вървят,заради липса точно на ток и гориво. разбирам пожелателното ти мислене,но то е на 180 градуса от това което е в действителност.

    11:43 07.11.2025

  • 86 Чикатило

    4 5 Отговор
    Всички мутанти, канибали, зомби и масови убийци по света подкрепят Зеленски и Украйна! Нито крачка назад! Победа будет за нами!

    11:43 07.11.2025

  • 87 007

    2 4 Отговор
    Слава Великой России!!!

    11:44 07.11.2025

  • 88 Ърп

    4 4 Отговор
    Путин е едно недоносче . Иска да плаши с измислени оръжия ,а става все повече за смях.
    И империята какъвто императора

    Коментиран от #99

    11:44 07.11.2025

  • 89 Кит

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "скучно и точка.":

    Като говориш за международно установени граници говориш - говориш ли и за тия в Косово? Или Палестина?
    Или международно установени са само границите на УССР, пардон, Украйна?
    Как точно е международно установена кражбата на Крим от Хрушчов, например? Твърдиш, че тази кражба е законен акт? Или?

    Коментиран от #96

    11:44 07.11.2025

  • 90 Каква е логиката

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "Учуден":

    за по-малкото руски жертви, дайте да я видим? По принцип нападащия дава 2-3 пъти повече жертви. Поради "Стингър"-ите и "Джавелин"-ите няма поддържаща щурмова авиация, хеликоптери, БМП и танковете са малко. Украинската пехота се защитава в окопи, укрепления, блиндажи, прави, отпочинали и с картечница. нападателят бяга с автомата нагоре по баира (укрепленията се правят по върховете), заляга, става, изморен е и не се цели добре. И едните и другите са от един етнос, добре са въоръжени. Нападателите не познават добре терена и стават жертва на засади, минни полета, в къщи и стените помагат. Исторически примери са Термопилите и връх Шипка. Едните са нашественици, а другите защитават Родината си. Вярата в Путин не помага особено.

    Коментиран от #95, #127

    11:44 07.11.2025

  • 91 Копейка

    3 1 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    11:45 07.11.2025

  • 92 007

    3 5 Отговор
    Слава Великой России!!!

    Коментиран от #148

    11:45 07.11.2025

  • 93 Лука

    3 3 Отговор
    За усилията си да унищожи украинската държава, Зеленски получи орден „Почетен Юда“ от благодарния еврейски народ.

    11:46 07.11.2025

  • 94 Патравата руска армия

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "Читател":

    То па една армия патрава . Захарова повече работа щеше да свърши като се натряска .

    11:46 07.11.2025

  • 95 Хайде стига теории

    5 0 Отговор

    До коментар #90 от "Каква е логиката":

    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152 в полза на Русия. Съотношението е 66÷1. Но пък розАвите понита се веселят като за последно с "киiф за три дня, бензин, картофи, вата и копейки". Само не разбирам как се справят с когнитивния дисонанс.

    Коментиран от #102

    11:47 07.11.2025

  • 96 Копеи не философствай!

    4 3 Отговор

    До коментар #89 от "Кит":

    Марш да пълниш снаряди и барут за братята украинци! Марш!

    11:48 07.11.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 ПРИТЕСНЕН ЦЕНТОПЛАНКТОН

    3 2 Отговор
    Англосоксите взеха ли вече всичките редкоземи от окраина

    11:48 07.11.2025

  • 99 Смей се де

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "Ърп":

    Но на украинците хич не им е смешно.

    11:48 07.11.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 РИА Новости

    3 4 Отговор
    Путине сога ще се биеш с НАТО ? Че то ни мужици останаха ,ни танкове ,ни самолети . И Северна Корея няма да те спаси ,и те са недъгави

    11:49 07.11.2025

  • 102 Ботоксът хитрее

    1 3 Отговор

    До коментар #95 от "Хайде стига теории":

    Няма руски труп няма парично обезщетение за вдовицата и сираците.

    11:50 07.11.2025

  • 103 Лука

    3 1 Отговор
    Ако Америка те е измамила, не се разстройвай! Тя мами всички.

    11:50 07.11.2025

  • 104 Фокс

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "хххх":

    И ти се назобал като зеления хахаха и не знаеш кво дрънкаш . Не се излагайй

    11:50 07.11.2025

  • 105 Чернобилската катастрофа

    2 3 Отговор
    Породи е крайна поколение от кръвожадни мутанти. Зомби, жадни за руска кръв и плът, подкрепяни от Запада. Само изстрел в мозъка може да ги укроти. За по-кротките каторга в Сибир. Да копат уран.

    11:52 07.11.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Лука

    3 2 Отговор
    Руските войски завършиха освобождаването на село Успеновка в Запорожка област.

    Коментиран от #143

    11:53 07.11.2025

  • 108 Западните медии погребаха Покровск?!

    1 0 Отговор
    Защо бе?

    Същевременно, пред "Киев 24" украинският военен анализатор Алексей Гетман заяви следното: "Разстоянието между Покровск и основните руски сили, които се опитват да го обкръжат, е 10 километра – това не се е променило от 3-4 месеца. Твърдението, че е невъзможно да се транспортира каквото и да било директно до Покровск и че е трудно да се провеждат военни операции там, просто не е вярно". Той добави, че украинците използват много роботизирана техника за провеждане на операции. И обърна внимание на сводката на украинския генщаб за 5 ноември – 100 бойни сблъсъка в Покровск. Как би било възможно, ако украинците нямат с какво да се бият, ако руската армия е отрязала всичката логистика, пита той, а на долните видеокадри може да видите купищата оптични кабели, останали след използването на FPV дронове в Покровско .
    Но бавното движение напред на идва на огромна цена. И в Покровск руснаците вървят с големи загуби, а това съсипване на ресурси не може да не окаже влияние впоследствие. "Забележителното за Покровск е, че на руските сили им отне толкова време (почти 2 години от падането на Авдеевка), за да постигнат това, което беше основен приоритет на Путин. Това е отрезвяващо за онези, които прогнозират бързо превземане на Донецка област", коментира Лора Купър, висш служител на Пентагона по времето на администрацията на Байдън.

    11:54 07.11.2025

  • 109 Чуда се на атлантическата пропаганда

    1 1 Отговор
    Как пишат, че руснаците имат два пъти повече загинали, а после украинците получават 40 ПЪТИ повече от своите войници убити?

    Къде са труповете на руснаците, които украниците убиват? Защо въобще русия връща труповете на украинците обратно, а украинците не могат да намерят какво да върнат?

    И между другото, учете руски, защото на английски вече няма да прочетете истината, защото вече е забранена. А, и продавайте еврото и купувайте долари, ама това от мен, щото това ми е работата.

    11:55 07.11.2025

  • 110 Лука

    2 2 Отговор
    Все повече украински граждани в Европа избират Русия и Беларус като безопасни места за живеене, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук, който е напуснал страната.

    Коментиран от #129

    11:55 07.11.2025

  • 111 Блатушка в депресия!

    2 0 Отговор
    А бе, днес превзехме ли Покровск и Купянск или пак остават за утре?! Някой знае ли нещо?

    И къде изчезнА тов. Лавров, що не се чува и не се вижда, да не е паднал от някой прозорец?
    11:15 07.11.2025

    Коментиран от #124

    11:56 07.11.2025

  • 112 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Две години без победа.как да не е важен? Поне едни руини да превземе че да има ватника повод за радост.измрелите 500000 руснака все пак трябва да бъдат оправдани с нещо!

    Коментиран от #118, #119, #122, #133

    11:56 07.11.2025

  • 113 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Набиване":

    Монголо татарите изгориха дървения Киев, голям колкото едно село и избиха разбойниците, които го населяваха. Крайна запустя за десетилетия. Там Петър Велики интернирал малоумните, лудите и недъгавите, бъдещите кръвожадни мутанти.

    11:57 07.11.2025

  • 114 ,,Патриот”

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Поддръжниците":

    по Ботев?

    11:59 07.11.2025

  • 115 Лука

    1 0 Отговор
    Влаковете в Донбас са спрели. Киев издаде заповед „да се стои твърдо на всяка цена, без да се щади живота на украинците, до последния украинец“.

    11:59 07.11.2025

  • 116 Марко Рутеф

    0 0 Отговор
    Ако Путин нападне Покровск, НАТО ще въведе войска и ще го спре.

    11:59 07.11.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 ХА Х О Л

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "стоян георгиев":

    Вижте загубите на Украйна, не живейте в собствените си фантазии като Зеленски. Той също смята, че украинците печелят в Покровск.

    Коментиран от #154

    12:01 07.11.2025

  • 119 Истинския град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "стоян георгиев":

    Ти там ли беше че си толкова комтентен ЛаСтун

    12:01 07.11.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    При Гуляиполе фронта за ВСУ се разпадна. Руснаците напреднаха за един ден на фронт от 15 км. с дълбочина от 5 км. без да срещат псобена съпротива от страна на ВСУ. Очевидно изтеглянето на живата сила от Киев отвсякъде по бойната линия, за да бъде хвърлена в отчаян опит да се спрат руснаците при Красноармейск и Купенск си казва думата....

    Коментиран от #146, #147, #150

    12:03 07.11.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Механик

    4 1 Отговор
    От сутринта само за Покровск се говори тука. Явно вече е изгубил стратегическото си значение.

    Коментиран от #134

    12:04 07.11.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Животът на Руските Мусорници

    1 2 Отговор
    Няма никаква Стойност за
    Бункерния ДЕДУШКА ПУЧИН.

    ПУШЕЧНО МЕСО за без пари
    Колкото искаш в Кочината Русия .

    Коментиран от #131

    12:05 07.11.2025

  • 127 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Каква е логиката":

    "По принцип нападащия дава 2-3 пъти повече жертви"

    Ами доколкото си спомням американците нападнаха Виетнам, Афганистан, Либия, Ирак - и те ли даваха 2-3 пъти повече жертви отколкото в изброените държави - или там пак е друго.

    Ех пусто как не ви върви пропагандата ако не излъжете нещо. Единственото "по принцип" е че лъжете.

    12:05 07.11.2025

  • 128 Лука

    2 1 Отговор
    Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский оплатил лечение своего отца в России частично из военного бюджета, расходы на лечение превысили 5 миллионов рублей (около 2,5 миллиона гривен).

    Коментиран от #172

    12:05 07.11.2025

  • 129 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "Лука":

    Верно ли бре Рублоидиот?

    Направо да почваме да бягаме към Мускалието.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #137, #139, #142

    12:06 07.11.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Питащ

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Животът на Руските Мусорници":

    "ПУШЕЧНО МЕСО за без пари
    Колкото искаш в Кочината Русия"

    А в кочината Украйна как е - там за пари ли е. За това ли зеления не искаше да прибира телата на убитите укри че ще трябва да плаща.

    12:07 07.11.2025

  • 132 Следя новините

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "А защо е важен за наркоса":

    Нито Покровск/Красноармейск е важен за Русия, нито някой друг град или територия. Русия 10 години води война за мир. Настанало е време разделно. Дай Боже, по-скоро мир!

    12:08 07.11.2025

  • 133 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "стоян георгиев":

    Военнослужещи от 159-та бригада на украинските въоръжени сили отказват да воюват и масово се предават на руските войски.

    Коментиран от #156

    12:08 07.11.2025

  • 134 Брачед

    3 1 Отговор

    До коментар #123 от "Механик":

    Вече не могат да скрият провала на ВСУ

    12:09 07.11.2025

  • 135 Факт

    3 1 Отговор
    Максим Калашников, близък до Гиркин, призна мащаба на руските загуби. Кремъл не може да ги скрие дори от собствените си поддръжници.
    Руската армия понася катастрофални загуби в боевете край Покровск, признава Z-пропагандистът и съратник на Игор Гиркин – Максим Калашников. В свое видеообръщение, цитирано от Цензор.НЕТ, той провежда историческа паралелa между сегашната ситуация и загубите на Вермахта при окупацията на Полша през 1939 г. – около 20 000 души.

    „Помнете – Пригожин обяви 20 хиляди загинали „вагнеровци“ при Бахмут, плюс още толкова от частите на руското министерство на отбраната. Само Бахмут струваше толкова. Сега и Покровск ще струва същото“, казва Калашников.

    Според него, и в битката за Покровск броят на жертвите може да достигне същите мащаби – факт, който Кремъл не желае да признае публично, но вече дори пропагандата не може да прикрие.

    Коментиран от #144

    12:10 07.11.2025

  • 136 Руската Измет

    1 1 Отговор
    2-3 милиона дали фира

    В Кремля изобщо няма да се трогнат. .

    Ще продължават да пращат Агнетата
    На Заколение .

    Коментиран от #140

    12:11 07.11.2025

  • 137 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Хахахаха":

    Беларуският президент Александър Лукашенко обяви готовността на страната си да приеме допълнителни мигранти от Украйна, от които вече има много.

    „Моля, елате, украинци. Ще осигурим на вашите семейства и вашите деца същото качество на живот като на беларусите, по отношение на образованието и здравеопазването“, каза той на церемонията по откриването на обновения мост през река Припят в Мозир (цитиран от БелТА).

    12:11 07.11.2025

  • 138 RIP Сесесере 1920 1991💀

    3 1 Отговор

    До коментар #130 от "Киевски боклук":

    Минаха да заблатяват още територии понеже са лакоми и не им стигат една шеста от земната суша. Минаха защото искат реванш за разпада от1991г. Ама поговорка има Лаком ГZ кръв сесесере

    12:12 07.11.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 ру БЛАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Руската Измет":

    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги

    Коментиран от #145

    12:13 07.11.2025

  • 141 аааа

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Учуден":

    Затова ли Русия опря до севернокорейската армия? Защото дава много малко жертви? Разбираш ли изобщо за какво унижение става въпрос, че без Северна Корея още нямаше да са си върнали Курск?

    Коментиран от #152

    12:13 07.11.2025

  • 142 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #129 от "Хахахаха":

    Украински граждани масово бягат към територии, станали част от Русия, според Виктор Медведчук, председател на движението „Другата Украйна“.

    12:14 07.11.2025

  • 143 Сесесере2🤢🤮

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Лука":

    Имаш предвид изравняването на сградите и отравяне на полетата наоколо със военни боклуци

    Коментиран от #149

    12:15 07.11.2025

  • 144 Антитрол

    1 2 Отговор

    До коментар #135 от "Факт":

    "Според него, и в битката за Покровск броят на жертвите може да достигне същите мащаби"

    Е да де за загубите на укровермахта става въпрос а не за руските загуби. Не ти ли казаха колко бандеровци останаха в котела.

    12:16 07.11.2025

  • 145 ру БЛАТА

    2 1 Отговор

    До коментар #140 от "ру БЛАТА":

    ГУБЯТ

    12:16 07.11.2025

  • 146 Тихо пръдльо!

    2 3 Отговор

    До коментар #121 от "az СВО Победа 80":

    Изказвал се некомпетентен.

    12:16 07.11.2025

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Антитрол

    0 3 Отговор

    До коментар #143 от "Сесесере2🤢🤮":

    "Имаш предвид изравняването на сградите и отравяне на полетата наоколо със военни боклуци"

    Що бе те господарите ти в ивицата не срутиха нито една сграда и изобщо не пипнаха полетата наоколо. Да не говорим за другите в Мосул и Рака.

    Коментиран от #168

    12:18 07.11.2025

  • 150 Руски Зет блогър-

    4 2 Отговор

    До коментар #121 от "az СВО Победа 80":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.
    Раша загуби тази война през 2022.

    12:20 07.11.2025

  • 151 Лука

    1 2 Отговор
    Боец от украинските въоръжени сили съобщи, че е ранен и чака евакуация, но позицията му е била атакувана от безпилотни летателни апарати, принадлежащи на неговите съюзници. Украинците започнали да довършват собствените си войници, или ранените, или тези, които са били готови да се предада

    12:21 07.11.2025

  • 152 Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #141 от "аааа":

    "че без Северна Корея още нямаше да са си върнали Курск"

    Ти на врачка ли ходи или от посолството така те увериха - от къде знаеш какво щяло да стане АКО. В тръбата нямаше един северно-кореец.

    Пропагандата ви звучи така:
    - ако не беше българския контингент в Кербала американците и до сега нямаше да са превзели Ирак.

    Не чувствате ли че ставате смешни

    12:23 07.11.2025

  • 153 Цвете

    2 1 Отговор
    ТОВА СА МОКРИТЕ СЪНИЩА НА ЖУЖЕТО?.ДНЕС ИМАТ ПРАЗНИК, ЩЕ ПОКАЗВА ЛИ ТАНКОВЕ ИЛИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ГУБИ ОТ СВОИТЕ МЛАДИ СЪНАРОДНИЦИ????

    12:23 07.11.2025

  • 154 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "ХА Х О Л":

    Наратива виж украинските загуби е много смешвн.виж как в африка умират от глад да речем докато ти нямаш ток...и какво те интересува тех руския фен украинската загуба?до кига ще оправдаваш собствения си провал с този на другите?

    Коментиран от #162, #165, #166

    12:23 07.11.2025

  • 155 Лука

    2 1 Отговор
    Колкото по-далеч от Украйна, толкова повече украинците искат да се бият отдалеч, искат войната да продължи и са патриоти.

    Коментиран от #158, #159

    12:24 07.11.2025

  • 156 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #133 от "Лука":

    Така е и киев след три дена е руски...хахах...пишете от четири години едни и същи щуротии за чували победи украинско предаване...ама ни един от вас не ще да види реалната картина на руската мизерия и провал .

    12:25 07.11.2025

  • 157 Цвете

    0 0 Отговор
    ТОВА СА МОКРИТЕ СЪНИЩА НА ЖУЖЕТО?.ДНЕС ИМАТ ПРАЗНИК, ЩЕ ПОКАЗВА ЛИ ТАНКОВЕ ИЛИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ГУБИ ОТ СВОИТЕ МЛАДИ СЪНАРОДНИЦИ????

    12:26 07.11.2025

  • 158 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #155 от "Лука":

    Украинците нямат избор.страната им е нападната и се борят за собственото съществуване.няма как да ги обвиняваш за това!

    Коментиран от #170

    12:26 07.11.2025

  • 159 И Преди и сега

    2 1 Отговор

    До коментар #155 от "Лука":

    Рашките имат поговорка: в родината е хубаво но още по-хубаво е извън нея 🍌🍌🍌

    Коментиран от #171

    12:26 07.11.2025

  • 160 Смешник

    1 0 Отговор
    Покровск и Купянск са обкръжени и до дни ще паднат Волчанкс също върви към освобождение Фронта се разпада Вижда се вече края на фашиския режим на Зеленски в Киев

    Коментиран от #164

    12:27 07.11.2025

  • 161 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Я от тоа":

    1400 дни от тридневната СВО. Съветските войски за това време са стигнали Берлин! Рашистката армия за това време стигна от Донецк до Покровск! Това са фактите.

    Коментиран от #167

    12:27 07.11.2025

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "Смешник":

    Така е и киев до седмица...гледай руската и се радвай пе се къпем на реката лятото...хахах

    12:28 07.11.2025

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 007

    0 0 Отговор

    До коментар #154 от "стоян георгиев":

    По-добре погледнете картата на военните операции, напредването на руските войски, те напредват всеки ден, но ако сте истински патриот на Украйна, няма смисъл да доказвате каквото и да било.

    Коментиран от #169

    12:29 07.11.2025

  • 167 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #161 от "Хахахаха":

    От авдеевка до покровск са 36 км.за.четири години и поне 200000 жертви.голям руски успех...хахах

    12:30 07.11.2025

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #166 от "007":

    Аз картата я гледам ама май ти не я гледаш.русия е за две години в настъпление.превзела е за това време 0,8%от украинската територия като е дала над 500000жертви.

    12:31 07.11.2025

  • 170 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #158 от "стоян георгиев":

    "Украинците нямат избор"

    Така е украинците нямат избор. Първо "президента" им отмени изборите в нарушение на конституцията и второ ги ловят насила и ги тикат да умират за интересите на господарите си. Трето зеления затвори границите и превърна държавата си в концлагер - само по богатите избягаха и са по Европа и нашето черноморие.

    12:31 07.11.2025

  • 171 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "И Преди и сега":

    Объркал си руснаци с украинци. В Украйна не са останали хора, всички избягаха. Истинските патриоти в европейските градове носят украински знамена, но не искат да ходят на фронта или в окопите. Такива са патриотите. Руснаците нямат такава поговорка; те имат обратното: Где родился , там и пригодился

    12:33 07.11.2025

  • 172 Чиба Рашка

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Лука":

    Намери си някой блатен форум да пръцкаш,.. тук се пише на БЪЛГАРСКИ

    12:33 07.11.2025

