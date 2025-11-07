Американската армия унищожи поредна лодка за наркотици в Карибите

Американската армия е убила трима мъже при удар по предполагаема лодка за превоз на наркотици в международни води в Карибите, съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
В публикация в социалната мрежа X Хегсет уточни, че плавателният съд е бил управляван от „определена терористична организация“, без да предоставя допълнителни доказателства. Постът включва 20-секунден некласифициран видеоклип, показващ лодката във водата, ударена от боеприпас и последваща експлозия.
Това е последният от над дузина американски удари, нанесени от септември насам срещу кораби близо до брега на Венецуела и, наскоро, в източната част на Тихия океан. При тези операции са загинали над 60 души.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:10 07.11.2025
2 факуса
09:12 07.11.2025
3 Браво на Тръмп
за да унищожи една лодка на рибари!
09:12 07.11.2025
4 9689
09:13 07.11.2025
5 лиз ач евроатлантик
Коментиран от #9, #10
09:14 07.11.2025
6 Терористи сър
09:15 07.11.2025
7 БрЯх...!
Или лодка за...,,ПИАР-акция"...?!
09:15 07.11.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
САЩ отдавна нямат Министър на Отбраната,
а имат МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА‼️
ИМА ДОКУМЕНТИ ЗА ТОВА‼️
09:15 07.11.2025
9 Путин
До коментар #5 от "лиз ач евроатлантик":Децата ни са там, ядат и отделят от открадното от колхознята.
09:16 07.11.2025
10 Лавров
До коментар #5 от "лиз ач евроатлантик":Моят син е в Сан Франциско.
Коментиран от #15
09:17 07.11.2025
11 Стенли
09:17 07.11.2025
12 Читател
Някои помним че за Садам даже и "доказателства" имаше - едно шишенче с прах за пране. Пък тук нещо са зациклили със изфабрикуването на "доказателства" или вече са станали толкова нагли че и такива не им трябват - достатъчно е да наредят на "независимите" медии да измислят нещо за оправдание пред плебеите.
09:18 07.11.2025
13 Баце ЕООД
09:18 07.11.2025
14 Влади Санкционния
Коментиран от #18, #26
09:18 07.11.2025
15 ха-ха
До коментар #10 от "Лавров":А твоя в Дръндар , Варненско , нали ?
Коментиран от #32, #33
09:18 07.11.2025
16 Пенсионер
Коментиран от #22, #23, #30
09:22 07.11.2025
17 онзи
09:24 07.11.2025
18 Българин
До коментар #14 от "Влади Санкционния":"Чичо Дончо може да разпердушини всяка компания в руzия с лист и химикал"
Ха ха ха - ама не са ти казали че за да разпердушини една руска компания разпердушини цяла Европа. Казаха ли ти че Стелантис премества 50% от производството си от Европа в САЩ и закрива 5 000 работни места в Европа и открива същия брой в САЩ.
Ама теб Европа какво те интересува - те грантовете идват от краварника.
Коментиран от #21, #35
09:24 07.11.2025
19 спонтанен сарказъм
09:26 07.11.2025
20 аскйдса
вместо да ги ловят, да ги мотат по дела...
да занимават адвокати и магистрати.
диркетна присъда от Тръмп...
09:27 07.11.2025
21 спонтанен сарказъм
До коментар #18 от "Българин":академикът го каза много точно "Няма значение дали българската икономика ще пострада от антируските санкции, важното е те да имат ефект върху Руската федерация", ама евронаколенките не искат да го повярват.
Коментиран от #24
09:28 07.11.2025
22 Георги
До коментар #16 от "Пенсионер":чакат Тръмп да го обяви, че те още не знаят
09:29 07.11.2025
23 Запознат
До коментар #16 от "Пенсионер":За да изглежда по-така за пред нашите умствено инвалидизирани козячета тези са наркоси-терористи или терористи-наркоси - няма доказателства нито за едното ама за пред тях става - те не се славят с възможността да мислят.
Коментиран от #28
09:29 07.11.2025
24 Българин
До коментар #21 от "спонтанен сарказъм":"Няма значение дали българската икономика ще пострада от антируските санкции, важното е те да имат ефект върху Руската федерация"
Е така де - максимата на шопо:
- Я че си запалим къщата за да изгори на Вуте плевнята. Ще затрият България за да пострадала Русия.
09:32 07.11.2025
25 само питам
Ама как така предполагаема ? Като не сте сигурни , това се явява май форма на тероризъм ...
Коментиран от #31
09:33 07.11.2025
26 Стенли
До коментар #14 от "Влади Санкционния":Абе не знам какво може чичо Дончо ама американските войници в Германия са посъветвани да се обърнат към социални услуги за хранене,😁а колко хора от федералните служби са напъдени в неплатен отпуск хаха" велика" Америка няма пари да плати на служителите си не съм чул такова нещо да има в Русия
Коментиран от #36
09:33 07.11.2025
27 Кую
09:35 07.11.2025
28 Дедо
До коментар #23 от "Запознат":Абе демек лоши хора са. Разбрах.
09:36 07.11.2025
29 ООрана държава
09:36 07.11.2025
30 Чисто и просто...!
До коментар #16 от "Пенсионер":Някой румънски каналджия се е опитвал да прекара нелегални мигранти...😉!
09:36 07.11.2025
31 Май не си чувал за...
До коментар #25 от "само питам":...Двойният Краварски Стандарт...
09:37 07.11.2025
32 ФАКТ
До коментар #15 от "ха-ха":Не. Отделя заедно със сина на Лавров в Сан Франциско.
09:42 07.11.2025
33 Иначе са комунисти ама само на думи
До коментар #15 от "ха-ха":Мечтата на всяка купейка е да прати сина и дъщерята да отделят в САЩ.
Коментиран от #41
09:42 07.11.2025
34 От чужбина
09:45 07.11.2025
35 Влади Санкционния
До коментар #18 от "Българин":Не се притеснявай за тези 5 000 души – ще отидат да работят в заводите на Rheinmetall, докато Европа си продължава спокойно живота. Свободните работни места не изчезват, просто се преразпределят.
09:46 07.11.2025
36 Влади Санкционния
До коментар #26 от "Стенли":Руските военни нямат нужда от много храна. Дават им по пакет бисквити и бутилка вода. Животът им в Украйна средно продължава три седмици.
09:50 07.11.2025
37 МАДУРУ
09:51 07.11.2025
38 Детокс
10:11 07.11.2025
39 Някой
10:12 07.11.2025
40 Култура Миянко
10:15 07.11.2025
41 МерКурий
До коментар #33 от "Иначе са комунисти ама само на думи":Ти твоя партньор къде си го пратила да заработва ,кукло👅,че тук по цял ден за жълти стотинки се мотаеш ?
10:17 07.11.2025
42 От чужбина
10:41 07.11.2025