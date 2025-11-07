Американската армия унищожи поредна лодка за наркотици в Карибите

Американската армия е убила трима мъже при удар по предполагаема лодка за превоз на наркотици в международни води в Карибите, съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа X Хегсет уточни, че плавателният съд е бил управляван от „определена терористична организация“, без да предоставя допълнителни доказателства. Постът включва 20-секунден некласифициран видеоклип, показващ лодката във водата, ударена от боеприпас и последваща експлозия.

Това е последният от над дузина американски удари, нанесени от септември насам срещу кораби близо до брега на Венецуела и, наскоро, в източната част на Тихия океан. При тези операции са загинали над 60 души.