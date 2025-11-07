Новини
Американската армия унищожи поредна лодка за наркотици в Карибите

7 Ноември, 2025 09:08 835 42

Министърът на отбраната Пийт Хегсет съобщи, че плавателният съд е свързан с „терористична организация“

Американската армия унищожи поредна лодка за наркотици в Карибите - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската армия е убила трима мъже при удар по предполагаема лодка за превоз на наркотици в международни води в Карибите, съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа X Хегсет уточни, че плавателният съд е бил управляван от „определена терористична организация“, без да предоставя допълнителни доказателства. Постът включва 20-секунден некласифициран видеоклип, показващ лодката във водата, ударена от боеприпас и последваща експлозия.

Това е последният от над дузина американски удари, нанесени от септември насам срещу кораби близо до брега на Венецуела и, наскоро, в източната част на Тихия океан. При тези операции са загинали над 60 души.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 0 Отговор
    Хахаха....... голяма победа !!! С гребци ли беше ?!

    09:10 07.11.2025

  • 2 факуса

    16 0 Отговор
    може ли снимка да видим как изгледа лодка ЗА наркотици и къде ги произвеждат,а наркотиците са били унищожени при взрива

    09:12 07.11.2025

  • 3 Браво на Тръмп

    21 1 Отговор
    Изпраща цялата Американската армия,
    за да унищожи една лодка на рибари!

    09:12 07.11.2025

  • 4 9689

    21 1 Отговор
    Държава престъпник.

    09:13 07.11.2025

  • 5 лиз ач евроатлантик

    16 1 Отговор
    USA Са най-големите терористи

    Коментиран от #9, #10

    09:14 07.11.2025

  • 6 Терористи сър

    16 1 Отговор
    САЩ са Алкайда, убиват без съд и присъда.

    09:15 07.11.2025

  • 7 БрЯх...!

    9 0 Отговор
    А дали е била...,,лодка за наркотици"...?!
    Или лодка за...,,ПИАР-акция"...?!

    09:15 07.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    МИСирКИ, научете се бе,
    САЩ отдавна нямат Министър на Отбраната,
    а имат МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА‼️
    ИМА ДОКУМЕНТИ ЗА ТОВА‼️

    09:15 07.11.2025

  • 9 Путин

    3 12 Отговор

    До коментар #5 от "лиз ач евроатлантик":

    Децата ни са там, ядат и отделят от открадното от колхознята.

    09:16 07.11.2025

  • 10 Лавров

    2 11 Отговор

    До коментар #5 от "лиз ач евроатлантик":

    Моят син е в Сан Франциско.

    Коментиран от #15

    09:17 07.11.2025

  • 11 Стенли

    10 0 Отговор
    Е вий плюйте по Путин ама янките да не би да са по добри дори и престъпници да са трябва да се арестуват а не да се убиват ако не открият първо те стрелба или не нападнат с хладно оръжие имам предвид така наречените трафиканти ако са се предавали и са ги убили това няма как друго да се нарече освен убийство 🤔

    09:17 07.11.2025

  • 12 Читател

    11 0 Отговор
    "удар по предполагаема лодка за превоз на наркотици ... плавателният съд е бил управляван от „определена терористична организация“, без да предоставя допълнителни доказателства"

    Някои помним че за Садам даже и "доказателства" имаше - едно шишенче с прах за пране. Пък тук нещо са зациклили със изфабрикуването на "доказателства" или вече са станали толкова нагли че и такива не им трябват - достатъчно е да наредят на "независимите" медии да измислят нещо за оправдание пред плебеите.

    09:18 07.11.2025

  • 13 Баце ЕООД

    8 0 Отговор
    Абе факти.. Тръмп не преименува ли министерството, като такова "на войната".. Каква медия сте, освен слаба?!

    09:18 07.11.2025

  • 14 Влади Санкционния

    1 10 Отговор
    Представяте ли си? Чичо Дончо може да разпердушини всяка компания в руzия с лист и химикал. А Пиздюхин се мъчи 11 години в калта на Украйна. Разликата между световна сила и изпрдяно подобие на държава.

    Коментиран от #18, #26

    09:18 07.11.2025

  • 15 ха-ха

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лавров":

    А твоя в Дръндар , Варненско , нали ?

    Коментиран от #32, #33

    09:18 07.11.2025

  • 16 Пенсионер

    4 0 Отговор
    Последно терористи или наркоси са тия с тая лодка?

    Коментиран от #22, #23, #30

    09:22 07.11.2025

  • 17 онзи

    7 0 Отговор
    Щатите са най-великите пацифисти - трепят и рибарските лодки в името на мира !

    09:24 07.11.2025

  • 18 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Влади Санкционния":

    "Чичо Дончо може да разпердушини всяка компания в руzия с лист и химикал"

    Ха ха ха - ама не са ти казали че за да разпердушини една руска компания разпердушини цяла Европа. Казаха ли ти че Стелантис премества 50% от производството си от Европа в САЩ и закрива 5 000 работни места в Европа и открива същия брой в САЩ.

    Ама теб Европа какво те интересува - те грантовете идват от краварника.

    Коментиран от #21, #35

    09:24 07.11.2025

  • 19 спонтанен сарказъм

    4 0 Отговор
    американците имат велика армия, самолетоносач, военни кораби, подводница, изтребители, между 10 и 15 хиляди военни на място за да потапят лодки с по 2-3ма в тях.

    09:26 07.11.2025

  • 20 аскйдса

    3 1 Отговор
    за по лесно - екзекуция...
    вместо да ги ловят, да ги мотат по дела...
    да занимават адвокати и магистрати.

    диркетна присъда от Тръмп...

    09:27 07.11.2025

  • 21 спонтанен сарказъм

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    академикът го каза много точно "Няма значение дали българската икономика ще пострада от антируските санкции, важното е те да имат ефект върху Руската федерация", ама евронаколенките не искат да го повярват.

    Коментиран от #24

    09:28 07.11.2025

  • 22 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пенсионер":

    чакат Тръмп да го обяви, че те още не знаят

    09:29 07.11.2025

  • 23 Запознат

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пенсионер":

    За да изглежда по-така за пред нашите умствено инвалидизирани козячета тези са наркоси-терористи или терористи-наркоси - няма доказателства нито за едното ама за пред тях става - те не се славят с възможността да мислят.

    Коментиран от #28

    09:29 07.11.2025

  • 24 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "спонтанен сарказъм":

    "Няма значение дали българската икономика ще пострада от антируските санкции, важното е те да имат ефект върху Руската федерация"

    Е така де - максимата на шопо:
    - Я че си запалим къщата за да изгори на Вуте плевнята. Ще затрият България за да пострадала Русия.

    09:32 07.11.2025

  • 25 само питам

    6 0 Отговор
    Американската армия е убила трима мъже при удар по предполагаема лодка.....

    Ама как така предполагаема ? Като не сте сигурни , това се явява май форма на тероризъм ...

    Коментиран от #31

    09:33 07.11.2025

  • 26 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Влади Санкционния":

    Абе не знам какво може чичо Дончо ама американските войници в Германия са посъветвани да се обърнат към социални услуги за хранене,😁а колко хора от федералните служби са напъдени в неплатен отпуск хаха" велика" Америка няма пари да плати на служителите си не съм чул такова нещо да има в Русия

    Коментиран от #36

    09:33 07.11.2025

  • 27 Кую

    1 0 Отговор
    Със сигурност са били бедни рибари.

    09:35 07.11.2025

  • 28 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Запознат":

    Абе демек лоши хора са. Разбрах.

    09:36 07.11.2025

  • 29 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Предрусаха рибите в океана от толкова бело

    09:36 07.11.2025

  • 30 Чисто и просто...!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пенсионер":

    Някой румънски каналджия се е опитвал да прекара нелегални мигранти...😉!

    09:36 07.11.2025

  • 31 Май не си чувал за...

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "само питам":

    ...Двойният Краварски Стандарт...

    09:37 07.11.2025

  • 32 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ха-ха":

    Не. Отделя заедно със сина на Лавров в Сан Франциско.

    09:42 07.11.2025

  • 33 Иначе са комунисти ама само на думи

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "ха-ха":

    Мечтата на всяка купейка е да прати сина и дъщерята да отделят в САЩ.

    Коментиран от #41

    09:42 07.11.2025

  • 34 От чужбина

    2 1 Отговор
    Ама защо всичките тези лодки са ПРЕДПОЛАГАЕМИ??? Реално там, на лодките са загинали хора само по предположение, че се прекарват наркотици. Абе аз ПРЕДПОЛАГАМ, че българските политици мааалко само послъгват. Дали има законов начин да бъдат гръмнати?

    09:45 07.11.2025

  • 35 Влади Санкционния

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Не се притеснявай за тези 5 000 души – ще отидат да работят в заводите на Rheinmetall, докато Европа си продължава спокойно живота. Свободните работни места не изчезват, просто се преразпределят.

    09:46 07.11.2025

  • 36 Влади Санкционния

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Стенли":

    Руските военни нямат нужда от много храна. Дават им по пакет бисквити и бутилка вода. Животът им в Украйна средно продължава три седмици.

    09:50 07.11.2025

  • 37 МАДУРУ

    1 1 Отговор
    МИ. И НИЙ ДА ПОЧВАМЕ ДА ТРЕПИМ УСДИЛЪРИТЕ. ШОТ ТЯХ НЕ ГИ БАРА....ЩО ЛИ...

    09:51 07.11.2025

  • 38 Детокс

    1 0 Отговор
    Ако ги арестуват с патрулен катер, проблем ли ще е? Проблем, защото няма да е лодка с наркодици, а това, че рибата играе хора около катера, може да мине за ефект от глобалното затопляне.

    10:11 07.11.2025

  • 39 Някой

    0 0 Отговор
    Тая лодка като оная епруветка ли е.

    10:12 07.11.2025

  • 40 Култура Миянко

    1 0 Отговор
    Така си ги отстрелват бедните рибари , янките по подозрение също като на сафари и после що не ги обичали .

    10:15 07.11.2025

  • 41 МерКурий

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Иначе са комунисти ама само на думи":

    Ти твоя партньор къде си го пратила да заработва ,кукло👅,че тук по цял ден за жълти стотинки се мотаеш ?

    10:17 07.11.2025

  • 42 От чужбина

    0 0 Отговор
    Ама защо всичките тези лодки са ПРЕДПОЛАГАЕМИ??? Реално там, на лодките са загинали хора само по предположение, че се прекарват наркотици. Абе аз ПРЕДПОЛАГАМ, че българските политици мааалко само послъгват. Дали има законов начин да бъдат гръмнати?

10:41 07.11.2025

    10:41 07.11.2025