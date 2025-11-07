След оттеглянето на Gunvor от сделката, Лукойл може да продаде чуждестранните си активи на части, най-лесно на съществуващи партньори по отделните проекти, смятат експерти, интервюирани от ТАСС. Те оценяват реалната им стойност на приблизително 12 милиарда долара, но не изключват възможността, в случай на бърза сделка, активите да бъдат продадени със значителна отстъпка.

Сега ще бъде по-изгодно за Лукойл да продава активите на едро и няма нужда да се бърза със сделката, отбеляза Кирил Бахтин, ръководител на Центъра за руски акции в BCS World of Investments. „В момента Лукойл губи чувството за неотложност: по същество е невъзможно да се продаде който и да е актив на приемлива цена преди 21 ноември, особено като се има предвид желанието на купувача да се предпази от допълнителни рискове и във връзка с това да получи одобрение за покупка от Министерството на финансите на САЩ. Чуждестранните активи имат различна стойност и синергия за различните потенциални купувачи, така че за Лукойл е възможна продажба на части на най-висока цена“, каза той.

Според експерта най-простият сценарий за изпълнение за Лукойл би бил да продаде активите на настоящите си партньори по тези проекти. „Мисля, че сделката може да се раздели на части и компанията да продаде активите поотделно“, съгласен е Станислав Митрахович, водещ експерт в Националния фонд за енергийна сигурност и научен сътрудник във Финансовия университет.

Междувременно, според Сергей Кауфман, анализатор във FG Finam, ако САЩ откажат да подновят лиценза за прекратяване на дейността с компанията след 21 ноември, рискът някои от активите на Лукойл да бъдат поставени под външно управление се увеличава.

Finam оценява реалната стойност на международните проекти на Лукойл на 12 милиарда долара. „Намирането на купувачи за всички активи наведнъж за много кратък период от време обаче може да бъде доста трудно, особено като се има предвид рискът Министерството на финансите на САЩ отново да блокира сделката. В такава ситуация, ако се намери купувач, отстъпката, според нас, вече може да надхвърли 50%“, отбеляза той.

Активите представляват интерес за пазара, добави Кауфман. „Независимо от въздействието на санкциите, активите на руската петролна компания несъмнено са привлекателни цели за придобиване от широк кръг купувачи: големи петролни и газови компании, петролни търговци, национални петролни и газови компании и инвестиционни фондове“, каза той. Митрахович не изключва възможността компанията да се наложи да се съгласи на допълнителни отстъпки. „Отстъпка – да, мисля, че ще трябва да предложим допълнителна“, отбеляза той.

От своя страна Бахтин определи ситуацията с отстъпката на активите като неясна и смята, че сделката може да отнеме поне няколко месеца. „От една страна, нямаше предварително договорени ключови условия, както в случая с Gunvor, а от друга, няма спешност за продажба. Обсъждането на отстъпката не е необходимо засега – пазарът не знае каква би била отстъпката в сценария с Gunvor“, каза той. Според експерта, основните консолидирани чуждестранни активи на Лукойл в България, Румъния и Ирак се оценяват на приблизително 8% от EBITDA на Лукойл, но продажбата им, при условие че купувачът проведе пълен процес на due diligence, може да отнеме поне няколко месеца.

През октомври САЩ и Великобритания добавиха Лукойл към списъците си със санкции. Впоследствие Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи и получи предложение от Gunvor да придобие Lukoil International GmbH, която притежава чуждестранните активи на руската компания. След това Gunvor обяви, че е оттеглила предложението си за закупуване на чуждестранните активи на Лукойл след изявление на Министерството на финансите на САЩ, в което се посочва, че няма да издаде на Gunvor лиценз за извършване на дейност и генериране на печалби, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен.

Лукойл реализира множество международни проекти: компанията притежава две рафинерии в Европа (в Румъния и България), както и дял в рафинерия в Холандия. Към края на 2024 г. Лукойл управлява широка мрежа от бензиностанции в 20 държави, 2456 от които се намират в чужбина (включително в САЩ и Европа). Компанията оперира също в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Обединените арабски емирства, Египет, Камерун, Нигерия, Гана, Република Конго и Мексико.