Новини
Свят »
Румъния »
Контролът върху рафинерията на "Лукойл" в Румъния може да бъде поет от държавата
  Тема: Украйна

Контролът върху рафинерията на "Лукойл" в Румъния може да бъде поет от държавата

12 Ноември, 2025 18:14 553 10

  • лукойл-
  • никушор дан-
  • румъния-
  • рафинерия-
  • русия-
  • санкции

Министерството на финансите на САЩ наложи миналия месец санкции на "Лукойл" в опит да намали приходите на Русия от енергийния сектор

Контролът върху рафинерията на "Лукойл" в Румъния може да бъде поет от държавата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви днес, че намерението на Румъния е рафинерията "Петротел" на руската компания "Лукойл" да бъде купена от някого, но съществува и вариантът контролът върху нея да бъде поет от държавата за ограничен период от време, съобщи икономическото издание "Економедия", предаде БТА.

Държавният глава също така смята, че "нищо не ни кара да бързаме", въпреки че на 21 ноември влизат в сила американските санкции срещу "Лукойл", които може да блокират дейността на компанията в Румъния, коментира медията.

Още новини от Украйна

Той посочи, че в правителството има работна група по темата и напомни, че рафинерията "Петротел" в Плоещ в момента е затворена за поддръжка и предстои да бъде отворена след няколко седмици.

"Както се вижда, това, че е затворена, не влияе на снабдяването (с горива на Румъния - бел.изд.). Но в средносрочен и дългосрочен план, ако тя вече не преработва, не рафинира, ще се наложи да внасяме повече. Това е проблемът", посочи на пресконференция Никушор Дан.

"От една страна не съществува риск тя да бъде поета от някоя фирма-параван на Русия, защото имаме комисия, която оценява всички продажби на компании от стратегически интерес. Такъв риск няма", посочи още румънският президент, визирайки Комисията за проверка на преките чуждестранни инвестиции.

"Разбира се, че имаме интерес тя да бъде поета от някого, но нищо не ни задължава да бързаме с този процес. Съществува и вариантът, който има нужда от специална нормативна рамка - за ограничен период тя да бъде поета от румънската държава", добави държавният глава.

Румънското правителство отхвърли възможността за отлагане на американските санкции, които трябва да влязат в сила от 21 ноември, и посочи, че работи по закон, чрез който да може да поеме контрола върху рафинерията "Петротел-Лукойл", която е с капацитет за рафиниране на приблизително 2,5 милиона тона годишно, и мрежата от 320 бензиностанции на руската компания в Румъния, отбелязва "Економедия".

Министерството на финансите на САЩ наложи миналия месец санкции на "Лукойл" - втората по големина петролна компания в Русия - в опит да намали приходите на Русия от енергийния сектор.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спешна комисия в Парламента

    7 2 Отговор
    И ветото на Радев отпадна- сега
    Честито- крадците са вътре

    Коментиран от #3

    18:16 12.11.2025

  • 2 Роботът Путин

    4 7 Отговор
    Се разби по очи .

    Руските Пияндурници

    Тръгнали да правят Роботи .

    Урааааааа

    Коментиран от #8

    18:20 12.11.2025

  • 3 Ами браво!

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Спешна комисия в Парламента":

    След румънците ватенките ще бъдат позорно изгонени и от България.

    18:21 12.11.2025

  • 4 Ново начало

    8 1 Отговор
    За сведение на магнитното прасенце касичка, "държавата поема контрола на рафинерията за ограничен период от време". Не се национализира, не се продава и не се назначава особен управител.

    18:22 12.11.2025

  • 5 А Ганьовата

    7 1 Отговор
    шайка с огромен криминален потенциал се разбърза и скоростно изработи Род и Родина по грозния си пъклен план .

    18:26 12.11.2025

  • 6 Ае копейките

    3 0 Отговор
    Сега Лукойл руски или на Ротшилд е? Последно?!

    18:28 12.11.2025

  • 7 мдаа

    1 0 Отговор
    Зареждайте си гориво в туби.

    18:29 12.11.2025

  • 8 Тео

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Роботът Путин":

    Ку-ку, Ку-ку, ку-ку🐣

    18:29 12.11.2025

  • 9 военнопрестъпниците Кремъл владеят Б-я

    2 1 Отговор
    Румънците ще си изкупят обратно за 1 евро, не като нас за 15 милиарда и отгоре на това ще се самоосъдим с 2-3 милиарда.
    До един са национални предатели в НС, начело в ППДБ.

    Коментиран от #10

    18:30 12.11.2025

  • 10 А где

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "военнопрестъпниците Кремъл владеят Б-я":

    МОЧАТА?

    18:32 12.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания