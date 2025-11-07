Новини
САЩ и Великобритания свалиха санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа

САЩ и Великобритания свалиха санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа

7 Ноември, 2025 12:51, обновена 8 Ноември, 2025 05:34

Ден по-рано Съветът за сигурност на ООН предприе същата стъпка преди срещата на сирийския лидер с Тръмп, а ЕС потвърди, че ще последва примера им

САЩ и Великобритания свалиха санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

САЩ и Великобритания снощи свалиха санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа – ден, след като Съветът за сигурност на ООН предприе същата стъпка преди срещата на Аш Шараа с американския президент Доналд Тръмп следващата седмица, а Европейският съюз потвърди, че ще последва примера им, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вашингтон и Лондон вдигнаха и санкциите, наложени на вътрешния министър на Сирия Анас Хатаб.

"Тези действия бяха предприети в знак на признаване на напредъка, демонстриран от сирийските власти след напускането на (бившия президент) Башар Асад", заяви Държавният департамент на САЩ в изявление, в което посочи работата на властите в Дамаск за борба с наркотиците, премахване на химическите оръжия и насърчаване на регионалната сигурност.

Двамата сирийски ръководители бяха обект на финансови санкции, насочени срещу "Ислямска държава" и "Ал Каида" и бяха включени от САЩ в списъка на глобалните терористи.

Великобритания през април отмени някои санкции, наложени на Сирия, докато ЕС вдигна икономическите си санкции през май, но ограниченията, свързани с оръжията и сигурността останаха.

"Оставаме ангажирани с подкрепата за мирен и приобщаващ преход, ръководен от Сирия, за да помогнем за изграждането на по-добро бъдеще за всички сирийци", заяви говорител на Европейската комисия.

Вашингтон от месеци призовава 15-членния Съвет за сигурност на ООН да облекчи санкциите срещу Сирия.

В понеделник американският президент републиканец трябва да се срещне с Аш Шараа в Белия дом – първото подобно посещение на сирийски държавен глава във Вашингтон.

Тръмп се стреми към добри отношения с Аш Шараа, отбелязва Ройтерс. През юни той отмени повечето американски санкции срещу Сирия, а през май се срещна със сирийския лидер по време на посещението си в Саудитска Арабия.

Аш Шараа, който в миналото беше известен като Абу Мохамед ал Джаулани, стана президент на Сирия през януари, след като бунтовническите сили, ръководени от групировката му "Хаят Тахрир аш Шам" (ХТШ) свалиха режима на Асад при светкавична офанзива.

Сирийският лидер, който е високопоставена фигура от ХТШ и в миналото беше свързван с "Ал Каида", беше санкциониран от САЩ през 2013 г. и от ООН и Великобритания през 2014 г., като мерките включваха забрана за пътуване, замразяване на активите и оръжейно ембарго.


Сирия
  • 1 честен ционист

    0 14 Отговор
    Ал Джулани ще е за Сирия, както Фидел Кастро беше за Куба.

    Коментиран от #4

    12:55 07.11.2025

  • 2 Шиши

    11 0 Отговор
    А на мен кога? Аз съм по убав от тоа. Повече слушкам и повече папкам хамерикснски л...а.

    12:56 07.11.2025

  • 3 спонтанен сарказъм

    14 0 Отговор
    вече даже Ал Кайда не е това, което беше...

    13:01 07.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Честен си само в нослето❗
    Ама и това не е сигурно ❗
    Този беше обявен
    за ТЕРОРИСТ,
    за ИЗДИРВАНЕ
    и ИМАШЕ НАГРАДА за ГЛАВАТА МУ❗

    13:03 07.11.2025

  • 5 спонтанен сарказъм

    6 0 Отговор
    може да издаде книг От атентатор срещу СТЦ до белия дом в лесни стъпки"

    13:24 07.11.2025

  • 6 Леле, леле...

    12 0 Отговор
    Президента? Тоя джихадяга станал президент? Еми западналите напълно западнаха и вече Европа умре!

    13:30 07.11.2025

  • 7 Ох аман

    11 0 Отговор
    Как от един преследван терорист,стана приемлив президент. Постоянството на сащ.

    13:43 07.11.2025

  • 8 тоя на снимката Е ГЛАВОРЕЗ

    8 0 Отговор
    А НЕ ПРЕЗИДЕНТ !

    14:58 07.11.2025

  • 9 Фен

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂

    05:38 08.11.2025

  • 10 Дочо Булгуров

    1 0 Отговор
    "За котки и кучета може,
    за прасета-не може?!"

    05:50 08.11.2025

  • 11 Факт

    2 0 Отговор
    Този се ошашави от толкова ухажване!

    05:59 08.11.2025

  • 12 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Що бе нали даваха 10 милиона $ за главата на шефа на джабхат ал нусра?!

    06:12 08.11.2025

  • 13 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Еати демокрацията.. за тоя джихадист дори не е имало избори

    06:13 08.11.2025

  • 14 Програмист

    3 0 Отговор
    И соросите викат, че цру не били спонсорирали ислямизма

    06:14 08.11.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Тръмп нали е много загрижен за християните що не му каже на тоя да спре да ги избива

    06:15 08.11.2025

  • 16 само питам

    2 0 Отговор
    Извинете, но това дали е двули.чие?

    И как после искат да им вярваме тези ... "демократи"?

    06:23 08.11.2025

  • 17 Ами да

    2 0 Отговор
    Ми че то демокрацията излиза че било въщото като комунизма - НАШИ И ВАШИ...

    06:28 08.11.2025

  • 18 Ха хи хо

    0 0 Отговор
    Вълчето навлече оФча кожа и каза, че ще блее по американски!

    07:27 08.11.2025

Новини по държави:
