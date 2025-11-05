Зеленски: В Покровск продължаваме да унищожаваме окупаторите

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на всички украински бригади и подразделения, които защитават Донецка област, включително войските на Националната гвардия и военното разузнаване. Според Укринформ държавният глава е казал това в нощното си видеообръщение, предаде БТА.

Зеленски отбеляза, че днес е чул доклади от украинските военни, включително отделен брифинг от Васил Малюк, шеф на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

"В Покровск продължаваме да унищожаваме окупаторите. Искам да похваля особено персонала на Специалния оперативен център "А" на Службата за сигурност на Украйна, който систематично и много ефективно унищожава руските окупатори и тяхното оборудване в района на Покровск и в самия град. Благодаря ви, момчета, за постигнатите резултати. Има и необходими резултати от нашите части, които се сражават в тази посока: нашите щурмови части, нашите оператори на безпилотни системи, нашите войници от Националната гвардия, Военната служба за правоприлагане, Военното разузнаване и, разбира се, всички бригади, които защитават Донецка област“, каза Зеленски.

Президентът на Украйна също така отбеляза, че се работи много с международни партньори – предимно за укрепване на секторите на противовъздушната отбрана и енергетиката на Украйна.

Зеленски добави, че Украйна също така изгражда необходимите връзки с партньори, за да си осигури също толкова бърза международна подкрепа.