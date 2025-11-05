Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: В Покровск продължаваме да унищожаваме окупаторите
  Тема: Украйна

Зеленски: В Покровск продължаваме да унищожаваме окупаторите

5 Ноември, 2025 23:13 1 185 65

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • покровск

Президентът на Украйна отбеляза, че работи с международни партньори – предимно за укрепване на противовъздушната отбрана

Зеленски: В Покровск продължаваме да унищожаваме окупаторите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на всички украински бригади и подразделения, които защитават Донецка област, включително войските на Националната гвардия и военното разузнаване. Според Укринформ държавният глава е казал това в нощното си видеообръщение, предаде БТА.

Зеленски отбеляза, че днес е чул доклади от украинските военни, включително отделен брифинг от Васил Малюк, шеф на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

"В Покровск продължаваме да унищожаваме окупаторите. Искам да похваля особено персонала на Специалния оперативен център "А" на Службата за сигурност на Украйна, който систематично и много ефективно унищожава руските окупатори и тяхното оборудване в района на Покровск и в самия град. Благодаря ви, момчета, за постигнатите резултати. Има и необходими резултати от нашите части, които се сражават в тази посока: нашите щурмови части, нашите оператори на безпилотни системи, нашите войници от Националната гвардия, Военната служба за правоприлагане, Военното разузнаване и, разбира се, всички бригади, които защитават Донецка област“, каза Зеленски.

Президентът на Украйна също така отбеляза, че се работи много с международни партньори – предимно за укрепване на секторите на противовъздушната отбрана и енергетиката на Украйна.

Зеленски добави, че Украйна също така изгражда необходимите връзки с партньори, за да си осигури също толкова бърза международна подкрепа.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ивелин Михайлов

    55 7 Отговор
    Те изгубиха 90% от града ма продължавали да унищожават 😅🤣😂😂

    23:15 05.11.2025

  • 3 Уф Божкеее...!

    45 6 Отговор
    Че и си вЕрва...!
    Бетер от Хитлер...

    23:15 05.11.2025

  • 4 Исторически парк

    50 7 Отговор
    Все едно слушам Хитлер да обяснява за Сталинград през 43та 🤣🤣

    23:16 05.11.2025

  • 5 Отзад сила

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Идвам с момчетата.!

    23:18 05.11.2025

  • 6 Путин гол от кръста надолу без кон.

    5 20 Отговор
    Ще победим!!!

    23:19 05.11.2025

  • 7 Браво

    31 3 Отговор
    Няма да се предавате, изпращай още хора, хубаво да се прочисти територията! Денацификация в най чист вид!😂

    23:20 05.11.2025

  • 8 Сандо

    48 8 Отговор
    ФАКТИ,не ни го натрапвайте повече тоя просяк и лъжец.Няма да мине много време и той ще бъде даван за пример като единствения управляващ,унищожил собствения си народ - лично аз не се сещам за друг подобен държавен ръководител от всякакъв тип.

    Коментиран от #15

    23:20 05.11.2025

  • 9 Сега се убедих на 100%...!

    39 7 Отговор
    Че Зеленски наистина е професионален Клоун...!
    Даже не Клоун...,а направо...- Циркаджия...!

    Коментиран от #17

    23:21 05.11.2025

  • 10 Тома

    28 7 Отговор
    Муууууууууухахаха бе зельо.Още си мислиш че свириш на пиано без ръце

    23:21 05.11.2025

  • 11 Копейкин Костя

    7 22 Отговор
    Ама Покровск не го ли превзеха още ватенките?
    Нали от две седмици е в котел, хиляди украинци се предават всеки ден, няма толкова място да ги държат ...
    Товарищи ,някой бивш ефрейтор или партиен агитатор да вземе да обясни, а? 😀

    Коментиран от #18, #28, #33

    23:24 05.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВЪЗМУТЕН !

    31 5 Отговор
    При наличие на толкова много информация ,по въпроса в интернет,как може този самозабравил се Клоун,така нагло да лъже и ни подценява IQ-то...?!

    Коментиран от #27

    23:25 05.11.2025

  • 14 Тоя пак

    13 5 Отговор
    Се предозира

    23:27 05.11.2025

  • 15 Да бе

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "Сандо":

    За Путин говориш, нали? Дяволски си прав!

    23:27 05.11.2025

  • 16 Леле майкооо,

    9 2 Отговор
    Благодаря ви, момчета, за постигнатите резултати.

    23:27 05.11.2025

  • 17 Евгений Онанегин

    6 17 Отговор

    До коментар #9 от "Сега се убедих на 100%...!":

    Защо Путин не може да се справи с този лош клоун? Вече минаха повече от 3 дни.?!?!?!

    Коментиран от #19, #21, #23

    23:28 05.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Митко

    15 4 Отговор

    До коментар #17 от "Евгений Онанегин":

    Защото Путин е Човек и иска мир!

    Коментиран от #32

    23:34 05.11.2025

  • 20 Хе хи хи ...

    16 3 Отговор
    Дучето от къде пада...?
    То вече НЯМА Покровск...
    ВСУ са обкръжени - което значи само едно : предават се или умират...

    23:34 05.11.2025

  • 21 СПОКО!

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Евгений Онанегин":

    Не бързай!
    И това е на път да стане!
    Хубавите работи-бавно стават...😉!

    Коментиран от #26

    23:35 05.11.2025

  • 22 Вуйчо Ваньо

    8 2 Отговор
    Продължаваш ти... със белото.

    23:35 05.11.2025

  • 23 Много просто бе...

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Евгений Онанегин":

    Когато жабата се вари бавно - тя не усеща нищо...

    Коментиран от #35

    23:36 05.11.2025

  • 24 az СВО Победа 80

    11 3 Отговор
    Накратко:

    1. Така ги "унищожават", че вече загубиха града.... 🤣🤣🤣

    2. В ситуация на катастрофа Киев продължава с антикризисния PR, колкото и безкрайно нелеп да е той..

    3. Вероятно още утре ще има отлични новини от Красноармейск.

    4. На 03.11 направих прогноза, че пълното освобождаване на Красноармейск ще отнеме още 7 до 10 дни, очевидно съм надценил силите на ВСУ...

    23:36 05.11.2025

  • 25 хххх

    3 14 Отговор
    Покровск се оказа капан. След като унищожат основните руски части, Донецк е на 15 минути път. Руснаците затова бързат да обявят победа там, за да се изтеглят под претекст, че вече е унищожен и ненужен.

    Коментиран от #31

    23:38 05.11.2025

  • 26 Тодор Правешки

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "СПОКО!":

    Абсалютно!
    Най-скъпото нещо на света, свързано с огромни разходи всеки ден е воденето на война, обаче що пък да бързат брадарушките...

    23:38 05.11.2025

  • 27 Ми щото самия той е лишен...

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "ВЪЗМУТЕН !":

    От IQ...
    А щом той няма - си мисли че всички са като него...

    23:38 05.11.2025

  • 28 Тиквунов Бочко

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Копейкин Костя":

    Ама Крим не го ли превзеха още при Първият КонтраНаступ бандерите?

    23:43 05.11.2025

  • 29 8744

    10 2 Отговор
    Перечога да? Унищожавате съдбата на милиони украинци за чуждия (рейнметал) кеф и собствена облага

    23:44 05.11.2025

  • 30 Бог

    5 2 Отговор
    Всичко е ясно , последни ритници, като за.кла.на кокошка . Да ги приключват

    23:45 05.11.2025

  • 31 Хехехе

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "хххх":

    Май,май...бая романчета си чел...😝

    23:45 05.11.2025

  • 32 Улав

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Митко":

    Не те слуша главата

    23:45 05.11.2025

  • 33 Помня ти и за Бахмут и Угледар

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Копейкин Костя":

    все така питаше, и за Торецк, Часов Яр, Маринка, Соледар, Курахово, Селидово,Авдеевка...

    23:46 05.11.2025

  • 34 ....

    3 5 Отговор
    За руснаците Покровск е жизненоважен в момента, защото загубят ли там, Донецк ще бъде обкръжен, а загубят ли Донецк, губят целия Донбас. Може да се каже, че битката за Покровск е преломна за тях.

    23:46 05.11.2025

  • 35 Евгений Онанегин

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Много просто бе...":

    Ама той каза 3 дни. Аз чаках.

    23:47 05.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "В В.П.":

    След македонците и албанците, генетично са най-близо до нас.

    23:50 05.11.2025

  • 38 В В.П.

    5 3 Отговор
    Тоя клесс ,не знам що го слушат окропитеците ..Подписаха си сами смъртната присъда...

    23:50 05.11.2025

  • 39 АБВ

    8 3 Отговор
    Когато клоун влезе в дворец, той не става крал. Дворецът се превръща в цирк!

    Коментиран от #43

    23:50 05.11.2025

  • 40 НИЕ

    3 3 Отговор
    Води ни Путине!!!

    23:51 05.11.2025

  • 41 В В.П.

    3 2 Отговор
    Путин и РФ ,няма да позволят Западът и САЩ ,НАТО да завземат Властта в Крим и Донбас...Ще използва ядрото ...ако се наложи..Тия клесове ,не разбират ли че това е една мизерна война за нищото..

    Коментиран от #54

    23:52 05.11.2025

  • 42 На Анджелина Джоли са мобилизирали

    7 1 Отговор
    Охрнника, са Анджелина са й предложили
    Санитарка на Фронта?😁😆🤣❤️🇺🇦🇺🇸

    23:54 05.11.2025

  • 43 хех

    4 7 Отговор

    До коментар #39 от "АБВ":

    А с бакшишите как стоят нещата? И недей да бъркаш клоун, с най-талантливия комик в Украйна и най-успешният продуцент също. Зеленски си беше мултимилионер преди да влезе в политиката, а Путин беше провален агент на КГБ в Берлин, по времето когато падна стената и СССР се срина. Извън държавната хранилка е никой. Той и там е пълен неудачник, ама поне живее в лукс докато е хрантуттник. Иначе се връща в таксито.

    Коментиран от #52

    23:54 05.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Последният Окраинец, мобилизиран

    5 2 Отговор
    за Фронта в Донбас ще бъде самият клоун Зеленски.😆😁❤️🇺🇦

    23:57 05.11.2025

  • 46 В В.П.

    6 2 Отговор
    Щели в някой момент да ги вземат в НАТО..Обаче Путин не давал..И затова окропите искат да победят Москва ...Което е много трудно и съмнително..Уникални Идеоти..

    Коментиран от #50

    23:58 05.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А стига бе

    5 1 Отговор
    И днес ли пак работи с международни партньори ? Да не вземе да се преработи само

    23:59 05.11.2025

  • 49 Не, че нещо, ама...

    5 1 Отговор
    Даже вече и чуждите медии признават,че Покровск е почти загубен, този продължава да ръси глупости за още пари...а и междудругото...днес и факти пусна статия на някакъв украинец, който признава,че губят града

    00:01 06.11.2025

  • 50 хех

    2 7 Отговор

    До коментар #46 от "В В.П.":

    Накрая да не стане така, че Украйна да е тази, която взема в НАТО?! В момента се очертава като най-могъщата военна сила в Цяла Европа, а на всичко отгоре е в центъра и. Приключи ли с Русия, Украйна я чака славно бъдеще, а РФ разпад. Даже и името и ще бъде заличено, защото няма субект на руската федерация наречен "Русия". С нея си заминава и тя.

    Коментиран от #55

    00:01 06.11.2025

  • 51 Рублевка

    5 1 Отговор
    Чернобилската радиация, токсичните храни и наци пропагандата са превърнали укрите в нация от агресивни мутанти. Мястото им е в резервати. Да копат руди и въглища за Европа и да плащат дълговете на зеления гном.

    00:01 06.11.2025

  • 52 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "хех":

    Иди си напрай една и се успокой

    00:02 06.11.2025

  • 53 В В.П.

    3 0 Отговор
    Окропитеците са една мизерна нация. Кражби и мързел от Руска империя ,СССР ,и до днес .Даже палестинците са по свидно на ООН ,от тия мишоци.окропите ..Яко някой си мисли че тия ще влязат в някой клуб ЕССР,НАТО ,или нещо подобно .се лъже много..Искат ги добре СВАРеНИ..на гювеч..

    Коментиран от #61

    00:03 06.11.2025

  • 54 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "В В.П.":

    Путин не разбра ,че води война за нищото

    00:03 06.11.2025

  • 55 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "хех":

    Иди и ти си напрай една и лягай да спиш

    00:04 06.11.2025

  • 56 Рублевка

    3 0 Отговор
    Само им погледнете кривите глави! Типични чернобилски мутанти. Зомби, жадни за кръв и човешка плът! Само изстрел в мозъка или обезглавяване укротява зомбитата!

    00:05 06.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 В В.П.

    2 0 Отговор
    Абе ,погребете и красноармейск.И едни 40000 окропитека ..Амин..Хероям Слава .

    Коментиран от #64

    00:08 06.11.2025

  • 60 Рублевка

    2 0 Отговор
    Спомняте ли се за людоеда от крайна Чикатило? Ако не, прочетете в Интернет. Мутант бандеровец, убивал и изяждал момиченца! На пръв поглед нормален. Учител. Людоед!

    00:09 06.11.2025

  • 61 Същите

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "В В.П.":

    Са кат руснаците ,отврат

    00:09 06.11.2025

  • 62 123456

    1 0 Отговор
    дет се вика , утре вземаме Покровск , до края на седмицата - Москва , до края на месеца сме взели Сибир

    00:10 06.11.2025

  • 63 В В.П.

    2 0 Отговор
    Един колега долу пише че,,Окропите били МНОго добре подготвени...Ами разбира се ,Първите наемни убийци от прехода дойдоха от Киев ..Одесса ..Подготвени са ,обаче срещу оръжията никой няма шанс .Даже и едно кораво безмозъчно теле ...И така .

    00:11 06.11.2025

  • 64 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "В В.П.":

    Колега и ти ли си нощна

    00:11 06.11.2025

  • 65 жик так

    2 0 Отговор
    Явно потника вече е решил да жертва укрите които са в котела . Жалко за хората .

    00:13 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания