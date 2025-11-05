Зеленски: В Покровск продължаваме да унищожаваме окупаторите

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на всички украински бригади и подразделения, които защитават Донецка област, включително войските на Националната гвардия и военното разузнаване. Според Укринформ държавният глава е казал това в нощното си видеообръщение, предаде БТА.
Зеленски отбеляза, че днес е чул доклади от украинските военни, включително отделен брифинг от Васил Малюк, шеф на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).
"В Покровск продължаваме да унищожаваме окупаторите. Искам да похваля особено персонала на Специалния оперативен център "А" на Службата за сигурност на Украйна, който систематично и много ефективно унищожава руските окупатори и тяхното оборудване в района на Покровск и в самия град. Благодаря ви, момчета, за постигнатите резултати. Има и необходими резултати от нашите части, които се сражават в тази посока: нашите щурмови части, нашите оператори на безпилотни системи, нашите войници от Националната гвардия, Военната служба за правоприлагане, Военното разузнаване и, разбира се, всички бригади, които защитават Донецка област“, каза Зеленски.
Президентът на Украйна също така отбеляза, че се работи много с международни партньори – предимно за укрепване на секторите на противовъздушната отбрана и енергетиката на Украйна.
Зеленски добави, че Украйна също така изгражда необходимите връзки с партньори, за да си осигури също толкова бърза международна подкрепа.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ивелин Михайлов
23:15 05.11.2025
3 Уф Божкеее...!
Бетер от Хитлер...
23:15 05.11.2025
4 Исторически парк
23:16 05.11.2025
5 Отзад сила
До коментар #1 от "Наблюдател":Идвам с момчетата.!
23:18 05.11.2025
6 Путин гол от кръста надолу без кон.
23:19 05.11.2025
7 Браво
23:20 05.11.2025
8 Сандо
Коментиран от #15
23:20 05.11.2025
9 Сега се убедих на 100%...!
Даже не Клоун...,а направо...- Циркаджия...!
Коментиран от #17
23:21 05.11.2025
10 Тома
23:21 05.11.2025
11 Копейкин Костя
Нали от две седмици е в котел, хиляди украинци се предават всеки ден, няма толкова място да ги държат ...
Товарищи ,някой бивш ефрейтор или партиен агитатор да вземе да обясни, а? 😀
Коментиран от #18, #28, #33
23:24 05.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ВЪЗМУТЕН !
Коментиран от #27
23:25 05.11.2025
14 Тоя пак
23:27 05.11.2025
15 Да бе
До коментар #8 от "Сандо":За Путин говориш, нали? Дяволски си прав!
23:27 05.11.2025
16 Леле майкооо,
23:27 05.11.2025
17 Евгений Онанегин
До коментар #9 от "Сега се убедих на 100%...!":Защо Путин не може да се справи с този лош клоун? Вече минаха повече от 3 дни.?!?!?!
Коментиран от #19, #21, #23
23:28 05.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Митко
До коментар #17 от "Евгений Онанегин":Защото Путин е Човек и иска мир!
Коментиран от #32
23:34 05.11.2025
20 Хе хи хи ...
То вече НЯМА Покровск...
ВСУ са обкръжени - което значи само едно : предават се или умират...
23:34 05.11.2025
21 СПОКО!
До коментар #17 от "Евгений Онанегин":Не бързай!
И това е на път да стане!
Хубавите работи-бавно стават...😉!
Коментиран от #26
23:35 05.11.2025
22 Вуйчо Ваньо
23:35 05.11.2025
23 Много просто бе...
До коментар #17 от "Евгений Онанегин":Когато жабата се вари бавно - тя не усеща нищо...
Коментиран от #35
23:36 05.11.2025
24 az СВО Победа 80
1. Така ги "унищожават", че вече загубиха града.... 🤣🤣🤣
2. В ситуация на катастрофа Киев продължава с антикризисния PR, колкото и безкрайно нелеп да е той..
3. Вероятно още утре ще има отлични новини от Красноармейск.
4. На 03.11 направих прогноза, че пълното освобождаване на Красноармейск ще отнеме още 7 до 10 дни, очевидно съм надценил силите на ВСУ...
23:36 05.11.2025
25 хххх
Коментиран от #31
23:38 05.11.2025
26 Тодор Правешки
До коментар #21 от "СПОКО!":Абсалютно!
Най-скъпото нещо на света, свързано с огромни разходи всеки ден е воденето на война, обаче що пък да бързат брадарушките...
23:38 05.11.2025
27 Ми щото самия той е лишен...
До коментар #13 от "ВЪЗМУТЕН !":От IQ...
А щом той няма - си мисли че всички са като него...
23:38 05.11.2025
28 Тиквунов Бочко
До коментар #11 от "Копейкин Костя":Ама Крим не го ли превзеха още при Първият КонтраНаступ бандерите?
23:43 05.11.2025
29 8744
23:44 05.11.2025
30 Бог
23:45 05.11.2025
31 Хехехе
До коментар #25 от "хххх":Май,май...бая романчета си чел...😝
23:45 05.11.2025
32 Улав
До коментар #19 от "Митко":Не те слуша главата
23:45 05.11.2025
33 Помня ти и за Бахмут и Угледар
До коментар #11 от "Копейкин Костя":все така питаше, и за Торецк, Часов Яр, Маринка, Соледар, Курахово, Селидово,Авдеевка...
23:46 05.11.2025
34 ....
23:46 05.11.2025
35 Евгений Онанегин
До коментар #23 от "Много просто бе...":Ама той каза 3 дни. Аз чаках.
23:47 05.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ами
До коментар #36 от "В В.П.":След македонците и албанците, генетично са най-близо до нас.
23:50 05.11.2025
38 В В.П.
23:50 05.11.2025
39 АБВ
Коментиран от #43
23:50 05.11.2025
40 НИЕ
23:51 05.11.2025
41 В В.П.
Коментиран от #54
23:52 05.11.2025
42 На Анджелина Джоли са мобилизирали
Санитарка на Фронта?😁😆🤣❤️🇺🇦🇺🇸
23:54 05.11.2025
43 хех
До коментар #39 от "АБВ":А с бакшишите как стоят нещата? И недей да бъркаш клоун, с най-талантливия комик в Украйна и най-успешният продуцент също. Зеленски си беше мултимилионер преди да влезе в политиката, а Путин беше провален агент на КГБ в Берлин, по времето когато падна стената и СССР се срина. Извън държавната хранилка е никой. Той и там е пълен неудачник, ама поне живее в лукс докато е хрантуттник. Иначе се връща в таксито.
Коментиран от #52
23:54 05.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Последният Окраинец, мобилизиран
23:57 05.11.2025
46 В В.П.
Коментиран от #50
23:58 05.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 А стига бе
23:59 05.11.2025
49 Не, че нещо, ама...
00:01 06.11.2025
50 хех
До коментар #46 от "В В.П.":Накрая да не стане така, че Украйна да е тази, която взема в НАТО?! В момента се очертава като най-могъщата военна сила в Цяла Европа, а на всичко отгоре е в центъра и. Приключи ли с Русия, Украйна я чака славно бъдеще, а РФ разпад. Даже и името и ще бъде заличено, защото няма субект на руската федерация наречен "Русия". С нея си заминава и тя.
Коментиран от #55
00:01 06.11.2025
51 Рублевка
00:01 06.11.2025
52 Брачед
До коментар #43 от "хех":Иди си напрай една и се успокой
00:02 06.11.2025
53 В В.П.
Коментиран от #61
00:03 06.11.2025
54 Ами
До коментар #41 от "В В.П.":Путин не разбра ,че води война за нищото
00:03 06.11.2025
55 Брачед
До коментар #50 от "хех":Иди и ти си напрай една и лягай да спиш
00:04 06.11.2025
56 Рублевка
00:05 06.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 В В.П.
Коментиран от #64
00:08 06.11.2025
60 Рублевка
00:09 06.11.2025
61 Същите
До коментар #53 от "В В.П.":Са кат руснаците ,отврат
00:09 06.11.2025
62 123456
00:10 06.11.2025
63 В В.П.
00:11 06.11.2025
64 Сталин
До коментар #59 от "В В.П.":Колега и ти ли си нощна
00:11 06.11.2025
65 жик так
00:13 06.11.2025