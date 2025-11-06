Под обсада ли е Покровск: ситуацията става драматична

"Руските войски практически са в целия град", казва украински войник, цитиран от АРД. Със своята част, която използва дронове, той се сражава в почти обкръжения град Покровск в Източна Украйна. "Руснаците се движат в малки групи, използват прикрития и откриват огън срещу нас", споделя още войникът.

Той е категоричен, че ситуацията в Покровск е много тежка. „Вероятно моментът да ни бъдат изпратени подкрепления е бил пропуснат. Сега те са на път, но голяма част от позициите и войниците могат да бъдат отрязани. Най-важното е подкрепленията да не дойдат твърде късно.“

Наблюдателите обаче се опасяват, че може да се случи точно това. Руските части от една година се опитват да завземат важния от тактическа гледна точка град. И сега украинските войници са застрашени от обсада, пише германската обществена медия.

Овладяването на Покровск ще даде голямо предимство на Русия

Загубата на града е само въпрос на време, казва пред АРД американският военен анализатор Роб Лий, който тъкмо се е завърнал от региона. „Украйна има проблем с недостига на кадри. Ако Украйна се изтегли организирано, без да претърпи прекалено големи загуби, поражението няма да е толкова сериозно“, посочва Лий. „Но ако Русия успее да обкръжи голям брой украински войски, това може да доведе до деморализация и други проблеми.“

Както отбелязва АРД, ако Русия завземе Покровск, това ще отвори пътя за по-нататъшно настъпление. Регионът западно от града се състои предимно от селскостопански земи и не е гъсто населен. При това положение могат да бъдат завоювани големи територии, опасяват се наблюдателите.

Германската обществена медия припомня, че приоритет за Путин е окупацията на целия Донбас. А в това отношение завземането на Покровск би осигурило на Русия голямо предимство, казва Роб Лий. „Там е по-лесно да бъде концентрирана пехотата. За войниците ще има повече и по-добри укрития. Освен това високите сгради позволяват използването на антени, което сериозно увеличава обсега на дроновете – така те могат да оперират и на по-широка територия.“ А логистиката на украинците в Донбас като цяло ще се окаже под засилен натиск.

Диверсионни групи проникват в града

Пред ДВ Роб Лий определя Покровск като „голяма сива зона“. „Очевидно е, че руските диверсионни групи проникват дълбоко на територията на града, в северозападната и северната част. Засега не е ясно до каква степен контролират тази територия, но е ясно, че в последните една-две седмици Русия е струпала много повече сили в града“, казва експертът. Предположенията са, че в града има 300 или повече руски военни. „И колкото повече расте техният брой, толкова по-лесно Русия ще поеме контрола над него“, добавя експертът.

Британската военна експертка Марина Мирон акцентира върху проблема с логистиката. „Обезпечаването на украинските войски всъщност се осъществява само с дронове – въздушни и наземни, защото ситуацията е много опасна. А ако няма възможност за снабдяване на войските или за евакуация на ранените, това е като бомба със закъснител.“

Украинският щаб на армията отрича военните в Покровск да са обкръжени

Украинският генерален щаб официално отхвърли опасенията, че градът е обкръжен. „В момента в агломерацията Покровск-Мирнохрад няма обкръжение или блокиране на градове. Не е обсадено и нито едно от подразделенията на отбранителните сили на Украйна“, информира прессекретарят на Генералния щаб Андрей Ковальов.

Австрийският военен експерт Маркус Райзнер напомня, че при всички подобни случаи от началото на войната украинските войски са успявали да избегнат обкръжаването. „Само в Мариупол руските войски успяха да обкръжат няколко хиляди украинци“, отбелязва той пред германската телевизия n-tv.

Какво би означавало превземането на Покровск

Ако наистина превземането на Покровск е само въпрос на време, какво ще означава това за по-нататъшния ход на войната? „Покровск е важен град. Русия не е постигнала значителни успехи в ключовите градове и ако успее да постави Покровск под контрол, това би бил именно такъв успех. От информационна гледна точка за тях е много важно да завладеят града до края на годината“, посочва Роб Лий. А оттам нататък? „Мисля, че както и по-рано Словянск и Краматорск остават най-важните и значими части от Донецка област, които Украйна трябва да защити. Те са централни по отношение на управлението, логистиката и удържането на голяма част от фронтовата линия.“

Според експертите има два основни сценария за по-нататъшното развитие на събитията, ако Покровск падне. Руската пропаганда и Путин ще се опитат да представят това като победа пред руското население и все пак ще се съгласят да преговарят с Украйна и Запада. Или пък завземането на Покровск ще вдъхнови Путин за по-нататъшна агресия не само в Донецка, а и в Днепропетровска област.

„Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ (ФАЦ) от своя страна отбелязва, че според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков Украйна укрива обкръжението на своите войници. ФАЦ цитира и украински войник, който казва, че 60 процента от Покровск са под руски контрол. Врагът бил нахлул и в съседния Мирнохрад. „Има къщи, блокове и улици, през които почти не можеш да минеш, без да бъдеш застрелян.“

Автори: Данило Билек | Ребека Барт ARD