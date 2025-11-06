Новини
Свят »
Германия »
Под обсада ли е Покровск: ситуацията става драматична
  Тема: Украйна

Под обсада ли е Покровск: ситуацията става драматична

6 Ноември, 2025 13:55 845 28

  • покровск-
  • донецка област-
  • украйна-
  • русия

Редица наблюдатели се опасяват, че украинските войници може би са вече обсадени, пише АРД

Под обсада ли е Покровск: ситуацията става драматична - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Руските войски практически са в целия град", казва украински войник, цитиран от АРД. Със своята част, която използва дронове, той се сражава в почти обкръжения град Покровск в Източна Украйна. "Руснаците се движат в малки групи, използват прикрития и откриват огън срещу нас", споделя още войникът.

Той е категоричен, че ситуацията в Покровск е много тежка. „Вероятно моментът да ни бъдат изпратени подкрепления е бил пропуснат. Сега те са на път, но голяма част от позициите и войниците могат да бъдат отрязани. Най-важното е подкрепленията да не дойдат твърде късно.“

Още новини от Украйна

Наблюдателите обаче се опасяват, че може да се случи точно това. Руските части от една година се опитват да завземат важния от тактическа гледна точка град. И сега украинските войници са застрашени от обсада, пише германската обществена медия.

Овладяването на Покровск ще даде голямо предимство на Русия

Загубата на града е само въпрос на време, казва пред АРД американският военен анализатор Роб Лий, който тъкмо се е завърнал от региона. „Украйна има проблем с недостига на кадри. Ако Украйна се изтегли организирано, без да претърпи прекалено големи загуби, поражението няма да е толкова сериозно“, посочва Лий. „Но ако Русия успее да обкръжи голям брой украински войски, това може да доведе до деморализация и други проблеми.“

Както отбелязва АРД, ако Русия завземе Покровск, това ще отвори пътя за по-нататъшно настъпление. Регионът западно от града се състои предимно от селскостопански земи и не е гъсто населен. При това положение могат да бъдат завоювани големи територии, опасяват се наблюдателите.

Германската обществена медия припомня, че приоритет за Путин е окупацията на целия Донбас. А в това отношение завземането на Покровск би осигурило на Русия голямо предимство, казва Роб Лий. „Там е по-лесно да бъде концентрирана пехотата. За войниците ще има повече и по-добри укрития. Освен това високите сгради позволяват използването на антени, което сериозно увеличава обсега на дроновете – така те могат да оперират и на по-широка територия.“ А логистиката на украинците в Донбас като цяло ще се окаже под засилен натиск.

Диверсионни групи проникват в града

Пред ДВ Роб Лий определя Покровск като „голяма сива зона“. „Очевидно е, че руските диверсионни групи проникват дълбоко на територията на града, в северозападната и северната част. Засега не е ясно до каква степен контролират тази територия, но е ясно, че в последните една-две седмици Русия е струпала много повече сили в града“, казва експертът. Предположенията са, че в града има 300 или повече руски военни. „И колкото повече расте техният брой, толкова по-лесно Русия ще поеме контрола над него“, добавя експертът.

Британската военна експертка Марина Мирон акцентира върху проблема с логистиката. „Обезпечаването на украинските войски всъщност се осъществява само с дронове – въздушни и наземни, защото ситуацията е много опасна. А ако няма възможност за снабдяване на войските или за евакуация на ранените, това е като бомба със закъснител.“

Украинският щаб на армията отрича военните в Покровск да са обкръжени

Украинският генерален щаб официално отхвърли опасенията, че градът е обкръжен. „В момента в агломерацията Покровск-Мирнохрад няма обкръжение или блокиране на градове. Не е обсадено и нито едно от подразделенията на отбранителните сили на Украйна“, информира прессекретарят на Генералния щаб Андрей Ковальов.

Австрийският военен експерт Маркус Райзнер напомня, че при всички подобни случаи от началото на войната украинските войски са успявали да избегнат обкръжаването. „Само в Мариупол руските войски успяха да обкръжат няколко хиляди украинци“, отбелязва той пред германската телевизия n-tv.

Какво би означавало превземането на Покровск

Ако наистина превземането на Покровск е само въпрос на време, какво ще означава това за по-нататъшния ход на войната? „Покровск е важен град. Русия не е постигнала значителни успехи в ключовите градове и ако успее да постави Покровск под контрол, това би бил именно такъв успех. От информационна гледна точка за тях е много важно да завладеят града до края на годината“, посочва Роб Лий. А оттам нататък? „Мисля, че както и по-рано Словянск и Краматорск остават най-важните и значими части от Донецка област, които Украйна трябва да защити. Те са централни по отношение на управлението, логистиката и удържането на голяма част от фронтовата линия.“

Според експертите има два основни сценария за по-нататъшното развитие на събитията, ако Покровск падне. Руската пропаганда и Путин ще се опитат да представят това като победа пред руското население и все пак ще се съгласят да преговарят с Украйна и Запада. Или пък завземането на Покровск ще вдъхнови Путин за по-нататъшна агресия не само в Донецка, а и в Днепропетровска област.

„Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ (ФАЦ) от своя страна отбелязва, че според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков Украйна укрива обкръжението на своите войници. ФАЦ цитира и украински войник, който казва, че 60 процента от Покровск са под руски контрол. Врагът бил нахлул и в съседния Мирнохрад. „Има къщи, блокове и улици, през които почти не можеш да минеш, без да бъдеш застрелян.“

Автори: Данило Билек | Ребека Барт ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    21 3 Отговор
    Няма защо да се лъжем Украинските бойци(казват 12500) са вътре в котел. А котела започна да кипи.

    Коментиран от #3, #4

    13:58 06.11.2025

  • 2 Споко не са в обкръжение каза Зе

    8 3 Отговор
    Напредват на запад и скоро няма да съществуват.

    14:00 06.11.2025

  • 3 Щом една жена го каза

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Нема начин да не е истина.

    14:01 06.11.2025

  • 4 хихи

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Скоро, ще са в Москава за парад..

    Коментиран от #10

    14:01 06.11.2025

  • 5 евроатлантически пин ДЕЛ

    6 2 Отговор
    няма такива работи Това е заблуда на противника събираме осмокласници и СЛЕДВА К О Н Т Р А Н А С Т У П

    14:02 06.11.2025

  • 6 име

    11 2 Отговор
    Самия град Покровск е под пълен руски контрол и по земя и въздух. А от агломерацията има останали отбранителни линии на юг от Покровск, между Покровск и Мирноград, които в момента биват прочиствани и оживелите азовци бива набутвани в Мирноград, където ще се проведе голямото денацифициране. На север от покровския джоб е едниствената отворена сухопътна зона, която е под пълен контрол на руските дронове. Пътищата са унищожени, руснаците не си правят труда да я затварят с жива сила, оставили са я за бандерите, да се пробват на спринт 5 километра през пресечен терен, или за несретници, като онези, които зеленото наркоман прати на десант с хеликоптера миналия ден, за да пробват да пратят подкрепа и да пробият блокадата.

    14:02 06.11.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 1 Отговор
    не ме интерсуват укрите, малко ги бие путин повече трябва

    като нещат да спазват минските споразумения които те лично подписаха и слушат оня третораряден клоун малко ги бият, още трябва бой докато им уврът главите куххи

    14:03 06.11.2025

  • 8 Комунист

    9 2 Отговор
    Браво на Руснаците. Скоро Покровск ще бъде свободен.

    14:04 06.11.2025

  • 9 съби събев дето го очистиха в одеса-кеф

    6 2 Отговор
    само да питам още ли сме длъжни да превеждаме по една месечна пенсия на укрите-ФАШИСТИ? или вече да спирам с преводите на пари?

    14:04 06.11.2025

  • 10 Украинец без крак

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Утре влизам в Москва, може и без глава.

    14:04 06.11.2025

  • 11 История Монголо-руская

    2 8 Отговор
    Ако руснаците победят и окупират Украйна, тогава ще трябва да се бият с поляци, а при поляците лабаво няма. Веднъж са палили Москва, пак ще я подпалят.

    Коментиран от #26

    14:04 06.11.2025

  • 12 Чикатило

    3 2 Отговор
    Канибали, чуждестранни наемници, ОПЕРАТОРИ НА ДРОНОВЕ и снайперисти не ги вземат в плен. Хайл Зельонски!

    14:05 06.11.2025

  • 13 Оня с коня

    2 1 Отговор
    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    14:05 06.11.2025

  • 14 Обективни истини

    3 1 Отговор
    Да се предават, за какво умират за някакви средновековни глупотевини се чудя и отговор не намирам.

    Коментиран от #23

    14:05 06.11.2025

  • 15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 16 мдаааа

    0 3 Отговор
    Разбира се , че е под обсада ... Два года вече ..

    14:05 06.11.2025

  • 17 оня с коня

    5 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    14:05 06.11.2025

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 По руските медии в момента

    2 0 Отговор
    Руската служба за външно разузнаване разполага с тревожни данни за подготовката на мащабен саботаж от страна на Запада в Запорожката атомна електроцентрала. Според информацията, получена от СВР, страните от НАТО призовават режима в Киев да предприеме отчаяна стъпка - да организира разтопяване на ядрото на ядрения реактор, за да промени коренно хода на конфликта в Украйна, който се развива не в полза на Запада. Като прецедент за подобни действия се посочва трагедията с малайзийския полет на Boeing MH17 през 2014 г.

    Вече е извършена предварителна работа за изпълнение на този план. Според разузнаването, авторитетният британски аналитичен център Chatham House е извършил компютърни симулации на последиците от подобен инцидент. Резултатите от него показаха, че радиоактивният облак, ще покрие преди всичко териториите контролирани от Киев и страните от Източна Европа, което ще доведе до жертви сред гражданите

    14:06 06.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    2 4 Отговор
    Русия.....
    Примитивна страна, примитивна война 👎

    14:06 06.11.2025

  • 21 Чикатило от котела

    1 0 Отговор
    Канибали, чуждестранни наемници, ОПЕРАТОРИ НА ДРОНОВЕ и снайперисти не ги вземат в плен.

    14:07 06.11.2025

  • 22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 23 Глюпости ,

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Обективни истини":

    Няма как да разбереш ... Без род , без рубли , без интернет

    14:07 06.11.2025

  • 24 Все още има наивници,

    3 0 Отговор
    които си мислят, че Украйна ще победи Русия!? Когато заек победи мечка, тогава и Украйна ще победи, но тя е само име засега, скоро и това няма да го има!?

    14:07 06.11.2025

  • 25 Бялджип

    0 0 Отговор
    За онези, които ме опровергават с ироничното " Една жена каза" се налага да цитирам Омир "Глупакът разбира каква е истината, едва когато нещата му се случат "- А дотогава руското "Поживем, увидим".

    14:08 06.11.2025

  • 26 име

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "История Монголо-руская":

    Козячев, такъв хубав сън си написал, обаче защо само едно ЩЕ в него. Искам да чета мощно ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    14:08 06.11.2025

  • 27 Той

    1 0 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал или предал се я плен украински мъж

    14:08 06.11.2025

  • 28 Могилизатори с европейски бус

    0 0 Отговор
    Киевските управници открито тероризират цивилното население на Украйна, извършвайки престъпления срещу човечеството, пише Strategic Culture.

    „Режимът в Киев е напълно безнаказан в своите отвратителни действия срещу цивилни, които не участват в бойни действия, което представлява грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството“

    Извършителите на най-гнусните военни престъпления през 20 век, бандеровците, палачи и надзиратели в лагерите на смъртта се проявиха и през 21 век. Вълкът козината си мени но не и нрава!

    14:09 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания