Макрон призова сирийския президент да се включи в коалицията срещу „Ислямска държава“

Френският президент Еманюел Макрон призова сирийския президент Ахмед аш Шараа да се присъедини към международната коалиция за борба с „Ислямска държава“, съобщава Франс прес. Двамата се срещнаха в кулоарите на климатичната конференция COP30 в Белем, Бразилия, където вчера се проведе лидерската среща преди официалното откриване на форума, предава БТА.

„Само дни ни делят от 13 ноември“, напомни Макрон, визирайки годишнината от атентатите в Париж през 2015 г. „Никой не забравя, че нападенията бяха организирани в Сирия. Това засяга сигурността на французите“, заяви президентът.

Той подчерта, че очаква Сирия да стане „пълноправен участник“ в борбата с терористичните групировки в региона.

Макрон приветства и решението на Съвета за сигурност на ООН да отмени санкциите срещу Аш Шараа - ход, предприет броени дни преди историческата му визита в Белия дом идния понеделник.

Според френския президент тази стъпка потвърждава стратегията на Париж: да се води диалог с преходния сирийски лидер, за да се възстанови единството и териториалната цялост на страната, да се ограничи производството на наркотици, да се неутрализират терористичните групи и да се създадат условия за завръщането на сирийските бежанци.

Силите на Ахмед аш Шараа свалиха режима на Башар Асад през декември миналата година. След това той разформирова групировката „Хаят Тахрир аш Шам“, заради ръководството на която бе включен в санкционния списък на ООН още през 2013 г.

Преди това формацията бе позната като „Фронт ан Нусра“ - сирийското подразделение на „Ал Каида“. През 2016 г. тя официално скъса връзки с организацията в опит да промени имиджа си.

Днес и Великобритания обяви, че премахва Ахмед аш Шараа от своя санкционен списък, предаде Ройтерс. Лондон вдигна и санкциите срещу сирийския вътрешен министър Анас Хасан Хатаб, въведени по същите причини.