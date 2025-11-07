Москва към Белград: Спазвайте обещанията за контрол върху износа на оръжие

Москва очаква Сърбия да спазва стриктно поетите ангажименти относно контрола върху износа на оръжие. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, коментирайки интервю на сръбския президент Александър Вучич за германското списание „Цицеро“, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Вучич заявява пред изданието, че Белград е готов да продава боеприпаси на страни от ЕС и че купувачите „могат да правят каквото си искат“ с тях. Той допълва, че Сърбия разполага с пълни складове и може да отговори на нуждите на европейските армии, ако бъде подписан дългосрочен договор.
На въпрос дали тези боеприпаси могат да бъдат използвани в Украйна, Вучич отговаря: „Купувачите могат да правят с тях каквото си искат - просто ни е нужен дългосрочен договор, за да можем да планираме.“
Захарова заяви, че Москва „изхожда от това, че Белград ще спазва дадените обещания“. Тя подчерта и разминаванията в някои публични изказвания на Вучич, като според нея тонът и съдържанието на интервютата му в Москва се различават от интервютата в други страни. Говорителката призова прессекретариата на сръбския президент да изясни евентуални неточности в медиите.
Тя припомни, че Русия многократно е получавала уверения от сръбското ръководство, че износът на боеприпаси е под строг контрол и няма да бъде насочен към Украйна, за да не попадне в ръцете на сили, използващи ги срещу руските войски. Москва, по думите ѝ, „отхвърля дори хипотезата“ сръбско оръжие да бъде използвано срещу руски военни.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #6, #8, #10, #13, #15
14:55 07.11.2025
2 си дзън
Коментиран от #7
14:56 07.11.2025
3 си дзън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":3 млн. билета за руснаците за концерт на Кобзон
14:57 07.11.2025
4 Вучич е двуметрова
14:57 07.11.2025
5 За Русия добре
14:58 07.11.2025
6 Докажи!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само плямпаш срещу България.
14:58 07.11.2025
7 А укра
До коментар #2 от "си дзън":В Украйна депутат се ожени за жена с увреждания, за да получи отсрочка от военна служба.
14:59 07.11.2025
8 Помисли малко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Съдружника ти за да те трае толкова време на работа, а ти да си цял ден в сайта, сто процента ти ползва жената и дъщерята, инак не се връзва.
15:00 07.11.2025
9 Копейки,
15:00 07.11.2025
10 Някой
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин
15:01 07.11.2025
11 Pyccкий Карлик
Рассия ще нахлуе в Сърбия, какво ?
15:03 07.11.2025
12 Българското условие пред Сърбия
15:03 07.11.2025
13 Боби
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Което е чудесно! Влизат свежи пари, заводите имат работа, рашките ядат снаряди...Всички печелят!
15:10 07.11.2025
14 Червен кхмер
15:15 07.11.2025
15 котис
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е и ? Можем , изнесли сме . Айде , че много чинии ти се натрупаха , ходи виж там
15:40 07.11.2025