Москва към Белград: Спазвайте обещанията за контрол върху износа на оръжие

Москва очаква Сърбия да спазва стриктно поетите ангажименти относно контрола върху износа на оръжие. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, коментирайки интервю на сръбския президент Александър Вучич за германското списание „Цицеро“, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Вучич заявява пред изданието, че Белград е готов да продава боеприпаси на страни от ЕС и че купувачите „могат да правят каквото си искат“ с тях. Той допълва, че Сърбия разполага с пълни складове и може да отговори на нуждите на европейските армии, ако бъде подписан дългосрочен договор.

На въпрос дали тези боеприпаси могат да бъдат използвани в Украйна, Вучич отговаря: „Купувачите могат да правят с тях каквото си искат - просто ни е нужен дългосрочен договор, за да можем да планираме.“

Захарова заяви, че Москва „изхожда от това, че Белград ще спазва дадените обещания“. Тя подчерта и разминаванията в някои публични изказвания на Вучич, като според нея тонът и съдържанието на интервютата му в Москва се различават от интервютата в други страни. Говорителката призова прессекретариата на сръбския президент да изясни евентуални неточности в медиите.

Тя припомни, че Русия многократно е получавала уверения от сръбското ръководство, че износът на боеприпаси е под строг контрол и няма да бъде насочен към Украйна, за да не попадне в ръцете на сили, използващи ги срещу руските войски. Москва, по думите ѝ, „отхвърля дори хипотезата“ сръбско оръжие да бъде използвано срещу руски военни.