Москва към Белград: Спазвайте обещанията за контрол върху износа на оръжие

Москва към Белград: Спазвайте обещанията за контрол върху износа на оръжие

7 Ноември, 2025 14:53

Захарова реагира на изявление на Вучич, че Сърбия е готова да продава боеприпаси на ЕС, без да поставя условия за крайното им използване

Ели Стоянова

Москва очаква Сърбия да спазва стриктно поетите ангажименти относно контрола върху износа на оръжие. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, коментирайки интервю на сръбския президент Александър Вучич за германското списание „Цицеро“, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Вучич заявява пред изданието, че Белград е готов да продава боеприпаси на страни от ЕС и че купувачите „могат да правят каквото си искат“ с тях. Той допълва, че Сърбия разполага с пълни складове и може да отговори на нуждите на европейските армии, ако бъде подписан дългосрочен договор.

На въпрос дали тези боеприпаси могат да бъдат използвани в Украйна, Вучич отговаря: „Купувачите могат да правят с тях каквото си искат - просто ни е нужен дългосрочен договор, за да можем да планираме.“

Захарова заяви, че Москва „изхожда от това, че Белград ще спазва дадените обещания“. Тя подчерта и разминаванията в някои публични изказвания на Вучич, като според нея тонът и съдържанието на интервютата му в Москва се различават от интервютата в други страни. Говорителката призова прессекретариата на сръбския президент да изясни евентуални неточности в медиите.

Тя припомни, че Русия многократно е получавала уверения от сръбското ръководство, че износът на боеприпаси е под строг контрол и няма да бъде насочен към Украйна, за да не попадне в ръцете на сили, използващи ги срещу руските войски. Москва, по думите ѝ, „отхвърля дори хипотезата“ сръбско оръжие да бъде използвано срещу руски военни.


  • 1 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    За три години България е изнесла за Украйна 3 000 000 снаряди.

    Коментиран от #3, #6, #8, #10, #13, #15

    14:55 07.11.2025

  • 2 си дзън

    13 3 Отговор
    Аз не знам нито един! случай руснак да е спазил обещание.

    Коментиран от #7

    14:56 07.11.2025

  • 3 си дзън

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    3 млн. билета за руснаците за концерт на Кобзон

    14:57 07.11.2025

  • 4 Вучич е двуметрова

    5 3 Отговор
    к-ва. Предстои му да бъде наритан и да падне в калта.

    14:57 07.11.2025

  • 5 За Русия добре

    3 3 Отговор
    Ама поне да дават на палестинците за да се бранят от белите Роми.

    14:58 07.11.2025

  • 6 Докажи!

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само плямпаш срещу България.

    14:58 07.11.2025

  • 7 А укра

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    В Украйна депутат се ожени за жена с увреждания, за да получи отсрочка от военна служба.

    14:59 07.11.2025

  • 8 Помисли малко

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Съдружника ти за да те трае толкова време на работа, а ти да си цял ден в сайта, сто процента ти ползва жената и дъщерята, инак не се връзва.

    15:00 07.11.2025

  • 9 Копейки,

    6 1 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    15:00 07.11.2025

  • 10 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин

    15:01 07.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    5 4 Отговор
    Пачему ?
    Рассия ще нахлуе в Сърбия, какво ?

    15:03 07.11.2025

  • 12 Българското условие пред Сърбия

    5 3 Отговор
    за кандидатстването на Сърбия в еС трябва да бъде - връщане на окупираните от Сърбия български земи съгласно вече невалидния Ньойски мирен договор, според който българските покрайнини са предадени на Югославия, а не на Сърбия.

    15:03 07.11.2025

  • 13 Боби

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Което е чудесно! Влизат свежи пари, заводите имат работа, рашките ядат снаряди...Всички печелят!

    15:10 07.11.2025

  • 14 Червен кхмер

    5 2 Отговор
    Никой не уважава цар Путаран и нито една православна държава.

    15:15 07.11.2025

  • 15 котис

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е и ? Можем , изнесли сме . Айде , че много чинии ти се натрупаха , ходи виж там

    15:40 07.11.2025

