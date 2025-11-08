Шефът на държавния резерв: България разполага с достатъчно гориво

България разполага с достатъчно количества горива, които могат да покрият потреблението за най-малко 60 дни, заяви председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред БНТ. По думите му проверка на наличностите е приключила без нарушения или отклонения от нормативно изискуемите обеми.

"Проверката завърши без да се констатират каквито и да е било отклонения от търсените количества. Проверени бяха физически абсолютно всички запаси, съвместно с колегите от Агенция "Митници". На територията на страната се намират всички количества, закупени с пари от бюджета - това са запасите за 30 дни", уточни Асенов.

Той добави, че за следващите 60 дни над половината от необходимите количества вече се намират в страната, а останалите - съхранявани в чужбина - също са осигурени по международни договори.

"Има горива в Нидерландия, Италия, Унгария и Словения. Абсолютно сигурни сме, че ще ги получим - договорите са валидни, а транспортът може да отнеме между 7 и 30 дни", каза Асенов.

Според него е трудно да се даде точна цифра за общото количество, тъй като в резервите влизат различни видове продукти - бензин, дизел и котелно гориво.

"Важното е, че наличните запаси са достатъчни за 60 дни, докато пристигнат и количествата, които покриват 90-дневния резерв", уточни той.

Асен Асенов увери, че всички горива, поддържани у нас, са в срок на годност, а подмяната на част от тях вече е в ход, така че няма риск от изчерпване или влошаване на качеството.

Председателят на Държавния резерв подчерта, че държавата ще има достъп до резервите на "Лукойл", дори ако компанията прекрати работа:

"Петролните бази на агенцията са свързани с продуктопровода и количествата ще бъдат достъпни."

Като превантивна мярка временно е преустановен износът на авиационно гориво, добави Асенов, уточнявайки, че целта е да се гарантира вътрешната сигурност на доставките и да няма никакви рискове за икономиката и транспорта.