Шефът на държавния резерв: България разполага с достатъчно гориво

Шефът на държавния резерв: България разполага с достатъчно гориво

8 Ноември, 2025 19:07 711 27

  • асен асенов-
  • бензин-
  • дизел-
  • лукойл-
  • русия

По думите на Асен Асенов проверка на наличностите е приключила без нарушения или отклонения от нормативно изискуемите обеми

Шефът на държавния резерв: България разполага с достатъчно гориво - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

България разполага с достатъчно количества горива, които могат да покрият потреблението за най-малко 60 дни, заяви председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред БНТ. По думите му проверка на наличностите е приключила без нарушения или отклонения от нормативно изискуемите обеми.

"Проверката завърши без да се констатират каквито и да е било отклонения от търсените количества. Проверени бяха физически абсолютно всички запаси, съвместно с колегите от Агенция "Митници". На територията на страната се намират всички количества, закупени с пари от бюджета - това са запасите за 30 дни", уточни Асенов.

Той добави, че за следващите 60 дни над половината от необходимите количества вече се намират в страната, а останалите - съхранявани в чужбина - също са осигурени по международни договори.

"Има горива в Нидерландия, Италия, Унгария и Словения. Абсолютно сигурни сме, че ще ги получим - договорите са валидни, а транспортът може да отнеме между 7 и 30 дни", каза Асенов.

Според него е трудно да се даде точна цифра за общото количество, тъй като в резервите влизат различни видове продукти - бензин, дизел и котелно гориво.

"Важното е, че наличните запаси са достатъчни за 60 дни, докато пристигнат и количествата, които покриват 90-дневния резерв", уточни той.

Асен Асенов увери, че всички горива, поддържани у нас, са в срок на годност, а подмяната на част от тях вече е в ход, така че няма риск от изчерпване или влошаване на качеството.

Председателят на Държавния резерв подчерта, че държавата ще има достъп до резервите на "Лукойл", дори ако компанията прекрати работа:

"Петролните бази на агенцията са свързани с продуктопровода и количествата ще бъдат достъпни."

Като превантивна мярка временно е преустановен износът на авиационно гориво, добави Асенов, уточнявайки, че целта е да се гарантира вътрешната сигурност на доставките и да няма никакви рискове за икономиката и транспорта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    14 0 Отговор
    Защо тогава бензиностанциите почнаха да вдигат цените?

    Коментиран от #3, #6

    19:08 08.11.2025

  • 2 Голям

    8 0 Отговор
    шеф , бе !

    19:09 08.11.2025

  • 3 Той този шеф

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    да не се хвали, защото двамата Мазни и Охранени младоженци ще присвоят и резерва.

    19:11 08.11.2025

  • 4 Шефа

    8 0 Отговор
    Има за цяла седица

    19:11 08.11.2025

  • 5 Сталин

    12 0 Отговор
    Значи има горива за 30 дена и след това дефицит и бензина 5 лева

    19:12 08.11.2025

  • 6 Ето ти отговор

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Защото българите спят

    19:12 08.11.2025

  • 7 Ко каза,Ко?

    3 0 Отговор
    Ааа,добре!

    19:12 08.11.2025

  • 8 ще ги получим - договорите са валидни

    6 0 Отговор
    а асаанчо самоуверен
    а на какви цени ще си плащат потребителите
    на по ниски ли щом сме в еврозоната

    19:13 08.11.2025

  • 9 Сталин

    11 0 Отговор
    Значи Тиквата и Прасето вкараха България в най голямата катастрофа за всички времена,след нова година еврото и криза с горивата и цените в стратосферата

    19:14 08.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    До лятото има гориво.

    19:14 08.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Бойко преведе успешно държавния кораб през много кризи. Ще го преведе и през тази. Господ здраве да му дава.

    Коментиран от #13

    19:16 08.11.2025

  • 12 Щом са от държавния резерв

    4 0 Отговор
    Трябва да са поне 20% с по ниска цена. Ама надали ...

    19:17 08.11.2025

  • 13 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Данко, ти от коя трева пушиш

    19:18 08.11.2025

  • 14 И защо са

    5 0 Отговор
    горивата в Нидерландия, Италия, Унгария и Словения ? А?

    19:19 08.11.2025

  • 15 достатъчни за 60 дни

    6 0 Отговор
    Смешки

    19:20 08.11.2025

  • 16 Колко такива сме ги слушали

    6 0 Отговор
    и след това са се получавали повишения цените на природния газ от 70% досега от 2022 година.
    Горива бензин и дизел може да ми липсват но ако те скочат с 50% нагоре ние ще фалираме. Разберете че вече не им вярвам..... А вие......

    19:25 08.11.2025

  • 17 Гост

    5 0 Отговор
    Дано не се стигне до там да разчитаме на него …. Че кой знае какво ще заварим …

    19:26 08.11.2025

  • 18 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Бензин може да има ,ама на каква цена ще се продава след като Лукойл спре работа и 15 000 уволнени работници тръгнат към София с камъни и дръвя?

    Коментиран от #21

    19:28 08.11.2025

  • 19 С електрически коли и рейсове

    2 1 Отговор
    ще има бъдеще в живеещите по улиците. Цял ден в колата. Насам и натам.

    19:35 08.11.2025

  • 20 Мда

    3 0 Отговор
    Хахаха поредния клоун….
    Само не разбрах как Пеевски разгони фамилията на държавата!

    19:40 08.11.2025

  • 21 така е

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Освен за горивата, да помислим и за тези 15 000 работници, които ще бъдат уволнени и ще отидат на борсата. Ще стигнат ли парите във фонд Безработица да се изплащат обезщетенията им? После вадим от осигурителните фондове 15 000 осигуровки, които влизаха всеки месец. Ще излезе ли бюджетът на ДДО като спре притокът на тези свежи пари всеки месец? Катастрофата ще е пълна - и за бизнеса, и за бюджета на НОИ, и за всеки българин, който трудно ще си позволи да ползва автомобила си, а има хора, които живеят в села, в които няма нито магазин, нито аптека. Към тази драма прибавяме и еврото с поредното поскъпване и хаос. Никой не мисли за това. Сега мислят само как да прилапат рафинерията на безценица и да прецакат собствениците й.

    19:41 08.11.2025

  • 22 Има, има .... дръжки има

    3 0 Отговор
    рафинерията Бургас (115 000 барела на ден) в България

    19:45 08.11.2025

  • 23 Да ви е честите новата 2026г.

    5 0 Отговор
    Евро, банани и такси ще има!!!!!
    БенДзин нет!!! Ще купувате ляб по 5€.

    19:46 08.11.2025

  • 24 Кобрети

    4 0 Отговор
    Абе,ала Колумбия,щом всичко е наред защо всички горива за една седмица поскъпнаха с 15...20 стотинки...мошеници долни

    19:52 08.11.2025

  • 25 Честитка

    1 0 Отговор
    Часовникът на "Страшния съд", на спукването на балона и на предсмъртния рев на дебелаците/неокапиталисти отброява секундите от последната им минута. Няма да има милост и прошка за никого, ще се мре от глад и от студ с лечебна цел - за поумняване!

    19:53 08.11.2025

  • 26 УдоМача

    1 0 Отговор
    "а останалите - съхранявани в чужбина".................. Оле-мале!!!

    19:55 08.11.2025

  • 27 12345

    0 0 Отговор
    ,"Според него е трудно да се даде точна цифра за общото количество"
    Как тогава разбра за колко време ще стигне?

    19:59 08.11.2025

