Шефът на държавния резерв: България разполага с достатъчно гориво

България разполага с достатъчно количества горива, които могат да покрият потреблението за най-малко 60 дни, заяви председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред БНТ. По думите му проверка на наличностите е приключила без нарушения или отклонения от нормативно изискуемите обеми.
"Проверката завърши без да се констатират каквито и да е било отклонения от търсените количества. Проверени бяха физически абсолютно всички запаси, съвместно с колегите от Агенция "Митници". На територията на страната се намират всички количества, закупени с пари от бюджета - това са запасите за 30 дни", уточни Асенов.
Той добави, че за следващите 60 дни над половината от необходимите количества вече се намират в страната, а останалите - съхранявани в чужбина - също са осигурени по международни договори.
"Има горива в Нидерландия, Италия, Унгария и Словения. Абсолютно сигурни сме, че ще ги получим - договорите са валидни, а транспортът може да отнеме между 7 и 30 дни", каза Асенов.
Според него е трудно да се даде точна цифра за общото количество, тъй като в резервите влизат различни видове продукти - бензин, дизел и котелно гориво.
"Важното е, че наличните запаси са достатъчни за 60 дни, докато пристигнат и количествата, които покриват 90-дневния резерв", уточни той.
Асен Асенов увери, че всички горива, поддържани у нас, са в срок на годност, а подмяната на част от тях вече е в ход, така че няма риск от изчерпване или влошаване на качеството.
Председателят на Държавния резерв подчерта, че държавата ще има достъп до резервите на "Лукойл", дори ако компанията прекрати работа:
"Петролните бази на агенцията са свързани с продуктопровода и количествата ще бъдат достъпни."
Като превантивна мярка временно е преустановен износът на авиационно гориво, добави Асенов, уточнявайки, че целта е да се гарантира вътрешната сигурност на доставките и да няма никакви рискове за икономиката и транспорта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3, #6
19:08 08.11.2025
2 Голям
19:09 08.11.2025
3 Той този шеф
До коментар #1 от "Гост":да не се хвали, защото двамата Мазни и Охранени младоженци ще присвоят и резерва.
19:11 08.11.2025
4 Шефа
19:11 08.11.2025
5 Сталин
19:12 08.11.2025
6 Ето ти отговор
До коментар #1 от "Гост":Защото българите спят
19:12 08.11.2025
7 Ко каза,Ко?
19:12 08.11.2025
8 ще ги получим - договорите са валидни
а на какви цени ще си плащат потребителите
на по ниски ли щом сме в еврозоната
19:13 08.11.2025
9 Сталин
19:14 08.11.2025
10 Данко Харсъзина
19:14 08.11.2025
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #13
19:16 08.11.2025
12 Щом са от държавния резерв
19:17 08.11.2025
13 Сталин
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Данко, ти от коя трева пушиш
19:18 08.11.2025
14 И защо са
19:19 08.11.2025
15 достатъчни за 60 дни
19:20 08.11.2025
16 Колко такива сме ги слушали
Горива бензин и дизел може да ми липсват но ако те скочат с 50% нагоре ние ще фалираме. Разберете че вече не им вярвам..... А вие......
19:25 08.11.2025
17 Гост
19:26 08.11.2025
18 Сатана Z
Коментиран от #21
19:28 08.11.2025
19 С електрически коли и рейсове
19:35 08.11.2025
20 Мда
Само не разбрах как Пеевски разгони фамилията на държавата!
19:40 08.11.2025
21 така е
До коментар #18 от "Сатана Z":Освен за горивата, да помислим и за тези 15 000 работници, които ще бъдат уволнени и ще отидат на борсата. Ще стигнат ли парите във фонд Безработица да се изплащат обезщетенията им? После вадим от осигурителните фондове 15 000 осигуровки, които влизаха всеки месец. Ще излезе ли бюджетът на ДДО като спре притокът на тези свежи пари всеки месец? Катастрофата ще е пълна - и за бизнеса, и за бюджета на НОИ, и за всеки българин, който трудно ще си позволи да ползва автомобила си, а има хора, които живеят в села, в които няма нито магазин, нито аптека. Към тази драма прибавяме и еврото с поредното поскъпване и хаос. Никой не мисли за това. Сега мислят само как да прилапат рафинерията на безценица и да прецакат собствениците й.
19:41 08.11.2025
22 Има, има .... дръжки има
19:45 08.11.2025
23 Да ви е честите новата 2026г.
БенДзин нет!!! Ще купувате ляб по 5€.
19:46 08.11.2025
24 Кобрети
19:52 08.11.2025
25 Честитка
19:53 08.11.2025
26 УдоМача
19:55 08.11.2025
27 12345
Как тогава разбра за колко време ще стигне?
19:59 08.11.2025