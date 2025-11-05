Новини
Свят »
Русия »
Дмитрий Песков: Зеленски се опитва да скрие истината за плачевното положение на войските си

5 Ноември, 2025 15:33 1 336 67

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • донецка област

Руските сили са готови да преустановят боевете за пет до шест часа и да осигурят коридори на медиите, уточниха от Москва

Дмитрий Песков: Зеленски се опитва да скрие истината за плачевното положение на войските си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Киевският режим се опитва да скрие истината за плачевното положение на войските си, тъй като е блокирал инициативата на руския президент Владимир Путин да позволи на медиите достъп до райони, където са обкръжени украински войници. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Знаете, че медиите в момента не могат да направят подобно пътуване, защото киевският режим всъщност е отхвърлил подобна възможност и това предложение", посочи той на брифинг за пресата. "Какво се опитва да скрие Киев? Той се бори да скрие истината за плачевното положение на войските си в тези райони", подчерта Песков.

На 29 октомври Путин заяви, че руските въоръжени сили не са против допускането на чуждестранни, включително украински медии, в райони, където врагът е обкръжен, и че са готови да преустановят боевете на местата, които тези репортери ще посетят, за да могат да получат достъп до Купянск и Красноармейск, да оценят ситуацията там, да разговарят с украински войници и да излязат безопасно.

На 30 октомври руското министерство на отбраната потвърди получаването на инструкции да се позволи достъп на медиите до районите в Красноармейск, Димитров и Купянск, където украинските войски са блокирани. Руските сили са готови да преустановят боевете за пет до шест часа и да осигурят коридори на медиите, уточни министерството.

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий предупреди в отговор, че Киев ще разглежда пътуванията на чуждестранни кореспонденти до такива райони като "нарушение на украинското законодателство", пише ТАСС.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 12 Отговор
    Бандеровците се предават с хиляди.

    Коментиран от #57, #65

    15:34 05.11.2025

  • 2 си дзън

    20 46 Отговор
    Песков да каже нещо за идеалното руско семейство:
    Алкохолизираният руснак изритан на фронта от необразованата
    рускиня с 8 деца, чакаща с нетърпение бяла Лада и осветление във външната тоалетна.
    Това искат да направят руснаците навсякъде по света.

    Коментиран от #15, #16, #43

    15:35 05.11.2025

  • 3 Атина Палада

    32 10 Отговор
    Разбира се,че ще я крив,иначе как ще завлече още кинти от ЕвропаТА..

    15:35 05.11.2025

  • 4 Госта

    17 35 Отговор
    Кажи му руснак и не го обиждай повече…колко мъка има по този свят!!!Киев за още 3 дни и всичко е “по план”

    Коментиран от #32

    15:35 05.11.2025

  • 5 Ферари фъ читирсе

    15 4 Отговор
    Ааа, "Факти" казват друго😂😂😂

    15:37 05.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 То вие ..

    12 27 Отговор
    Сте цъфнали и вързали.На Зеленски има кой да му помага,ама на вас кой ще помага.Осен българските копейкаджии.

    15:38 05.11.2025

  • 8 Въпреки плачевното си състояние

    14 29 Отговор
    ВСУ унищожиха 30000 мужики около Покровск и са на път да унищожат още толкова.

    Представете си , ако бяха в цветущо състояние!

    Поредните руски надувки.

    15:38 05.11.2025

  • 9 Завинаги проклета Московия

    13 31 Отговор
    И вашият ред ще дойде!
    Слава на Украйна! Вечна слава на героите срещу руската напаст!

    15:38 05.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Песков

    9 12 Отговор
    никога не е лъже!

    Хич!

    вЕрваме му!

    15:39 05.11.2025

  • 13 Ну, погоди!

    29 7 Отговор
    Този ход на Путин с журналистите,беше блестящ.

    Коментиран от #17

    15:40 05.11.2025

  • 14 Верно е...плачевно

    11 15 Отговор
    12 год у ДОНБАС и КРИМ и...ПИ--- ЗДЕЦ!! НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и само...2 Милиона монголяци Фира!!!
    АааааааХахахаха
    Тия " плачевните" дето ШИ-- БАТ монголяците 12 години пред селото ПОКРОВСК!! АааааааХахахаха
    Дека ЕДНА бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за...5 ДНИ!!!
    АааааааХахахаха

    15:42 05.11.2025

  • 15 Ха ХаХа

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Казал простакът чиито прабаби обслужваха башибозука

    15:43 05.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гост

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "Ну, погоди!":

    И какво му е блестящото,и да отидат и да не отидат,нещата са такива, каквито са...

    15:44 05.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хайде наркомане

    18 3 Отговор
    Пусни журналистите да разкажат истината.
    Никога няма да ги пуснеш лъжецо.
    Клонът направи войната цирк

    15:45 05.11.2025

  • 20 ру БЛАТА

    6 12 Отговор
    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    15:45 05.11.2025

  • 21 Санде Глухия

    9 10 Отговор
    А се чуди чиляк как...плачевната армия на Украйна НАПРАВИ 3 ДНЕВНИЯ ПЕДОФИЛ и ФЮРЕР ЦАЛИВАЩ КУ РАна за посмешище!
    Ееееедехееее
    Пи--- ДОР аскер на 22 РЕПУБЛИКИ и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким
    Ееееедехееее

    15:45 05.11.2025

  • 22 Всеки ден ще е така до победата

    7 11 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    15:45 05.11.2025

  • 23 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    6 12 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    15:46 05.11.2025

  • 24 уважаеми Дмитрии

    11 4 Отговор
    Положението на Европа е плачевно! Европейците се избиват едни други, а Европа въшлясва! Тази самоубийствена политика започва с Първата световна война та до наши дни. Вероятно някои влиятелни европейски личности са жертва на вудо магии. Важно е да се знае!!!

    Коментиран от #56

    15:46 05.11.2025

  • 25 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    7 8 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация и депопулация

    15:46 05.11.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    7 9 Отговор
    Човека поне се опитва !!!
    А ние резервистите в Рассия мръзнем, гладни и с една ръждава винтовка на трима души кво да правим ? 😁

    15:46 05.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Честито ЕВРО

    9 11 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    15:46 05.11.2025

  • 29 Я пък тоя

    17 7 Отговор
    Русофобите се размърдаха, явно Красноармейск, както го пише в статията е паднал.
    Жал ми е за вас, остана само да тишете: Киев за три дни, милиони убити руснаци, бункерно джудже, външни тоалетни и такива неща. Знаете си репертуара.
    Нищо ново.

    Коментиран от #35, #37, #42

    15:47 05.11.2025

  • 30 Линда

    6 7 Отговор
    Значи вторая в мире не може три години да победи ,плачевна армия

    Коментиран от #33

    15:47 05.11.2025

  • 31 Димяща ушанка 🤩💀

    8 7 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    15:48 05.11.2025

  • 32 градинар

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Госта":

    госта е готов за ашладисване

    Коментиран от #59

    15:48 05.11.2025

  • 33 К00ПЕЙКИте

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Линда":

    Това е многоходов и безаналогов план ,който върви по план...

    Коментиран от #40

    15:49 05.11.2025

  • 34 Путин е най-великият овчар!

    9 7 Отговор
    0тглежда 145 милиона овце. Изкла един мили от тях, а останалите го молят да ги нахрани, да им даде вода за миене и купон за 20 литра бензин.
    При най-слабият американски президент, Путин върши перфектно работата по разсипването на Русия.

    Коментиран от #44, #47

    15:50 05.11.2025

  • 35 Гост

    3 10 Отговор

    До коментар #29 от "Я пък тоя":

    И оня дето се радва, че не се родил руснак, също се появи! Да се чудиш, на какво точно се радва, точно той...ама това е една друга тема

    15:51 05.11.2025

  • 36 56346632899243

    5 8 Отговор
    помним едни коридори които рюските изроди бяха обещали при Иловайск , и после разстреляха тези които минаха по тези коридори

    15:51 05.11.2025

  • 37 Копейкотрошач

    1 7 Отговор

    До коментар #29 от "Я пък тоя":

    Вратлето пази!!

    15:51 05.11.2025

  • 38 Хехехехехехе

    4 9 Отговор
    Купянск и ПОКРОВСК са прочистени напълно от ВСУ!
    Хехехехехехе
    Оно и сеги има чужди журналисти в " Превзетия" ПОКРОВСК и Купянск!
    ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ПЕДОФИЛ ,Избегал по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ ,стана за посмешище на цял СВЯТ!
    Ама те си го смаят Е--- БАЛНИКА като...ху--- ЙЛО
    Хехехехехехе

    15:52 05.11.2025

  • 39 си дзън

    8 11 Отговор

    До коментар #16 от "Митко саллаков":

    Не съм съгласен. Представи си: 2 часа сутринта те свива корема. Излизаш навън - минус 20.
    Вървиш 50 метра по хлъзгава пътечка и краката ти се напълват със сняг. Стигаш тоалетната.
    Влизаш, палиш кибрит, ама пусти вятър...Опипом с крака намираш правилното място.
    Събуваш се и всичко отдолу се вкочанясва. Е сега трябва да си много на зор да се облегчиш.
    Сега установяваш, че не виждаш къде е тоалетната хартия. Трепериш, вдигаш гащите и
    оцапан се прибираш ако не паднеш обратно по пътя. Това е руската тоалетна. Така живеят.

    Коментиран от #45, #50, #63

    15:52 05.11.2025

  • 40 Линда

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "К00ПЕЙКИте":

    Да да издадоха се руснаците , че нищо не става от тях хехх

    Коментиран от #66

    15:53 05.11.2025

  • 41 Zахарова

    6 8 Отговор
    Ако някъде има режим, той е в Русия. Второ! Ние се готвим за войната от години! Трето! Имаме идиоти за трепане колкото щеш при това за жълти копейки

    15:53 05.11.2025

  • 42 Т"бавгъ30

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Я пък тоя":

    Разбираш ли

    15:53 05.11.2025

  • 43 ФАКТ Е

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Песков се опитва да скрие истината за плачевното положение на Русия, която е пред банкрут. Въпреки, че Путин въведе купони и ергенски данък!

    15:53 05.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 с това есе

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "си дзън":

    изби рибата. хахахаха

    15:54 05.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Русия е една тежко алкохизирана

    6 9 Отговор

    До коментар #34 от "Путин е най-великият овчар!":

    и тежко пропадаща нация. Васал на Китай. Път назад няма.

    Коментиран от #60

    15:54 05.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Къч

    5 7 Отговор
    Извратенякът Песков, има файда от войната,плаща му се дебело. Зер любовницата му била от скъпите

    15:54 05.11.2025

  • 50 Гост

    11 3 Отговор

    До коментар #39 от "си дзън":

    Така живеят в 99% от българските села също... че и в големите градове има все още квартали без канализация.

    15:55 05.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мани го Зеленски,...Шмъркалке

    2 7 Отговор
    Мецни когиш е Парадо на ХУ-- ЙЛО ХУ-- ЕСОСА у Киев, Дамаск и Лисабон!
    АааааааХахахаха

    15:56 05.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Вероятно

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "уважаеми Дмитрии":

    Жертвите на вудо магиите не са Путин и Зеленски, а тези, които ги командват и тези, които са манипулирали и командвали още преди Първата световна война. Сега техните наследници довършват пъкленото им дело, да унищожат Европа.

    16:01 05.11.2025

  • 57 Верно е

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да и реват като магарета.В тубата има много клипове.

    16:01 05.11.2025

  • 58 Начи...а обобщим

    2 5 Отговор
    ОТ Е--- БАЛНИЦИ ДЕКА ЗА 12 ГОД НЕ МОАТ А ПРЕ ВЗЕМАТ ПОНЕ ЕДНА ОБЛАСТ,...ТВА ЗВУЧИ НОГО хЕРОЙСКИ ОТ ДЖУКИТЕ НА ИМПОТЕНТЕН ПЕТУШОК
    АААААААХАХАХАХА
    А сеги се надъхвайте у дръвенио КЕН еф, ху -- Есоси
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #61

    16:01 05.11.2025

  • 59 Госта

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "градинар":

    Отиди ми направи един сандвич,че се изморих от пълнене на майка ти!

    16:02 05.11.2025

  • 60 ТАКА Е

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Русия е една тежко алкохизирана":

    ПЪТ НАЗАД НЯМА
    ОСОБЕННО ОТ МИРНОГРАД И ПОКРОВСК
    КАКТО И ЗА МЕСТНИТЕ РУСОФОБЧЕТА

    16:03 05.11.2025

  • 61 АМИ ДА ОБОБЩИМ

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Начи...а обобщим":

    РЪЧИЧКИТЕ ГОРЕ
    ГАЩИЧКИТЕ ДОЛУ
    ДУ.....ПЕНЦЕТО НА ИЗТОК
    И РУСКИЯТ ХИМН НА ИЗУСТ

    Коментиран от #67

    16:06 05.11.2025

  • 62 Мимч

    3 1 Отговор
    Ах,ама то скоро ще стане ясно какво е положението и кой лъже. Тогава ще видим,кой кум,кой сват,кой на булката брат....

    16:13 05.11.2025

  • 63 сега разбрах

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "си дзън":

    защо рускинята чака с нетърпение осветление във външната тоалетна

    16:14 05.11.2025

  • 64 Хи хи, тези войски в "плачевно състояние

    4 1 Отговор
    Ви направиха за смях пред целият свят🤣бе г-н пес въшлив🤣, четвърта година Зеленски ви разкрива лъжите и пропагандата за най силната армия в света и безаналоговото ви оръжие🤣

    16:16 05.11.2025

  • 65 Мериленд

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Знаеш ли кой е степан бадера или повтаряш руските тъпотии.

    16:17 05.11.2025

  • 66 Хихита

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Линда":

    Ей, Простокировице, гледай си козунаците и не се изплювай по теми, които не са за твоята зелка!

    16:19 05.11.2025

  • 67 Копейките по този начин....

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "АМИ ДА ОБОБЩИМ":

    Който си описъл, посрещате братушките си нали?

    16:19 05.11.2025

