Дмитрий Песков: Зеленски се опитва да скрие истината за плачевното положение на войските си

Киевският режим се опитва да скрие истината за плачевното положение на войските си, тъй като е блокирал инициативата на руския президент Владимир Путин да позволи на медиите достъп до райони, където са обкръжени украински войници. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
"Знаете, че медиите в момента не могат да направят подобно пътуване, защото киевският режим всъщност е отхвърлил подобна възможност и това предложение", посочи той на брифинг за пресата. "Какво се опитва да скрие Киев? Той се бори да скрие истината за плачевното положение на войските си в тези райони", подчерта Песков.
На 29 октомври Путин заяви, че руските въоръжени сили не са против допускането на чуждестранни, включително украински медии, в райони, където врагът е обкръжен, и че са готови да преустановят боевете на местата, които тези репортери ще посетят, за да могат да получат достъп до Купянск и Красноармейск, да оценят ситуацията там, да разговарят с украински войници и да излязат безопасно.
На 30 октомври руското министерство на отбраната потвърди получаването на инструкции да се позволи достъп на медиите до районите в Красноармейск, Димитров и Купянск, където украинските войски са блокирани. Руските сили са готови да преустановят боевете за пет до шест часа и да осигурят коридори на медиите, уточни министерството.
Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий предупреди в отговор, че Киев ще разглежда пътуванията на чуждестранни кореспонденти до такива райони като "нарушение на украинското законодателство", пише ТАСС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #57, #65
15:34 05.11.2025
2 си дзън
Алкохолизираният руснак изритан на фронта от необразованата
рускиня с 8 деца, чакаща с нетърпение бяла Лада и осветление във външната тоалетна.
Това искат да направят руснаците навсякъде по света.
Коментиран от #15, #16, #43
15:35 05.11.2025
3 Атина Палада
15:35 05.11.2025
4 Госта
Коментиран от #32
15:35 05.11.2025
5 Ферари фъ читирсе
15:37 05.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 То вие ..
15:38 05.11.2025
8 Въпреки плачевното си състояние
Представете си , ако бяха в цветущо състояние!
Поредните руски надувки.
15:38 05.11.2025
9 Завинаги проклета Московия
Слава на Украйна! Вечна слава на героите срещу руската напаст!
15:38 05.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Песков
Хич!
вЕрваме му!
15:39 05.11.2025
13 Ну, погоди!
Коментиран от #17
15:40 05.11.2025
14 Верно е...плачевно
АааааааХахахаха
Тия " плачевните" дето ШИ-- БАТ монголяците 12 години пред селото ПОКРОВСК!! АааааааХахахаха
Дека ЕДНА бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за...5 ДНИ!!!
АааааааХахахаха
15:42 05.11.2025
15 Ха ХаХа
До коментар #2 от "си дзън":Казал простакът чиито прабаби обслужваха башибозука
15:43 05.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 гост
До коментар #13 от "Ну, погоди!":И какво му е блестящото,и да отидат и да не отидат,нещата са такива, каквито са...
15:44 05.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хайде наркомане
Никога няма да ги пуснеш лъжецо.
Клонът направи войната цирк
15:45 05.11.2025
20 ру БЛАТА
15:45 05.11.2025
21 Санде Глухия
Ееееедехееее
Пи--- ДОР аскер на 22 РЕПУБЛИКИ и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким
Ееееедехееее
15:45 05.11.2025
22 Всеки ден ще е така до победата
15:45 05.11.2025
23 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
15:46 05.11.2025
24 уважаеми Дмитрии
Коментиран от #56
15:46 05.11.2025
25 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
15:46 05.11.2025
26 Pyccкий Карлик
А ние резервистите в Рассия мръзнем, гладни и с една ръждава винтовка на трима души кво да правим ? 😁
15:46 05.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Честито ЕВРО
15:46 05.11.2025
29 Я пък тоя
Жал ми е за вас, остана само да тишете: Киев за три дни, милиони убити руснаци, бункерно джудже, външни тоалетни и такива неща. Знаете си репертуара.
Нищо ново.
Коментиран от #35, #37, #42
15:47 05.11.2025
30 Линда
Коментиран от #33
15:47 05.11.2025
31 Димяща ушанка 🤩💀
15:48 05.11.2025
32 градинар
До коментар #4 от "Госта":госта е готов за ашладисване
Коментиран от #59
15:48 05.11.2025
33 К00ПЕЙКИте
До коментар #30 от "Линда":Това е многоходов и безаналогов план ,който върви по план...
Коментиран от #40
15:49 05.11.2025
34 Путин е най-великият овчар!
При най-слабият американски президент, Путин върши перфектно работата по разсипването на Русия.
Коментиран от #44, #47
15:50 05.11.2025
35 Гост
До коментар #29 от "Я пък тоя":И оня дето се радва, че не се родил руснак, също се появи! Да се чудиш, на какво точно се радва, точно той...ама това е една друга тема
15:51 05.11.2025
36 56346632899243
15:51 05.11.2025
37 Копейкотрошач
До коментар #29 от "Я пък тоя":Вратлето пази!!
15:51 05.11.2025
38 Хехехехехехе
Хехехехехехе
Оно и сеги има чужди журналисти в " Превзетия" ПОКРОВСК и Купянск!
ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ПЕДОФИЛ ,Избегал по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ ,стана за посмешище на цял СВЯТ!
Ама те си го смаят Е--- БАЛНИКА като...ху--- ЙЛО
Хехехехехехе
15:52 05.11.2025
39 си дзън
До коментар #16 от "Митко саллаков":Не съм съгласен. Представи си: 2 часа сутринта те свива корема. Излизаш навън - минус 20.
Вървиш 50 метра по хлъзгава пътечка и краката ти се напълват със сняг. Стигаш тоалетната.
Влизаш, палиш кибрит, ама пусти вятър...Опипом с крака намираш правилното място.
Събуваш се и всичко отдолу се вкочанясва. Е сега трябва да си много на зор да се облегчиш.
Сега установяваш, че не виждаш къде е тоалетната хартия. Трепериш, вдигаш гащите и
оцапан се прибираш ако не паднеш обратно по пътя. Това е руската тоалетна. Така живеят.
Коментиран от #45, #50, #63
15:52 05.11.2025
40 Линда
До коментар #33 от "К00ПЕЙКИте":Да да издадоха се руснаците , че нищо не става от тях хехх
Коментиран от #66
15:53 05.11.2025
41 Zахарова
15:53 05.11.2025
42 Т"бавгъ30
До коментар #29 от "Я пък тоя":Разбираш ли
15:53 05.11.2025
43 ФАКТ Е
До коментар #2 от "си дзън":Песков се опитва да скрие истината за плачевното положение на Русия, която е пред банкрут. Въпреки, че Путин въведе купони и ергенски данък!
15:53 05.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 с това есе
До коментар #39 от "си дзън":изби рибата. хахахаха
15:54 05.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Русия е една тежко алкохизирана
До коментар #34 от "Путин е най-великият овчар!":и тежко пропадаща нация. Васал на Китай. Път назад няма.
Коментиран от #60
15:54 05.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Къч
15:54 05.11.2025
50 Гост
До коментар #39 от "си дзън":Така живеят в 99% от българските села също... че и в големите градове има все още квартали без канализация.
15:55 05.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Мани го Зеленски,...Шмъркалке
АааааааХахахаха
15:56 05.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Вероятно
До коментар #24 от "уважаеми Дмитрии":Жертвите на вудо магиите не са Путин и Зеленски, а тези, които ги командват и тези, които са манипулирали и командвали още преди Първата световна война. Сега техните наследници довършват пъкленото им дело, да унищожат Европа.
16:01 05.11.2025
57 Верно е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да и реват като магарета.В тубата има много клипове.
16:01 05.11.2025
58 Начи...а обобщим
АААААААХАХАХАХА
А сеги се надъхвайте у дръвенио КЕН еф, ху -- Есоси
АааааааХахахаха
Коментиран от #61
16:01 05.11.2025
59 Госта
До коментар #32 от "градинар":Отиди ми направи един сандвич,че се изморих от пълнене на майка ти!
16:02 05.11.2025
60 ТАКА Е
До коментар #47 от "Русия е една тежко алкохизирана":ПЪТ НАЗАД НЯМА
ОСОБЕННО ОТ МИРНОГРАД И ПОКРОВСК
КАКТО И ЗА МЕСТНИТЕ РУСОФОБЧЕТА
16:03 05.11.2025
61 АМИ ДА ОБОБЩИМ
До коментар #58 от "Начи...а обобщим":РЪЧИЧКИТЕ ГОРЕ
ГАЩИЧКИТЕ ДОЛУ
ДУ.....ПЕНЦЕТО НА ИЗТОК
И РУСКИЯТ ХИМН НА ИЗУСТ
Коментиран от #67
16:06 05.11.2025
62 Мимч
16:13 05.11.2025
63 сега разбрах
До коментар #39 от "си дзън":защо рускинята чака с нетърпение осветление във външната тоалетна
16:14 05.11.2025
64 Хи хи, тези войски в "плачевно състояние
16:16 05.11.2025
65 Мериленд
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Знаеш ли кой е степан бадера или повтаряш руските тъпотии.
16:17 05.11.2025
66 Хихита
До коментар #40 от "Линда":Ей, Простокировице, гледай си козунаците и не се изплювай по теми, които не са за твоята зелка!
16:19 05.11.2025
67 Копейките по този начин....
До коментар #61 от "АМИ ДА ОБОБЩИМ":Който си описъл, посрещате братушките си нали?
16:19 05.11.2025