Киевският режим се опитва да скрие истината за плачевното положение на войските си, тъй като е блокирал инициативата на руския президент Владимир Путин да позволи на медиите достъп до райони, където са обкръжени украински войници. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Знаете, че медиите в момента не могат да направят подобно пътуване, защото киевският режим всъщност е отхвърлил подобна възможност и това предложение", посочи той на брифинг за пресата. "Какво се опитва да скрие Киев? Той се бори да скрие истината за плачевното положение на войските си в тези райони", подчерта Песков.

На 29 октомври Путин заяви, че руските въоръжени сили не са против допускането на чуждестранни, включително украински медии, в райони, където врагът е обкръжен, и че са готови да преустановят боевете на местата, които тези репортери ще посетят, за да могат да получат достъп до Купянск и Красноармейск, да оценят ситуацията там, да разговарят с украински войници и да излязат безопасно.

На 30 октомври руското министерство на отбраната потвърди получаването на инструкции да се позволи достъп на медиите до районите в Красноармейск, Димитров и Купянск, където украинските войски са блокирани. Руските сили са готови да преустановят боевете за пет до шест часа и да осигурят коридори на медиите, уточни министерството.

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий предупреди в отговор, че Киев ще разглежда пътуванията на чуждестранни кореспонденти до такива райони като "нарушение на украинското законодателство", пише ТАСС.