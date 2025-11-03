Новини
Решителна битка за Донецка област! Напредъкът на руската армия в Украйна през октомври е стабилен
Решителна битка за Донецка област! Напредъкът на руската армия в Украйна през октомври е стабилен

3 Ноември, 2025 22:47 668 17

До края на октомври руските сили контролират изцяло или частично 19,2% от украинската територия

Решителна битка за Донецка област! Напредъкът на руската армия в Украйна през октомври е стабилен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Напредъкът на руските сили в Украйна остава стабилен през октомври, а най-застрашена остава източната Донецка област, става ясно от анализ на Франс прес, базиран на данни, предоставени от американския Институт за изследване на войната (ИИВ), който работи съвместно с Проекта за критични заплахи (ПКЗ), пише БТА.

В тази област са съсредоточени повечето сражения и е разположен град Покровск – важен логистичен център за украинските сили, който може да падне под руски контрол в близките дни.

В рамките на един месец Русия е превзела 461 кв. км от Украйна – малко повече в сравнение с 447 кв. км, завладени през септември. Това число е близко до средното за 2025 г., след пика през юли, когато руската армия постави под свой контрол 634 кв. км от територията на съседната държава.

До края на октомври руските сили контролират изцяло или частично 19,2% от украинската територия. Около 7% от тях, включително Крим и районите в Донбас, са под руски контрол отпреди инвазията през февруари 2022 г.

Най-голям напредък през октомври е отбелязан в Донецка област, където са превзети 169 кв. км, или средно по 5,5 кв. км на ден. Към 31 октомври Русия контролира 81% от областта, както и почти цялата съседна Луганска област.

През последните седмици руските сили засилиха натиска в няколко района на тази част от донбаския индустриален и минодобивен район.

По-специално те превзеха територии в укрепения от украинските сили Покровск, поставяйки местния гарнизон и този в съседния град Мирноград в опасност от обкръжение. Агломерацията на двата града имаше население от 100 000 души преди началото на войната.

Украинската армия обяви операция за спиране на руския напредък. Украинските сили днес съобщиха в приложението "Телеграм", че "активното прочистване на северната част на Покровск" продължава, докато ситуацията в Мирноград е "напрегната, но не представлява заплаха".

По данни на ИИВ в Днипропетровска област в Централна Украйна, където руските войски навлязоха това лято, те са превзели за месец 150 кв. км.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    12 2 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите

    22:48 03.11.2025

  • 2 СЕЛЯНИН

    11 3 Отговор
    Путин е играч !

    22:48 03.11.2025

  • 3 Леля Гошо

    2 14 Отговор
    Напредват стабилно към гробищата

    Коментиран от #6

    22:49 03.11.2025

  • 4 НЕ Е ВЯРНО!

    3 2 Отговор
    Това е руска пропаганда!

    22:49 03.11.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    2 13 Отговор
    Утилизацията на руснята остава стабилна!

    Коментиран от #11

    22:49 03.11.2025

  • 6 Укра

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Леля Гошо":

    Така е. Кладбището е нашия дом.

    22:50 03.11.2025

  • 7 Плешива първопричина

    2 12 Отговор
    Жалка русня. Позорна.

    22:51 03.11.2025

  • 8 Пич

    13 2 Отговор
    Превод :
    - Русия ни скъса от бой , обаче трябва да държим печено още малко ! Останаха много живи украинци в Украйна , но няма да е за дълго !

    Коментиран от #10, #13

    22:52 03.11.2025

  • 9 НИЕ

    8 1 Отговор
    Чакаме славни новини! Напред към Берлин!

    22:53 03.11.2025

  • 10 Путин гол от кръста надолу без кон.

    1 7 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Ама защо тогава Аз се чувствам като ИбнЕбн??????!!

    22:56 03.11.2025

  • 11 Гого

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    В Купянск има останали последните живи 60 ватенки.ВСУ ги прочистват.

    22:56 03.11.2025

  • 12 болгаринь..

    9 1 Отговор
    Давай вова..батисвай по бърже тва бандерско племе-че препълниха бг-то

    Коментиран от #14

    22:56 03.11.2025

  • 13 Киев за два дня.

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Пумияр с пумияр гладен.

    22:57 03.11.2025

  • 14 Тихо бе циганин

    0 8 Отговор

    До коментар #12 от "болгаринь..":

    Тихо.

    22:58 03.11.2025

  • 15 Това стана като на борсата

    3 0 Отговор
    Дълги позиции
    Къси позиции

    23:03 03.11.2025

  • 16 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    400 кв.км на месец с цената на 30000-40000 убити и осакатени.сто човека на километър.

    23:05 03.11.2025

  • 17 име

    0 0 Отговор
    Я кажете какво става с перемогата? Онези нящастници, дето ги пуснаха от хеликоптера, събрали ли са ги в чували или оже са по земята? А в КУРск как вървят нещата? Бандерите преминаха ли 1000 кв.км владение? Колко метра са под земята? Кога ще се обединят с онези от белгородска област? А ква стана с перемогата в Кринки? Някой върна ли се жив? И ако да, сега още ли е жив?

    23:09 03.11.2025

