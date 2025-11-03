Решителна битка за Донецка област! Напредъкът на руската армия в Украйна през октомври е стабилен

Напредъкът на руските сили в Украйна остава стабилен през октомври, а най-застрашена остава източната Донецка област, става ясно от анализ на Франс прес, базиран на данни, предоставени от американския Институт за изследване на войната (ИИВ), който работи съвместно с Проекта за критични заплахи (ПКЗ), пише БТА.
В тази област са съсредоточени повечето сражения и е разположен град Покровск – важен логистичен център за украинските сили, който може да падне под руски контрол в близките дни.
В рамките на един месец Русия е превзела 461 кв. км от Украйна – малко повече в сравнение с 447 кв. км, завладени през септември. Това число е близко до средното за 2025 г., след пика през юли, когато руската армия постави под свой контрол 634 кв. км от територията на съседната държава.
До края на октомври руските сили контролират изцяло или частично 19,2% от украинската територия. Около 7% от тях, включително Крим и районите в Донбас, са под руски контрол отпреди инвазията през февруари 2022 г.
Най-голям напредък през октомври е отбелязан в Донецка област, където са превзети 169 кв. км, или средно по 5,5 кв. км на ден. Към 31 октомври Русия контролира 81% от областта, както и почти цялата съседна Луганска област.
През последните седмици руските сили засилиха натиска в няколко района на тази част от донбаския индустриален и минодобивен район.
По-специално те превзеха територии в укрепения от украинските сили Покровск, поставяйки местния гарнизон и този в съседния град Мирноград в опасност от обкръжение. Агломерацията на двата града имаше население от 100 000 души преди началото на войната.
Украинската армия обяви операция за спиране на руския напредък. Украинските сили днес съобщиха в приложението "Телеграм", че "активното прочистване на северната част на Покровск" продължава, докато ситуацията в Мирноград е "напрегната, но не представлява заплаха".
По данни на ИИВ в Днипропетровска област в Централна Украйна, където руските войски навлязоха това лято, те са превзели за месец 150 кв. км.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
