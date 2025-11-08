Месечен рекорд: 264 нападения от еврейски заселници срещу палестинци на окупирания Западен бряг през октомври

Еврейски заселници са извършили най-малко 264 атаки срещу палестинци на окупирания Западен бряг през миналия месец октомври, което е рекорден брой нападения за месец, откакто ООН започна да води статистика по този показател през 2006 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



В изявление на ООН, предупреждаващо за рязкото увеличаване на насилието, Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) заяви, че нападенията, които са приключили с пострадали и повредено имущество, са достигнали средно до осем дневно.



"От 2006 г. насам ОСНА е регистрирала над 9600 подобни нападения. Около 1500 от тях са тази година, което е приблизително 15% от всички досега", се казва в изявлението.



Населяван от над 2,7 милиона палестинци, Западният бряг от години е в основата на плановете за бъдеща палестинска държава, която да съществува заедно с Израел, но поредица от израелски правителства постепенно разширява присъствието на еврейски заселници там, разпокъсвайки палестинското население, посочва Ройтерс.



ООН, палестинците и повечето държави смятат еврейските селища за незаконни съгласно международното право, обръща внимание световната агенция. Израел оспорва това.



Над половин милион еврейски заселници живеят на Западния бряг.



OCHA заяви, че съгласно потвърдените данни до сряда 42 палестински деца са били убити от израелските сили на Западния бряг само от началото на годината.



"Това означава, че един на всеки петима палестинци, убити от израелските сили на Западния бряг през 2025 г., е бил дете", посочи Службата на ООН.



Атаките на Западния бряг продължават въпреки договореното с посредничеството на САЩ споразумение за спиране на огъня в ивицата Газа миналия месец, след което до голяма степен сраженията спряха, а всички останали живи израелски заложници бяха освободени от радикалната палестинска групировка "Хамас".

Израелската армия обяви днес, че тялото на заложника, върнат снощи в ивицата Газа от бойци на палестинските ислямистки движения "Хамас" и "Ислямски джихад", е идентифицирано като това на притежателя на двойно гражданство - израелско и аржентинско, Лиор Рудаеф, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"След процеса на идентификация от Националния институт по съдебна медицина (...) израелската армия информира семейството на Лиор Рудаеф, че той е репатриран за погребение“, се казва в изявлението на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).



Рудаеф бе убит на 7 октомври 2023 г., при трасграничното нападение на ислямистки бойци срещу Израел, докато се опитваше да защити четирима жители на кибуца Нир Ицхак, припомня АФП.



Агенцията посочва, че тялото на 61-годишния Рудаеф бе откарано в ивицата Газа в същия ден, за да бъде използвано като разменна монета за палестински затворници в Израел.



След като през октомври споразумението за примирие влезе в сила "Хамас" върна всички 20 живи заложници, които все още бяха държани в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници или задържани по време на войната, които бяха в Израел, посочва Ройтерс. Сред освободените живи заложници бе и военнослужещият Матан Ангрест, който има и българско гражданство.



Споразумението за спиране на огъня включва и връщането на телата на 28 мъртви заложници в замяна на телата на 360 палестински бойци.



До момента в Израел са върнати 23 тела на заложници.

Истанбулската прокуратура издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и няколко членове на израелското правителство и военно ръководство по обвинения в геноцид, съобщиха от ведомството.

„По искане на прокуратурата, дежурният магистрат по наказателните дела в Истанбул издаде заповеди за арест на 37 заподозрени, включително израелския премиер Бенямин Нетаняху, министъра на отбраната Израел Кац, министъра на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир, началника на Генералния щаб на израелските отбранителни сили Еял Замир и командира на израелския флот Давид Саар Салама, по обвинения в престъпления срещу човечеството по член 77 от турския наказателен кодекс и геноцид по член 76 от турския наказателен кодекс“, съобщи прокуратурата.

Отбелязва се, че „в резултат на геноцида и престъпленията срещу човечеството, които Израел систематично извършва в ивицата Газа, хиляди хора, включително жени и деца, са убити, хиляди са ранени, а жилищните райони са унищожени“.

Обвиненията се основават отчасти на действията на Израел срещу корабите на флотилията Сумуд. Пострадали от мисията на флотилията, които бяха задържани и впоследствие екстрадирани в Турция, бяха интервюирани. „След изпращането им в страната ни, в Истанбулския институт по съдебна медицина бяха проведени съдебномедицински и психологически експертизи, а съдебномедицинските доклади бяха изпратени в прокуратурата“, се казва в изявлението. Като част от разследването, следователите са се свързали и с полицейското управление и Националната разузнавателна служба, за да получат доказателства и показания срещу лицата, отговорни за инцидента с флотилията.

Израел отхвърли заповедта за арест и нарече това "рекламен трик" на турския президент Реджеп Ердоган, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"С презрение Израел категорично отхвърля последния рекламен трик на тиранина Ердоган", написа израелският външен министър Гидеон Саар в публикация на английски език в социалната мрежа "Екс". "В Турция на Ердоган съдебната система от отдавна е инструмент за заглушаване на политически съперници и задържане на журналисти, съдии и кметове", добави той в препратка по-специално към кмета на Истанбул Екрем Имамоглу – политически съперник на турския президент, който беше арестуван през март и е изправен пред множество съдебни процеси.