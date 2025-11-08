Талибаните съобщиха за провал на преговорите с Пакистан в Турция и обвиниха Исламабад

Правителството на талибаните днес обяви неуспеха на последния кръг преговори за постигане на трайно примирие с Пакистан в Турция и обвини за това Исламабад, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



„По време на преговорите пакистанската страна се опита да прехвърли цялата отговорност за нейната сигурност върху афганистанското правителство, като не показа желание да поеме отговорност нито за сигурността на Афганистан, нито за своята собствена", написа в социалната мрежа „Екс" говорителят на правителството на талибаните Забихула Муджахид.

„Безотговорното и некoоперативно поведение на пакистанската делегация не доведе до никакви резултати, въпреки добрите намерения на Ислямското емирство и усилията на посредниците", отбеляза той.

Иранското посолство в Мексико отхвърли като "лъжи" съобщенията за опит за убийство от ирански разузнавателни служби на израелския посланик в страната.

„Обвиненията за предполагаем опит за убийство от страна на Иран срещу посланика на израелския режим в Мексико са медийна измислица, голяма лъжа, целяща да навреди на приятелските и исторически отношения между нашите страни, Мексико и Иран. Категорично отхвърляме подобни твърдения“, се казва в изявление на дипломатическата мисия в Мексико.

Дипломатическата мисия подчерта, че Иран и Мексико „имат припокриващи се интереси“. „Никога няма да предадем доверието, което мексиканското правителство ни е гласувало“, добави дипломатическата мисия.

Тя отбеляза също, че „обвиненията в антисемитизъм срещу Иран са голяма лъжа, измислена в съзнанието на расистките лидери на Израел“. „В Иран има повече от 100 синагоги, всички от които са отворени за обществеността и не изискват охрана. По време на израелската агресия срещу Иран през юни не е регистриран нито един случай на словесни обиди срещу голямата еврейска общност в страната“, заяви посолството. Дипломатическата мисия призова за „проучване на броя на случаите на антисемитизъм, регистрирани в Иран, и сравнение на тези данни с тези в Съединените щати“.

По-рано мексиканските власти също заявиха, че нямат информация относно предполагаемия опит за покушение срещу израелския посланик в страната.

В петък Axios, позовавайки се на неназовани американски и израелски служители, съобщи, че иранските разузнавателни служби планират покушение срещу израелския посланик в Мексико. Според изданието, заговорът е бил замислен от силите „Кудс“ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Планът е започнал в края на 2024 г. и е продължил през първата половина на 2025 г. Според Axios, целта е била израелският посланик в Мексико Сити, Ейнат Кранц-Нигер.

Според медията мексиканското разузнаване е осуетило това лято заговора, който е бил замислен от представител на силите „Кудс“, работещ в иранското посолство във Венецуела и вербуващ агенти в Латинска Америка. „Заговорът е разкрит и в момента не представлява заплаха“, заяви американски служител. Според съобщенията предполагаемият организатор на опита за покушение се е завърнал в Иран.

Мексиканското министерство на външните работи и Министерството на сигурността и защитата на гражданите заявиха, че нямат информация относно предполагаем опит за покушение срещу израелския посланик в страната. Това се посочва в съвместно комюнике, издадено от министерствата.

В изявлението на Министерството на външните работи се подчертава, че то е ангажирано да поддържа постоянна и открита комуникация с всички дипломатически мисии, акредитирани в страната. Министерството на сигурността от своя страна заяви, че ще продължи уважителното и координирано сътрудничество с всички съответни агенции за сигурност, действайки стриктно в рамките на националния суверенитет.