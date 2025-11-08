Техеран категорично отхвърли твърденията, че е подготвял убийството на израелската посланичка в Мексико

Иранското посолство в Мексико отхвърли като "лъжи" съобщенията за опит за убийство от ирански разузнавателни служби на израелския посланик в страната.

„Обвиненията за предполагаем опит за убийство от страна на Иран срещу посланика на израелския режим в Мексико са медийна измислица, голяма лъжа, целяща да навреди на приятелските и исторически отношения между нашите страни, Мексико и Иран. Категорично отхвърляме подобни твърдения“, се казва в изявление на дипломатическата мисия в Мексико.

Дипломатическата мисия подчерта, че Иран и Мексико „имат припокриващи се интереси“. „Никога няма да предадем доверието, което мексиканското правителство ни е гласувало“, добави дипломатическата мисия.

Тя отбеляза също, че „обвиненията в антисемитизъм срещу Иран са голяма лъжа, измислена в съзнанието на расистките лидери на Израел“. „В Иран има повече от 100 синагоги, всички от които са отворени за обществеността и не изискват охрана. По време на израелската агресия срещу Иран през юни не е регистриран нито един случай на словесни обиди срещу голямата еврейска общност в страната“, заяви посолството. Дипломатическата мисия призова за „проучване на броя на случаите на антисемитизъм, регистрирани в Иран, и сравнение на тези данни с тези в Съединените щати“.

По-рано мексиканските власти също заявиха, че нямат информация относно предполагаемия опит за покушение срещу израелския посланик в страната.

В петък Axios, позовавайки се на неназовани американски и израелски служители, съобщи, че иранските разузнавателни служби планират покушение срещу израелския посланик в Мексико. Според изданието, заговорът е бил замислен от силите „Кудс“ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Планът е започнал в края на 2024 г. и е продължил през първата половина на 2025 г. Според Axios, целта е била израелският посланик в Мексико Сити, Ейнат Кранц-Нигер.

Според медията мексиканското разузнаване е осуетило това лято заговора, който е бил замислен от представител на силите „Кудс“, работещ в иранското посолство във Венецуела и вербуващ агенти в Латинска Америка. „Заговорът е разкрит и в момента не представлява заплаха“, заяви американски служител. Според съобщенията предполагаемият организатор на опита за покушение се е завърнал в Иран.

Мексиканското министерство на външните работи и Министерството на сигурността и защитата на гражданите заявиха, че нямат информация относно предполагаем опит за покушение срещу израелския посланик в страната. Това се посочва в съвместно комюнике, издадено от министерствата.

В изявлението на Министерството на външните работи се подчертава, че то е ангажирано да поддържа постоянна и открита комуникация с всички дипломатически мисии, акредитирани в страната. Министерството на сигурността от своя страна заяви, че ще продължи уважителното и координирано сътрудничество с всички съответни агенции за сигурност, действайки стриктно в рамките на националния суверенитет.