Новини
Свят »
САЩ »
Самокритика в Пентагона: Бавим се с доставките на оръжие за съюзниците

Самокритика в Пентагона: Бавим се с доставките на оръжие за съюзниците

8 Ноември, 2025 05:14, обновена 8 Ноември, 2025 05:18 661 3

  • пийт хегсет-
  • пентагон-
  • оръжие-
  • партньори

Пийт Хегсет призна, че процедурите се нуждаят от подобрение и ускорение

Самокритика в Пентагона: Бавим се с доставките на оръжие за съюзниците - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет призна, че Съединените щати са твърде бавни в изпълнението на договорите за доставка на оръжие на своите чуждестранни съюзници и партньори.

В реч пред Националния университет по отбрана във Вашингтон на 7 ноември Хегсет подчерта, че Пентагонът и американският отбранително-промишлен комплекс „трябва да подобрят“ процеса за изпълнение на договори за доставка на оръжие в чужбина.

„Нашите процедури са твърде бавни, а индустриалната ни база е крайно неефективна при своевременното изпълнение на поръчките на съюзниците и партньорите“, отбеляза Хегсет.

„Не сме нарушили тази система, но ще я поправим. Продажбите на чуждестранно оръжие по договори между правителства и търговски договори са важни за американската индустриална база и са от решаващо значение за нашата глобална стратегия“, заяви ръководителят на Пентагона. Той добави, че Съединените щати „трябва да се справят с тези пропуски и да укрепят ключовите вериги за доставки“.

Хегсет посочи предстоящата реорганизация на Агенцията за сътрудничество в областта на отбранителната сигурност и Агенцията за сигурност на отбранителните технологии на Пентагона като мярка, насочена към рационализиране на процеса на доставка на оръжие на чуждестранни клиенти.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    1 1 Отговор
    Тоя не е разбрал. Целта на продължаването на войната не е победата, чрез доставка на много оръжие, а печалбата, чрез доставка на малко оръжие на завишена цена.

    05:41 08.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Във война ли сте?

    06:41 08.11.2025