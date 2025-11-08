Самокритика в Пентагона: Бавим се с доставките на оръжие за съюзниците

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет призна, че Съединените щати са твърде бавни в изпълнението на договорите за доставка на оръжие на своите чуждестранни съюзници и партньори.

В реч пред Националния университет по отбрана във Вашингтон на 7 ноември Хегсет подчерта, че Пентагонът и американският отбранително-промишлен комплекс „трябва да подобрят“ процеса за изпълнение на договори за доставка на оръжие в чужбина.

„Нашите процедури са твърде бавни, а индустриалната ни база е крайно неефективна при своевременното изпълнение на поръчките на съюзниците и партньорите“, отбеляза Хегсет.

„Не сме нарушили тази система, но ще я поправим. Продажбите на чуждестранно оръжие по договори между правителства и търговски договори са важни за американската индустриална база и са от решаващо значение за нашата глобална стратегия“, заяви ръководителят на Пентагона. Той добави, че Съединените щати „трябва да се справят с тези пропуски и да укрепят ключовите вериги за доставки“.

Хегсет посочи предстоящата реорганизация на Агенцията за сътрудничество в областта на отбранителната сигурност и Агенцията за сигурност на отбранителните технологии на Пентагона като мярка, насочена към рационализиране на процеса на доставка на оръжие на чуждестранни клиенти.