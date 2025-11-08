Пхенян: Готови сме да отблъснем с военна сила САЩ. Враждебните им намерения са очевидни - нямаме избор

Северна Корея е готова да отблъсне Съединените щати, чиито действия ескалират напрежението на Корейския полуостров.

Това заяви севернокорейският министър на отбраната Но Гуан-чол, цитиран от Корейската централна информационна агенция (KCNA).

Но Гуан-чол посочи ученията между Република Корея и ВВС на САЩ и появата на атомен самолетоносач на ВМС на САЩ в Пусан. Той каза, че съвместното посещение на южнокорейския и американския министри на отбраната на междукорейската граница е „изострило военната треска“. Севернокорейският министър на отбраната отбеляза, че по време на разговорите си ръководителят на Пентагона и неговият южнокорейски колега са обсъдили интеграцията на американските ядрени сили и потенциала на конвенционалните военни на Република Корея.

„Това е ясно доказателство за враждебен характер, откровен и директен израз на намерението за конфронтация с КНДР до горчив край. Това са точно видовете зли действия, извършвани от врага в региона на Корейския полуостров“, заяви севернокорейският министър на отбраната.

„Нямаме друг избор. Ясно разбираме враждебността на Съединените щати, които са готови да се изправят срещу КНДР докрай и няма да се поколебаем да отговорим на това при никакви обстоятелства“, заяви Но Куанг-чол. „Оттук нататък всякакви заплахи в близост до нашата сфера на сигурност ще бъдат под нашия пряк огън и срещу тях ще бъдат взети необходимите мерки“, добави министърът.

„Готови сме да отговорим на всичко. В съответствие с принципа за осигуряване на сигурност и защита на мира чрез разчитане на мощни сили, ще демонстрираме по-офанзивни действия в отговор на заплахата на противника“, подчерта Но Куанг-чол. Ден преди това Сеул съобщи, че военните на КНДР са изстреляли балистична ракета с малък обсег към Японско море.