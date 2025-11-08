Новини
Свят »
Северна Корея »
Пхенян: Готови сме да отблъснем с военна сила САЩ. Враждебните им намерения са очевидни - нямаме избор

8 Ноември, 2025 05:36, обновена 8 Ноември, 2025 05:44 1 112 8

  • северна корея-
  • сащ-
  • напрежение-
  • заплахи

Оттук нататък всякакви заплахи в близост до нашата сфера на сигурност ще бъдат под нашия пряк огън, заяви севернокорейският министър на отбраната Но Гуан-чол

Пхенян: Готови сме да отблъснем с военна сила САЩ. Враждебните им намерения са очевидни - нямаме избор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея е готова да отблъсне Съединените щати, чиито действия ескалират напрежението на Корейския полуостров.

Това заяви севернокорейският министър на отбраната Но Гуан-чол, цитиран от Корейската централна информационна агенция (KCNA).

Но Гуан-чол посочи ученията между Република Корея и ВВС на САЩ и появата на атомен самолетоносач на ВМС на САЩ в Пусан. Той каза, че съвместното посещение на южнокорейския и американския министри на отбраната на междукорейската граница е „изострило военната треска“. Севернокорейският министър на отбраната отбеляза, че по време на разговорите си ръководителят на Пентагона и неговият южнокорейски колега са обсъдили интеграцията на американските ядрени сили и потенциала на конвенционалните военни на Република Корея.

„Това е ясно доказателство за враждебен характер, откровен и директен израз на намерението за конфронтация с КНДР до горчив край. Това са точно видовете зли действия, извършвани от врага в региона на Корейския полуостров“, заяви севернокорейският министър на отбраната.

„Нямаме друг избор. Ясно разбираме враждебността на Съединените щати, които са готови да се изправят срещу КНДР докрай и няма да се поколебаем да отговорим на това при никакви обстоятелства“, заяви Но Куанг-чол. „Оттук нататък всякакви заплахи в близост до нашата сфера на сигурност ще бъдат под нашия пряк огън и срещу тях ще бъдат взети необходимите мерки“, добави министърът.

„Готови сме да отговорим на всичко. В съответствие с принципа за осигуряване на сигурност и защита на мира чрез разчитане на мощни сили, ще демонстрираме по-офанзивни действия в отговор на заплахата на противника“, подчерта Но Куанг-чол. Ден преди това Сеул съобщи, че военните на КНДР са изстреляли балистична ракета с малък обсег към Японско море.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    7 5 Отговор
    Бе то, на САЩ, вече който не се е сетил, той не се е озъбил. Ама те, след Афганистан си научиха урока, и от Украйна дадоха заден. Сега само на урсулите ще се смеят, като размахат бялото знаме там.

    Коментиран от #8

    05:48 08.11.2025

  • 2 Кимчи

    1 0 Отговор
    за всички

    05:51 08.11.2025

  • 3 Хахаха

    6 7 Отговор
    То и иранците бяха готови и какво стана за 12 дена и аут

    Коментиран от #4

    05:52 08.11.2025

  • 4 май, май

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    аут бяха американците

    Коментиран от #7

    06:17 08.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Артилерист

    4 1 Отговор
    Изтрили са коментара ми защото направих просто сравнение между севернокорейската независимост и нашата свобода...

    06:26 08.11.2025

  • 7 Язе

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "май, май":

    То верно си дебил

    06:31 08.11.2025

  • 8 забравяш

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Първи масура ядоха руснаците в Афганистан

    06:42 08.11.2025

Новини по държави:
