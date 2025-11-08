Появи се зрелищно ВИДЕО от катастрофата на хеликоптер на брега на Каспийско море в Дагестан

Както ФАКТИ информира в събота, хеликоптер Ка-226 се разби в руската република Дагестан, като при инцидента загинаха пет човека. Междувременно в социалните мрежи бе публикувано видео от инцидента.
Машината е изпълнявала полет от Кизляр за Избербаш и е паднала върху строяща се къща за гости в село Ачи-Су. Инцидентът е станал в петък следобед.
"Хеликоптерът е паднал върху вила на територията на курортен център", съобщи пред РИА Новости Магомед-Расул Абдулсаламов, кмет на село Ачи-Су в Карабудахкентски район на републиката.
„Катастрофата е станала на държавен терен, близо до брега. Хеликоптерът е паднал върху вила на бреговата линия. Това е нежилищна сграда на територията на курортния център“, каза източникът на агенцията.
Според Telegram каналите, хеликоптерът се е разбил върху строяща се къща за гости, където по това време не е имало никой. В него са били превозвани служители на електромеханичния завод в Кизляр. На борда е имало седем души. Четирима от тях са загинали на място, а един по-късно е починал в градската болница в Избербаш, където са били откарани и другите двама пострадали.
Според регионалното Министерство на здравеопазването те са били транспортирани до център за изгаряния. Единият от тях е в тежко състояние, другият е в средно тежко.
Основната причина за катастрофата е пожар в двигателя по време на полет. Разглеждат се и пилотска грешка или техническа неизправност. На мястото на катастрофата е възникнал пожар, но е бил напълно потушен. Следственият комитет е образувал наказателно дело за нарушения на безопасността, довели до смъртта на няколко души.
1 денко мишока
07:47 08.11.2025
2 Гориил
Коментиран от #9, #20
08:11 08.11.2025
3 Сила
Коментиран от #4
08:34 08.11.2025
4 Гориил
До коментар #3 от "Сила":Днес Дагестан е единственият регион, където памук се отглежда в промишлен мащаб. Експерименталните памучни плантации в областите Астрахан и Волгоград обаче показват отлични резултати.Най-добрите производители на памук в Дагестан оказват помощ там.
Коментиран от #13
08:45 08.11.2025
5 има нещо странно
Коментиран от #10
08:46 08.11.2025
6 Пич
09:01 09.11.2025
7 Иванушка дурачок
09:03 09.11.2025
8 Pyccкий Карлик
Печалната ру3ка реалност....
Рурик, Руалд, Руан, Руар, Карл, Ингидид, Асколд, Холег и Фарлав горько плачут 😄😄😄
09:09 09.11.2025
9 Гориил
До коментар #2 от "Гориил":Грешка стотици хиляди вертушки се произвеждат ,,дааа,,
Коментиран от #16
09:36 09.11.2025
10 Ами
До коментар #5 от "има нещо странно":Прочети на снимката ,,туристи"
09:37 09.11.2025
11 Не е
09:39 09.11.2025
12 Професор
Коментиран от #15
09:49 09.11.2025
13 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "Гориил":Звучиш като комсомолски стен-вестник!
09:50 09.11.2025
14 Пич
09:52 09.11.2025
15 Пилота
До коментар #12 от "Професор":Слушал е Герасимов да докладва на Путин за победите на фронта и се опиянил от гордост.
09:53 09.11.2025
17 Иля Морумец, рядовой алкаш
10:02 09.11.2025
18 Силиций
10:03 09.11.2025
19 Kaлпазанин
Коментиран от #21
10:13 09.11.2025
21 Силиций
До коментар #19 от "Kaлпазанин":И да ,в Америка пък "бият негрите"....
10:20 09.11.2025