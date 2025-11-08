Новини
Свят »
Русия »
Появи се зрелищно ВИДЕО от катастрофата на хеликоптер на брега на Каспийско море в Дагестан

Появи се зрелищно ВИДЕО от катастрофата на хеликоптер на брега на Каспийско море в Дагестан

8 Ноември, 2025 07:22, обновена 9 Ноември, 2025 08:57 3 065 21

  • хеликоптер-
  • дагестан-
  • инцидент-
  • загинали

При инцидента на място загинаха четирима човека, още един издъхна в болница

Появи се зрелищно ВИДЕО от катастрофата на хеликоптер на брега на Каспийско море в Дагестан - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Както ФАКТИ информира в събота, хеликоптер Ка-226 се разби в руската република Дагестан, като при инцидента загинаха пет човека. Междувременно в социалните мрежи бе публикувано видео от инцидента.

Машината е изпълнявала полет от Кизляр за Избербаш и е паднала върху строяща се къща за гости в село Ачи-Су. Инцидентът е станал в петък следобед.

"Хеликоптерът е паднал върху вила на територията на курортен център", съобщи пред РИА Новости Магомед-Расул Абдулсаламов, кмет на село Ачи-Су в Карабудахкентски район на републиката.

„Катастрофата е станала на държавен терен, близо до брега. Хеликоптерът е паднал върху вила на бреговата линия. Това е нежилищна сграда на територията на курортния център“, каза източникът на агенцията.

Според Telegram каналите, хеликоптерът се е разбил върху строяща се къща за гости, където по това време не е имало никой. В него са били превозвани служители на електромеханичния завод в Кизляр. На борда е имало седем души. Четирима от тях са загинали на място, а един по-късно е починал в градската болница в Избербаш, където са били откарани и другите двама пострадали.

Според регионалното Министерство на здравеопазването те са били транспортирани до център за изгаряния. Единият от тях е в тежко състояние, другият е в средно тежко.

Основната причина за катастрофата е пожар в двигателя по време на полет. Разглеждат се и пилотска грешка или техническа неизправност. На мястото на катастрофата е възникнал пожар, но е бил напълно потушен. Следственият комитет е образувал наказателно дело за нарушения на безопасността, довели до смъртта на няколко души.



Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 денко мишока

    4 4 Отговор
    Като направите къщата, да знаете че аз съм човека със сапунчетата, ако ви трябват за гостите!

    07:47 08.11.2025

  • 2 Гориил

    6 6 Отговор
    Русия се нуждае от хиляди квалифицирани пилоти. Това е проблем и за армиите на НАТО.Можете да измисляте каквито и да е конспиративни теории, но парадоксът е, че руската отбранителна промишленост произвежда стотици хеликоптери годишно, но военните университети в момента обучават само 40-50 млади офицери, а разширяването на щата в момента е възможно само чрез покана на чуждестранни пилоти (предимно от бившите съветски републики).

    Коментиран от #9, #20

    08:11 08.11.2025

  • 3 Сила

    15 6 Отговор
    Дагестан е изключително красив страна , но там живеят изключително диви , злобни и агресивни примати !!! Даже по стандартите на дивашката им религия , тия са изключителни изроди , надминават всички други диваци от тая религия !!!

    Коментиран от #4

    08:34 08.11.2025

  • 4 Гориил

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Днес Дагестан е единственият регион, където памук се отглежда в промишлен мащаб. Експерименталните памучни плантации в областите Астрахан и Волгоград обаче показват отлични резултати.Най-добрите производители на памук в Дагестан оказват помощ там.

    Коментиран от #13

    08:45 08.11.2025

  • 5 има нещо странно

    3 0 Отговор
    нещо ме съмнява това изявление че било група работници… кой ходи на работа с хеликоптер?

    Коментиран от #10

    08:46 08.11.2025

  • 6 Пич

    1 0 Отговор
    Дагестански номера...... Какви неща правят за да изпъкнат пред останалите...

    09:01 09.11.2025

  • 7 Иванушка дурачок

    7 5 Отговор
    Какъв ид 0т. Този е роднина на таксиджията Путин.

    09:03 09.11.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    7 4 Отговор
    "....Магомед-Расул Абдулсаламов..."

    Печалната ру3ка реалност....
    Рурик, Руалд, Руан, Руар, Карл, Ингидид, Асколд, Холег и Фарлав горько плачут 😄😄😄

    09:09 09.11.2025

  • 9 Гориил

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Грешка стотици хиляди вертушки се произвеждат ,,дааа,,

    Коментиран от #16

    09:36 09.11.2025

  • 10 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "има нещо странно":

    Прочети на снимката ,,туристи"

    09:37 09.11.2025

  • 11 Не е

    0 1 Отговор
    Било хеликоптер ,ами украински дрон

    09:39 09.11.2025

  • 12 Професор

    9 0 Отговор
    В началото на видеото опашката се откъсна а хеликоптерът беше почти на земята. Пилотът явно е бил пиян.

    Коментиран от #15

    09:49 09.11.2025

  • 13 Ха ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Звучиш като комсомолски стен-вестник!

    09:50 09.11.2025

  • 14 Пич

    5 0 Отговор
    Някой да ми обясни, защо трябва да ме вълнува това и защо трябва да плача за орки? Гледам, че даже на путинофилитепне им пука за орките. Теппредимно се вълнуват за украинците, кой знае защо, въпреки че ги мразят пак кой знае защо. Маже би защото и те са съветски хора и окупатори.

    09:52 09.11.2025

  • 15 Пилота

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Професор":

    Слушал е Герасимов да докладва на Путин за победите на фронта и се опиянил от гордост.

    09:53 09.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иля Морумец, рядовой алкаш

    0 0 Отговор
    От видеото се сетих, че може да го е управлявал Адамчик - Адам Разманович.

    10:02 09.11.2025

  • 18 Силиций

    1 0 Отговор
    Мдаааммм.Твърде самонадеян пилот.Имаше прекрасна възможност да спаси себе си и хората от първоначалната си идиотска грешка с височината на брега,но както в повечето случаи реши да продължи "по джигитски" за да се изфука повече след това.Идиот.

    10:03 09.11.2025

  • 19 Kaлпазанин

    0 2 Отговор
    А оня там в Тенеси медицинския зрелищно ли се е разбил илиней така най обикновено ,колко укри измряха за последните 24 часа ,и колко палестинци избиха пак крадливите евреи ,с какво се промени качеството ни на живот и с колко задлъжняхме пак ,ще има ли нови данъци и къде ще отиват те и за какво ,тва изобщо не са важни теми та ни занимавате с паднало хеликоптери

    Коментиран от #21

    10:13 09.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Силиций

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Kaлпазанин":

    И да ,в Америка пък "бият негрите"....

    10:20 09.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания