Бивш министър на Меркел призна: Подценихме намеренията на Путин и това беше огромна грешка на Германия
  Тема: Украйна

Бивш министър на Меркел призна: Подценихме намеренията на Путин и това беше огромна грешка на Германия

7 Ноември, 2025 20:38 535 20

Зигмар Габриел, който бе министър на икономиката и след това външен министър от 2013 г. и 2018 г., даде показания пред комисия, която разглежда възможното руско влияние върху германска фондация, свързана с газопровода "Северен поток"

Бивш министър на Меркел призна: Подценихме намеренията на Путин и това беше огромна грешка на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бивш германски дипломат нарече грешката в преценката за намеренията на руския президент Владимир Путин "една от най-големите грешки на германската външна политика", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Зигмар Габриел, който бе министър на икономиката и след това външен министър при управлението на Ангела Меркел от 2013 г. и 2018 г., даде днес показания пред комисия, която разглежда възможното руско влияние върху германска фондация, свързана с газопровода "Северен поток".

Въпреки че Габриел отрече да е имало близко сътрудничество между федералното правителство и фондацията в провинция Мекленбург-Предна Померания, където свършва газопроводът, той призна, че са допуснати грешки при работата с Русия.

Грешката в преценката за Путин и намеренията му "е една от най-големите грешки на германската външна политика, с която съм имал общо", каза Габриел и добави, че това е "горчиво осъзнаване на грешката".

Проверката на провинциалния парламент в Мекленбург-Предна Померания има за задача да изясни дали Русия е упражнявала влияние върху ръководството на фондацията, която е помогнала за завършването на "Северен поток 2" през 2021 г. въпреки заплахите на САЩ да наложат санкции върху замесените компании.

Газопроводите "Северен поток" бяха изградени с цел да пренасят руски природен газ през Балтийско море до Западна Европа през Германия.

Въпреки че работата по първия газопровод - "Северен поток 1" - започна през 2011 г., плановете за изграждане на "Северен поток 2" продължиха дори след като Русия анексира Кримския полуостров през 2014 г. в разрез с международното право.

Габриел, който години наред беше и лидер на социалдемократите, днес защити решението на правителството да се придържа към плановете за "Северен поток 2" въпреки анексирането на Крим, като заяви, че спирането на изграждането му може да навреди на преговорите в конфликта.

Той каза, че основната цел винаги е била да бъдат гарантирани доставките на газ за Германия, което се превърна във "въпрос, който засяга частния сектор" в резултат на либерализирането на енергийния пазар.

"Северен поток 2" така и не влезе в експлоатация заради инвазията на Русия в Украйна, а Русия спря доставките през "Северен поток 1" заради западните санкции, наложени вследствие на войната.

И двата газопровода бяха поразени от подводни експлозии през септември 2022 г., като се предполага, че зад саботажа стоят група украинци.

Бившият германски канцлер Олаф Шолц, който от 2021 г. до 2024 г. оглавяваше лявоцентристкото правителство на страната, се очаква да говори пред комисията на 21 ноември, а резултатите от проверката ще бъдат представени следващата година.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    15 2 Отговор
    Вие го излъгахте, че няма да ходите на изток ,и те така,война.

    Коментиран от #3, #6, #9

    20:40 07.11.2025

  • 2 преминаващ

    9 0 Отговор
    Тая ли покани бежанците в Европа?

    20:43 07.11.2025

  • 3 @@@@@@@@@@

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Журналистът Андрю Наполитано: Защо президентът Путин започна специална операция в Украйна?
    Бившият анализатор на ЦРУ Рей Макгавърн: Е, краткият отговор е, че ТОЙ НЕ Е ИМАЛ ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ЗАЩИТИ РУСИЯ. Аз съм човекът, който смята, че целта на Путин е да защити Русия, той опита всичко останало за 7 години, откакто ние (САЩ) свалихме правителството в Киев. И накрая той разбра, че се заблуждава, когато основните „поддръжници“ на Минските споразумения, които трябваше да се грижат за прекратяването на военните действия в Източна Украйна и предоставянето на някаква автономия на Донецк и Луганск, се споразумяха за това и преди около година основните участници - Ангела Меркел (Германия), Франсоа Оланд (Франция) и Порошенко (бивш президент на Украйна) всички гордо признаха, че са използвали споразуменията от Минск в продължение на 7 години, за да създадат украинска армия по стандарта на НАТО с оръжията на Алианса.

    20:43 07.11.2025

  • 4 Помак

    5 2 Отговор
    Уважавам Германия като висшата техническа и инженерна мисъл на и Над целия свят ..Но , Русия не можеш да подцениш и подчиниш ...Русия владее Землята ! ...другите След Русия са Сашт и Канада сичко друго е Бош лаф ! ..чайнз и д-р са времянки

    20:43 07.11.2025

  • 5 шмеркелицата

    3 1 Отговор
    да гориви в хелла

    20:44 07.11.2025

  • 6 0000000

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Меркел призна, че Западът е планирал войната от 2014 г
    Интервюто, което даде за вестник Die Zeit, се превърна в сензация и откровено признание за измамата на Русия!
    „Споразумението от Минск от 2014 г. беше опит да се даде време на Украйна. Тя Украйна също използва това време, за да стане по-силна, което може да се види днес. Украйна от 2014/15 не е днешна Украйна. Както показаха битките за Дебалцево в началото на 2015 г., тогава Путин лесно можеше да го превземе. И много се съмнявам, че тогава страните от НАТО са могли да направят толкова, колкото правят сега, за да помогнат на Украйна” – Меркел.
    Прочетете това няколко пъти и разберете: Русия никога не е имала намерение да влиза в територията на съсед! Никога! Въпреки че шансовете бяха много големи.
    Минските споразумения, приети през 2014 г., са просто измама към Русия, с която започна осемгодишна провокация! През това време Европа наистина работи усилено, подготвяйки се за война дълго време.

    Коментиран от #13

    20:45 07.11.2025

  • 7 Гост

    6 1 Отговор
    Българинът и Руснакът са свързани чрез сърцата си, никой не може унищожи тази връзка..., вечна е!

    Коментиран от #12

    20:45 07.11.2025

  • 8 Роко

    6 0 Отговор
    Подценихте търпението на руснаците!

    20:46 07.11.2025

  • 9 Д. Божилов

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    След самопризнанието на Меркел, че Минските споразумения са били бутафория, за да се спечели време за въоръжаване на украинците, сега ново признание, че Западът е виновен за войната.
    Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен каза в интервю, че изтеглянето на САЩ от Афганистан е било, за да могат да се съсредоточат върху Украйна и въоръжаването и за войната с Русия.
    Но напускането на Афганистан беше ПРЕДИ войната в Украйна. Т.е. САЩ изначално са планирали война, и се оттеглят от един фронт, за да се съдредоточат върху друг.
    Т.е. тезата на Путин, че в края на февруари е предстояло кърваво нахлуване на нацистите в Донбас, е съвсем вярна. И руската операция е защитна, а не нападателна…
    Добри Божилов- писател

    Коментиран от #17

    20:46 07.11.2025

  • 10 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара ,а га ядохте кифтеъа хубаво ви беше ,тртфвнли сте по нанадолнището и този път ще сте под руско ,кой каквото е посял това ще бъде ,докато не си изчистите боклуците държани на каишка от обора

    20:47 07.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    2 4 Отговор
    Войната в Украйна е от полза за Запада, Европа и България !!! Русия фалира, 500 000 загинали, 1 млн инвалида, в България руснаците се крият като мишки и се правят на грузинци, какво по-хубаво от това ?
    Скажите друзья ?😁

    20:47 07.11.2025

  • 12 Хост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Как и защо пък ги постави всички под един знаменател не е ясно??? Обективно погледнато и от двете страни има милиони хора млади и стари които нищо не значат един за друг и не им пука за миналото

    20:48 07.11.2025

  • 13 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "0000000":

    Че е било протакване било съм съгласен ,ама не ми е ясно с какво се е подготвил германистан за война ,те ся си имат за обсъждане други проблеми например къде в Бундестага да сложат джендурскаъа тоалетна

    20:49 07.11.2025

  • 14 Мим

    2 1 Отговор
    Абе шваба,ами това показва,че укрите са терористи и ви взривиха газопровода.Русия няма никаква вина,че вие подкрепяте терористите от ,които нямате никаква файда,а само зарари.Ама ум умува ум царува,ум патки пасе..

    Коментиран от #19

    20:50 07.11.2025

  • 15 Подценихте я...

    2 0 Отговор
    Защото сте едни корумпирани и страхливи типове, заради меркел и корумпираната ви банда стана това, продадохте се за парите на Путин, и сега всички страдаме.

    20:50 07.11.2025

  • 16 Ами

    1 0 Отговор
    Само за 3 месеца ЕС започна да произвежда повече снаряди и други оръжия. от РФ.

    20:51 07.11.2025

  • 17 Рушия

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Д. Божилов":

    Толкова добре ги защити че не остана какво и кой за защитаване десетки градове и села са лунен пейзаж не знам какво нахлуване са планирали украинците но преди войната всичко си вървеше там макар и с някакви проблеми градовете селата и ХОРАТА бяха там

    20:51 07.11.2025

  • 18 Фори

    1 0 Отговор
    Започват да се усещат лековерните западняци че Русия през цялото време ги е лъгала за намеренията си. А те са : като се въоръжи достатъчно да нападне Европа!

    20:52 07.11.2025

  • 19 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мим":

    Това че си глупав не е твоя вината.

    20:52 07.11.2025

  • 20 факт

    0 0 Отговор
    трябваше да ви кастрират още след първата световна война

    20:52 07.11.2025

