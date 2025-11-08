Франция потвърди позицията си против промяна на статуквото в Тайванския проток със сила

Министерството на външните работи на Тайван изрази благодарност към френския външен министър Жан-Ноел Баро, след като той потвърди, че Франция се противопоставя на всякакви опити за промяна на статуквото в Тайванския проток чрез сила или принуда.

Според изявление на министерството, Баро е направил коментарите по време на парламентарно изслушване по-рано тази седмица. Той подчерта, че Франция се обявява против използването или заплахата от сила за промяна на отношенията в Тайванския проток.

Френският министър акцентира и върху задълбочаващото се сътрудничество в ключови области като енергетика, изкуствен интелект и полупроводници – сектори, които, по думите му, съответстват на целите на Франция за реиндустриализация и стратегическа автономия.

Министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лунг благодари на Франция за подкрепата, като подчерта, че мирът и стабилността в Тайванския проток са жизненоважни за световния просперитет и сигурност. Той добави, че Тайван и Франция споделят основни демократични ценности и през последните години са постигнали значителен напредък в търговските и културните си отношения.

Министерството заяви още, че Тайван ще продължи да си сътрудничи с единомислещи европейски партньори за защита на демокрацията и за насърчаване на мира и благоденствието в Индо-тихоокеанския регион.