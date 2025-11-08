Новини
Франция потвърди позицията си против промяна на статуквото в Тайванския проток със сила
  Тема: Тайван

Франция потвърди позицията си против промяна на статуквото в Тайванския проток със сила

8 Ноември, 2025 16:17

Париж потвърждава подкрепата си за мира, стабилността и демократичните ценности в региона

Франция потвърди позицията си против промяна на статуквото в Тайванския проток със сила - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Тайван изрази благодарност към френския външен министър Жан-Ноел Баро, след като той потвърди, че Франция се противопоставя на всякакви опити за промяна на статуквото в Тайванския проток чрез сила или принуда.

Според изявление на министерството, Баро е направил коментарите по време на парламентарно изслушване по-рано тази седмица. Той подчерта, че Франция се обявява против използването или заплахата от сила за промяна на отношенията в Тайванския проток.

Френският министър акцентира и върху задълбочаващото се сътрудничество в ключови области като енергетика, изкуствен интелект и полупроводници – сектори, които, по думите му, съответстват на целите на Франция за реиндустриализация и стратегическа автономия.

Министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лунг благодари на Франция за подкрепата, като подчерта, че мирът и стабилността в Тайванския проток са жизненоважни за световния просперитет и сигурност. Той добави, че Тайван и Франция споделят основни демократични ценности и през последните години са постигнали значителен напредък в търговските и културните си отношения.

Министерството заяви още, че Тайван ще продължи да си сътрудничи с единомислещи европейски партньори за защита на демокрацията и за насърчаване на мира и благоденствието в Индо-тихоокеанския регион.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тия

    2 0 Отговор
    Кавали пък кой ги пита? Те центъра на Париж не могат да оправят, седнали да се изказват за чуждите дела!

    16:28 08.11.2025

  • 2 Президентът Си към секретаря си

    0 0 Отговор
    "Питай французите дали са съгласни да промениме статуквото в Тайванския проток със сила"
    "Кого по-точно, президента Макрон ли?"
    "Не бе, жена му, оная дет го би веднъж в самолета пред камерите"

    16:42 08.11.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Франсетата трябва да имат разрешение от Си Дзинпин,
    за да разговарят с представители на тази китайска област...

    16:43 08.11.2025