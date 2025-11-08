Дипломатическо напрежение след визита на представител на Фиджи в Тайван

Китай няма право да се намесва в обменни визити между суверенни държави, заяви в петък Министерството на външните работи на Тайван, след като Пекин отправи критики заради посещение на дипломат от Фиджи на острова.

Постоянният представител на Фиджи в ООН Филипо Таракиникини бе част от делегация от чуждестранни дипломати, посетила Тайван. Докато останалите участници представляваха страни, които имат официални дипломатически отношения с Тайван, Фиджи поддържа официални връзки с Китай.

Пекин описа визитата като нарушаване на ангажимента на Фиджи към принципа „един Китай“.

В отговор тайванското външно министерство заяви в петък, че страната приветства посещенията на своите международни приятели. Делегацията е била в Тайван, за да се запознае с последните развития в страната и да обменя мнения по теми от взаимен интерес, посочиха от министерството.

Посещението, проведено в периода 3–8 ноември, включваше също постоянните представители на Маршаловите острови и Парагвай в ООН.