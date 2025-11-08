Новини
Дипломатическо напрежение след визита на представител на Фиджи в Тайван
  Тема: Тайван

Дипломатическо напрежение след визита на представител на Фиджи в Тайван

8 Ноември, 2025 16:26 344 2

  • тайван-
  • фиджи-
  • китай-
  • един китай-
  • принцип-
  • делегация-
  • посещение

Тайпе заяви, че международният обмен не подлежи на одобрение от Пекин

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Китай няма право да се намесва в обменни визити между суверенни държави, заяви в петък Министерството на външните работи на Тайван, след като Пекин отправи критики заради посещение на дипломат от Фиджи на острова.

Постоянният представител на Фиджи в ООН Филипо Таракиникини бе част от делегация от чуждестранни дипломати, посетила Тайван. Докато останалите участници представляваха страни, които имат официални дипломатически отношения с Тайван, Фиджи поддържа официални връзки с Китай.

Пекин описа визитата като нарушаване на ангажимента на Фиджи към принципа „един Китай“.

В отговор тайванското външно министерство заяви в петък, че страната приветства посещенията на своите международни приятели. Делегацията е била в Тайван, за да се запознае с последните развития в страната и да обменя мнения по теми от взаимен интерес, посочиха от министерството.

Посещението, проведено в периода 3–8 ноември, включваше също постоянните представители на Маршаловите острови и Парагвай в ООН.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К за демокрацията за Сорос и Ротшилдите

    0 0 Отговор
    Соросоидните подлоги пращат всякакви проституиращи се "демократи" в превзетите страни с "демокрация".

    16:28 08.11.2025

  • 2 Смях в залата

    0 0 Отговор
    Един нелегален соросоиден режим не може да легитимира друг такъв. Мястото на всички проситуиращи се "демократи" е в затвора. Въпрос на време е цялото управление на ЕС да попадне в затвора

    16:32 08.11.2025