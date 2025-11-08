Новини
Свят »
Тайван дари 700 000 щатски долара за хуманитарна помощ в Ивицата Газа
  Тема: Тайван

Тайван дари 700 000 щатски долара за хуманитарна помощ в Ивицата Газа

8 Ноември, 2025 16:34 278 5

  • тайван-
  • дарение-
  • ивицата газа-
  • газа-
  • хуманитарна помощ

Средствата подпомагат доставката на лекарства и осигуряването на топла храна за пострадалите

Тайван дари 700 000 щатски долара за хуманитарна помощ в Ивицата Газа - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Тайван дари общо 700 000 щатски долара на две международни неправителствени организации през октомври, като част от ангажимента си да оказва хуманитарна помощ на хората в Ивицата Газа, съобщи Министерството на външните работи на страната.

Според министерството, 500 000 долара са предоставени на базираната в Лос Анджелис организация International Medical Corps (IMC), след подписването на меморандум за сътрудничество между двете страни. В рамките на 10-месечен проект, IMC осигурява основни лекарства и медицинско оборудване в Египет и Йордания и ги доставя в Ивицата Газа.

Останалите 200 000 долара са дарени в началото на октомври на базираната във Вашингтон организация World Central Kitchen, в подкрепа на инициативата ѝ „Chefs for Gaza“. По данни на министерството, вече са изградени две големи полеви кухни – в градовете Дейр ел Бала и Хан Юнис, които осигуряват около 300 000 топли ястия дневно.

Министерството подчерта, че правителството от дълго време сътрудничи с международни неправителствени организации за предоставяне на хуманитарна помощ в Близкия изток, в духа на инициативата „Taiwan Can Help“ („Тайван може да помогне“). Тайван ще продължи да работи с партньори по света, за да изпълнява своята отговорност като позитивна сила в глобалната общност, насърчавайки мира, солидарността и благоденствието за всички.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Въпрос до пс ти туиращите се сороси

    0 0 Отговор
    Въпрос до пр0ституиращите се сороси

    16:39 08.11.2025

  • 4 Въпрос до пр0 стит уиращите се сороси

    0 0 Отговор
    Какво стана с международното "право"???

    16:40 08.11.2025

  • 5 Новак

    0 0 Отговор
    Да няма грешка? Дарени са 700 000 за 300 00 ястия на ден? Това са 2.33 $ и то само за 1 ден. Извинете това може ли да се нарече новина?

    16:43 08.11.2025