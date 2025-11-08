Тайван дари 700 000 щатски долара за хуманитарна помощ в Ивицата Газа

Тайван дари общо 700 000 щатски долара на две международни неправителствени организации през октомври, като част от ангажимента си да оказва хуманитарна помощ на хората в Ивицата Газа, съобщи Министерството на външните работи на страната.

Според министерството, 500 000 долара са предоставени на базираната в Лос Анджелис организация International Medical Corps (IMC), след подписването на меморандум за сътрудничество между двете страни. В рамките на 10-месечен проект, IMC осигурява основни лекарства и медицинско оборудване в Египет и Йордания и ги доставя в Ивицата Газа.

Останалите 200 000 долара са дарени в началото на октомври на базираната във Вашингтон организация World Central Kitchen, в подкрепа на инициативата ѝ „Chefs for Gaza“. По данни на министерството, вече са изградени две големи полеви кухни – в градовете Дейр ел Бала и Хан Юнис, които осигуряват около 300 000 топли ястия дневно.

Министерството подчерта, че правителството от дълго време сътрудничи с международни неправителствени организации за предоставяне на хуманитарна помощ в Близкия изток, в духа на инициативата „Taiwan Can Help“ („Тайван може да помогне“). Тайван ще продължи да работи с партньори по света, за да изпълнява своята отговорност като позитивна сила в глобалната общност, насърчавайки мира, солидарността и благоденствието за всички.